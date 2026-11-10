Керівник Nvidia, найбільшого у світі виробника ШІ-чипів, зрадив дружині і, як вважає розвідка, державі з китайською шпигункою. Кремнієва долина і Білий дім у шоці, а Трамп каже, «так роблять усі»

Жінка в рожевому

Двадцять другого травня 2025 року Дженсен Хуанг вечеряв із партнерами Nvidia в китайському ресторані Тайбея. Біля ресторану на нього чекали журналісти, фотографи знімали вечірку крізь вікна і відчинені двері. Поруч із Хуангом весь вечір крутилась довгокоса жінка в рожевій сукні. Хуанг її обійняв, вона поцілувала його в щоку, а коли після розмови з журналістами він повернувся до ресторану, погладила його рукою по спині. Наприкінці вечора вони сіли в одну машину. Ця жінка — Еліс Хуанг, колишня директорка одного з найбільших азійських клієнтів Nvidia. Тоді ці кадри зацікавили хіба таблоїди. Дженсен любить публічність: постійно фотографується з клієнтами, напоказ ласує вуличною локшиною і охоче роздає автографи — одного разу розписався просто на спині китайської журналістки.

Еліс Хуанг і Дженсен Хуанг у штаб-квартирі Nvidia в Каліфорнії. Коли їхнім зв’язком зацікавилася американська розвідка, компанія спершу пояснювала такі зустрічі звичайними контактами керівника з клієнткою. Instagram / longliveai





Але разом з Еліс їх бачили й раніше — теж у Тайбеї. На початку червня 2024 року Еліс сиділа з керівниками технологічних компаній в одному з барів. Як згадує засновник і гендиректор NetThunder Паркер Шмітт, який був там тієї ночі, уже після опівночі і після кількох шотів вона запропонувала парі: мовляв, щойно покличе Дженсена, той одразу прийде. Так і сталося — за кілька хвилин у бар зайшов Хуанг у своїй незмінній чорній шкіряній куртці, випив з компанією шот віскі і сів поруч з Еліс. Коли саме почався їхній роман і скільки він тривав — невідомо.

Еліс і Дженсен на вечірці після Computex у червні 2024 року. Її влаштувала Gigabyte, дочірня компанія якої згодом постачала Megaspeed сервери з процесорами Nvidia. Соцмережі



Дівчина з невідомою біографією

Еліс Хуанг — громадянка Китаю. У сінгапурських корпоративних документах вона записана як Хуанг Ле (Huang Le) — це її китайське ім’я латинкою, а Alice Huang — версія для англомовних партнерів. Вона добре розмовляє англійською і активно розвивала знайомства з керівниками найбільших американських компаній у галузі штучного інтелекту.

Відомо про неї небагато. У китайській базі інвестиційних менеджерів зберігся профіль, за яким Еліс починала репортеркою на Hunan TV і китайському державному телеканалі CCTV, потім ніби працювала помічницею президента підрозділу приватного банкінгу в HSBC — британському міжнародному банку та інвестиційній компанії. Згодом стала директоркою шанхайського фонду Hexi Capital, пов’язаного з інвесторами дата-центрів і технологічних компаній. Втім, принаймні частину її біографії журналістам не вдалося підтвердити: приміром, у Hunan TV заявили, що не пам’ятають такої репортерки, так само не має про неї жодних згадок на сайті CCTV.

Один зі знімків, які Еліс публікувала у своєму WeChat. Після розголосу акаунт став недоступним. Instagram / longliveai На табличці за парою написано «Лавка дружби» — так називається скульптура американського митця Джона Кеннеді. Instagram / longliveai Один зі знімків, які Еліс публікувала у своєму WeChat. Після розголосу акаунт став недоступним. На табличці за парою написано «Лавка дружби» — так називається скульптура американського митця Джона Кеннеді. Instagram / longliveai

У березні 2023 року Еліс стала директоркою сінгапурської компанії Megaspeed. Тоді ж її власницею стала зареєстрована на Британських Віргінських островах компанія з назвою, що повторювала китайське імʼя Еліс, — Huang Le Limited. Уже в листопаді компанію продали іншій сінгапурській фірмі, а Еліс пішла з посади. Однак і далі на заходах поруч із Хуангом називала себе представницею компанії.



Коханка з контрактами на мільярди

Megaspeed називала себе одним з головних партнерів Nvidia в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Її бізнес був влаштований так: компанія купувала сервери з чипами Nvidia і встановлювала їх у дата-центрах Малайзії та Індонезії. Клієнти дистанційно орендували їхню обчислювальну потужність — запускали і навчали на них моделі штучного інтелекту. Найбільшим таким клієнтом була китайська Alibaba.

На папері Megaspeed виглядала скромно: у LinkedIn вказувала від двох до десяти співробітників, а номер на її сайті виявився не офісним, а приватним — людина, яка відповіла на дзвінок журналістів AFP, сказала, що не знає такої компанії. Водночас малайзійська сестринська компанія Megaspeed з червня 2024-го до лютого 2026 року придбала обладнання з найсучаснішими чипами Nvidia щонайменше на $4,8 мільярда. Для невеликої й маловідомої компанії це була надзвичайна сума. Саме ця покупка зацікавила американську владу. З митних документів американці вже знали, що ця компанія закуповує величезні партії передового обладнання Nvidia, яке не можна вільно продавати Китаю. На місці американські перевіряльники побачили, що дороге обладнання досі стоїть у коробках. Це викликало підозру, що його лише показали інспекторам у Малайзії, а згодом могли відправити справжньому замовнику в Китай. Пізніші митні дані показали, що Megaspeed купувала сервери з процесорами Nvidia H100, H200 і новішими чипами Blackwell — B200, GB200 та GB300. Однак переконливих доказів їхнього незаконного вивезення американська влада не знайшла. Дженсен Хуанг заявив, що Nvidia перевірила розміщення всіх поставлених процесорів і не виявила порушень.

Фото з особистого WeChat Еліс: вони з Хуангом позують удвох. Ці кадри потрапили до медіа вже після того, як Хуанг визнав зраду. Instagram / longliveai

За даними The Wall Street Journal, Megaspeed понад рік перевіряли не лише Міністерство торгівлі, а й Міністерство юстиції США. Нещодавно американські посадовці обговорювали, чи не внести її до Entity List — списку компаній, яким американську продукцію можна продавати лише за спеціальним дозволом. Однак це рішення відклали.

Розвідка побачила не клієнтку

Американські спецслужби стежили за Еліс щонайменше з 2025 року. Спочатку їх цікавили її зв’язки з Megaspeed і можливі поставки чипів до Китаю. Але згодом вони з’ясували, що вона має прямий і значно ближчий, ніж здавалось, доступ до Дженсена Хуанга. Торік восени — тобто приблизно за рік до публічного скандалу — розвідка доповіла про це Трампу. Тоді спецслужби вважали, що сам Хуанг не знає, на кого працює Еліс.

Трамп вручив Хуангу Національну медаль науки — найвищу наукову нагороду США, 8 жовтня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Самого Хуанга публічно у звʼязках з китайськими спецслужбами не звинувачували, але водночас і про стеження за його коханкою не попередили. Зазвичай людину, якою зацікавилася іноземна розвідка, можуть запросити на «захисний брифінг»: пояснити ризик, порадити обмежити контакти і стежити за тим, якою інформацією вона ділиться. У випадку Хуанга американська влада цього не зробила — таке попередження могло викрити стеження за Еліс і зірвати операцію. Та й Трамп не хотів конфлікту з Nvidia: її акції були одним із головних рушіїв зростання американського фондового ринку, а Хуанг був його радником з питань штучного інтелекту.

Згодом деякі високопосадовці адміністрації Трампа засумнівались, що Хуанг міг так довго не розуміти, чим займається його коханка. The New York Times описує їх «неназваними високопосадовцями адміністрації Трампа» і не уточнює посад. Втім відомо, що підготовкою секретної записки по Хуангу керував Марко Рубіо. У цій записці, яка з весни 2026 року ходила між високопосадовцями адміністрації, йшлося вже не про можливі зв’язки Еліс з китайською владою. Американська розвідка вважала, що її завербувало Міністерство державної безпеки Китаю — головна цивільна спецслужба країни. За даними людей, ознайомлених із цією запискою, Еліс мала збирати інформацію про Хуанга, Nvidia, а також з’ясувати, чи можна вплинути на позицію компанії стосовно продажу Китаю найпотужніших американських чипів. Хуанг мав прямий доступ до Трампа і переконував його послабити обмеження. Він наполягав, що заборона лише змушує Китай швидше створювати власні процесори, мовляв, продаж американських процесорів дозволив би назавжди «підсадити» Китай на технологічну голку США та тримати його у повній залежності від американських розробок. Хуанг навіть пропонував Трампу пряму комерційну вигоду для США, щоб китайці сплачували мита від 15% до 25% з кожної офіційно проданої американської ліцензії. Американські посадовці припускали також, що через коханку китайці могли ще й дізнаватись подробиці розмов Хуанга з Трампом.

Трамп і керівники найбільших ШІ-компаній після зустрічі в Білому домі 29 вересня 2026 року. Тоді Nvidia та інші корпорації підписали добровільну угоду, за якою мали самі контролювати безпечність своїх технологій. Getty Images / «Бабель»

Ще до шпигунського скандалу Хуанга критикували законодавці від обох партій. У липні 2025 року сенатори Елізабет Воррен і Джим Бенкс перед його поїздкою до Пекіну закликали не зустрічатися з компаніями, пов’язаними з китайськими військовими та розвідкою. А керівники спецкомітету Палати представників з Китаю Джон Муленар і Раджа Крішнамурті вимагали від Nvidia пояснити, кому вона продавала чипи в Китаї та Південно-Східній Азії і як перевіряла їхнього кінцевого отримувача.

Речник китайського МЗС Го Цзякунь назвав останні звинувачення у шпигунстві безпідставними і заявив, що США намагаються очорнити Китай. Сама Еліс журналістам не відповіла. Де вона зараз — невідомо.

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Від «цілком нормальних контактів» до зізнання у зраді

Двадцять дев’ятого жовтня The New York Times вперше написала, що американська розвідка вважає Еліс китайською агенткою, яка зблизилася з Хуангом. Nvidia відповіла, що її керівник щороку зустрічається з тисячами клієнтів, а його контакти з Еліс не були «незвичайними». Після цієї публікації сам Хуанг сказав Bloomberg, що його контакти з Еліс були пов’язані з Megaspeed і були «цілком нормальними», а Nvidia перевірила всі закуплені компанією чипи. Проте вже 6 листопада Financial Times повідомила про роман і секретну записку, де Еліс прямо називають китайською шпигункою — після цього пояснювати все звичайним спілкуванням з клієнткою стало неможливо.

У листі до працівників, який згодом оприлюднила Nvidia, Хуанг визнав не лише зраду. Він написав, що родина заслуговувала на чесність і вірність, а він натомість підвів її і «зіпсував життя, яке вони побудували разом», сказав, що сподівається, що родина зможе оговтатися, а він з часом поверне її довіру. Він також написав, що підвів працівників, раду директорів, партнерів та акціонерів, які мали право очікувати від нього кращого керівництва. Пообіцяв повністю співпрацювати з незалежним розслідуванням, захищати Nvidia і національну безпеку США та повернути довіру колег. Окремо підкреслив, що пишається американським громадянством. Дружина Хуанга Лорі та їхній син Спенсер публічно скандал не коментували. Донька Медісон, яка також працює в Nvidia, скасувала заплановану поїздку до Сеулу, де мала виступити на конференції і зустрітися з південнокорейськими посадовцями. Організаторам пояснили це «сімейними обставинами», але не уточнили, чи йдеться саме про роман батька.

8 листопада 2026 року Хуанг надіслав листа працівникам Nvidia, а компанія того ж дня опублікувала його повністю. У листі він визнав подружню зраду, але імені Еліс не назвав. Скриншот / nvidianews

Хуангу доведеться виправдовуватися не лише перед дружиною

Восьмого листопада рада директорів Nvidia доручила перевірку Хуанга комітету незалежних директорів і зовнішнім юристам. Хто саме увійшов до комітету і скільки триватиме розслідування, Nvidia не повідомила. На час перевірки Хуанга не відсторонили: рада заявила, що довіряє його керівництву і поки не бачить підстав вважати, що постраждали секрети компанії або національна безпека. Остаточне рішення, чи залишиться Хуанг на посаді, ухвалюватиме рада директорів. Першою відреагувала біржа: до відкриття торгів 9 листопада акції Nvidia впали майже на 5%, і компанія ризикувала втратити близько $250 мільярдів ринкової вартості. Втім, аналітики вважають відставку Хуанга малоймовірною.

Окремі питання до Хуанга має Конгрес. Голова комітету Палати представників у закордонних справах Браян Маст, голова спецкомітету з Китаю Джон Муленар і голова комітету з розвідки Рік Кроуфорд запросили Хуанга 18 листопада прийти на спільний закритий брифінг. Це зустріч без преси, такий формат дозволяє обговорювати засекречені дані розвідки та внутрішні протоколи Nvidia. До 11 листопада Хуанг має погодитися або запропонувати іншу дату. Поки це лише запрошення, а не обов’язкова повістка, тому він може відмовитися. Але тоді комітети можуть вимагати його участі в засіданні і документів компанії уже через повістку. У Конгресі хочуть з’ясувати, який доступ Еліс мала до Хуанга і як Nvidia захищає керівництво від іноземних спецслужб.

Трамп уже сказав, що Хуанг має залишитися на посаді керівника Nvidia, втім уточнив, що не обговорював з ним цей скандал, назвав його «порядною людиною», яка зробила «неймовірну роботу для нашої країни». На думку Трампа, Хуанг, напевно, має якесь пояснення і його треба вислухати: «Я не чув, щоб він зробив щось погане. Він мав справу з кимось — але так роблять усі».