У Росії триває великий переділ власності. Щось схоже робили большевики. Путін так само незаконно забирає чуже майно, щоб фінансувати режим і війну. Як і тоді, лояльними до диктатора бути недостатньо

У мільярдера забрали паспорт у власному літаку. За рік його золото продали людині Кадирова зі знижкою 42%

П’ятого липня 2025 року на злітній смузі Челябінського аеропорту стояв Bombardier вартістю $50 мільйонів — приватний літак російського олігарха Костянтина Струкова. Власник «Южуралзолота», однієї з найбільших золотодобувних компаній Росії, уже сидів у салоні. За кілька хвилин літак мав вилетіти до Туреччини. За даними співрозмовника розслідувачів Le Monde, повертатись у Росію Струков не збирався. Але в останню мить Росавіація скасувала виліт: надійшло повідомлення, що літак заарештований. На борт піднялися судові пристави й забрали у Струкова закордонний паспорт. На той момент міграційна служба МВС уже анулювала документ, а суд заборонив бізнесмену залишати країну. Струков публічно переконував, що не збирався тікати, його співробітники намагались дати йому алібі, мовляв, він працював у московському офісі. Водночас опубліковані російськими медіа кадри буквально зловили мільярдера в салоні літака поруч із приставами.

На борту джета Bombardier. Судові пристави прийшли по закордонний паспорт Костянтина Струкова просто в літак, 5 липня 2025 року. kommersant / Telegram Костянтин Струков — колись один з найбагатших людей Росії, на початку 2025 року Forbes оцінював його статки в $1,9 млрд. kommersant / Telegram На борту джета Bombardier. Судові пристави прийшли по закордонний паспорт Костянтина Струкова просто в літак, 5 липня 2025 року. Костянтин Струков — колись один з найбагатших людей Росії, на початку 2025 року Forbes оцінював його статки в $1,9 млрд. kommersant / Telegram

Струков був заступником голови челябінського парламенту і обличчям місцевої «Єдиної Росії». Велика Британія внесла його до санкційного списку як керівника компанії, що підтримує російську державу. Такий солідний послужний список Струкову не допоміг. За три дні до невдалого вильоту силовики обшукали офіси «Южуралзолота» і пов’язаних з ним компаній у справі про порушення екологічних норм і промислової безпеки. Генпрокуратура зажадала передати державі акції «Южуралзолота», 100% його керівної компанії та частки ще в дев’яти його бізнесах — від виноробень «Виноградарь» і «ВК Сатера» до агрокомплексу «Екомодуль» і Коркінського екскаваторно-вагоноремонтного заводу. Струкова звинуватили в тому, що він поєднував бізнес з депутатською діяльністю, записував активи на родичів, а прибутки виводив до «недружніх» країн. Його дочка жила у Швейцарії, а сім’я мала бізнес у Сербії та Чорногорії — типова біографія російської еліти раптом перетворилася на перелік обтяжуючих обставин.

Одинадцятого липня, через шість днів після затримання літака, суд передав державі 67,2% «Южуралзолота». У червні 2026-го цей пакет і пов’язані активи виставили на торги зі стартовою оцінкою 162 мільярди рублів — приблизно $2,2 мільярда. Після кількох невдалих спроб покупець знайшовся. Компанія Руслана Байсарова заплатила 93,2 мільярда рублів — приблизно $1,27 мільярда, на 42% менше від початкової оцінки. Байсаров вважається людиною очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Так працює російський конвеєр останніх років: прокуратура знаходить порушення, суд забирає актив, а держава продає потрібним людям.

Вадим Мошкович 24 лютого слухав Путіна в Кремлі. Через три роки він сидів у клітці

У день повномасштабного вторгнення в Україну Путін зібрав у Кремлі найбільших російських бізнесменів. Він щойно почав війну, Захід готував санкції, а запрошеним олігархам пояснювали: держава ухвалила рішення, тепер від них потрібна допомога. Серед присутніх був Вадим Мошкович — колишній сенатор від Бєлгородської області й засновник «Русагро», аграрного гіганта і найбільшого в Росії виробника цукру, свинини та соняшникової олії. Мошкович ніколи не виступав проти війни. Десятого березня 2024 року Євросоюз запровадив проти нього персональні санкції, «Русагро» оголосило про його вихід з органів управління — але контроль над компанією Мошкович повністю зберіг. На початку 2025 року компанію примусово перевели з Кіпру до російської юрисдикції. Формально це виглядало як виконання давньої вимоги Путіна: заробляти, зберігати активи й реєструвати компанії всередині країни.

Двадцять шостого березня 2025 року Мошковича затримали. Його звинуватили в розкраданні 30 мільярдів рублів (приблизно $360 мільйонів) під час угоди 2018 року з виробником олії «Сонячні продукти», а згодом додали обвинувачення в хабарництві. Сам Мошкович провини не визнав. У травні 2026-го суд передав державі 68% «Русагро», які належали Мошковичу, його дружині, іншим родичам і колишньому директору. Пакет оцінили у 67 мільярдів рублів — приблизно $890 мільйонів. На момент публікації Мошкович перебуває у СІЗО, суд триває, йому загрожує до десяти років ув’язнення. Людина, яка сиділа за одним столом із Путіним у перший день вторгнення, тепер дивиться на фотографів зі скляної клітки в московському суді — з книжкою Девіда Іґлмена «Мозок» і пляшкою води в руках.

Міщанський районний суд Москви. Вадим Мошкович у скляній клітці, 27 березня 2025 року. Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Історія Вадима Мошковича здивувала навіть Елізабет Шимпфессл — авторку книжки Rich Russians і дослідницю російської олігархії. Мошкович не був схожий на людину, яка могла б створювати Кремлю проблеми, каже Шимпфессл у розмові з «Бабелем». Ймовірно, справа в самому активі: під час війни сільське господарство стало настільки важливим, що владі вже було недостатньо співпраці з лояльним власником — їй знадобився прямий контроль.

Трабер 30 років жив під захистом Путіна. Потім провів 72 дні в СІЗО, втратив чотири компанії — і вийшов на волю

Ілля Трабер з Петербурга на прізвисько Антиквар донедавна здавався недоторканним. У 1990-х він разом із тамбовським угрупованням ділив петербурзькі порти, а у травні 1996-го віцемер Путін підписав розпорядження, яке віддало пов’язаній із Трабером компанії «Совекс» паливний комплекс аеропорту «Пулково». Іспанія розшукувала Трабера у справі про відмивання грошей тамбовсько-малишевського угруповання, а він тим часом щонайменше двічі — у 2004 і 2016 роках — був гостем на дні народження Путіна.

У червні 2026-го Трабера несподівано заарештували у справі про вбивство його колишнього ділового партнера Олександра Петрова. Двадцять четвертого жовтня 2020 року снайпер застрелив Петрова, коли той виходив із сауни у своєму маєтку під Виборгом. Розслідування тривало понад п’ять років. На початку цього літа слідство заявило, що колишній водій Трабера назвав його одним із замовників, і він поїхав у СІЗО. Пробув там 72 дні. За цей час він вийшов із чотирьох стратегічних компаній і втратив частку в «Приморському УПК» — проєкті глибоководного термінала під Приморськом, який перевалював до 70 мільйонів тонн вантажів на рік. Його орієнтовна вартість 348 мільярдів рублів — приблизно $4,1 мільярда. Увечері 27 серпня Трабера випустили із СІЗО за станом здоров’я, а вже 31 серпня справу проти нього закрили, слідство заявило, що бізнесмен непричетний до злочину.

Ілля Трабер довгий час вважався людиною з близького кола Путіна. Басманний районний суд, Москва, 17 червня 2026 року. Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Власники «Макфи» пропонували щороку віддавати мільярд на війну. Компанію все одно забрали

Іноді бізнесмени самі називають ціну, яку готові заплатити за право залишитися власниками. У березні 2024 року Генпрокуратура почала націоналізацію «Макфи» — найбільшого російського виробника макаронів — і ще 26 пов’язаних компаній. Їхніх бенефіціарів звинуватили в тому, що вони вели бізнес і одночасно працювали у владі, а отже активи мали «корупційне походження». До групи входили виробники борошна, круп, хліба й агропродукції, зокрема «Перший хлібокомбінат», «Смак», «Нова п’ятирічка», «Долговське», «Челябінськоблгаз», «Арком» і Каланчацький комбінат хлібопродуктів. Їхню загальну вартість відомство оцінило у 46 мільярдів рублів — приблизно $505 мільйонів. Формально акції були записані переважно на родичів, але прокуратура наполягала, що кінцевими бенефіціарами й фактичними власниками залишалися колишній челябінський губернатор Михайло Юревич і колишній депутат Держдуми Вадим Бєлоусов. Юревич живе у Лондоні, Бєлоусов зник у 2022 році, його місцеперебування зараз невідоме, у Росії вони обидва у розшуку.

Щоб власники «Макфи» не встигли продати чи переписати майно до рішення суду, їхні рахунки і активи арештували, ліміт арешту встановили фантастичний — 100 трильйонів рублів, або приблизно $1,1 трильйона. Це більш ніж у дві тисячі разів перевищувало 46 мільярдів рублів, у які прокуратура оцінила весь їхній бізнес. Та що бізнес — це було навіть більше за всі рублі в російській економіці — тоді їх налічувалося 99,4 трильйона. Стягувати з власників 100 трильйонів ніхто не вимагав: ця цифра дозволяла приставам блокувати будь-яке знайдене майно в її межах. Адвокати тоді припускали, що в документи просто вписали найбільшу суму, яку дозволяла програма.

Напередодні рішення суду власники запропонували Генпрокуратурі й Росмайну мирову угоду. Вони були готові заплатити державі 10 мільярдів рублів — приблизно $110 мільйонів, викупити частину акцій власної компанії й надалі щороку переказувати ще мільярд рублів — приблизно $11 мільйонів — на «благодійні цілі, пов’язані зі спеціальною воєнною операцією».

Держава не погодилася. Восьмого травня суд забрав «Макфу» і пов’язані активи, а за два місяці управління ними отримала структура Россільгоспбанку. Згодом банк став власником «Макфи», виробника вина «Кубань-Вино», агрохолдингу «Аріант» із виноградниками й свинофермами та інших харчових підприємств. Россільгоспбанк формально державний, але дослідники Cedar і «Новая газета Европа» відносять його до сфери впливу родини Патрушевих: Дмитро Патрушев — син колишнього секретаря Радбезу, а нині помічника Путіна Миколи Патрушева — очолював цей банк у 2010—2018 роках, зараз він віцепрем’єр РФ.

Пропозиція від колишніх власників «Макфи» щороку платити податок на війну цілком вписується у звичну для російських олігархів модель: витратити частину статків, щоб захистити решту. Саме так їхню поведінку пояснює Елізабет Шимпфессл. Єдиного психологічного портрета російського олігарха, за її словами, немає, але в інтерв’ю з ними раз у раз з’являлися переконаність у власній винятковості й постійний страх, що хтось відбере нажите. Вона посилається на визначення політолога Джеффрі Вінтерса: олігарх — це дуже багата людина, яка витрачає частину своїх ресурсів, щоб захистити решту. У путінській Росії таким страховим внеском стають пожертви на так звані нові території, потрібні Кремлю проєкти і демонстративна лояльність. Після певного рівня багатства головною життєвою справою стає не комфорт, а примноження грошей і страх їх втратити. Тому навіть ті, хто міг би виїхати й жити на Заході з частиною капіталу, продовжують грати за правилами системи, яка будь-якої миті може їх пограбувати.

Скільки приватних активів уже забрала російська держава? Точної цифри немає — і Кремлю це вигідно

У Росії немає єдиного реєстру націоналізованого майна. Частину справ слухають закрито, вартість підприємств рахують за різними методиками, а формальна зміна власника не завжди означає, що контроль справді перейшов до нього. Тому оцінки різняться.

Московська юридична фірма NSP, що спеціалізується на корпоративному праві, підрахувала, що від лютого 2022-го до червня 2025 року держава забрала 102 приватні активи вартістю 3,9 трильйона рублів — близько $50 мільярдів. Цьогорічне дослідження Cedar, незалежного Центру даних і досліджень Росії, вказує суму конфіскованих державою активів — 4,99 трильйона рублів, або приблизно $59 мільярдів.

Водночас Кремль розширив набір інструментів. Найчастіше прокуратура знаходить «корупційне походження» бізнесу: 67 із понад 170 позовів. В інших випадках вона через тридцять років переглядає приватизацію, оголошує підприємство стратегічним, знаходить у власника іноземний паспорт або звинувачує його у фінансуванні України. У 60% позовів про вилучення активів проти колишніх власників не порушували кримінальних справ — більшість воліє віддати майно добровільно і не зв’язуватися із силовиками.

Від серпня 2026 року, щоб вилучити активи на користь держави, іноді не потрібен навіть суд. Двадцять четвертого серпня Путін підписав указ (і він одразу набув чинності), який дозволяє державі перебирати управління критичною інфраструктурою, якщо власник, на думку влади, недостатньо захистив її від українських дронів або надто повільно відновлює після удару. Під визначення «критичної інфраструктури» потрапляють енергетика, промисловість, транспорт, логістика, зв’язок і будь-який інший об’єкт, важливий для «економічної стабільності». Тобто будь-який великий бізнес.

У російській владі — 25 великих родинних династій. А конфісковані компанії дістаються старій путінській еліті

На відміну від 90-х сучасний переділ власності не створює покоління нових олігархів. Найцінніші активи переважно переходять великим держкорпораціям і старій путінській еліті.

«Новая газета Европа» окремо дослідила 50 найбільших націоналізованих компаній, які ще офіційно залишались у Росмайні. Щонайменше в одинадцяти керівниками стали люди зі структур Аркадія Ротенберга, ще в десяти — менеджери, пов’язані з Дмитром Патрушевим. Активи розподіляють не хаотично, а за галузями.

Іноді актив переходить до формально приватного нового фаворита. Так найбільший російський автодилер «Рольф» держава продала за 34,8 мільярда рублів — приблизно $400 мільйонів — компанії Умара Кремльова, президента Міжнародної асоціації боксу. Його називають другом і бізнес-партнером Олексія Рубежного — начальника служби безпеки Путіна.