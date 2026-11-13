Добре забуте нове. Вацлав Сміл написав книжку про інновації, у яких не вийшло. «Бабель» публікує з неї уривок

Після Другої світової війни завдяки впровадженню електронних приладів управління (тепер вбудованих у кожну рисоварку чи кавоварку) майже всі усталені способи масового виробництва змінилися: стали ефективнішими, дешевшими та швидшими. Ще більше електроніка вплинула на збір, оброблення та поширення інформації. У роки Другої світової роль калькуляторів і компʼютерів відігравали жінки (переважно молоді), які виконували одноманітну й виснажливу роботу з уведення й обробки даних. Нині ж навіть невеличкий ноутбук значно потужніший за найдосконаліші компʼютери кінця 1960-х років, ще до епохи мікропроцесорів. А вибір електронних машин варіюється від мініатюрних пристроїв стеження — іноді таких крихітних, що вони завиграшки помістяться на спині крилатої комашки, — до гігантських серверів, які часто споруджують поблизу недорого джерела живлення через постійну високу потребу в електроенергії.

У широкому значенні терміни «винахід» та «інновація» значною мірою збігаються, однак інновацію, певно, правильніше розуміти як процес упровадження та освоєння нових матеріалів, продуктів, процесів та ідей. Може зʼявлятися чимало винаходів, але без запровадження відповідних інновацій. За останні роки найкращий приклад такого дисонансу — СРСР. На рахунку радянських учених було чимало видатних винаходів. Вісім науковців стали лауреатами Нобелівської премії (зокрема Ландау та Капиця — за роботи в царині фізики низьких температур, Басов і Прохоров — за лазери та мазери). А завдяки пріоритетному й високому фінансуванню НДДКР у військовій сфері радянська зброя сміливо конкурувала з розробками США.

Лев Ландау і Петро Капиця. Ніколіна Гора, Підмосковʼя, 1948 рік. osnmedia Микола Басов (ліворуч) і Олександр Прохоров у лабораторії Фізичного інституту ім П. М. Лебедєва АН СРСР. osnmedia Лев Ландау і Петро Капиця. Ніколіна Гора, Підмосковʼя, 1948 рік. Микола Басов (ліворуч) і Олександр Прохоров у лабораторії Фізичного інституту ім П. М. Лебедєва АН СРСР. osnmedia

СРСР накопичив 45 000 ядерних боєголовок. МіГ-29 і Су-25 були одними з найкращих у світі винищувачів, які довели свою ефективність у бою. А для проєктування першого літака-невидимки американські інженери скористалися рівнянням Петра Уфімцева для прогнозування відбиття електромагнітних хвиль від поверхні літального апарата. Також СРСР досяг успіхів у найважливішій галузі — енергетиці: радянські вчені та інженери відкрили величезні родовища вуглеводнів у Сибіру, розвинули найбільшу на планеті нафтогазову промисловість і збудували (на момент завершення) найдовші у світі трубопроводи, які покривали значну частину потреб Європи в сирій нафті та природному газі.

Але коли 1991 року СРСР розпався — на диво, без краплі насилля, він потерпав від сили-силенної інноваційних прогалин: від основних сировинних галузей промисловості до задоволення базових споживчих потреб. Панівним металом сучасної цивілізації є сталь. І на початку 1990-х у Європі, Північній Америці та Японії для її виробництва вже не використовували мартенівських печей — їх почали витісняти кисневі ще в 1950-х. Однак в останні роки існування СРСР майже половину сталі тут досі виплавляли в мартенівських печах — за допомогою технології XIX століття, яку запровадили в 1860-х роках. А відставання країни в модернізації виробництва товарів широкого вжитку — від джинсів до персональних компʼютерів — слугувало однією з причин постійного невдоволення населення і, без сумніву, посприяло падінню радянського режиму.

Віктор Глушков за пультом компʼютера «Промінь», створеного в Інституті кібернетики АН УРСР. Серійне виробництво компʼютера почалося в 1963 році.

На відміну від поразки Радянського Союзу на полі інновацій, економічне зростання Китаю після 1990 року — найкращий за останній час і ще не бачений за всю історію приклад масової інноватизації на основні швидкого перейняття широкого спектра іноземних винаходів. Китайська економіка зросла в 14 разів, а середній дохід на душу населення — більш ніж в 11 разів (з урахуванням інфляції), але не через безпрецедентний потік революційних винаходів, а завдяки масовому впровадженню приладів і практик, які десятиліттями (а для останніх новацій — роками) раніше вигадали за кордоном, а китайці просто перенесли їх у нове сприйнятливе середовище. Цілеспрямована внутрішня політика і трильйони доларів прямих іноземних інвестицій втілились у величезному перейнятті новітніх машин, розробок і технологій як через легальну купівлю патентів і ноу-хау, якими ділилися американські, європейські та японські компанії задля того, щоб зайти на китайський ринок, так і завдяки масштабному й невпинному промисловому шпигунству.

Комуністична партія Китаю добре засвоїла урок із розпаду СРСР: жодного послаблення контролю — до чого свого часу вдався Горбачов у спробі реформувати зашкарублий політичний режим. Натомість — заснований на інноваціях економічний розвиток небачених масштабів, що призвів до швидкого зростання рівня життя та зосередив у руках партії ще більше контролю. Після візиту Річарда Ніксона до Піднебесної в лютому 1972-го, з якого почалося «відкриття Китаю» для західного світу, найпершою комерційною угодою в країні стала купівля найдосконаліших у світі установок синтезу аміаку, які розробила американська компанія M. W. Kellogg. Це придбання дало змогу запобігти ще одному великому голодові в державі з блискавичним ростом населення та браком сучасних технологій виробництва добрив.

Згодом тисячі іноземних компаній (на чолі з найбільшими транснаціональними корпораціями, як-от Toyota, Hitachi, Nippon Steel, GM, Ford, Boeing, Intel, Siemens і Daimler) поділилися з Китаєм своїми розробками — зазвичай через примусове створення спільних підприємств і надання повного доступу до виробничих секретів, які китайці потім копіювали. Цілком очевидно, що Китай тільки виграв від свого відставання — тепер він одразу ж опинився на гребені величезної хвилі інновацій, упроваджуючи вдосконалені іноземні винаходи. Звісно, Японія і Південна Корея теж пройшли цей шлях, почавши відповідно в 1950-х та 1970-х роках, однак у підсумку вони стали не просто потужними інноваційними державами, а й збудували сильні економіки з вагомою часткою винахідництва. Ось кілька промовистих прикладів: зародження виробництва побутової електроніки під лідерством Sony; система управління виробничими процесами на заводах Toyota, що забезпечує низькодефектне виробництво за принципом «точно в строк» (або ще «саме вчасно»); а також розроблення передових мікропроцесорів, мобільної телефонії та акумуляторів (як-от Samsung, SK Hynix, LG та Panasonic). Тоді як на рахунку Китаю досі немає жодного порівнянного за вагою винаходу чи інновації, які були б комерційно вигідними та визнаними у світі (хоча дехто стверджує, що тут варто згадати Huawei).

Кіїтіро Тойода подорожував у США та Європу, вивчаючи автомобільну індустрію. На фото — підписання патентної угоди з Platt Brothers & Co., Ltd. у Великій Британії, 1929 рік. toyota.com.ua Кіїтіро Тойода інспектує будівництво першого заводу. Близько 1938 року. toyota.com.ua Тест-драйв моделі Toyopet Model SA (також відомої як Toyota SA). Потяг на задньому тлі — експрес з Наґої до Осаки. 1948 рік. toyota.com.ua Кіїтіро Тойода подорожував у США та Європу, вивчаючи автомобільну індустрію. На фото — підписання патентної угоди з Platt Brothers & Co., Ltd. у Великій Британії, 1929 рік. Кіїтіро Тойода інспектує будівництво першого заводу. Близько 1938 року. Тест-драйв моделі Toyopet Model SA (також відомої як Toyota SA). Потяг на задньому тлі — експрес з Наґої до Осаки. 1948 рік. toyota.com.ua

Озираючись на довгий шлях винаходів, не варто дивуватися, що багатьох істориків та економістів вражало таке прискорення прогресу. Промислова революція проклала межу між стриманим і поступовим технічним розвитком XVIII століття та активним винахідництвом XIX століття, що мало воістину епохальні наслідки. Утім, XX століття принесло ще видатніші здобутки. Як підкреслив Джоел Мокир, вони зʼявилися попри дві тривалі світові війни та розквіт тоталітарних режимів, які підімʼяли під себе значну частину Європи та Азії. Раніше такі потрясіння відкинули б економіку на сотні років назад або навіть прирекли б цілі суспільства на стагнацію чи варварство. Однак у XX столітті ніщо не змогло стати на заваді дедалі швидшій інноватизації, яка стимулювала стрімке зростання більшості промислово розвинутих країн чи країн, що розвивалися.

Ідея прискорення інновацій посідає чільне місце серед безугавних мантр кінця XX — початку XXI століть. Зрозуміло, що ріст кількості патентів не можна вважати ідеальним доказом підвищення темпів винахідництва (адже часто патенти охороняють лише незначні варіації та несуттєві вдосконалення по-справжньому вагомих відкриттів). Однак незаперечний і той факт, що сукупні десятирічні обсяги заявок, схвалених Бюро США з реєстрації патентів і торговельних марок (англ. USPTO), включно з виданням охоронних документів іноземним резидентам, зросли з лише 911 (за перше десятиліття XIX століття) до майже 250 000 у 1890-х роках. А потім злетіли з приблизно 340 000 на початку XX століття до приблизно 1 мільйона 653 тисяч у 1990-ті — тобто майже у 2 000 разів за 200 років.

Звісно, цей злет малоінформативного, а часто просто некоректного показника кількості патентів, відбувався завдяки невигадливим, необґрунтованим і почасти явно оманливим патентам, серед яких завжди траплялися сумнівні, а інколи навіть безглузді творіння. 1932 року Алфорд Браун і Гаррі Джеффкот зібрали цілу колекцію таких перлів з архіву USPTO. Варто замислитися, що саме підштовхнуло професійних патентних експертів видати охоронні документи на такі винаходи, як «поліпшена домовина» (дає змогу покійному, «отямившись, піднятися із труни й могили по драбині») або «знаряддя для формування ямочок на щоках». Гадаєте, такі чудасії давно канули в Лету? Тоді раджу раз по раз зазирати на сторінку «Нісенітний патент місяця» на сайті Фонду електронних рубежів захисту передових досліджень (англ. Electronic Frontier Foundation) — і ви самі впевнитеся, що такого ідіотизму не бракує і досі.

Креслення «поліпшеної домовини». 1868 рік. patents.google «Вдосконалений водолазний костюм». Автор винаходу — Гаррі Гудіні. 1917 рік. patents.google Креслення «поліпшеної домовини». 1868 рік. «Вдосконалений водолазний костюм». Автор винаходу — Гаррі Гудіні. 1917 рік. patents.google

Виділю тут патент № 8609158B2, виданий 2013 року в США. А щоб показати, наскільки сумнівним донині залишається процес патентування, доведеться навести вам довгу цитату. Авторка в патенту одна — Діана Елізабет Брукс, а стосується він «Манни Діани»:

сильного наркотичного препарату на основі унікально поєднаних та оброблених взаємозамінних видів насіння та його похідних, що усуває або полегшує депресію, розлади настрою, уваги та мислення, психічні розлади, біль, симптоми порушення розвитку губ, фізичні вади, рак лімфатичних вузлів і ще симптоми багатьох інших хвороб. Усуває опуклості на шиї за тиждень-два. Взаємозамінний у більшості аспектів. [...] З огляду на надзвичайно сильну дію дозування можна зменшити для лікування дітей із розладом дефіциту уваги та гіперактивності. Чудодійно стабілізує настрій і зменшує прояви психозу. Рекомендовано для онкохворих та людей, що страждають від болю. Справді допомагає.

Розумом не збагнути, що цю заявку справді схвалили. Водночас чимало детально обґрунтованих винаходів можна віднести до категорії «у голові не вкладається». Серед них — патент США № D670286S1, виданий 2012 року компанії Apple (зі Стівом Джобсом і головним дизайнером Джонатаном Айвом у десятці зазначених авторів) за «портативний пристрій відображення інформації», а по суті це — прямокутник із закругленими кутами (рис. 1.2). Не втримаюсь і процитую ще одну американську патентну заявку: від Сюзан Гарш на «метод і набір для перенесення відбитків собачого носа з однієї поверхні на іншу з метою створення витворів мистецтва». Примітно, що цієї заявки ще не схвалили.

Рисунок 1.2. Третій рисунок у заявці Apple на патент США № D670286S1 (схвалено в листопаді 2012 року) із зображенням «портативного пристрою відображення інформації» — добре відомого прямокутника із заокругленими кутами.

Насправді є кілька показових способів оцінити закономірності та виявити справді революційні винаходи (я представлю їх у прикінцевому розділі книжки). А зараз пропоную зауважити реальні кількісні та якісні покращення, що стали можливими завдяки — як багато хто вважає — зростанню темпів винахідництва, а далі розглянути ці здобутки не як фінальну точку, а лише як підґрунтя для майбутнього прискорення прогресу. Отже, сучасні новації обіцяють блискуче визволення, розвʼязання будь-яких проблем — технічних, екологічних чи соціальних. Ба більше, до цього визволення ми прийдемо не маленькими, поступовими кроками, а семимильними стрибками — не інакше як «проривними», «трансформаційними» та «революційними», які неминуче змінять увесь світ: від їжі та довголіття до енергії та подорожей.

Нам уже вдалося знизити показник недоїдання до менш як десятої частини населення світу, то чом би не подолати нестачу продовольства повністю? І якщо вже на те пішло, чому б не позбутися залежності від польового землеробства й натомість вирощувати сільськогосподарські культури в хмарочосах із повним клімат-контролем або ковтати синтетичні капсули, що заміняють повноцінне харчування? За останні два століття людство вже подвоїло середню тривалість життя в багатих країнах, то чому б не збільшити її ще хоча б удвічі за допомогою геніальної технології маніпуляції з генами — CRISPR, яка відкриває нам шлях до безсмертя? За цей самий час багаті країни наростили (з різними темпами) обсяги електрогенерації на душу населення, то чому б не підвищувати їх і далі, навіть за умови переходу від викопних вуглеводнів до хитромудрого перетворення енергії відновлюваних джерел? Ми вже подорожуємо зі швидкістю приблизно 300 км/год по землі та майже зі швидкістю звуку (до 1 000 км/год) у повітрі, то чому б не пересуватися на надзвукових швидкостях у закопаних чи піднятих над землею вакуумних трубах або за дві-три години перелітати Атлантику на пасажирському авіалайнері?

З огляду на експоненційний (дедалі стрімкіший) темп розвитку сучасних винаходів, нам невпинно говорять, що такі цілі — аж ніяк не надміру сміливі чи нереально амбітні. Закони математики невблаганні: тривалий експоненційний ріст неминуче призводить до сингулярності — моменту, коли функція сягає нескінченності й усе миттєво стає можливим. Утім, не обовʼязково бути адептом культу наближення сингулярності, адже навіть значно приземленіші з невпинного потоку заявлених проривів уже вражають: лікування хвороб (ліки проти хвороби Альцгеймера), зберігання електроенергії (акумулятори з нечуваною щільністю енергії) і навіть колонізація інших планет (тераформування Марсу). Однак дійсність не така весела. І ця книжка — скромне нагадування про світ реальний — такий, яким він є, без роздутих заяв чи, ще гірше, уявних і невиправданих фантазій.