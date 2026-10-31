Що подивитися у вихідні. Гелловінська добірка — продовження «Декстера: Воскресіння» з Умою Турман, зомбі-горор і моторошний трилер про маніяка в маленькому містечку

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Кримінальний серіал «Декстер: Воскресіння» — другий сезон

Про що серіал. Через два з половиною місяці після подій серіалу «Декстер: Нова кров» головний герой виходить з коми. У ній Декстер опинився, коли його син Гаррісон вистрілив у нього за вбивство невинуватого. Тепер Декстер вирушає в Нью-Йорк, щоб знайти сина і примиритися з ним. Там він дізнається про маніяка, який копіює його стиль. Виявляється, що це ціла команда вбивць під керівництвом мільярдера Леона Прейтера — і Декстер до неї доєднується. У другому сезоні Декстер продовжує полювати на нью-йоркських убивць і зближатися з сином, який розпочинає карʼєру поліцейського у відділі вбивств.

Dexter: Resurrection / Paramount+ / в Україні доступно на Megogo з українським дубляжем і субтитрами / шоуранер — Клайд Філліпс / у головних ролях — Пітер Дінклейдж, Майкл Голл, Ума Турман / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 9,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори чудово грають, нові вбивці справді моторошні, а фірмовий гумор Декстера такий же чорний і саркастичний, як і раніше. Також оглядачка хвалить те, як у сюжет інтегрували кризу середнього віку, яку переживає 50-річний Декстер. IGN пише, що сезон насичений подіями, які вдало переплітаються між собою, і загалом має той же рівень якості, що і перші, найкращі сезони оригінального серіалу.

Моторошний детективний серіал «Ноктюрн»

Про що серіал. Адаптація роману «Пісочна людина» шведського подружжя, що пише під псевдонімом Ларс Кеплер. У маленькому містечку в штаті Пенсильванія детектив Джон Лінн затримав серійного вбивцю-садиста Юрека Вальтера й ув’язнив його в психлікарні тюремного типу. За кілька років по тому в місті раптом знаходять живим хлопчика — одну з жертв Вальтера. Це дає мешканцям надію, що інші жертви маніяка теж живі й що їх деінде утримує невідомий спільник. Кеплер береться за розслідування, а його колега, агентка ФБР Сага Бауер під прикриттям лягає до психлікарні, аби зблизитися з Вальтером і вивідати, де шукати жертв.

Nocturne / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / шоуранер — Джон Главін / у головних ролях — Лієв Шрайбер, Зазі Бітц, Стівен Грем / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори блискуче грають, серіал має темну і моторошну атмосферу, а історія тримає в напрузі до фіналу. The Guardian пише, що «Ноктюрн» — ідеальний серіал для Гелловіну, бо він емоційний і тривожний, а його головний злодій — чисте зло.

Зомбі-бойовик «Апокаліпсис Z: Новий світ»

Про що фільм. Сиквел горору 2024 року «Апокаліпсис Z: Початок кінця». Перший фільм розповів історію адвоката, який виживав разом зі своїм котом, коли зомбі-апокаліпсис тільки почався. Події другого фільму розгортаються на піку пандемії. У центрі сюжету — син впливового політика Роберто, який певним чином причетний до зомбі-катастрофи. Він живе в останньому безпечному куточку світу — на Канарських островах. З певних причин він долучається до загону військових, які летять у Мадрид, щоб поповнити запаси, — і потрапляє в оточення нескінченної навали зомбі.

Apocalipsis Z: New World / Amazon Prime / в Україні доступно на Amazon Prime без української локалізації / режисер — Карлес Торренс / у головних ролях — Карлос Алькайде, Хулія Мартінес, Маріо Мейо / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що сиквел вдало розширив світ і вийшов більш моторошним, ніж перший фільм. Heaven of Horror критикує те, що фільм надто зосереджений на військових і стрілянині, тому йому бракує якісного розкриття персонажів.

Костюмований серіал «Позолочене століття» — четвертий сезон

Про що серіал. 1882 рік, донька генерала з півдня США Маріан Брук залишається сиротою і переїжджає в Нью-Йорк до тіток Аґнес ван Рейн і Ади Брук, з якими бачиться вперше. У Нью-Йорку вона потрапляє у вище суспільство. Найзапекліший конфлікт у ньому розгортається між поважною родиною ван Рейнів і сімʼєю залізничного магната Джорджа Рассела, який розбагатів не так давно.

Головна подія четвертого сезону — боротьба Расселів і ван Рейнів за привілей влаштувати вечерю для президента США Гровера Клівленда, який приїхав із візитом. Тим часом «заборонені» стосунки Маріан з Ларрі Расселом стають вкрай заплутаними.

The Gilded Age / HBO Max / в Україні доступно на Megogo з українським дубляжем і субтитрами / шоуранер — Джуліан Феллоуз / у головних ролях — Керрі Кун, Морган Спектор, Луїза Джейкобсон, Таїсса Фарміґа, Синтія Ніксон, Крістін Баранскі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал цікаво розвиває персонажів і вдало балансує між комедією та драмою. Decider пише, що події стрімко і захопливо розвиваються, а сценарій сповнений пікантних подій та дотепних жартів.