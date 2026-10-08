Нобелівська премія здається далекою від української історії. Але це лише на перший погляд — цікавих сюжетних поворотів там вистачає. Тест «Бабеля»

П’ятого жовтня почався тиждень оголошення Нобелівських премій. Завдяки роботі нобелівських лауреатів людство навчилося лікувати бактеріальні інфекції антибіотиками, зрозуміло, як влаштований генетичний код, і отримало докази того, що чорні діри — не просто математична вигадка, а реальні об’єкти у Всесвіті. Україна не має великої скарбниці нобелівських перемог, зате навколо цієї премії у нас теж назбиралося чимало цікавих історій. А що ви знаєте про український слід у Нобелі? Перевірте себе в новому тесті «Бабеля».