Что посмотреть в выходные. 10 исторических лекций TED — о «салемских ведьмах», жизни в Древнем Риме и реальной войне, на которой основана «Игра престолов»

«Взгляд на жизнь подростка в Древнем Риме» / A glimpse of teenage life in ancient Rome

Автор: Рэй Лоренс

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Луций Педаний Секунд происходил из уважаемой семьи. Он был искусен в риторике и знал два языка — древнегреческий и латынь. Отец научил его хорошо бегать, плавать и драться. В свои семнадцать Луций мог бы пойти на военную службу и командовать солдатами где-то на границах Римской империи. Однако в других делах до сих пор считался ребенком — он не мог управлять бизнесом, пока ему не исполнится двадцать пять, да и будущую жену для него выбирал его отец. Рэй Лоренс пытается представить, каким мог быть обычный день из жизни Луция в Древнем Риме.

«Войны, вдохновившие на создание «Игры престолов» / The wars that inspired Game of Thrones

Автор: Aлекс Гендлер

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В XV веке в Англии началась гражданская война между двумя ветвями королевской династии Плантагенетов — Ланкастерами и Йорками. Генрих Ланкастер и Эдуард Йоркский оба были потомками короля Эдуарда III и имели право на престол, который не могли поделить. Их противостояние вошло в историю как Война Алой и Белой розы. Алекс Гендлер рассказывает, как она повлияла на историю Англии и вдохновила Джорджа Мартина на создание серии романов под названием «Песнь льда и пламени».

«День из жизни древнеегипетского врача» / A day in the life of an ancient Egyptian doctor

Автор: Элизабет Кох

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Четыре тысячи лет назад Песешет была главным врачом Египта. Она лечила переломы и укусы скорпионов, а также определяла беременность задолго до появления современных понятий о медицине. Элизабет Кох описывает, как мог выглядеть один день из жизни и врачебной практики Песешет в Мемфисе.

«История vs Наполеон Бонапарт» / History vs Napoleon Bonaparte

Автор: Aлекс Гендлер

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В 1789 году во Франции началась революция. На месте королевства образовалась Первая французская республика, а короля Людовика XVI казнили на гильотине. Монархи соседних стран боялись, что антимонархические настроения распространятся на них, и напали на республику. Между тем внутри страны начались споры между различными фракциями революционеров. В гуще всех этих конфликтов появился новый лидер — Наполеон Бонапарт. Aлекс Гендлер объясняет, как личность Наполеона повлияла на историю Европы и мира.

«От раба до гладиатора-повстанца: жизнь Спартака» / From slave to rebel gladiator: The life of Spartacus

Автор: Фиона Редфорд

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Спартак служил в римском легионе, однако затем дезертировал, за что его отправили в школу гладиаторов. Его заставили поклясться в том, что он будет беспрекословно подчиняться воле хозяев. Вместо этого в 73 году до н. э. Спартак подговорил около 70 других рабов на бунт, впоследствии превратившийся в многотысячное восстание против Рима. Фиона Редфорд пытается отделить правду от вымысла в легенде о Спартаке и рассказывает, как раб превратился в легендарного повстанца.

«Что на самом деле происходило во время процесса над «салемскими ведьмами» / What really happened during the Salem Witch Trials

Автор: Брайан А. Павлак

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В 1692 году у двух жительниц Салема, штат Массачусетс, обнаружили странные симптомы. Девятилетняя Бетти Пэррис и 11-летняя Эбигейл Уильямс постоянно кричали и прятались под мебелью. Врач пришел к выводу, что физически с девочками все в порядке, а причина симптомов — «злое влияние». Слухи быстро распространились по городу, вскоре в Салеме зафиксировали уже 12 случаев болезни. В причинении недуга обвинили трех женщин. У обвиняемых был непростой выбор — настаивать на своей невиновности и погибнуть, или признаться в преступлении, которого они не совершали, «разоблачить» других ведьм и получить свободу. Брайан А. Павлак рассказывает, как проходил процесс над «салемскими ведьмами».

«Взлет и падение Монгольской империи» / The rise and fall of the Mongol Empire

Автор: Энн Ф. Бродбридж

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В XII веке до нашей эры возникла Монгольская империя, самая крупная в истории — от Кореи до Украины и от Сибири до южного Китая. Однако просуществовало государство недолго и распалось менее чем за два века. Энн Ф. Бродбридж рассказывает, как и почему монголы завоевали столько территории, и объясняет, как империя жила и почему так быстро пришла в упадок.

Спикер: Вернер Райх

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Когда Вернеру Райху было шесть, его семья сбежала из нацистской Германии в Югославию. Райхи прожили там семь лет, однако в апреле 1941 года Германия, Италия и Венгрия оккупировали страну. Семье снова пришлось скрываться. Затем 15-летнего Вернера арестовало гестапо. Вскоре после этого его отправили в концентрационный лагерь в Чехословакии, а через 10 месяцев — в Аушвиц. Конец Второй мировой войны Райх встретил в лагере смерти Маутхаузен. Теперь он рассказывает, как оптимизм, вера в добро и интересные встречи в трагических условиях помогли ему пережить Холокост.

«Фальсификатор, который обманул нацистов» / The art forger who tricked the Nazis

Спикер: Ной Чарни

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В 1947 году в Нидерландах состоялся один из самых странных судов в истории страны. Обвиняемый — Хан ван Мегерен — был фальсификатором, заработавшим миллионы долларов на подделках известных картин. Однако его жизнь зависела не от признания его невиновности. Хану, наоборот, нужно было доказать, что он виновен и что продал нацистам не оригинал картины Яна Вермеера, а подделку. Ной Чарни рассказывает, как это было.

«Тайная студенческая группа сопротивления Гитлеру» / The secret student resistance to Hitler

Спикер: Изельт Гиллеспи

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В 1943 году союзники сбросили на территорию нацистской Германии несколько десятков тысяч анонимных листовок. Они призывали немцев отречься Гитлера и бороться за свободное будущее. Открытки распространялись по предприятиям и даже попадали в концлагеря. В гестапо отчаянно пытались найти авторов посланий. Когда им это удалось, выяснилось, что авторами писем были несколько немецких студентов. Изельт Гиллеспи рассказывает, как молодые люди решились рискнуть жизнью и противостоять тоталитарной машине.

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