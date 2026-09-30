Коли ви щось питаєте в чаті — це ще не навчання

Уявіть викладача, якого ви просите пояснити dependent prepositions (залежні прийменники). Він пояснить саме так, як пояснював останнім десятьом людям. Тепер дайте йому свій підручник, конспект і фото перевіреної контрольної роботи. Викладач буде той самий, результат інший — він побачить, де ви спотикаєтеся. З моделлю це працює так само, порівняйте:

Поясни dependent prepositions.

Я на першому курсі Могилянки, готуюсь до іспиту. Поясни базові поняття dependent prepositions і постав питання на перевірку.

Ось мій підручник, конспект лекції і фото контрольної роботи. Я на першому курсі Могилянки, готуюсь до іспиту. Поясни базові поняття dependent prepositions, спирайся на завантажені матеріали і постав питання на перевірку. Мені подобається аніме та комікси 80-х, давай приклади тільки з цього домену.

У першому варіанті ми просимо загальне пояснення. У другому — додаємо свій рівень і просимо перевірити, чи все зрозуміло. У третьому — обмежуємо тему для прикладів і даємо матеріали, за якими хочемо вчитись. Найважливіша частина — остання: «постав мені питання на перевірку». Без неї розмова з моделлю перетворюється на приємне читання, де працює тільки модель.

Як зрозуміти, який інструмент обрати для навчання

Почнемо з простого — класичний чат у Gemini. Він працює на власній базі знань і, коли потрібно, ходить у веб. Обирайте його для першого знайомства з темою, коли ще не знаєте, що саме питати і як глибоко зануритись. Модель про вас знає рівно стільки, скільки ви написали.

Це класичний чат Gemini. «Бабель»

Студенти — окремий хаб з кількома автоматичними режимами та блокнотами. На останніх ми зупинимось детальніше. Блокноти мають два режими: «Навчайтеся й дізнавайтеся щось нове» (автопілот) та «Упорядковуйте свої ідеї» (ручні налаштування). В автопілоті можна поставити навчальну ціль, а Gemini пропонує діагностику, підбирає короткі уроки й показує прогрес на дашборді. У ручному режимі матеріали й порядок роботи ми задаємо самостійно — наприклад, просимо пройти конкретний урок підручника. Власні матеріали можна використовувати в обох. Різниця в тому, скільки рішень ми хочемо віддати моделі. У Блокноті є поле для постійних інструкцій (промптів), які застосовуються до всіх розмов у ньому, і власна памʼять про попередні розмови. Один і той самий Блокнот одночасно живе у двох місцях — у Gemini та окремо на Gemini Notebook. Джерела й інструкції між двома інтерфейсами синхронізуються в обидва боки. Тільки Gemini Notebook — це максимальна версія Блокнота, де на власних матеріалах можна робити відеоогляди, презентації, інфографіки, флешкартки та проходити інтерактивні тести.

Студенти — окремий хаб з кількома автоматичними режимами та блокнотами. «Бабель» А це — окремий Gemini Notebook. «Бабель» Студенти — окремий хаб з кількома автоматичними режимами та блокнотами. А це — окремий Gemini Notebook. «Бабель»

Просимо Gemini бути викладачем англійської

Для нашого викладача англійської ми обирали Блокнот у ручному режимі. Позаймаємось за своїм підручником — у нас це Roadmap B2 Students’ Book. Для викладача він зручний тим, що порядок уроків уже придуманий. Тож у цьому тексті ми розбираємо все на прикладі першого юніту цього підручника і ділимось ним із вами, щоб кожен крок можна було повторити. Схема не привʼязана до Roadmap B2, ті самі кроки працюють з будь-яким іншим підручником.

Нам потрібно пройти один юніт з Roadmap B2 саме у тому порядку, як його склали автори, а не так, як модель уявляє собі англійську для цього рівня. Ми створимо персонального викладача, який іде чітко за підручником: викладає, перевіряє, памʼятає, на чому ми зупинилися. Ми дамо йому матеріал (пʼять уроків першого юніту і словник) та набір правил, які він має виконувати. Для цього нам знадобиться окремий Блокнот.

Ось що необхідно зробити — по кроках.

Ми підготували збірку готових промптів, використаємо їх, щоб налаштувати Блокнот.

1. Створити новий Блокнот. Натисніть «Новий Блокнот», оберіть варіант «Впорядкуйте свої ідеї» (не обирайте для цієї задачі режим «Навчайтеся й дізнавайтеся щось нове» — це автопілот, тут модель сама проєктуватиме уроки на основі вашого прогресу, ігноруючи правила).

2. Завантажити підручник (або один урок / юніт з підручника) в Блокнот.

Створюємо новий Блокнот. «Бабель» Завантажуємо джерела. «Бабель» Створюємо новий Блокнот. Завантажуємо джерела. «Бабель»

3. Дати викладачу постійну інструкцію. Скопіюйте текст нижче в поле «Вказівки» Блокнота (у нашій збірці це промпт C1).

Допомагай мені вивчати англійську лише за поточним матеріалом підручника. Межі теми визначає прикріплений урок; якщо в Блокноті кілька уроків і я не назвав потрібний, запитай лише його код або назву. Не переходь до іншого уроку чи іншого рівня самостійно. Прочитай допоміжну примітку до джерел, якщо вона є: її застереження діють тільки для названих у ній файлів.

Пояснюй українською, практикуймо англійською. Коли урок визначено, перша відповідь — лише коротке пояснення однієї ідеї, один приклад і одне запитання до мене. На цьому завершуй повідомлення й чекай відповіді. Не додавай ще одну вправу, вступну анкету або огляд усього уроку.

Упродовж кількох повідомлень поєднуй текст, лексику, потрібну граматику та власне мовлення чи письмо. Пояснюй значення, форму й уживання правила; для лексики — значення в контексті, поєднуваність і доречність. Розрізняй базовий шаблон та допустимі емфатичні й контекстні варіанти: не оголошуй помилкою те, що є правильним винятком. Якщо урок має language focus без окремої граматичної теми, не вигадуй її.

Дозволені власні пояснення, перефразування, приклади та вправи в межах матеріалу; додаткове познач «приклад викладача». Вправи підручника називай за уроком і номером. Не вигадуй відсутніх сторінок, ключів або пошкодженого OCR. За нечіткої умови попроси фрагмент або запропонуй доступне завдання. Не зараховуй listening чи вимову без наявного аудіо.

У наступних відповідях дай потрібне пояснення або виправлення й лише одну вправу чи запитання; потім завершуй повідомлення й чекай на мене. Не показуй розвʼязок завчасно. Дозволяй виправити помилку й потренуватися самостійно. Приймай обґрунтовані варіанти; власну оцінку не видавай за офіційний ключ.

Перед будь-яким «правильно» підстав мою відповідь у повне речення і перевір значення, форму слова та граматику. За кожним пунктом: моя відповідь → правильно / частково / помилка → чому. Оцінюй значення й форму окремо; загальний вердикт визначай за умовою вправи. Якщо перевіряється саме форма, неправильна форма є помилкою. Не зараховуй свою виправлену версію як мою.

Після теми запропонуй на вибір картки або тест саме з неї й запускай після мого вибору. Наприкінці — блок СТАТУС: джерело, що пояснив, що я зробив самостійно, помилки та неперевірене, наступний крок. Самостійне — лише моя відповідь до підказки, не твоє пояснення чи розвʼязаний приклад. Не вигадуй попередніх результатів, оцінок або засвоєння.

Постійну інструкцію потрібно додати в поле «Вказівки» Блокнота. «Бабель»

4. Почати урок. На цьому кроці починаються справжні заняття! Відкрийте у створеному Блокноті новий чат. Дотримуйтесь такої логіки: один урок юніту — один чат, так викладач не плутає, де ви зупинилися, а ви завжди знаєте, куди повертатись. У нашому Блокноті починаємо з уроку 1A — надішліть у чат ось цей промпт (у нашій збірці це промпт C2):

Почнімо 25-хвилинне заняття Roadmap B2, 1A Talking to strangers, с. 6–7. Перша відповідь — коротке пояснення однієї ідеї question forms, один приклад і одне запитання в діалозі; потім зупинись і чекай на мене. Надалі поступово розберемо текст, verbs with dependent prepositions і доступні вправи. Тримайся лише 1A та примітки до джерел. Наприкінці запропонуй картки або тест із теми й коротко підсумуй фактичний результат.

Надсилаємо промпт уроку в новий чат створеного Блокнота. «Бабель» Перша відповідь викладача: одне правило, один приклад, одне питання. Все як замовляли. «Бабель» Надсилаємо промпт уроку в новий чат створеного Блокнота. Перша відповідь викладача: одне правило, один приклад, одне питання. Все як замовляли. «Бабель»

Після відповіді викладач розбирає помилки і дає одну наступну вправу, не більше. «Бабель» Викладач продовжує розбирати помилки. Чітко називає правило з уроку, показує зразок і пояснює, чому нашу відповідь зарахувати не можна. Все як у реальному житті. «Бабель» Після відповіді викладач розбирає помилки і дає одну наступну вправу, не більше. Викладач продовжує розбирати помилки. Чітко називає правило з уроку, показує зразок і пояснює, чому нашу відповідь зарахувати не можна. Все як у реальному житті. «Бабель»

У промпті уроку — назва, сторінки, з чого почати, що розібрати далі й чим закінчити. Для свого підручника замініть у ньому назву, сторінки і теми — решта без змін. Далі просто відповідайте. Викладач пояснює, питає і чекає, ви пишете англійською, помиляєтесь, перепитуєте. Не намагайтеся відповісти правильно з першого разу: помилки — саме те, з чим він працює. Коли вирішите закінчити, напишіть одне слово: «Статус». У постійній інструкції так називається короткий звіт наприкінці заняття — що ви зробили самі, де помилилися, з чого продовжити наступного разу. Прочитайте статус і звірте з тим, що ви насправді відповідали. Якщо викладач зарахував вправу, в якій ви багато разів помилялися, значить модель виконала вправу сама, а результат записала вам. Напишіть, що цієї вправи ви не робили, і попросіть виконати її ще раз.

Блок «Статус» у відповідь на одне слово: що зроблено самостійно, де помилки, що не перевірено, наступний крок. «Бабель»

5. Завершити урок. Коли матеріал уроку закінчиться і всі вправи виконані, викладач запропонує пройти тест — він покаже, що ви знаєте. Тест інтерактивний, Gemini малює його просто в чаті, а не пише списком. Після тесту ще раз попросіть статус, завершіть урок, закрийте чат. Наступний урок — новий чат і той самий промпт, тільки з назвою, сторінками і темами наступного уроку. Блокнот памʼятає попередні чати, тож викладач нагадає, де ви помилялися. І так урок за уроком, доки юніт не закінчиться.

Фінальний статус уроку і тизер того, що буде далі. «Бабель» Наступний урок — новий чат і той самий промпт. «Бабель» Фінальний статус уроку і тизер того, що буде далі. Наступний урок — новий чат і той самий промпт. «Бабель»

Інтерактивний тест наприкінці уроку просто в чаті. Викладач запропонував його сам, як записано в постійній інструкції. «Бабель» Результат тесту з розбором. Ми спеціально кілька разів написали неправильно, щоб перевірити, чи він помітить. Помітив! «Бабель» Інтерактивний тест наприкінці уроку просто в чаті. Викладач запропонував його сам, як записано в постійній інструкції. Результат тесту з розбором. Ми спеціально кілька разів написали неправильно, щоб перевірити, чи він помітить. Помітив! «Бабель»

6. Режим «про». Усе, що ми робили досі, відбувалося в інтерфейсі Gemini. Але той самий Блокнот живе ще й на Gemini Notebook — і коли юніт пройдено, час відкрити його там, щоб повторити весь матеріал. Тут немає окремих чатів, чат один. Зате всі чати з уроками в Gemini вже лежать як джерела, поруч із підручником. Тільки тепер викладач бачить весь юніт і всю вашу роботу над ним одразу. Тому не треба йти по порядку. Усе для повторення можна замовити на панелі «Студія» праворуч. Там девʼять інструментів: аудіопереказ, відеоогляд, презентація, ментальна карта, звіти, флешкартки, тест, інфографіка, таблиця даних.

Панель «Студія» у Gemini Notebook: девʼять інструментів для повторення, від аудіопереказу до флешкарток і тесту. Чати з уроками вже лежать серед джерел. «Бабель»

Кожен відкриває вікно налаштувань: обираємо джерела (можна лишити тільки файл одного уроку), мову, довжину — і поле, де описуємо, на чому зосередитись. Це теж промпт, тільки для конкретного артефакту. Візьмімо флешкартки. У джерелах лишаємо файл того уроку, який хочемо повторити, або всі — для карток по всьому юніту. У полі пишемо, на чому зосередитись.

Створи 20 карток українською на лексику і граматику. Використовуй лише вибрані джерела. Одна картка — одне чітке питання та коротка відповідь. Дві картки зроби з прикладами з розмови й познач «навчальний приклад». Біля відповіді вкажи урок і сторінку; не вигадуй сторінок або цитат.

Вікно налаштувань флешкарток: обрані джерела і поле, де словами описано, що винести на картки. «Бабель»

Картки готові. Їх можна фліпати, це аверс. «Бабель» А це — реверс. «Бабель» Картки готові. Їх можна фліпати, це аверс. А це — реверс. «Бабель»

А це наш невтішний результат. Проте це був умисний саботаж. «Бабель»

Чого не може зробити промпт

Для моделі промпт — це інструкція, яку вона враховує разом із контекстом (матеріалами й розмовою). Тому ми не просимо її «бути хорошим викладачем», а прописуємо правила — у постійній інструкції (як у кроці 3) і в промпті уроку (як у кроці 4): за яким матеріалом працювати, що робити по черзі, як перевіряти відповіді й коли зупинятися. Такі правила дають перевірити й самого викладача: він дочекався відповіді чи вивалив одразу весь матеріал з правильними варіантами?

Ось як це виглядало у нас. Перша версія інструкції казала просто: «почни урок». Модель почала з анкети про рівень англійської на десять питань, потім дала огляд усього юніту і три вправи одразу. Формально все правильно, але вчитися так неможливо. Ми не дописали «будь коротшою», ми описали першу відповідь — одне пояснення, один приклад, одне питання, і на цьому зупинись. Результат нас влаштовує.

Але не будемо лукавити. Універсального промпту не існує, це завжди ітераційний процес — лишаємо те, що працює, видаляємо те, що не працює. Google прямо рекомендує чіткі, стислі формулювання, а складні — дробити на простіші. Якщо модель не робить того, що від неї просять, спершу перечитайте промпт: чи не суперечать правила одне одному. У нас довго стояли поруч «розбирай кожну помилку детально» і «відповідай коротко» — модель обирала щось одне, і не завжди те, що треба. Варто прибрати повтори, а ще краще — вставити в інструкцію приклад потрібної відповіді: моделі легше повторити зразок, ніж вивести його з опису. Проте навіть детальна інструкція не гарантує, що модель виконає кожен пункт. «Не вигадуй» не робить усі цитати справжніми, а «запам’ятай назавжди» не додає їй необмеженої пам’яті. На жаль.

Gemini може бути не лише викладачем

Ми налаштували викладача, але посаду йому можна змінити. Можна завести окремий Блокнот із тими самими матеріалами й попросити модель бути суворим екзаменатором — не буде жодних підказок, а робота над помилками — тільки після закінчення уроку. За тим самим принципом можна налаштувати дослідника, інтервʼюера, скептика, навіть майстер-шефа. Головне — пояснити, хто ви і чого від нього хочете.