У Києві є музей, що зберігає десятки тисяч унікальних артефактів із Чорнобильської зони. Проте біля фондів розташована ТЕЦ, а біля України — Росія. Репортаж про колекцію під загрозою знищення

1

Ранок Анастасії починається з новин — якщо вночі росіяни били по Дарницькій ТЕЦ, це значить, що, ймовірно, їхню будівлю пошкодили теж. Тоді вона телефонує шефу і з колегою Ольгою Бонк їде до «Епіцентру» по плівку, цвяхи і степлери. Усе купують за особисті гроші директора Центру Ростислава Омеляшка. Кілька разів Анастасія й Ольга скидалися на плівку самі. Вона коштує недорого, пояснює Анастасія, а державні установи дуже неповороткі, і ніхто швидко потрібних грошей не дасть.

У фондосховищі вони вдвох латають те, що розбили російські удари. Раніше з ними працювали ще двоє чоловіків, були чоловіки і в археологічному відділі. Рук було більше, та й працювалося веселіше, згадує Анастасія. Тепер усі вони служать у війську, тож затягувати вибиті вікна плівкою доводиться їм удвох. Торік будівельники з Центрального підприємства з переробки радіоактивних відходів у Чорнобилі допомогли закрити вікна OSB-плитами. Нові вибухи повибивали більшість із них, а вцілілі псує волога: дошки вигинаються і тягнуть за собою рами.

Від натяжної стелі в будівлі залишилися клапті. Діма Вага / «Бабель» Вікна в залах фондосховища вибиті разом з рамами. Діма Вага / «Бабель» У реставраційній кімнаті треба дивитися, аби на голову не впала колишня натяжна стеля, — її уламки та лампи висять на дротах. Діма Вага / «Бабель» Від натяжної стелі в будівлі залишилися клапті. Вікна в залах фондосховища вибиті разом з рамами. У реставраційній кімнаті треба дивитися, аби на голову не впала колишня натяжна стеля, — її уламки та лампи висять на дротах. Діма Вага / «Бабель»

Анастасія веде нас понівеченими залами фондосховища. В одній із кімнат помічаємо зволожувач і кондиціонер. «Саме те, що тут зараз потрібно», — жартуємо ми. Після удару в кімнаті майже не лишилося вікон, тож холодно й сиро, як надворі. Під ногами хрустить скло, навколо лежать вибиті рами, десь крапає вода. Від натяжної стелі залишилися клапті, лампи звисають на дротах — доводиться дивитися вгору, щоб нічого не впало на голову. Останній вибух був таким сильним, що по стіні пішла велика тріщина, а масивний стелаж з експонатами повалився на сусідній.

Анастасія зрозуміла, що треба готуватися до нових ударів, щойно прочитала в медіа: Дарницьку ТЕЦ готують до запуску. Працівники й так знали, що станцію ремонтують після атак минулої зими, — чули звідти шум, проте ті, хто мав клепку, мовчали.

Анастасія заміряє вікна, аби для фондосховища прислали нові OSB-плити. Діма Вага / «Бабель» Клімат всередині — як на вулиці, 19 жовтня 2026 року. Температура +14,2 °C, а вологість — 82%. Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Анастасія заміряє вікна, аби для фондосховища прислали нові OSB-плити. Клімат всередині — як на вулиці, 19 жовтня 2026 року. Температура +14,2 °C, а вологість — 82%. Діма Вага / «Бабель»

Минулу зиму вона називає найважчим часом своєї роботи тут. Якщо до цього лише періодично вилітали шибки, то тоді через пошкодження стелі почалося затоплення. В один з тижнів було два прильоти підряд: доводилось працювати в мінус двадцять і змітати з експонатів сніг — на деяких з них зʼявилось по три види плісняви.

Після ударів минулої зими фондосховище почало затоплювати, 24 лютого 2026 року. Особистий архів Анастасії Панкової

«Є скарби, яких більше ніде ніколи ти таких схожих не знайдеш. А ми в Києві не можемо знайти їм приміщення? Є фонд нежитлових приміщень, які підходять для схожих завдань. Але знаєте, як у нас часто вирішується: хто має звʼязки, вплив чи владу — тим це вдається легше. А в мене таке враження, що ми якісь прокляті сироти, які вічно: “Подайте, будь ласка”. Але ж це не для себе, це для оцього всього».

Тоді ж довелось готувати виставку до 40-ї річниці катастрофи, яку у квітні — травні показали в Музеї Івана Гончара. Вказівка надійшла з Державного агентства з управління зоною відчуження, якому підпорядковуються Центр і музей. За словами Анастасії, в агентстві не до кінця розуміли, в яких умовах працюють музейниці, але підганяли їх зі строками. Експонати для виставки доводилося відбирати в неопалюваних залах, де їх замітало снігом.

Після дощів експонати покриваються пліснявою. На деяких її було по три види, весна 2024 року. Особистий архів Анастасії Панкової Минулої зими з експонатів довелося змітати сніг, 17 лютого 2026 року. Особистий архів Анастасії Панкової Після дощів експонати покриваються пліснявою. На деяких її було по три види, весна 2024 року. Минулої зими з експонатів довелося змітати сніг, 17 лютого 2026 року. Особистий архів Анастасії Панкової

Рятувати треба величезну колекцію. Центр зберігає 40 тисяч етнографічних і 20 тисяч археологічних матеріалів, а також понад 228 тисяч архівних документів із Чорнобильської зони та інших районів Полісся. Більшість зберігають саме тут — біля ТЕЦ. Частину вдалося перевезти до офісу Центру в Інституті електродинаміки на Шулявці, але вільного місця там уже немає. Анастасія жартує, що вони за роки роботи найкраще навчилися грати в Lego — пакувати речі вдвічі щільніше, ніж змогла б звичайна людина. Частина колекції залишається в Чорнобилі. Там працює експозиція «Памʼять про отчий край», яку тепер відвідують переважно військові та працівники зони: після 2022 року іншим туди просто так не дістатись.

Анастасія каже, що колекція вже «зібрала бінго»: експонати в Чорнобилі пережили російську окупацію, а ті, що залишилися в Києві, опинилися під постійними ударами. Центр збирає їх з 1994 року, до експедицій за цей час долучилися сотні науковців. Як виникла ця колекція і чому її основна частина опинилася біля ТЕЦ, ми говоримо із засновником і директором Центру Ростиславом Омеляшком.

У фондосховищі багато предметів, призначення яких без допомоги не зрозумієш. Це — поїлка для бджіл з мілким дном, аби комахи не потонули. Діма Вага / «Бабель» Гало — скляні кулі для прасування. Двоє людей натягували тканину, клали посередині кулю і рухами перекочували її. Діма Вага / «Бабель» Гарно розписаних скринь у музеї вдосталь — Анастасія каже, що директор їх полюбляє особливо. Через розміри знайти їм приміщення та перевезти їх особливо важко. Діма Вага / «Бабель» У фондосховищі багато предметів, призначення яких без допомоги не зрозумієш. Це — поїлка для бджіл з мілким дном, аби комахи не потонули. Гало — скляні кулі для прасування. Двоє людей натягували тканину, клали посередині кулю і рухами перекочували її. Гарно розписаних скринь у музеї вдосталь — Анастасія каже, що директор їх полюбляє особливо. Через розміри знайти їм приміщення та перевезти їх особливо важко. Діма Вага / «Бабель»

2

Історія Центру розпочалася 1989 року. Тоді молодий учитель Ростислав Омеляшко писав дисертацію про український пісенний фольклор і зібрав для неї понад 30 тисяч пісень. Та ось на місці Полісся на його етнографічній мапі залишалася велика біла пляма, що майже збігалася з мапою радіоактивного забруднення. Йшлося про 4 125 км² зони відчуження та безумовного відселення і ще 23,5 тисячі км² зони гарантованого добровільного відселення. Так Чорнобиль став головною темою роботи Омеляшка — і всього його подальшого життя.

З 1994 року науковці на чолі з Омеляшком почали їздити в комплексні етнографічні експедиції від Міністерства Чорнобиля. Впродовж наступних десятиліть до них долучилися близько 300 дослідників із різних інститутів. Однак у найнебезпечнішу 30-кілометрову зону відчуження майже ніхто їхати не хотів. Туди вирушали лише групи Омеляшка, до яких він збирав добровольців з усієї України. У 1995 році до однієї з таких експедицій приєдналася Ліна Костенко — і залишилася їхньою постійною учасницею більш ніж на десять років. Вона збирала матеріали про побут «мертвих сіл», документувала покинуті будинки, розмовляла із самоселами. Загалом Центр провів понад 170 експедицій.

Ростислав Омеляшко та Ліна Костенко у камуфляжі «дубок». До 2022 року науковці завжди їздили в зону відчуження в «дубку», проте після початку повномасштабної війни цю практику скасували. Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook В експедиції в зону відчуження ходили лише групи Омеляшка — він набирав добровольців з усієї України. На фото Омеляшко в третьому ряду, перший зліва. Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook Понад десять років Ліна Костенко була постійною учасницею експедицій до зони. Чорнобильська тема лягла в основу кількох її творів. Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook Ростислав Омеляшко та Ліна Костенко у камуфляжі «дубок». До 2022 року науковці завжди їздили в зону відчуження в «дубку», проте після початку повномасштабної війни цю практику скасували. В експедиції в зону відчуження ходили лише групи Омеляшка — він набирав добровольців з усієї України. На фото Омеляшко в третьому ряду, перший зліва. Понад десять років Ліна Костенко була постійною учасницею експедицій до зони. Чорнобильська тема лягла в основу кількох її творів. Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

Хронологія розвитку Центру 1994 рік Початок історико-культурних експедицій при Мінчорнобиля на чолі з Ростиславом Омеляшком. 2001 рік На базі МНС створили Державне науково-виробниче підприємство «Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій». Центр очолив Омеляшко. 2007 рік Реорганізація в бюджетну установу Державний науковий центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій. 2011 рік Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Державний музей-архів народної культури українського Полісся.

У 2011 році Верховна Рада постановила створити на базі Центру Державний музей-архів народної культури українського Полісся. Кабміну рекомендували знайти для нього сучасне обладнане приміщення, а разом із Київською міською та обласною адміністраціями — виділити земельну ділянку. Концепцію музею, що лягла в основу постанови, підписали семеро академіків Національної академії наук, почесний президент Києво-Могилянської академії Вʼячеслав Брюховецький і Ліна Костенко. Утім, рішення залишилося на папері: формально музей існує, але через 15 років власної будівлі в Києві досі не має. Того ж року фонди втратили й приміщення, де зберігалися. Будівлю на балансі Міністерства надзвичайних ситуацій знесли, щоб звести на її місці багатоповерхівку.

Під час переїзду, згадує Омеляшко, міністерство подбало про багатьох, але не про культурну спадщину. Нове приміщення Центр шукав сам — на це пішло пів року. Омеляшко звертався навіть до кіностудії Довженка, але там запитали, яку матимуть із цього вигоду. Ми жартуємо, що після останніх російських ударів уже важко сказати, де було б безпечніше: на кіностудії чи тут, біля ТЕЦ.

Натомість допоміг Інститут електродинаміки НАН України: він дозволив розмістити фонди в будівлі на своєму балансі. Керівництво і працівників інституту Омеляшко називає справжніми патріотами — вони розуміли, чим займається Центр і чому колекцію треба зберегти. Ще до повномасштабної війни зі стелі тут місцями текло, але це були локальні проблеми. А ТЕЦ за кілька метрів тоді не здавалася загрозою.