Деніел Крейг у праймі. Ева Грін у червоному. «Казино “Рояль”» — 20 років. Згадуємо найкращий фільм про Бонда (і навіть не сперечайтесь!) у тесті «Бабеля»

Чотирнадцятого листопада 2006 року на великі екрани вийшов черговий, але точно не прохідний фільм про Джеймса Бонда. Кремезний головний герой, яскравий антагоніст, глибока романтична драма і брутальний реалізм без фантастичних гаджетів і карикатурних лиходіїв — це те, за що мільйони людей по всьому світу полюбили «Казино “Рояль”». Це був дебют Деніела Крейга в ролі Бонда, і він на 20 років закріпив за собою звання головного шпигуна світу кіно. Сьогодні, коли студійні боси інтригують, кого оберуть Крейгу на заміну, пропонуємо згадати фільм, який вони вже навряд чи перевершать.