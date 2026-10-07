Іспанія розслідує справу проти Анатолія Шарія. У ній фігурують великі гроші й російські спецслужби. Головні факти переказують «Бабель» і журналіст, який розкопав найцікавіші деталі

Золото, Glock і крипта

У червні 2026 року співробітники Цивільної гвардії Іспанії прийшли з обшуком до помешкання Анатолія Шарія і його дружини Ольги Бондаренко. Забрали телефони й компʼютери. У будинку знайшли пістолет Glock 19, криптовалюту приблизно на €800 тисяч, двадцять золотих пластин вартістю близько €150 тисяч, а також картини, годинники, ювелірні вироби та різні предмети розкоші ще приблизно на €400 тисяч. І ще автівку Porsche Cayenne. Загалом суд арештував майна на €1,35 мільйона.

Раніше Шарій продав один зі своїх найбільших активів в Іспанії — будинок у провінції Таррагона, який він купив у 2019 році. За даними видання La Vanguardia, цей будинок тоді коштував €670 тисяч і Шарій розрахувався одразу. Коли він позбувся вілли — матеріали справи не розкривають, але іспанські слідчі вважають це невипадковим. За їхніми даними, Шарій знав, що по ньому відбувається розслідування, тож продаж будинку виглядає як частина «декапіталізації» — умисного виведення майна.

За даними Цивільної гвардії, гроші від продажу будинку Шарій витратив на золото, прикраси та люксові речі. Слідчі переконані, що він зробив це навмисно: таке майно легко сховати, щоб його не змогли знайти та конфіскувати.

В Іспанії Шарій і Бондаренко не приховують, що живуть на широку ногу: у соцмережах публікують фото у дорогому одязі, з годинниками, прикрасами і сумками люксових брендів. Facebook / Анатолий Шарий Анатолій Шарій та Ольга Бондаренко. Біля Бондаренко — сумка, схожа на Hermès Birkin, в такому розмірі її ціна починається від €10 тисяч, сині сітчасті балетки Ольги схожі на Alaïa Fishnet, які коштують €800, бірюзові ж мокасини Шарія — Loro Piana Summer Walk за €890. Facebook / Анатолий Шарий В Іспанії Шарій і Бондаренко не приховують, що живуть на широку ногу: у соцмережах публікують фото у дорогому одязі, з годинниками, прикрасами і сумками люксових брендів. Анатолій Шарій та Ольга Бондаренко. Біля Бондаренко — сумка, схожа на Hermès Birkin, в такому розмірі її ціна починається від €10 тисяч, сині сітчасті балетки Ольги схожі на Alaïa Fishnet, які коштують €800, бірюзові ж мокасини Шарія — Loro Piana Summer Walk за €890. Facebook / Анатолий Шарий

Справа майже два роки залишалася таємною — а почалася з українського звернення

«Все почалося з запиту про співпрацю від української влади — використали механізм міжнародного судового доручення. Я не мав доступу до самого документа, але саме він став підставою для рішення розслідувати податкові злочини Шарія і Бондаренко», — розповів «Бабелю» автор розслідування elDiario Хавʼєр Лільйо.

Після українського запиту іспанці відкрили власне кримінальне провадження. Ним зараз займаються слідчий суд № 5 міста Ель-Вендрель у Таррагоні, прокуратура провінції Таррагона, іспанська податкова служба і Цивільна гвардія. У рапорті від 12 червня 2025 року Цивільна гвардія повідомила суду, що знайшла ознаки одразу трьох можливих злочинів: несплати податків, відмивання грошей і підроблення документів. Пізніше, коли Шарій продав віллу, до них додалася ще одна підозра — у приховуванні майна.

Шарій і Бондаренко, за версією слідства, були податковими резидентами Іспанії щонайменше з 2016 року — отже, мали декларувати там усі свої доходи незалежно від того, у якій країні їх отримали і де перебував платник. Податкові експерти, які працювали на запит суду, вважають, що за 2018 рік подружжя недоплатило майже €151 тисячу податків, за 2022-й — майже €388 тисяч. В Іспанії несплата понад €120 тисяч за один податковий період уже вважається кримінальним злочином.

Потім слідчі взялися за 2019—2021 роки і побачили значно складнішу картину. У Шарія і Бондаренко були рахунки в Литві та Росії. Назв банків, залишків на рахунках і дат їх відкриття в оприлюднених матеріалах немає. Цивільна гвардія зафіксувала P2P-платежі, які вони проводили з Росії та Люксембургу, криптовалютні активи, перекази від приватних осіб із Казахстану. Звісно, що самі по собі рахунки в російському банку, криптовалюта чи перекази з Казахстану не є доказами протизаконної діяльності, але іспанських слідчих цікавило, скільки грошей реально отримувало подружжя, чи декларувало їх і від кого були ці гроші.

У рапорті за лютий 2026 року Цивільна гвардія попередньо оцінила загальну суму можливих штрафів для Шарія і Бондаренко у €10,7 мільйона. Але на той час іспанців уже цікавило не тільки те, чи заплатив Шарій податки.

Іспанська справа проти Шарія і Бондаренко перебуває на стадії розслідування. Вони мають статус підозрюваних, але офіційного обвинувачення їм ще не висунули: суд збирає банківські й податкові документи та має їх допитати. Facebook / Анатолий Шарий Шарій називає доходи від відео й пожертви глядачів головним джерелом статків родини, а іспанські слідчі тепер відстежують, звідки насправді надходили гроші на його рахунки в різних країнах. Facebook / Анатолий Шарий Іспанська справа проти Шарія і Бондаренко перебуває на стадії розслідування. Вони мають статус підозрюваних, але офіційного обвинувачення їм ще не висунули: суд збирає банківські й податкові документи та має їх допитати. Шарій називає доходи від відео й пожертви глядачів головним джерелом статків родини, а іспанські слідчі тепер відстежують, звідки насправді надходили гроші на його рахунки в різних країнах. Facebook / Анатолий Шарий

Як у податковій справі зʼявилися російські спецслужби

Слідчі окремо перевіряють гроші та перекази, які надходили Шарію і Бондаренко на різні рахунки, у матеріалах справи зазначають, що це можуть бути брудні гроші. Слідство не виключає, що так Шарію могли платити за роботу на російські спецслужби проти України.

«Цивільна гвардія вважає низку фінансових операцій підозрілими в контексті відмивання грошей. Вони виходять з того, що Анатолія Шарія засудили в Україні за діяльність на користь Росії, тому припускають, що ці операції могли бути платежами російських спецслужб, — пояснює Лільйо. — Однак йому не інкримінують жодного конкретного такого епізоду. Те, що зараз є у слідства, — рахунки в Росії, пожертви з Казахстану і криптовалюта».

Ще у 2025 році Цивільна гвардія просила суд надіслати запити про міжнародну правову допомогу до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України. Через такі запити суд однієї країни може отримати від іншої банківські, податкові та процесуальні документи. Іспанці хотіли встановити всі доходи Шарія і Бондаренко, простежити рух грошей і зʼясувати, чи розслідують в інших країнах можливу оплачувану роботу Шарія на російську розвідку. В оприлюднених матеріалах розслідування не сказано, чи надіслав суд усі ці запити, які відповіді отримав і чому до переліку потрапили саме Польща та Франція.

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«Справа приблизно два роки залишалася засекреченою, тому точно відновити момент, коли розслідування вийшло на цей рівень, складно. Але в рапорті Цивільної гвардії за червень і липень 2025 року вже йшлося про необхідність перевірити, чи може Шарій працювати на російські спецслужби», — каже Хав’єр Лільйо. З його слів, є ще одна незвична деталь. Справою займається Grupo de Información Guardia Civil у Таррагоні — це підрозділ, який працює, зокрема, з розвідувальною інформацією і питаннями, пов’язаними з національною безпекою.

«Участь інформаційної служби розвідувального підрозділу у кримінальній справі вкрай незвична, — каже Лільйо. — Я не зміг точно встановити, коли вони вирішили підключитися. Але джерела в поліції кажуть, що такі підрозділи зазвичай беруть на себе справи з особами на кшталт Шарія, де необхідно враховувати міжнародний і політичний контекст».

За Шарієм і Бондаренко також стежили, але коли почалося спостереження і скільки воно тривало, поки невідомо. У справі є зроблені правоохоронцями фотографії, а в процесі стеження слідчі звернули увагу, що Шарій і Бондаренко вживали заходів, які правоохоронці визначили як контрстеження: постійно озиралися, перевіряли, хто поруч і що відбувається довкола. Іспанські кримінальні юристи, з якими говорив Хав’єр Лільйо, кажуть, що стеження теж нетипове для звичайної податкової справи. Однак податківці можуть вдаватись до таких заходів, щоб встановити податкове резидентство і довести, скільки днів людина провела в Іспанії.

Анатолій Шарій та Ольга Бондаренко на фотографії, яку слідчі зробили під час стеження. Facebook / Анатолий Шарий

В Україні у Шарія вже є вирок — 15 років за державну зраду

Шарій виїхав з України у 2012 році, коли проти нього розслідували дві кримінальні справи — про стрілянину в одному з київських ресторанів і про нібито інсценований замах на себе. Він називав це політичним переслідуванням, тоді притулок йому надала Литва. Згодом Генеральна прокуратура Литви почала власне розслідування щодо майна й фінансів Шарія. Його позбавили притулку — литовська влада дійшла висновку, що перебування Шарія в країні становить загрозу для національної безпеки. У 2016 році Шарій переїхав до Іспанії. На парламентських виборах 2019 року він балотувався до Верховної Ради України за списком Партії Шарія, яка набрала 2,23% голосів і не пройшла. У вересні 2022 року Верховний суд остаточно заборонив партію.

У лютому 2021 року СБУ повідомила Шарію про підозру у державній зраді та розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі. За цим провадженням на початку травня 2022 року його затримали в Іспанії. Суд залишив Шарія на волі, але вилучив паспорт, заборонив виїжджати з країни і зобовʼязав двічі на місяць зʼявлятися до суду. Двадцять шостого вересня 2022 року провадження про екстрадицію закрили.

Третього червня 2025 року Вінницький міський суд заочно засудив Шарія до 15 років увʼязнення за державну зраду. За матеріалами СБУ, після повномасштабного вторгнення він був залучений до російських інформаційних операцій і працював із відео допитів українських військовополонених. Слідство стверджувало, що Шарій отримував ці записи від колишнього керівника поліції Вінниччини Антона Шевцова, повʼязаного з російськими спецслужбами, давав рекомендації щодо запису допитів, монтував відео й видаляв кадри, на яких могли бути помітні ознаки катувань українців. Шарія і Шевцова суд визнав винними в державній зраді, вчиненій групою осіб в умовах воєнного стану. Девʼятого жовтня 2025 року Вінницький апеляційний суд залишив вирок без змін.

Фрагмент оприлюдненої СБУ розмови Анатолія Шарія з колишнім керівником поліції Вінниччини Антоном Шевцовим. За даними слідства, через Шевцова Шарій отримував записи допитів українських полонених, монтував їх і передавав на погодження представнику ФСБ. Facebook / Служба безпеки України

Що буде далі зі справою Шарія — Бондаренко в Іспанії

«Жоден із них, ні Шарій, ні Бондаренко, поки не свідчили перед іспанським судом. Дату ще мають призначити. Перше засідання скасували через технічні проблеми, оскільки допит мав відбуватися по відеозвʼязку, — говорить Лільйо. — Що стосується запобіжних заходів, то не всі деталі розголошують, але очевидно, що їхні рахунки заморозили, так само вилучили всі цінності, знайдені під час обшуку».

У розмові з Хав’єром Лільйо Шарій і Бондаренко стверджували, що їхні доходи легальні — вони заробляють на ютубі, отримують донати від аудиторії, а справу вважають політично вмотивованою. Окремо Бондаренко заявила, що в справі про податки йдеться лише про «розбіжність у розрахунках», і підтвердила, що вони готові повністю сплатити офіційний борг, який вимагатиме Іспанія, щоб закрити провадження.

Якщо підозри підтвердяться, за податковий злочин в Іспанії парі загрожує від одного до пʼяти років увʼязнення і штраф від суми несплаченого податку до її шестикратного розміру. Відмивання грошей карається увʼязненням від шести місяців до шести років і штрафом до потрійної вартості відмитого майна. За приховування активів, щоб уникнути сплати податкового боргу або стягнення, загрожує від одного до шести років увʼязнення. Покарання за підроблення документів залежить від того, про які саме документи йдеться.

Щоб домагатися видачі Шарія після заочного вироку, Україна має подати новий запит, а Національний суд Іспанії — розглянути його в окремому провадженні. Оскільки Шарія засудили без його участі, іспанський закон дозволяє екстрадицію лише за умови, що Україна гарантує йому новий розгляд справи з особистою участю та захистом. Якщо видачу погодять, її можуть відкласти, доки не завершиться іспанський суд або, якщо буде призначене покарання, поки Шарій не відбуде його в Іспанії.