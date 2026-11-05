Словацький прем’єр Роберт Фіцо літає на хорватський курорт з молодою юристкою, зупиняється в маєтках та п’ятизіркових готелях. «Бабель» розпитав про скандали довкола Фіцо словацького розслідувача

«Ніхто мені ніколи нічого не дав задарма»

У четвер, 29 жовтня, Роберт Фіцо і Катаріна Салайова ішли летовищем у Братиславі до невеликого приватного літака, Салайова тримала в руках пластиковий контейнер, схожий на коробку з домашньою їжею. У Словаччині починались довгі вихідні перед Днем усіх святих: у ці дні словаки зазвичай їдуть на могили близьких, на дорогах довжелезні затори. Літак з прем’єром тим часом вирушив до хорватського Спліту. Звідти недалеко до приморського міста Ражань — одного з улюблених місць відпочинку Фіцо. Фотографії з аеропорту в своїх соцмережах опублікував депутат опозиційної партії «Свобода і солідарність» (SaS) Алоїз Гліна і зіронізував, мовляв, прем’єр вирушив на відпочинок «у супроводі своєї законної дружини». Однак, Салайова — не дружина. Офіційно вже майже 40 років він одружений зі Світланою Фіцовою — принаймні про їхнє розлучення публічно не повідомляли, каже «Бабелю» журналіст Aktuality.sk Томаш Кисель.

Роберт Фіцо і Катаріна Салайова перед вильотом до Спліту 29 жовтня 2026 року. Скриншот / Youtube За даними авіатрекерів, цей літак за попередні три місяці щонайменше п’ять разів літав між Братиславою і Хорватією. Скриншот / Youtube Роберт Фіцо і Катаріна Салайова перед вильотом до Спліту 29 жовтня 2026 року. За даними авіатрекерів, цей літак за попередні три місяці щонайменше п’ять разів літав між Братиславою і Хорватією. Скриншот / Youtube

Коментуючи фото з летовища, Гліна також нагадує, що Фіцо публічно захищає «традиційну родину». Лише торік він пролобіював зміни до словацької Конституції, які закріпили існування лише двох статей — чоловічої та жіночої — і дозволили спільно всиновлювати дітей лише подружжю. Колега Гліни по партії, депутатка Мартіна Байо Голечкова вимагає від Фіцо показати рахунок за переліт. За її оцінкою, він коштував €8—12 тисяч. Це місячна зарплата прем’єра: за підрахунками Aktuality.sk у 2026 році Фіцо отримує близько €10,4 тисячі на місяць.

За два дні, 31 жовтня, Фіцо виклав відеовідповідь. Де саме він її записав, не уточнює, каже, що йому 62 роки, він працює чотири десятиліття, багато років очолював уряд і гарно заробляв. А ще, хвалиться словацький прем’єр, він має понад €250 тисяч, які отримав від медіа за рішеннями судів у справах про захист честі й репутації. Прикметно, що цю цифру у €250 тисяч Фіцо регулярно згадує ще з 2012 року і називає її щоразу, коли журналісти чи опоненти цікавляться походженням його грошей, — наприклад, коли він купує елітне житло чи орендує приватні літаки. Фіцо обіцяє й надалі літати приватними рейсами, якщо захоче, а захоче придбати будинок для відпочинку — придбає. Ховатися не збирається. «Ніхто мені ніколи нічого не дав задарма», — каже він.

Другого листопада словацькі опозиційні депутати оголосили, що звернуться до Генпрокуратури. Голова партії «Свобода і солідарність» Браніслав Грелінг просить з’ясувати, скільки коштували подорожі Фіцо і хто за них платив. Прокуратура має перевірити, чи не було це хабарем.

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«Я не живу з жодним Робертом Фіцо»

Ім’я Катаріни Салайової вперше сплило поруч з іменем Фіцо в червні 2020 року. Репортери словацького видання Plus 7 dní побачили, як вони разом приїжджають до братиславського готелю DoubleTree by Hilton, який належить словацькому олігарху і спонсору партії Фіцо Юраю Широкому. Вранці пара виїжджала окремо. Фіцо тоді був колишнім прем’єром і лідером опозиції в парламенті, а Салайова — стажеркою Братиславської обласної прокуратури.

Катаріна Салайова з мамою Катаріною Горватовою-Сладечковою в Університеті Коменського в Братиславі, 2018 рік. Скриншот / Youtube

Тоді ж Катаріну сфотографували біля маєтку у Віносадах, де регулярно бував Фіцо. Він заперечував, що там живе, і пояснював свої поїздки проблемами зі здоров’ям. За його словами, знайомі дозволили йому плавати в басейні маєтку, поки під час карантину не працювали спортзали. Про саму Салайову медіа тоді знали небагато: юристка, стажувалася в прокуратурі, раніше працювала офіціанткою та моделлю. За оцінкою журналістів, вона десь років на 25—26 молодша за Фіцо, тобто зараз їй приблизно 35 років. Журналісти також з’ясували, що вона користувалася житлом в одному з найдорожчих районів Братислави — у комплексі мільйонерів River Park на набережній Дунаю.

Маєток у Віносадах, де часто бачили Фіцо. Він казав, що їздив туди плавати, і то лише п’ять разів, і обурювався: невже тепер має просити квитанцію? Скриншот / Youtube Volkswagen Arteon вартістю сім річних зарплат Салайової був зареєстрований на її матір. Скриншот / Youtube Маєток у Віносадах, де часто бачили Фіцо. Він казав, що їздив туди плавати, і то лише п’ять разів, і обурювався: невже тепер має просити квитанцію? Volkswagen Arteon вартістю сім річних зарплат Салайової був зареєстрований на її матір. Скриншот / Youtube

Ранком 10 червня 2020 року Салайова приїхала на роботу на Volkswagen Arteon і залишила його в підземному паркінгу торговельного комплексу Polus. Біля входу на неї чекали журналістки видання Denník N. Вони розпитували про стосунки з Фіцо, поїздки до Віносадів і дорогий автомобіль: за стажування у прокуратурі Салайова отримувала приблизно €600 на місяць, тоді як Arteon коштував приблизно €50 тисяч. Салайова відповіла, що вона приватна особа і не зобов’язана щось пояснювати, автомобіль не її, на фото з Віносадів не вона, дорогої нерухомості не має і взагалі: «Я не живу з жодним Робертом Фіцо».

Катаріна Салайова в підземному паркінгу торговельного центру Polus під час розмови з журналістками Denník N Монікою Тодовою та Мартіною Конік. На їхні запитання про Фіцо, маєток і автомобіль вона відповідати не захотіла. Скриншот / Youtube Volkswagen Arteon, яким Салайова приїхала на роботу. Скриншот / Youtube Катаріна Салайова в підземному паркінгу торговельного центру Polus під час розмови з журналістками Denník N Монікою Тодовою та Мартіною Конік. На їхні запитання про Фіцо, маєток і автомобіль вона відповідати не захотіла. Volkswagen Arteon, яким Салайова приїхала на роботу. Скриншот / Youtube

Як і всі співробітники органів юстиції, юридичні стажери прокуратури зобовʼязані подавати майнові декларації. Після публікацій про житло, автівку Салайової та її стосунки з Фіцо вибухнув скандал у медіа. У її майнових деклараціях нічого не значилось, Генпрокуратура почала перевіряти її статки й зажадала пояснень. У відповідь Салайова надала документи, за якими Volkswagen Arteon належав її матері. Репортери знайшли матір Салайової в селі Велика Маня. Жінка працювала доглядальницею в Австрії, за оцінкою словацьких розслідувачів, могла заробляти в межах €900 на місяць, тож мала б понад чотири роки відкладати весь заробіток, щоб купити доньці машину. Генеральна прокуратура, втім, пояснення прийняла — Салайова не мусила декларувати майно матері й могла користуватися її автомобілем.

Згодом у журналістів виникли питання до того, як Салайова потрапила у прокуратуру. Наприкінці 2018 року вона пройшла відбір з 375 кандидатів, набрала 95 балів зі ста, посіла сьоме місце і завдяки високому результату могла сама обрати місце стажування. Салайова обрала прокуратуру в Братиславі, яку тоді очолював Светозар Хабада — чоловік сестри Фіцо.

Коли історія з Салайовою заполонила словацькі медіа, про стосунки з нею запитали самого Фіцо, мовляв, вас бачили з молодою жінкою. «А з ким мені зустрічатися? З молодими хлопцями?» — відповів Фіцо.

Фіцо й Салайова виходять із ресторану Da Cono на початку жовтня 2020 року. Заклад працював у River Park — комплексі, де журналісти регулярно бачили Салайову. Скриншот / Youtube

«Що ті курви знову роблять моїй дівчині?»

Публікації про машину й житло Салайової зацікавили Національне бюро безпеки, яке видає допуски до таємної інформації. Бюро вирішило перевірити, чи може вона зберегти свій допуск рівня «Конфіденційно» — вона його отримала, щоб працювати в прокуратурі. Питання в Нацбюро викликала різниця між доходами і способом життя Катаріни. Без такого допуску Салайова не могла б працювати з таємними матеріалами у прокурорських справах.

Двадцять дев’ятого серпня 2021 року Фіцо обговорював цю перевірку на мисливській базі біля словацького села Чифари. Разом з ним там були адвокати Марек Пара і Павол Гашпар та бізнесмен Мирослав Бедєр. Їхню розмову записала прихована поліцейська камера з мікрофоном — камеру встановили на час розслідування підозри в браконьєрстві. Втім, згодом прокуратура визнала цю справу незаконною, а саме стеження — неправомірним.

Кадр із поліцейського запису на мисливській базі біля Чифарів. За даними Aktuality, камеру з мікрофоном, яка знімала Фіцо та його оточення, сховали в мисливському трофеї на стіні. Скриншот / Youtube

«Що ті курви знову роблять моїй дівчині?» — обурювався Фіцо. Він розповів, що бюро викликало Салайову на співбесіду 16 вересня через Volkswagen Arteon. На початку жовтня вона мала складати професійний іспит, після якого могла стати прокуроркою, тому втрата допуску перекривала їй шлях до посади. Фіцо вирішив допомогти та зателефонував знайомому на ім’я Мартін, який нібито пообіцяв дістати запитання, які Салайовій поставлять на співбесіді. Цей запис оприлюднили 29 жовтня. Фіцо відмовився пояснювати свої слова.

Салайова на співбесіду в Нацбюро так і не прийшла, а невдовзі після чергового скандалу звільнилася з прокуратури за власним бажанням.

«У пристойному товаристві про зарплату не говорять»

Наприкінці 2021 року Фіцо критикував тодішнього міністра охорони здоров’я Владіміра Ленґварського за відпустку в Омані: мовляв, очільник МОЗ покинув країну і медиків у розпал пандемії. Виправдати міністра можна лише в одному випадку, іронізував Фіцо, — якщо їхати наказала дружина, а він не наважився заперечити. Невдовзі Denník N оприлюднив фото Фіцо за вечерею з Салайовою в Йорданії. Одразу стало відомо, що на роботі Салайова сказала, що на лікарняному. Це обурило керівництво обласної прокуратури, де вона стажувалась, — її викликали на засідання дисциплінарної ради. Засідання Катаріна проігнорувала, а у квітні 2022 року сама припинила стажування. Прокуроркою Салайова так і не стала.

Фіцо й Салайова за вечерею в Йорданії наприкінці 2021 року. Щонайменше два дні цієї поїздки вона офіційно була на лікарняному. Скриншот / Youtube

Того ж місяця її разом із Фіцо та його давнім соратником Робертом Каліняком сфотографували у Відні при посадці в приватний літак. Згодом з’ясувалось, що вони через Туреччину полетіли в Дубай. На той момент Фіцо був лідером парламентської опозиції, а Каліняк займався приватною юридичною практикою і назвав це робочою поїздкою. Під час зупинки в Туреччині Фіцо тоді записав відео проти передачі Україні системи С-300. За інтер’єром журналісти впізнали апартаменти п’ятизіркового готелю Six Senses Kaplankaya площею 240 м² — з терасою і власним басейном. Журналіст видання Markíza спробував з’ясувати, чому з ними летіла Салайова. «Зупиніться, ви заходите надто далеко», — перебив його Фіцо.

Після звільнення з прокуратури Салайова недовго залишалась без роботи. У червні 2022 року вона стала стажеркою у Kallan Legal — юридичній фірмі Каліняка. Той пояснював, що вона втратила роботу через політику, а він не міг проґавити такий талант. В інтерв’ю Каліняк розповідав, що сам запросив Салайову, всіляко її хвалив, однак зарплату називати відмовився, мовляв, про це в пристойному товаристві не говорять. Kallan Legal представляє в судах політиків партії Фіцо і отримує від партії сотні тисяч євро: у 2023 і 2024 роках — по €432 тисячі, а у 2025-му — понад €442 тисячі. Як розповів «Бабелю» журналіст Томаш Кисель, Салайова і досі працює стажеркою в Kallan Legal і готується до адвокатського іспиту. У червні 2026 року вона зареєструвала власну компанію KSZ Advisory.





Чи може скандал похитнути владу Фіцо? Парламентський комітет з’ясовував, хто оплачує відпочинок Фіцо. Кілька років тому депутати перевіряли, хто володіє будинком у Віносадах, але за десять місяців так нічого не з’ясували.

Комітет перевірить приватні перельоти. Якщо Фіцо отримав вигоду завдяки посаді, йому загрожуватиме штраф у дванадцять місячних зарплат. Він може втратити посаду, але за це мають проголосувати щонайменше 90 зі 150 депутатів. У його опонентів цих голосів зараз немає.

Заява до Генпрокуратури, яку готують опозиційні депутати, може стати підставою для кримінального розслідування. Спершу слідству доведеться встановити, хто оплатив його перельоти.

Розкішна квартира і вілла — «щоб усіх грець узяв»

Напередодні Різдва 2023 року, невдовзі після повернення до влади, Фіцо купив у депутата своєї ж партії квартиру в Братиславі за €509 тисяч. За словами Киселя, Фіцо не брав на неї іпотеку, але так і не пояснив, звідки взяв гроші. Квартира розташована на найвищому поверсі житлового комплексу Sokolská Residence і має близько 129 м², а її тераса — ще понад 186 м². Експерти з нерухомості оцінюють її вартість у щонайменше €850 тисяч, що значно вище за суму, яку озвучив Фіцо. Втім, сам словацький премʼєр назвав помешкання звичайною трикімнатною квартирою в будинку, де живуть молоді родини, і дорікав журналістам за запитання.

На найвищому поверсі Sokolská Residence лише дві квартири. Скриншот / Youtube Більшу купив Фіцо, меншу — син Любоміра Важного, депутата з партії Фіцо. Скриншот / Youtube На найвищому поверсі Sokolská Residence лише дві квартири. Більшу купив Фіцо, меншу — син Любоміра Важного, депутата з партії Фіцо. Скриншот / Youtube

«До цього він роками платив дуже високу орендну плату за іншу розкішну квартиру. Щороку проводить багато тижнів у закордонних відпустках і, як ми тепер знаємо, дістається туди приватними літаками», — каже «Бабелю» Кисель. Пояснення Фіцо, що він заробив на державних посадах, журналіст вважає непереконливим з огляду на масштаб витрат.

До Sokolská Residence Фіцо сім років орендував у Bonaparte 377-метровий пентхаус у бізнесмена Ладислава Баштернака, якого згодом засудили за податкове шахрайство. Фіцо казав, що платить €2 650 на місяць, тоді як ринкову оренду оцінювали щонайменше у €5 тисяч. Скриншот / Youtube Під час виїзду з квартири в комплексі Bonaparte у 2019 році Фіцо повністю демонтував і вивіз дерев’яний паркет. Окрім цього, з помешкання зняли всі міжкімнатні двері, розетки, сантехніку та кухонний гарнітур. Політик пояснив свої дії тим, що забрав майно, придбане за особисті кошти. Скриншот / Youtube 20 червня 2016 року біля Bonaparte відбулась перша з 12 акцій через справу Баштернака. Кілька тисяч людей вимагали відставки міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка, якого опозиція звинувачувала у гальмуванні розслідування податкових махінацій забудовника, а від Фіцо протестувальники вимагали виїхати з квартири Баштернака. Скриншот / Youtube До Sokolská Residence Фіцо сім років орендував у Bonaparte 377-метровий пентхаус у бізнесмена Ладислава Баштернака, якого згодом засудили за податкове шахрайство. Фіцо казав, що платить €2 650 на місяць, тоді як ринкову оренду оцінювали щонайменше у €5 тисяч. Під час виїзду з квартири в комплексі Bonaparte у 2019 році Фіцо повністю демонтував і вивіз дерев’яний паркет. Окрім цього, з помешкання зняли всі міжкімнатні двері, розетки, сантехніку та кухонний гарнітур. Політик пояснив свої дії тим, що забрав майно, придбане за особисті кошти. 20 червня 2016 року біля Bonaparte відбулась перша з 12 акцій через справу Баштернака. Кілька тисяч людей вимагали відставки міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка, якого опозиція звинувачувала у гальмуванні розслідування податкових махінацій забудовника, а від Фіцо протестувальники вимагали виїхати з квартири Баштернака. Скриншот / Youtube

Навесні 2025 року вже хорватські медіа припустили, що Фіцо придбав нову віллу з басейном у курортному Ражані — його там бачили регулярно разом із Салайовою. Йшлося про новий будинок на схилі над морем, який продавали приблизно за €1,19 мільйона. Фіцо заперечив, що будинок належить йому, але підтвердив, що вирішив орендувати саме цю віллу на літо — «щоб усіх грець узяв».

Та сама вілла в Ражані, де Фіцо відпочивав у серпні 2025 року. Це двоповерхова новобудова площею 380 м² з басейном, сауною і гаражем на ділянці 800 м². Скриншот / Youtube Фіцо заперечує, що будинок належить йому, і каже, що лише орендував його, хоча місцевий туристичний офіс повідомив журналістам: вілла не має дозволу на оренду. Скриншот / Youtube Та сама вілла в Ражані, де Фіцо відпочивав у серпні 2025 року. Це двоповерхова новобудова площею 380 м² з басейном, сауною і гаражем на ділянці 800 м². Фіцо заперечує, що будинок належить йому, і каже, що лише орендував його, хоча місцевий туристичний офіс повідомив журналістам: вілла не має дозволу на оренду. Скриншот / Youtube

У серпні того ж року репортери Aktuality.sk приїхали до Ражаня перевірити, чи справді Фіцо там зупинився. Премʼєра вони побачили в морі і дочекалися його біля сходів до причалу, де лежали рушник і пляжне взуття. Коли він підплив, журналісти спитали, чий будинок. Фіцо відповів просто з води, що не має нерухомості в Хорватії: «І відчепіться на відпочинку». Над водою залишалася лише його голова у плавальних окулярах.