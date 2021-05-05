Що подивитися у вихідні. 10 історичних лекцій TED — про «салемських відьом», життя у Стародавньому Римі та реальну війну, на якій заснована «Гра престолів»

«Погляд на життя підлітка у Стародавньому Римі» / A glimpse of teenage life in ancient Rome

Автор: Рей Лоренс

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Луцій Педаній Секунд походив з шанованої родини. Він був вправний у риториці та знав дві мови — давньогрецьку та латину. Батько навчив його добре бігати, плавати та битися. У свої сімнадцять Луцій міг би піти на військову службу і командувати солдатами десь на кордонах Римської імперії. Проте в інших справах досі вважався дитиною — він не міг керувати бізнесом, поки йому не виповниться двадцять п’ять, та й майбутню дружину для Луція обрав його батько. Рей Лоренс намагається уявити, яким міг бути типовий день з життя Луція у Давньому Римі.

«Війни, які надихнули на створення «Гри престолів» / The wars that inspired Game of Thrones

Автор: Aлекс Гендлер

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У XV столітті в Англії почалася громадянська війна між двома гілками королівської династії Плантагенетів — Ланкастерами та Йорками. Генріх Ланкастер та Едуард Йоркський обидвоє були нащадками короля Едуарда III та мали право на престол, який не могли поділити. Їх протистояння увійшло в історію як Війна Червоної та Білої троянд. Алекс Гендлер розповідає, як вона вплинула на історію Англії та надихнула Джорджа Мартіна на створення серії романів із назвою «Пісня льоду та полум’я».

«День з життя давньоєгипетського лікаря» / A day in the life of an ancient Egyptian doctor

Автор: Елізабет Кох

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Чотири тисячі років тому Песешет була головною лікаркою Єгипту. Вона лікувала переломи та укуси скорпіонів, а також встановлювала вагітність задовго до того, як зʼявилися сучасні поняття про медицину. Елізабет Кох змальовує, як міг виглядати один день з життя та лікарської практики Песешет у Мемфісі.

«Історія vs Наполеон Бонапарт» / History vs Napoleon Bonaparte

Автор: Aлекс Гендлер

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У 1789 році у Франції розпочалася революція. На місці королівства утворилася Перша французька республіка, а короля Людовика XVI стратили на гільйотині. Монархи сусідніх країн боялися, що антимонархічні настрої поширяться на них, і напали на республіку. Тим часом усередині країни розпочалися суперечки між різними фракціями революціонерів. У гущі усіх цих конфліктів з’явився новий лідер — Наполеон Бонапарт. Aлекс Гендлер пояснює, як постать Наполеона вплинула на історію Європи та світу.

«Від раба до гладіатора-повстанця: життя Спартака» / From slave to rebel gladiator: The life of Spartacus

Автор: Фіона Редфорд

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Спартак служив у римському легіоні, однак потім здезертирував, за що його відправили до школи гладіаторів. Його змусили заприсягтися, що він буде беззаперечно підкорятися волі господарів. Замість цього у 73 році до н. е. Спартак підбурив близько 70 інших рабів на бунт, який згодом вилився у багатотисячне повстання проти Риму. Фіона Редфорд намагається відділити правду від вигадки у легенді про Спартака і розповідає, як раб перетворився на легендарного повстанця.

«Що насправді відбувалося під час процесу над «салемськими відьмами» / What really happened during the Salem Witch Trials

Автор: Браян А. Павлак

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У 1692 році у двох жительок Салему, штат Массачусетс, виявили дивні симптоми. Девʼятирічна Бетті Перріс та 11-річна Ебігейл Вільямс постійно кричали та ховалися під меблями. Лікар дійшов висновку, що фізично з дівчатами все в порядку, а причина симптомів — «лихий вплив». Чутки швидко поширилися містом, невдовзі у Салемі зафіксували вже 12 випадків хвороби. У спричиненні недуги звинуватили трьох жінок. Перед обвинуваченими постав непростий вибір — наполягати на своїй невинуватості та загинути, або зізнатися у злочині, якого вони не скоювали, «викрити» інших відьом та отримати свободу. Браян А. Павлак розповідає, як проходив процес над «салемськими відьмами».

«Зліт та падіння Монгольської імперії» / The rise and fall of the Mongol Empire

Автор: Енн Ф. Бродбрідж

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У XII столітті до нашої ери виникла Монгольська імперія, найбільша в історії — від Кореї до України та від Сибіру до південного Китаю. Однак проіснувала держава недовго і розпалася менше ніж за два століття. Енн Ф. Бродбрідж розповідає, як і чому монголи завоювали стільки території, і пояснює, як імперія жила і чому так швидко занепала.

«Як доброта допомогла мені пережити Голокост» / How the magic of kindness helped me survive the Holocaust

Спікер: Вернер Райх

Кількість переглядів: 2 493 573

Коли Вернеру Райху було шість, його родина втекла з нацистської Німеччини до Югославії. Райхи прожили там сім років, однак у квітні 1941 року Німеччина, Італія та Угорщина окупували країну. Сім’ї знову довелося переховуватися. Згодом 15-річного Вернера заарештувало гестапо. Невдовзі після цього його відправили до концентраційного табору у Чехословаччині, а через 10 місяців — до Аушвіцу. Кінець Другої світової війни Райх зустрів у таборі смерті Маутгаузен. Тепер він розповідає, як оптимізм, віра в добро та цікаві зустрічі в трагічних умовах допомогли йому пережити Голокост.

«Фальсифікатор, який обманув нацистів» / The art forger who tricked the Nazis

Спікер: Ноа Чарні

Кількість переглядів: 1 154 202

У 1947 році у Нідерландах відбувся один з найдивніших судів в історії країни. Обвинувачуваний — Ган ван Мегерен — був фальсифікатором, який заробив мільйони доларів на підробках відомих картин. Проте його життя залежало не від доведення невинуватості. Гану, навпаки, потрібно було довести, що він винний і що продав нацистам не оригінал картини Яна Вермера, а підробку. Ноа Чарні розповідає, як це було.

«Таємна студентська група спротиву Гітлеру» / The secret student resistance to Hitler

Спікер: Ізельт Гіллеспі

Кількість переглядів: 1 013 016

У 1943 році союзники скинули на територію нацистської Німеччини кілька десятків тисяч анонімних листівок. Вони закликали німців зректися Гітлера та боротися за вільне майбутнє. Листівки поширювалися підприємствами та навіть потрапляли у концтабори. У гестапо відчайдушно намагалися знайти авторів послань. Коли їм це вдалося, з’ясувалося, що авторами листів були кілька німецьких студентів. Ізельт Гіллеспі розповідає, як молоді люди наважилися ризикувати життям і опиратися тоталітарній машині.

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