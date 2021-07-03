Що подивитися у вихідні. Фільм із Крісом Праттом, підлітковий серіал «Молоді монархи» і новий трилер від творця «Одинадцяти друзів Оушена» Стівена Содерберга

Підліткова драма «Молоді монархи»

Про що серіал. Вільгельм — шведський принц. Він має постійно перейматися про репутацію родини. Однак у хлопця непростий характер. Після того як Вільгельм влаштовує бійку в нічному клубі, а фото інциденту потрапляють у пресу, батьки відправляють його до елітної школи-інтернату, де навчаються діти з інших привілейованих сімей. Завдяки своєму титулу Вільгельм швидко стає популярним, але його цікавить лише Саймон — учень-стипендіат із простої родини.

Young Royals / Netflix / шоуранер — Ліза Амбьорн / у головних ролях — Едвін Рюдінг, Омар Рудберг, Фріда Ардженто / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Decider каже, що серіал нагадує «Ейфорію» і «Покоління». Radio Times пише, що це передбачувана, однак щира підліткова драма, яка передає всю інтенсивність першого кохання.

Горор «Вулиця страху. Частина перша: 1994»

Про що фільм. Fear Street Part 1: 1994 — перший фільм із трилогії, знятою за серією романів американського письменника Роберта Лоуренса Стайна. Події розгортаються у 1994 році в американському Шейдісайді. Упродовж останніх 300 років тут стаються жорстокі злочини. Коли місто стикається з черговою серією вбивств, школярка Діна та її друзі з’ясовують, що все це не випадковість, а над містом нависає прокляття.

Fear Street Part 1: 1994 / Netflix / режисер — Лі Жаньяк / у головних ролях — Седі Сінк, Олівія Велш, Емілі Радд / тривалість — 1 година 47 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. IndieWire називає фільм розважальним слешером, який закладає основу нової епічної трилогії горорів від Netflix. The Mercury News каже, що стрічка містить усе, що потрібно шанувальнику фільмів жахів.

Науково-фантастичний бойовик «Війна завтрашнього дня»

Про що фільм. 2022 рік. Під час матчу Чемпіонату світу з футболу на полі несподівано з’являється група озброєних людей. Їхній лідер повідомляє, що вони з майбутнього, у якому земляни програють масштабну війну з прибульцями. Армія з минулого — «єдина надія людства на виживання». Країни світу відправляють у 2051 рік війська, але 80 відсотків солдатів гинуть лише за рік війни. Щоб подолати загрозу, світ проводить масштабний призов. Учитель біології та ветеран війни в Іраку Ден Форестер — один з тих, хто отримує повістку. Він вирушає у 2051 рік, намагаючись зробити все можливе, щоб врятувати світ для своєї маленької доньки.

The Tomorrow War / Amazon Prime / режисер — Кріс Маккей / у головних ролях — Кріс Пратт, Івонн Страховські, Бетті Гілпін / тривалість — 2 години 20 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що у «Війні завтрашнього дня» немає того, що могло б зробити її хітом у кінотеатрах, але називає фільм хорошим доповненням до контенту Amazon Prime. The Boston Globe каже, що Кріс Пратт — найкраще, що є у стрічці.

Кримінальний трилер «Без зайвих рухів»

Про що фільм. Детройт, 1954 рік. Курт Гойнс щойно вийшов із в’язниці та намагається заробити гроші, щоб повернути землю, яку в нього несправедливо відібрали. Через свого друга Джиммі він знайомиться з чоловіком на ім’я Даг Джонс. Той обіцяє заплатити Курту п’ять тисяч доларів, якщо він допоможе викрасти кілька корпоративних документів. Курт береться за просту, на перший погляд, роботу разом із двома іншими найманцями — Рональдом Руссо і Чарлі Барнсом. Але операція йде не за планом і виявляється набагато небезпечнішою, ніж здавалася. «Без зайвих рухів» — нова стрічка Стівена Содерберга, відомого за фільмами «Трафік» і «Одинадцять друзів Оушена».

No Sudden Move / HBO Max / режисер — Стівен Содерберг / у головних ролях — Брендан Фрейзер, Юлія Фокс, Ноа Джуп, Бенісіо дель Торо / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. RogerEbert.com каже, що у стрічці один з найкращих акторських складів, які коли-небудь грали у фільмах Содерберга. Variety називає No Sudden Move амбітним модерністським нуаром із несподіваними сюжетними поворотами.

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