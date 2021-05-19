Що подивитись на кінофестивалі «Молодість-2021». Найцікавіші фільми позаконкурсної програми за версією «Бабеля»

Програма: «Фестиваль фестивалів» / Festival of Festivals

Драма-казка «Ніч королів»

Про що фільм. У тюрму La Maca в Кот д’Івуарі прибуває новий в’язень. Тим часом старий «король тюрми» — найавторитетніший в’язень — на прізвисько Чорна Борода готується померти. Він став слабкий і за традицією має накласти на себе руки, назвавши нового «короля». Намагаючись втримати «трон» якомога довше та відвернути увагу від себе, Чорна Борода наказує новачку розповідати історії до ранку, а якщо історій у нього забракне, то його вб’ють.

Night of the Kings / режисер — Філіп Лакот / у головних ролях — Летиція Кі, Дені Лаван, Абдул Карім Конате / тривалість — 1 година 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 98%.

Що кажуть критики. FilmWeek пише, що «Ніч королів» — це красива та дивна стрічка. Variety називає фільм Філіпа Лакота «заворожуючим», однак зазначає, що у картини заплутаний сюжет.

Абсурдистська драма «Пес, який не мовчить»

Про що фільм. Ілюстратор Себастьян живе легко — змінює роботи та партнерів і не думає про те, куди його веде життя. Аж раптом довкола нього починають відбуватися дивні абсурдні речі, пов’язані з собакою, що живе по сусідству. А до Землі наближається метеорит, який може знищити всю цивілізацію. Себастьяну доведеться розбиратися зі своїм життям на фоні загрози апокаліпсису.

The Dog Who Wouldn't Be Quiet / режисер — Ана Катц / у головних ролях — Джульєта Зільберберг, Карлос Порталуппі, Валерія Лоїс / тривалість — 1 година 13 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. На думку RogerEbert.com, «Пес, який не мовчить» — невелика, сповнена гумору ода простому, однак повноцінному життю. TAKE ONE Magazine зазначає, що стрічка є кінематографічною баладою про те, як люди долають випробування, пристосовуються до абсурдних обставин і формують стосунки з іншими.

Воєнна драма «Камо грядеши, Аїда?»

Про що фільм. У липні 1995 року сталася різанина у Сребрениці — сербська армія Ратко Младича вбила близько восьми тисяч боснійських мусульман. У фільмі «Камо грядеши, Аїда?» ці події показані через особисту історію жінки на ім’я Аїда, колишньої вчительки, яка працює перекладачкою в місії ООН. Протягом декількох днів між взяттям Сребрениці військами Младича і масовим розстрілом чоловіків Аїда намагається врятувати свого чоловіка і двох синів.

Quo Vadis Aida? / режисер — Ясміла Збаніч / у головних ролях — Ясна Джуричич, Борис Ісакович, Діно Байрович / тривалість — 2 години 21 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. Hollywood Reporter вважає, що Quo Vadis Aida? — це страшенно болючий історичний фільм, який неможливо забути. The Guardian каже, що Збаніч зображає жахи Сребрениці зі співчуттям та відвертістю.

Детальний розклад сеансів буде відомий пізніше. Його можна буде знайти тут.

Програма: «Опівнічний сеанс» / Midnight Special

Документальний фільм «Моргана»

Про що фільм. Документальна стрічка про п’ять років життя Моргани Мʼюзес, феміністки, порноакторки та режисерки. Вона була звичайною домогосподаркою, але після сорока вирішила змінити своє життя та подалася на конкурс для новачків в еротичному кіно. Моргана зняла свій фільм «Привʼязаний боргом», який несподівано для неї став популярним. Разом з тим Моргана продовжує досліджувати власну сексуальність і знаходить у собі сторони, про які раніше і гадки не мала.

Morgana / режисери — Джозі Гесс, Ізабель Пеппард / у головних ролях — Моргана Мʼюзес, Петра Джой, Анна Браунфілд / тривалість — 1 година 11 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. Quelle Movies пише, що «Моргана» — секс-позитивний документальний фільм. Screen International називає стрічку відвертою, сміливою і доволі захопливою.

Драма «Зола»

Про що фільм. Зола працює офіціанткою й одного дня на роботі знайомиться з секс-працівницею на ім’я Стефані. Та вмовляє Золу спробувати себе в танцях на пілоні, а потім — поїхати разом у турне, виступати у різних стрип-клубах Флоріди. Зола погоджується, але сама погано уявляє, на що саме.

Zola / режисер — Дженікса Браво / у головних ролях — Тейлур Пейдж, Райлі Кіо, Ніколас Браун / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 89%.

Що кажуть критики. The Guardian відзначає, що «Зола» — неідеальний фільм, однак безумовно вартий перегляду. RogerEbert.com каже, що це одна з найкращих стрічок кінофестивалю «Санденс-2020».

Програма: 4MA: FORMA

Комедія «Соціальна гігієна»

Про що фільм. Молодий шахрай Антонін уміє вмовляти людей робити те, що йому потрібно. Але йому доведеться використати усі свої риторські таланти, щоб не заплутатись у стосунках одразу з п’ятьма жінками — сестрою Сольвейг, дружиною Еглантіною, жертвою крадіжки Авророю, податковою інспекторкою та Кассіопеєю, у яку він закоханий.

Social Hygiene / режисер — Дені Коте / у головних ролях — Лариса Корріво, Максим Ґодет, Елеонора Лойзель / тривалість — 1 година 15 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. Variety каже, що Social Hygiene — цікавий приклад творчості часів пандемії коронавірусу.

Драма «Що ми бачимо, коли дивимось у небо?»

Про що фільм. Футболіст Георгій зустрічає фармацевта Лізу на вулицях сонячного Кутаїсі. Вони одразу закохуються одне в одного та домовляються зустрітися завтра. Але дорогою додому Ліза чує голоси духів міста, які кажуть, що вони з Георгієм прокляті та що їм ніколи не бути разом. Саме місто заважатиме їм зустрітися ще раз. Ба більше, Георгій втрачає спортивні навички, а Ліза перестає розуміти медичні тексти. Але прокляття все ж таки не всесильне.

What Do We See When We Look at the Sky? / режисер — Александр Коберідзе / у головних ролях — Вахтанг Панчулідзе, Георгій Бочорішвілі, Ірина Челідзе / тривалість — 2 години 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Hollywood Reporter називає стрічку «високоякісним витвором кінематографічного мистецтва». Cineuropa каже, що це — незвичне поєднання різних стилів, жанрів та форм.

Програма: «100: Століття» / Century

Драма «Імітація життя»

Про що фільм. Класична голлівудська мелодрама 1959 року. Провінційна актриса Лорі підкорює Бродвей. Разом з нею живе її донька Сьюзі та темношкіра подруга Енні з донькою Сарою-Джейн. Поки обидві дівчинки були маленькі, всі жили в злагоді, але з часом Сьюзі починає підлітковий бунт та закохується у Стіва, який має одружитися з Лорі. А світлошкіра Сара-Джейн соромиться своєї матері, бо через неї не може вважатися білою. Останній повнометражний фільм Даґласа Сірка — «короля мелодрам» та родоначальника мильних опер.

Imitation of Life / режисер — Даґлас Сірк / у головних ролях — Лана Тернер, Сьюзан Конер, Хуаніта Мур / тривалість — 2 години 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 81%.

Що кажуть критики. New Yorker пише, що у цьому фільмі Сірк виплескує лють на такі вади американського суспільства як расизм, консьюмеризм та пуританство. Chicago Reader вважає, що це — один з найбільш інтелектуально вибагливих фільмів, які коли-небудь створив Голлівуд.

Програма: «Спеціальні події» / Special Events

Документальний фільм «Відвага»

Про що фільм. Документальний фільм про протести 2020—2021 років у Білорусі. Режисеру Олексію Полуяну вдалося не лише зняти протистояння білорусів та режиму Олександра Лукашенка, але й не стати одним із затриманих на протестах та вивезти відзняті кадри з країни.

Courage / режисер — Олексій Полуян / у головних ролях — Денис Тарасенко, Марина Якубович / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Screen International каже, що «Відвага» — сповнений нюансів погляд на протести проти авторитарного режиму Олександра Лукашенка. Variety вважає, що це потужний документальний фільм.

Хочете більше матеріалів про сучасну культуру? Підтримайте «Бабель» донатом.