Що подивитись на кінофестивалі «Молодість-2021». Найцікавіші фільми позаконкурсної програми за версією «Бабеля»

What Do We See When We Look at the Sky? / режисер — Александр Коберідзе / у головних ролях — Вахтанг Панчулідзе, Георгій Бочорішвілі, Ірина Челідзе / тривалість — 2 години 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.