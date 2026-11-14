Що подивитися у вихідні. Продовження епатажних «Суперників» і приквелу «Володаря перснів», гламурний підлітковий горор і кримінальний трилер із зіркою «Білого лотоса»

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Драма «Суперники» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація роману Джиллі Купер. Події відбуваються в 1986 році у вигаданому англійському графстві Ратшир. Руперт Кемпбелл-Блек — авантюрист, колишній олімпійський вершник і міністр спорту від Консервативної партії. Його опонент — Тоні Баддінгем, амбітний керівник телевізійної станції Corinium, яка переживає не найкращі часи. Щоб врятувати свою медіаімперію і заразом знищити свого запеклого ворога Руперта, Тоні наймає блискучу команду.

Rivals / Hulu / немає української локалізації / шоуранер — Домінік Тредвелл-Коллінз / у головних ролях — Девід Теннант, Ейдан Тернер, Алекс Хесселл / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Collider пише, що новий сезон «підняв ставки» — він масштабніший та має ще більше драми, інтриг і романів. Також актори чудово грають, а їхні персонажі стали глибшими й цікавішими. The Guardian пише, що другий сезон, як і перший, має епатажну і запальну атмосферу — із емоційними сценами, драматичними поворотами сюжету, підступними героями та хітами 1980-х.

Гламурний горор «Тіло»

Про що серіал. У центрі сюжету — команда черлідерок католицької школи. У 2004 році на вечірці в ніч проти Гелловіну вони влаштовують глузливу посвяту для побожної новенької у команді — дійство схоже на сатанинський ритуал. Наприкінці вечірки дівчина із загадкових причин впадає у кому. Інші учасниці ритуалу приховують правду від дорослих і намагаються зрозуміти, що сталося насправді. Тим часом деякі з них починають бачити видіння із «жертвою» їхнього ритуалу.

Body / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранерка — Квінн Шепард / у головних ролях — Крістіна Боґіч, Джина Месарош, Сара Бустені / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, 98% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian описує «Тіло» як атмосферний, похмурий, готичний і сексуальний горор. Collider пише, що акторки блискуче грають, а сценаристи вдало вписали в сюжет улюблені тропи фанатів підліткових фільмів жахів. Ще одна перевага — серіал детально досліджує всі жахи, які переживають юні дівчата.

Містичний трилер «Гарна донька»

Про що серіал. Після трагічних подій підлітка Сем тікає з рідного містечка у штаті Джорджія та будує успішну кар’єру адвокатки в Нью-Йорку. Майже за двадцять років по тому вона повертається додому, бо батько прохає підтримати її сестру Чарлі — теж адвокатку, що взялася захищати, ймовірно, невинувату дівчинку Келлі, яку все місто звинувачує у шкільній стрілянині. Сем береться за справу і разом з Чарлі розслідує не лише те, що справді сталося у школі, але й таємниці їхнього із сестрою минулого.

The Good Daughter / Peacock / немає української локалізації / шоуранерка — Карін Слотер / у головних ролях — Роуз Бірн, Меган Фейгі, Майкл Дорман / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що головні актори майстерно грають, а серіал тримає в напрузі до останнього епізоду. Родзинка серіалу — складні стосунки двох відчужених сестер, вважає оглядачка. Variety теж хвалить майстерну гру акторок, заплутаний сюжет і те, як серіал досліджує жіночу травму.

Фентезійний серіал «Володар перснів: Персні влади» — третій сезон

Про що серіал. Дія серіалу відбувається у Другу епоху — за кілька тисяч років до подій «Гоббіта» та основної трилогії «Володаря перснів». Саурон нещодавно разом з ельфами створив Персні влади та тільки планує свій шлях до панування над світом. Ще існує людське королівство Нуменор, яке врешті-решт у союзі з ельфами дасть Саурону вирішальну битву. Саме її Пітер Джексон показав у пролозі першого фільму трилогії. Дія третього сезону починається через п’ять років після подій у фіналі другого.

Lord of the Rings: Rings of Power / Amazon Prime / в Україні доступно на «Київстар ТБ» з українським дубляжем і субтитрами / шоуранери — Джон Д. Пейн, Патрік Маккей / у головних ролях — Чарлі Вікерс, Роберт Арамайо, Бенджамін Вокер, Морфідд Кларк / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал нарешті завершив розбудову сюжету і вдало об’єднав всі сюжетні лінії, тому третій сезон вийшов грандіозним і захопливим. Крім того, Саурон, якого майстерно грає Чарлі Вікерс, опинився в центрі уваги — і це роздинка сезону. The Guardian хвалить гру акторів та свіжий погляд шоуранерів на те, як зображувати міфічні раси. Проте оглядач критикує те, що серіал втратив свою аудиторію через довгий і нудний розвиток сюжету в попередніх сезонах — і до справді цікавої частини додивилися лише завзяті фанати Дж. Р. Р. Толкіна.

Кримінальний серіал «12 12 12»

Про що серіал. Агент ФБР Джек Стрікленд переконаний, що успішне пограбування можна спланувати за 12 місяців і провернути за 12 годин. А якщо за 12 днів вправного злочинця не вдалося спіймати, то він точно вийде сухим із води. Таким злочинцем є Пол Галвін, який разом з командою хоче пограбувати швейцарський банк на $800 тисяч. Кожен епізод поєднує три часові відрізки — про підготовку команди Пола, грандіозне пограбування і запеклу гру у «Кішки-мишки» між Полом і Джеком протягом наступних 12 днів.

12 12 12 / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / шоуранери — Дуді Епплтон, Джим Кібл / у головних ролях — Ентоні Макі, Джеймі Дорнан, Джек Кесі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить сюжет, візуал і структуру серіалу, а найбільше — те, як майстерно і захопливо шоуранери зобразили 12 годин, які тривав грабіж. Оглядач Collider має протилежну думку і натомість хвалить усе, що відбулося до і після пограбування. Також він пише про майстерну гру головного акторського складу.