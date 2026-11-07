Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Чорних голубів» з Кірою Найтлі, пародія з Деніелом Редкліффом, продовження горор-серіалу за романом Стівена Кінга і байопік про Мухаммеда Алі

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Шпигунський серіал «Чорні голуби» — другий сезон

Про що серіал. Гелен Вебб — досвідчена шпигунка, що понад десять років працює під прикриттям на таємну організацію «Чорні голуби». Вона проникла в найвищі владні кола Великої Британії, одружившись із чоловіком, який невдовзі стане міністром оборони. Одного дня її коханця Джейсона вбивають. Під час пошуку його вбивці Гелен дізнається про масштабну змову і загрозу геополітичної кризи. Тепер вона має не лише помститися за Джейсона, а й викрити злочинців. І допоможе їй у цьому її давній друг і шпигун Сем Янг.

Дія другого сезону починається через рік після фінальних подій першого. Чоловік Гелен став прем’єр-міністром, і шпигунка опинилася під постійним прицілом камер. Небезпека настає і в «Чорних голубах» — хтось намагається підірвати авторитет Гелен в організації та викрадає її куратора Ріда.

Black Doves / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранер — Джо Бартон / у головних ролях — Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, від глядачів ще немає / Рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що новий сезон вдало розширив всесвіт серіалу, бо насичений захопливими й напруженими подіями. Крім того, основний склад чудово грає, а нові актори його вдало підсилюють. The Guardian пише, що родзинка серіалу — цікаві й складні персонажі та актори, що майстерно їх зображують. Також оглядачка хвалить сценарій, насичений сюжетними лініями, хоча деякі з них і неправдоподібні.

Спортивне мок’юментарі «Падіння і зліт Реджі Дінкінса» — другий сезон

Про що серіал. Колишній зірковий гравець популярної футбольної команди «Нью-Йорк Джетс» Реджі вже декілька років як втратив славу й спортивну статуру. Він переконаний, що на пік кар’єри його поверне документальний фільм про його минулі здобутки і теперішнє життя. Він наймає претензійного лауреата престижних кінонагород — режисера Артура, який хоче зробити щось творче й під свій смак, тож його бачення часто не збігається з ідеями Реджі. Тим часом близькі спортсмена, які також потрапляють у кадр, не приховують, що ставляться до цієї ідеї скептично.

The Fall and Rise of Reggie Dinkins / NBC, Peacock / в Україні доступно на Amazon Prime без української локалізації / шоуранери — Роберт Карлок, Сем Менс / у головних ролях — Деніел Редкліфф, Трейсі Морган, Еріка Александр / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / Рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Esquire називає серіал найкращим комедійним серіалом цього року — він кумедний, абсурдний і гостросюжетний. Оглядачка Collider пише, що новий сезон має ще більше абсурдних і кумедних ситуацій, які динамічно змінюють одна одну. Крім того, Морган (Реджі) і Редкліфф (Артур) майстерно і вкрай серйозно втілюють всі божевільні витівки їхніх героїв.

Горор-серіал «Інститут» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Стівена Кінга. Однієї ночі невідомі викрадають сироту Люка Елліса, який володіє телекінезом. Він прокидається в Інституті — лабораторії, де мешкають діти з надлюдськими здібностями. Група вчених щодня проводить жорстокі випробування, щоб натренувати їхні сили. Організація переконує, що працює на благо людства, але діти їй не довіряють і планують втечу.

Тим часом у селищі неподалік оселяється поліцейський у відставці Тім. Він випадково дізнається про Інститут і починає збирати інформацію про його керівників та їхні справжні мотиви. У другому сезоні до команди Інституту доєднується ексцентричний мільярдер Нолан Рівз, який хоче розширити організацію та посилити її вплив.

The Institute / MGM+ / без української локалізації / шоуранери — Джек Бендер, Бред Тернер / у головних ролях — Ділан Бейлі, Бен Барнс, Мері-Луіс Паркер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Screen Rant пише, що шоуранери більше не спираються на сюжет книги, і це дало їм більше свободи — темп серіалу став динамічнішим, сценарій — менш передбачуваним, а персонажі — детальніше прописаними. Крім того, серіал глибше дослідив, як працює Інститут. Оглядачка Bloody Disgusting також пише, що шоуранери вдало розширили історію Кінга й створили нові захопливі випробування для персонажів.

Спортивна комедія «Король гольфу» — другий сезон

Про що серіал. Прайс — колишній зірковий професійний гравець у гольф, який 20 років тому зруйнував свою кар’єру. Чорна смуга невдач триває і в дорослому віці — він втрачає роботу в магазині спорттоварів, а його дружина подає на розлучення. Прайс втратив сенс життя і не займається нічим, окрім дрібного шахрайства. Одного дня у гольф-клубі він випадково зустрічає талановитого 17-річного Санті. Прайс захоплюється хлопцем і пропонує йому спробувати сили в місцевих змаганнях. Тепер Санті має сильного наставника і вірного друга, а Прайс віднайшов у хлопці сенс життя і любов до гольфу. Головна сюжетна лінія другого сезону — неочікуване повернення Прайса до змагань з професійного гольфу в ролі гравця.

Stick / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / шоуранер — Джейсон Келлер / у головних ролях — Овен Вілсон, Пітер Дагер, Ліллі Кей / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що новий сезон такий самий смішний, як і попередній, а ще він вдало розкриває «гірко-солодкі теми», як-от кризу середнього віку або старіння батьків. Також у цьому сезоні багато кумедних камео зірок Голлівуду. Collider пише, що нові актори чудово доповнили сильний акторський склад і загалом персонажі вже краще прописані. Проте серіал має заповільний темп і водночас надто стрімко й нерівномірно розвиває головні сюжетні лінії.

Байопік «Найвеличніший»

Про що серіал. «Найвеличніший» розповідає про становлення Кассіуса Клея — молодшого як професійного боксера на ім’я Мухаммед Алі. Актори показують ключові події в житті чемпіона — його знакові поєдинки, виснажливі тренування й активізм проти війни у В’єтнамі та дискримінації темношкірих. Крім кар’єри Алі, серіал розкриває залаштунки його особистого життя. Наприклад, як емоційно його підтримували батьки та як Алі потерпав від упередженого ставлення до нього через расизм. Виконавча продюсерка серіалу — Лонні Алі, підприємиця і вдова боксера.

The Greatest / Amazon Prime / в Україні доступно на Amazon Prime без української локалізації / шоуранер — Бен Воткінс / у головних ролях — Джален Бест, Омарі Гардвік, Дана Мішель Гоуріер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Variety пише, що саме емоційна розповідь про особисте життя Алі вирізняє «Найвеличніший» з-поміж інших байопіків і документалок про боксера. Оглядач The Guardian скептично ставиться до чергової екранізації життя Алі, але визнає, що серіал робить це з деталями і точністю, що вражають. Хоча хореографії боїв бракує яскравості, додає він.