Що подивитися у вихідні. «Дипломатка» і «Король Талси». Байопік про підкорення Евересту з Гіддлстоном і Дефо, приквел франшизи «Пʼятниця 13», «Квест Віжена» Marvel та сатира з Евансом і Тейлор-Джой

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Байопік «Тенцинґ»

Про що фільм. У травні 1953 року непальський шерпа Тенцинґ Норґей і новозеландець Едмунд Гілларі стали першими, хто підкорив Еверест. Фільм розповідає історію Тенциґа — як у дитинстві зародилася його любов до гір, як він виборов можливість супроводжувати іноземні експедиції в гори та зрештою став членом команди і піднявся на недосяжну вершину.

Tenzing / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / режисерка — Дженніфер Підом / у головних ролях — Генден Фунцок, Том Гіддлстон, Віллем Дефо / тривалість — 2 години 8 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider хвалить те, як захопливо режисерка розкрила біографію Тенциґа, нелінійний сюжет фільму, операторську роботу й акторську гру головних акторів — Гендена Фунцока, Тома Гіддлстона і Віллема Дефо. The Guardian пише про те, як актори майстерно втілили своїх героїв і про захопливі сцени у горах, від яких іноді паромочиться голова.

Серіал-слешер «Кришталеве озеро»

Про що серіал. Приквел культової франшизи «Пʼятниця 13» про маніяка в хокейній масці. Влітку 1971 року в таборі «Кришталеве озеро» в озері тоне Джейсон, син кухарки Памели Вурхіз. Вона до останнього вірить, що він живий, щодня шукає його біля озера і зрештою знаходить, але вже зовсім іншим — із надприродними силами й жагою вбивати. І Памела готова на все, щоб захистити його від переслідувачів.

Crystal Lake / Peacock / в Україні доступно на Megogo з українськими субтитрами / шоуранер — Бред Кейн / у головних ролях — Лінда Карделліні, Вілл Кетлетт, Гвендолін Сундстром / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, від 86% глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що в серіалі багато кривавих сцен, а історію Памели вдало екранізували — за жінкою цікаво спостерігати, але водночас важко їй симпатизувати. Decider пише, що серіал оминає звичні для слешерів тропи та створює глибоку і цікаву передісторію відомих горор-злочинців.

Науково-фантастичний серіал «Квест Віжена»

Про що серіал. Сиквел серіалу «ВандаВіжен». Білий Віжен, створений S.W.O.R.D., переховується в Единбурзі, де намагається розібратися, хто він такий, і відновити свої спогади. Удень він у людській подобі працює у пабі, а вночі занурюється у свою свідомість — у маєток, де мешкають інші винаходи Старка, які там виглядають як люди: Джарвіс, Едіт, П.’Я.Т.Н.И.Ц.Я. й Альтрон. Одного дня він зустрічає у реальному світі Томмі — хлопчика, що має свідомість дитини, яку магією створила Ванда, і намагається знайти з ним спільну мову.

VisionQuest / Disney+ / немає української локалізації / шоуранер — Террі Маталас / у головних ролях — Пол Беттані, Джеймс Спейдер, Рорі Молліка / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що сценарій якісно нагадує глядачам усі важливі сюжетні лінії з попередніх релізів франшизи. Оглядачка хвалить акторську гру, візуал та екшн. Variety теж хвалить візуал, головну ідею серіалу і гру акторів, але критикує надто заплутаний сюжет.

Пригодницький і сатиричний фільм «Жертвоприношення»

Про що фільм. Кінозірка Майк Тайлер вперше після масштабного скандалу зʼявляється на публіці. Він бере участь у помпезному благодійному заході у Греції, який організувала найбагатша людина світу — магнат Бен Брекен, який тепер буде видобувати корисні копалини з глибин океану, аби «не перегрівати» Землю. Святкування перериває група екстремістів на чолі з Джоан, які вірять, що за кілька днів місцевий вулкан вивергнеться і знищить увесь світ. Аби запобігти цьому, вони мають принести у жертву трьох людей — і серед них опиняється Майк.

Sacrifice / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / режисер — Ромен Ґаврас / у головних ролях — Аня Тейлор-Джой, Кріс Еванс, Венсан Кассель / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,0.

Що кажуть критики. The New Times пише, що у фільмі багато кумедних і хаотичних сцен, а також камео відомих попзірок і акторів. Проте критика вийшла надто метафоричною і невиразною, бо націлена одночасно на забагато ідей. Collider хвалить візуал серіалу та майстерну гру Тейлор-Джой і Еванса, але теж зазначає, що сатира надто мʼяка, а фільм ніби не може чітко сформулювати, що саме і кого критикує.

Політичний серіал «Дипломатка» — четвертий сезон

Про що серіал. Кейт Вілер — досвідчена американська дипломатка, яка обіймає посаду посла у Великій Британії й залагоджує конфлікти між лідерами двох країн, що ніяк не можуть порозумітися. Навіть складається враження, що хтось навмисно псує відносини між ними. Криза переслідує Вілер і в особистому житті — у її шлюбі із дипломатом Гелом.



У четвертому сезоні вона дізнається, що президентка Грейс Пенн і віцепрезидент Гал Вайлер розпорядилися викрасти російський підводний човен та його «апокаліптичну зброю» — і це загроза для нової угоди про співпрацю між США і Великою Британією, яку Вілер щойно уклала.

The Diplomat / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранерка — Дебора Кан / у головних ролях — Кері Расселл, Руфус Сьюелл, Девід Ґьясі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що новий сезон перевершив попередні — нові політичні й романтичні ігри заплутані, кожна серія все більше «піднімає ставки», а нові актори другого плану значно підсили акторський склад. The Guardian пише, що новий сезон захоплює напруженими сценами, витівками політиків і сюжетними підозрами, які дедалі сильніше загострюють ситуацію.

Кримінальний серіал «Король Талси» — четвертий сезон

Про що серіал. Двайт Манфреді на прізвисько «Генерал» був не останньою людиною в нью-йоркській мафії, але потрапив до в’язниці, звідки вийшов лише через 25 років. За цей час багато що змінилося, і босам мафії старий Двайт уже не потрібен. Тому вони відправляють його до Талси у штат Оклахома — щоб він провів кілька незаконних операцій і збудував філіал їхньої організації. У четвертому сезоні Двайт намагається узаконити свій бізнес. Йому заважатимуть давні вороги — нью-йоркські мафіозі, корумповані політики Оклахоми та члени федерального уряду.

Tulsa King / Paramount+ / в Україні доступно на «Київстар ТБ» з українським дубляжем і субтитрами / шоуранери — Тейлор Шерідан і Теренс Вінтер / у головних ролях — Сильвестр Сталлоне, Макс Казелла, Доменік Ломбардоцці / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Оглядач Screen Rant пише, що сюжет цього сезону цікавий і насичений екшном, але загалом серіалу бракує систематичного і послідовного розвитку персонажів. Roger Ebert пише, що Сталлоне зберіг свій шарм, проте сезон дещо перевантажений другорядними сюжетними лініями, а гра акторів погіршилася.