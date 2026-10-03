Що подивитися у вихідні. Екранізація роману «На схід від Едему» із зіркою Marvel, документалка про легендарного гонщика Міхаеля Шумахера і напружена юридична драма про брудні ігри адвокатів

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Драматичний серіал «На схід від Едему»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману американського письменника Джона Стейнбека 1952 року, який базується на біблійних мотивах: історії Адама і Єви та суперництві Каїна й Авеля. Сюжет розповідає про життя двох зведених братів по батькові — Адама і Чарльза — від кінця XIX століття до Першої світової війни. Вони змалку жорстоко змагаються один з одним, а в дорослому віці цей конфлікт загострює поранена жінка на імʼя Кеті, яка однієї ночі прохає у них прихистку, — і думка братів про неї протилежна.

East of Eden / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранерка — Зої Казан / у головних ролях — Флоренс П’ю, Крістофер Ебботт, Майк Фейст / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал ідеально відтворює сюжет і атмосферу роману, а актори, зокрема Флоренс Пʼю (Кеті), блискуче зображують своїх героїв. The Guardian пише, що актори чудово грають, а серіал розкішно знятий та сповнений емоційних сцен.

Юридичний серіал «Війна»

Про що серіал. У Лондоні кінозірка Карла Дюваль і техномагнат Морган Хендерсон розлучаються через його зраду. Карла хоче отримати більше коштів, ніж зазначено у шлюбному договорі, і подає на чоловіка до суду — медіа прозвали ці події «розлученням століття». Карлу в суді захищає фірма Taylor & Byrne, а Моргана — їхні запеклі конкуренти Cathcarts. Обидві команди готові на все, аби перемогти, тож вдаються до численних маніпуляцій та підступних тактик і влаштовують у суді «криваву бійню».

War / HBO Max / в Україні доступно на HBO Max без української локалізації / шоуранер — Джордж Кей / у головних ролях — Сієнна Міллер, Домінік Вест, Ніна Сосанья / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що Міллер і Вест (Карла і Морган) блискуче і харизматично грають суперників, а серіал насичений якісними діалогами, судовими перипетіями та неочікуваними сюжетними поворотами. Проте історії бракує емоційної глибини та розповіді про бекграунд персонажів. Variety пише, що серіал надзвичайно захопливо зображує речі, на які люди йдуть заради перемоги, і те, чого це їм коштує.

Документалка «Шумахер 1994: Народження легенди»

Про що фільм. Документалка розповідає про легендарного гонщика «Формули-1» Міхаеля Шумахера і про те, як він вперше здобув титул чемпіона світу у 1994 році. Режисерка використовує архівні кадри й інтервʼю з близькими Шумахера, зокрема зі спортсменкою та його дружиною Корінною, щоб показати, як звичайний хлопець з провінційного містечка виборов чемпіонство, поки його тероризували інші команди та пілоти, а також британські й німецькі таблоїди.

Schumacher '94: The Birth of a Legend / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / режисерка — Крістін Фрайтаг / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Telegraph пише, що роздинка фільму — інтерв’ю з Корінною та особисті фото і відео, якими вона поділилася. Саме це робить документалку особливою, емоційною та людяною. The New York Times пише, що режисерка використала численні інтерв’ю та архівні відео, які сумарно тривають майже 1 300 годин, та зрештою змогла показати не лише захопливий шлях до чемпіонства, але й більш вразливу та емоційну сторону Шумахера.

Документалка «Останні з перших: Зима на К2»

Про що фільм. У центрі сюжету — зима 2021 року і перше успішне сходження в цей період на вершину К2, найнебезпечніший та найважчий пік для підкорення у світі. Ісландець Джон і пакистанці Алі та Саджид вирушають у самостійну експедицію, де борються з численними викликами природи. Вони змагаються з командою блогерів та їхніх операторів, деяким з них шлях полегшують непальці, що несуть їхні речі. Документалка порушує проблему того, що альпінізм перетворився на попсовий комерційний продукт, і розповідає про наслідки цих змін.

The Last First: Winter K2 / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / режисер — Амір Бар-Лев / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Variety пише, що у фільмі мало мальовничих кадрів, що захоплюють подих, — і це перевага, бо документалка виділяється з-поміж інших і показує «темну історію» альпінізму. Вона про людську жорстокість, дурість заради слави та велику ціну помилки, зокрема про смерть пʼятьох учасників експедиції. The Guardian пише, що документалка прямолінійно і відверто висвітлює, як людей засліплюють амбіції та як вони вдаються до безглуздих вчинків.

Кримінальний серіал «4 квартали: Зеро»

Про що серіал. Приквел серіалу «4 квартали» (2017—2019). Оригінальний серіал розповідав про життя району Нойкельн у Берліні, який контролює впливовий арабський клан Хамаді. Голова родини Тоні прагне отримати офіційний статус на проживання в Німеччині та відійти від справ. Певні події руйнують його плани й ускладнюють відносини між членами клану. Додатковий тиск чинять поліція і конкуренти. Протягом трьох сезонів Тоні намагається втримати все під контролем.

Діяї приквелу розгортаються за кілька десятиліть до подій основного серіалу, коли родина Хамаді втекла з Лівану і тільки починала життя з чистого аркуша в Берліні. Серіал показує, як вони стикаються з бюрократією і суспільною ізоляцією та як ця вразливість затягує їх до місцевого злочинного середовища.

4 Blocks Zero / HBO Max / в Україні доступно на Megogo з українським дубляжем і субтитрами / шоуранери — Озгюр Йилдирим, Хюсейн Табак / у головних ролях — Марк Вашке, Тарік Аль-Сайєс, Фатіма Ханфур / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядач Y!Entertainment пише, що приквел розширює всесвіт «4 кварталів» і пояснює, які події вплинули на персонажів та направили їх на кримінальний шлях. Оглядач Rolling Stone каже, що серіал дотепно розповідає передісторію родини Хамаді, а за атмосферою нагадує популярний серіал «Пуститися берега».