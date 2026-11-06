У США завершилися проміжні вибори — демократи тріумфують. А ми розказуємо про найцікавіших переможців, їхніх донорів і переможених, за якими не сумуватимемо. Тест «Бабеля»

Третього листопада у Сполучених Штатах відбулись проміжні вибори. Американці обирали Палату представників, третину Сенату, 36 губернаторів, а також місцеві парламенти в більшості регіонів. Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу та відібрали в республіканців шість губернаторських крісел. В Україні сподіваються, що такі зміни підуть на користь і проросійські настрої Дональда Трампа стануть трохи менш помітними. Ми не сподіваємось, що ви аж надто уважно слідкували за цими виборами, тому зробили цей тест. Він більше схожий на текст, який розкаже про найцікавіше з того, що сталось у Штатах 3 листопада. І заразом додасть трохи надії.