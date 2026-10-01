Брат принцеси Діани написав про неї книгу. Він каже, сестра потерпала від домагань потенційного тестя, а майбутній король Чарльз був закоханий у камердинера. Переказуємо головне (і не віримо на слово)

1

У батька Діани був роман з майбутньою королевою. З покоління в покоління чоловіки дому Спенсерів сумлінно служили короні на високих посадах. Батька Діани — хрещеника короля Едуарда VIII Джона Спенсера — відзначили за хоробрість у Другій світовій, і після війни він служив шталмейстером у короля Георга VI, а потім у його доньки королеви Єлизавети II. За версією Чарльза Спенсера, між принцесою та придворним виник романтичний звʼязок, край якому поклав лорд Маунтбеттен. Він викликав Джона Спенсера і сказав, що про будь-які плани завоювати прихильність королеви не може бути й мови. Можливо, так лорд розчищав шлях для свого племінника Філіпа, який згодом став чоловіком Єлизавети. Вихований у глибокій повазі до королівської родини й звиклий за роки військової служби коритися старшим за званням, Джон виконав наказ. Через розбите серце він палко зненавидів Маунтбеттена. Іронічно, зауважує Спенсер, що якби Джон і Єлизавета одружилися, не народилися б ані принцеса Діана, ані король Чарльз III.

Ця версія суперечить реальній хронології. Єлизавета вийшла заміж за Філіпа у 1947 році, і наступного року в них народився Чарльз. Джон Спенсер почав служити при дворі лише 1950-го. У 1947—1950 роках Джон був помічником губернатора Південної Австралії.

Єлизавета II і Джон Спенсер у день весілля своїх дітей, 29 липня 1981 року. Getty Images / «Бабель»

2

Коли Діана закохалася в принца Чарльза, вона бачила в ньому передусім людину, а не принца. За кілька місяців до заручин вона ділилася з братом історіями про непрості стосунки Чарльза з його батьком принцом Філіпом — ці історії свідчили про її глибоку прихильність до свого обранця.

Приблизно в 13 років Чарльз наважився — можливо, вперше — кинути виклик своєму батькові. На вечірку для персоналу в одному з королівських маєтків він прийшов не в офіційному костюмі, а в блейзері й вельветових штанах. Це була стримана спроба продемонструвати бодай трохи незалежності. Побачивши вбрання сина, Філіп змусив кімнату замовкнути, показав на нього пальцем і вибухнув довгим глузливим сміхом. Публічне приниження змусило Чарльза відчути пекучий сором.

Іншим разом Філіп дізнався, що королева Єлизавета розмірковувала над операцією для Чарльза — хотіла виправити відстовбурчені вуха, через які з нього кепкували у школі і медіа. Філіп не лише заборонив навіть думати про процедуру, а й наказав прооперувати одного з коргі королеви. Це мало постійно нагадувати про задум, який він вважав безглуздим проявом слабкості й марнославства.

Єлизавета II та принц Філіп зі своїми дітьми: Чарльзом, Анною та Ендрю, жовтень 1960 року. Getty Images / «Бабель»

Діана вірила в ці історії. Вони явно викликали в неї і безмежний жаль до принца Чарльза, і шалене бажання захистити його. Її брат пише, що від самого початку кохання Діани було «майже відчутним на дотик».

3

Підозри про зради Чарльза виникли в Діани за три місяці до заручин. У листопаді 1980 року газета The Sunday Mirror на першій шпальті опублікувала сенсацію. За даними джерела газети, королівський потяг зупинився на запасній колії у графстві Вілтшир заради таємного побачення. До Чарльза в потязі нібито приєдналася невідома білявка. Газета припустила, що це була Діана, а спадкоємець престолу використав оплачений платниками податків транспорт для зустрічі з нею.

Обкладинка випуску Sunday Mirror 16 листопада 1980 року. Голова тема: «Королівський потяг кохання». mirror.co.uk

Але Діана знала, що тією білявкою була не вона. Вона сказала братові, що вперше зайнялася сексом із Чарльзом лише за кілька тижнів після публікації, та й поблизу Вілтшира тоді не була. Майбутня принцеса була шокована, а Букінгемський палац назвав звинувачення на її адресу «цілковитою вигадкою».

Згодом, коли їхній шлюб почав тріщати по швах, Діана була переконана, що тією білявкою була Камілла Паркер-Боулз — колишня дівчина і майбутня друга дружина Чарльза. Колія проходила за 30 кілометрів від її дому. Цей епізод, пише Спенсер, започаткував багаторічну недовіру Діани до Камілли, яка так і не зникла з життя Чарльза. Проте тоді 19-річна Діана була захоплена майбутнім весіллям і не ставила зайвих запитань. Через місяць після заручин Діану сфотографували в сльозах, коли вона прощалася з Чарльзом, який відлітав у справах. Газети писали про біль закоханої дівчини, яку розлучають із нареченим. Насправді Діана була розбита й розгублена, бо дізналася про браслет, який принц купив для Камілли.

Принц Чарльз і Камілла у 1979 році. Тоді вони вже були колишніми, а Чарльз та Діана ще не почали стосунки. Getty Images / «Бабель» Діана та Камілла на кінних перегонах, де брав участь Чарльз, 1980 рік. Getty Images / «Бабель» Принц Чарльз і Камілла у 1979 році. Тоді вони вже були колишніми, а Чарльз та Діана ще не почали стосунки. Діана та Камілла на кінних перегонах, де брав участь Чарльз, 1980 рік. Getty Images / «Бабель»

4

Чарльз викликав у Діани булімію та анорексію. Пара побралася 29 липня 1981 року. На той час Діана вже п’ять місяців (від заручин у лютому) страждала від розладу харчової поведінки. Спенсер пригадує, як вона дивилася на фото з дня заручин, здригалася і вважала, що за ваги 67 кілограмів і зросту 178 сантиметрів виглядає пухкішою, ніж хотілося б. Її невпевненість посилив Чарльз: за кілька днів після заручин він стиснув її за талію і сказав: «Ой, а тут ми трішки пухкенькі, чи не так?» Цей коментар лише підживив комплекси Діани. Вона розповідала братові, що до весілля об’єм її талії зменшився із 73,5 до 59,5 сантиметра.

Чарльз та Діана біля Букінгемського палацу в день оголошення про заручини, 24 лютого 1981 року. Getty Images / «Бабель» Пара на королівській яхті «Британія» під час весільного круїзу, 1 серпня 1981 року. Getty Images / «Бабель» Чарльз та Діана біля Букінгемського палацу в день оголошення про заручини, 24 лютого 1981 року. Пара на королівській яхті «Британія» під час весільного круїзу, 1 серпня 1981 року. Getty Images / «Бабель»

Тим часом «королівська машина», як її називає Спенсер, почала брати під контроль життя Діани — після заручин давнього лікаря її родини Майкла Блумера усунули від лікування дівчини. Блумер знав її багато років і мав досвід допомоги людям з розладами харчової поведінки. Однак, як стверджує Спенсер, без згоди Діани її лікування доручили особистому лікарю королеви Джону Баттену.

Менш ніж за рік після весілля Діана народила принца Вільяма, і розлад харчової поведінки повернувся з новою силою — вона знову почала втрачати вагу. Діана почувалася ізольованою: чоловік то був надто зайнятий, то надто її критикував. Вона казала братові, що Чарльз одружився з двадцятирічною дівчиною, але хотів, щоб вона думала і поводилася як тридцятип’ятирічна. Спенсер також припускає, що в сестри, як і в нього самого, був недіагностований розлад дефіциту уваги та гіперактивності, який призвів до дисфорії і посилював її болісну реакцію на критику чоловіка. Розлад харчової поведінки залишався з Діаною до загибелі.

Діана у Королівській опері, 8 грудня 1982 року. Getty Images / «Бабель»

5

Напередодні весілля Чарльз сказав Діані, що дуже радий одружитися з нею, але насправді не кохає. Вона зізналась про це своїй близький подрузі, від якої брат Діани почув цю історію значно пізніше.

Коли через 12 років Діана вирішила розлучитися, то спершу попередила брата. Спенсер пообіцяв безумовну підтримку, але застеріг: громадськість може не пробачити їй зруйнованої казки про королівське подружжя. Тоді Діана підвела очі й сказала: «Але, Карлосе, мій чоловік закоханий у свого камердинера». Імені вона не назвала, а Спенсер не розпитував, про кого йдеться і чому сестра в це повірила.

Шовкову сукню, яку Діана одягла 20 листопада 1994 року, медіа охрестили «сукнею помсти». За кілька годин до цього в документальному фільмі Чарльз зізнався, що зраджував дружині під час їхнього шлюбу. Getty Images / «Бабель»

6.

Одного разу принцеса скинула свою мачуху Рейн зі сходів. Діана, її брат і сестри не любили мачуху, особливо за зверхність до персоналу родового маєтку Елторп. Та називала працівників «слугами» і говорила про них так, ніби вони не були людьми. За день до першого весілля Чарльза Спенсера у 1989 році всю рідню запросили до Елторпу на чай. Рейн наказала посадити матір Чарльза та Діани за окремий стіл. Діана стала на захист матері. Сварка набирала обертів, і врешті Рейн нібито сказала їй: «Мені завжди було так шкода принца Уельського через те, що він одружився з кимось настільки тупим, як ти».

Суперечка відбувалася нагорі сходів. Приголомшена Діана на мить заніміла, а потім зіштовхнула Рейн униз — пощастило, що та приземлилася на сідниці й не постраждала.

Брат Діани Чарльз та його перша дружина модель Вікторія Локвуд у день весілля, 16 вересня 1989 року. Getty Images / «Бабель» Діана з мачухою Рейн у червні 1997 року. Попри історію складних стосунків, після розлучення Діани з Чарльзом вони потоваришували — їх часто бачили разом у лондонських ресторанах, де їх гарантовано помітили б медіа. Зустрічі частішали, коли Діана сварилася з матірʼю. Getty Images / «Бабель» Брат Діани Чарльз та його перша дружина модель Вікторія Локвуд у день весілля, 16 вересня 1989 року. Діана з мачухою Рейн у червні 1997 року. Попри історію складних стосунків, після розлучення Діани з Чарльзом вони потоваришували — їх часто бачили разом у лондонських ресторанах, де їх гарантовано помітили б медіа. Зустрічі частішали, коли Діана сварилася з матірʼю. Getty Images / «Бабель»

7

Принц Чарльз позаздрив брату Діани через смерть їхнього батька. Граф Джон Спенсер помер 29 березня 1992 року. У день похорону принц і новий граф залишилися наодинці і Чарльз сказав: «Тобі так пощастило! [...] Тобі просто пощастило отримати спадок таким молодим».

Спенсер не знав, що відповісти. Далі, за його словами, Чарльз розпалювався, а його обличчя червоніло: «Ти успадковуєш цей маєток у свої двадцять з гаком. А я, розумієш, мені сорок три, і в мене працюють п’ятдесят людей, але мої батьки вперто поводяться зі мною як із дитиною!» Для наголосу він тупнув ногою — точнісінько як вередлива дитина.

8

З родиною нового хлопця Діані теж не пощастило. У липні 1997 року вже розлучена принцеса почала зустрічатися з кінопродюсером Додді аль Фаєдом — сином єгипетського мільярдера Мохаммеда аль Фаєда. Після смерті Мохаммеда понад сто жінок звинуватили його у зґвалтуваннях, сексуальному насильстві й домаганнях. Спенсер пише, що Діана також розповідала йому про домагання. На початку її роману з Додді Мохаммед підійшов до неї, хтиво схопив за сідниці і сказав: «А в Єгипті свекру належить перша черга». За словами брата, Діана згадувала цей епізод з відразою.

Діана та Додді аль Фаєд під час відпочинку на півдні Франції, літо 1997 року. mixedmuseum.org.uk

9

Вночі 31 серпня 1997 року Діана і Додді аль Фаєд загинули в автокатастрофі в Парижі. На ранок подзвонив принц Чарльз. За словами Спенсера, на відміну від інших співрозмовників, які були ошелешені, Чарльз звучав «запаморочливо піднесено — як переможець лотереї». Напрочуд буденно він повідомив, що вже розповів синам про смерть матері. Спенсер припускає — тоді першою реакцією принца була думка, що смерть колишньої дружини може звільнити йому шлях до шлюбу з коханою жінкою.

Уламки автомобіля в тунелі Альма в Парижі, 31 серпня 1997 року. Разом з Діаною та Додді загинув водій, заступник начальника служби безпеки готелю Ritz Paris Анрі Поль. Getty Images / «Бабель»

Королівська сімʼя взяла організацію похорону на себе, а брат Діани — представляв родину Спенсерів. Планували похорон дві окремі команди — Букінгемського палацу і канцелярії принца Чарльза, між якими, зі слів Спенсера, відчувалась серйозна напруга, бо вже тоді ходили чутки, що 48-річний Чарльз хотів, щоб мати зреклася престолу на його користь.

Контактувати зі Спенсером доручили підполковнику королівської гвардії Малкольму Россу. Вони швидко узгодили деталі, але наприкінці Росс повідомив: принц Чарльз вирішив, що їхні з Діаною сини Вільям та Гаррі йтимуть за труною. Спенсер заперечив: на його думку, Діана ніколи не погодилася б піддати дітей такому жахливому випробуванню. Після цього йому зателефонував Чарльз, який кричав, що родині Діани бракує почуття обов’язку, а наприкінці просичав: «Будь певен, ми її дуже швидко забудемо».

Згодом друг з апарату прем’єр-міністра розповів Спенсеру про суперечки в командах королеви і принца щодо того, хто має йти за труною. Чарльз наполягав, що піде, хоча, за словами Спенсера, ніхто не очікував, що колишній чоловік буде головним скорботним на похороні колишньої дружини. Придворні боялися: якщо Чарльз піде сам, натовп вигукуватиме образи. Присутність Вільяма і Гаррі майже напевно мала захистити його від цього. Вільям і Гаррі раніше описували рішення йти за труною як спільне рішення родини: остаточно хлопці погодилися після того, як їхній дід принц Філіп запропонував пройти цей шлях разом із ними. Спенсер тоді відповів, що не заперечуватиме, якщо дітей не примушують.

Принц Чарльз, принц Гаррі, граф Спенсер, принц Вільям та принц Філіп ідуть за труною принцеси Діани до Вестмінстерського абатства на її похорон, 6 вересня 1997 року. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Кенсінгтонський палац усипаний квітами після загибелі принцеси. Невелика королівська резиденція на заході Лондону була офіційною резиденцією Діани з моменту її весілля. Getty Images / «Бабель» Принц Чарльз, принц Гаррі, граф Спенсер, принц Вільям та принц Філіп ідуть за труною принцеси Діани до Вестмінстерського абатства на її похорон, 6 вересня 1997 року. Кенсінгтонський палац усипаний квітами після загибелі принцеси. Невелика королівська резиденція на заході Лондону була офіційною резиденцією Діани з моменту її весілля. Getty Images / «Бабель»

10

Чарльзу Спенсеру загрожує суд? Перед похороном Спенсер дізнався, що на церемонію запросили редакторів найбільших британських таблоїдів — тих самих видань, які роками переслідували його сестру. Він особисто телефонував редакторам і попросив їх не приходити. За його словами, усі погодилися, але тодішній редактор The Mirror Пірс Морган роздратовано огризнувся і кинув слухавку. У книзі Спенсер припускає, що Морган почувався винним через фотографії Діани у спортзалі, які Mirror Group опублікувала 1993 року. Власник спортзалу Брайс Тейлор встановив приховану камеру, таємно фотографував принцесу під час тренування і продав знімки за £300 тисяч. Обурена таким втручанням у приватне життя, Діана подала до суду, зрештою Mirror Group відшкодувала Діані £1 мільйон судових витрат та пожертвувала £200 тисяч фунтів благодійним організаціям за її вибором.

Проте насправді Морган не мав стосунку до цих публікацій. Фотографії з’явилися у Sunday Mirror і Daily Mirror в листопаді 1993 року, коли він працював у конкуруючому таблоїді — The Sun. Редактором Daily Mirror він став лише 1995-го. Після того як Морган публічно вказав на помилку, представник Спенсера визнав, що автор зробив неправильне припущення, і попросив вибачення. У наступних виданнях книги цей фрагмент обіцяють виправити. Водночас Морган заперечує і версію телефонної розмови перед похороном. Він стверджує, що говорив зі Спенсером шанобливо, а до смерті Діани спілкувався з нею частіше, ніж її брат: обідав із нею та Вільямом у Кенсінгтонському палаці, приймав її дзвінки і узгоджував матеріали.

Допис Пірса Моргана до 60-річчя Діани: «Вона була харизматичною, розумною, красивою, норовливою, чуйною, кумедною, безкомпромісною та пустотливою леді з величезним щедрим серцем. Найвеличніша зірка у світі, але я вважаю, що всіма її демонами керувало одне: вона просто хотіла бути коханою», 1 липня 2021 року. irishmirror.ie / Piers Morgan / Twitter

Вибачення Спенсера Моргана не задовольнило. Він заявив, що скоро з графом та видавцем мемуарів Penguin Random House звʼяжуться його адвокати: образливі сторінки потрібно вилучити з книги — навіть якщо доведеться знищити весь перший наклад. А компенсацію, яку Морган хоче отримати в суді, він обіцяє віддати благодійному фонду короля The King’s Trust.