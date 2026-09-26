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Що подивитися у вихідні. Комедія з Метью Макконахі й Вуді Гаррельсоном, довгоочікуване продовження «Американської історії жахів» і екранізація ромкома-бестселера «Гіпотеза кохання»

Автор:
Софія Коротуненко
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
Що подивитися у вихідні. Комедія з Метью Макконахі й Вуді Гаррельсоном, довгоочікуване продовження «Американської історії жахів» і екранізація ромкома-бестселера «Гіпотеза кохання»

Apple TV

Цього тижня на Apple TV, Amazon Prime, Hulu і HBO Max вийшло п’ять цікавих релізів. Це комедійний серіал «Брати», де Метью Макконахі й Вуді Гаррельсон грають самих себе, екранізація популярного ромкому «Гіпотеза кохання» з Лілі Рейнгарт, 13-й сезон «Американської історії жаху», що об’єднує персонажів минулих сезонів, драмеді «Молодість» про новий етап життя 50-річної літературної агентки й нові епізоди аніме «Химерні пригоди ДжоДжо: Перегони «Сталева куля». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Комедійний серіал «Брати»

Про що серіал. Метью Макконахі та Вуді Гаррельсон грають самих себе в комедії, де популярна голлівудська чутка виявляється правдою, — вони не лише найкращі друзі, а й зведені брати по батьку. Тепер Гаррельсон фанатично хоче дізнатися про своє походження, тож намагається таємно взяти зразок ДНК в Макконахі. А той тим часом готується балотуватися на посаду губернатора штату Техас. Разом вони потрапляють у численні пригоди і випробують на міцність свою дружбу.

Brothers / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / шоуранери — Девід Вест Рід, Лі Айзенберг, Вуді Гаррельсон / у головних ролях — Метью Макконахі, Вуді Гаррельсон, Елла Грейс Хелтон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що гіперболізовані персонажі Макконахі і Гаррельсона — вдалий вибір для героїв комедії. Вони добре прописані, цікаві та шалено кумедні. Collider пише, що харизматичний дует Макконахі й Гаррельсона — родзинка сезону, а епізоди легкі та веселі. Проте другорядні персонажі доволі поверхневі, і шоуранери зловживають типовими для таких комедій кліше.

Ромком «Гіпотеза кохання»

Про що серіал. Екранізація хітового в Україні та світі однойменного роману, який написала нейробіологиня Алі Гейзелвуд. Олів Сміт — амбітна аспірантка, яка навчається в Стенфорді й досліджує, як точніше і швидше виявляти хвороби. З огляду на певні події вона бреше найкращій подрузі, що знайшла собі хлопця. Коли та починає підозрювати її в брехні, Олів цілує першого, хто «підвернувся під руку». Він — суворий професор Адам Карлсен, якого студенти прозвали «Доктор Зло». Поцілунок призводить до несподіваної домовленості — Олів і Адам вдаватимуть закохану пару. Та невдовзі їм самим буде важко відрізнити вигадку від реальності.

The Love Hypothesis / Amazon Prime / в Україні доступно на Amazon Prime без української локалізації / режисерка — Клер Скенлон / у головних ролях — Лілі Рейнгарт, Том Бейтман, Рейчел Марш / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що головні актори мають шалену хімію, а також хист до комедії — і це компенсує неточну адаптацію книжкового сюжету й дещо поспішний фінал. Decider каже, що фільм чарівний, актори чудово грають, а сценаристи вдало адаптували класичні книжкові тропи, які люблять фанати ромкомів. Проте персонаж Адама не розкрили повністю, і тим, хто не читав книгу, може бути важко зрозуміти його думки й мотиви.

Серіал-антологія «Американська історія жаху» — тринадцятий сезон

Про що серіал. Це сезон-кросовер, який об’єднав персонажів з минулих сезонів і повернув на екран акторів, які полюбилися фанатам найбільше — Джессіку Ленг, Сару Полсон, Евана Пітерса, Емму Робертс та інших. Сезон складається з декількох сюжетних ліній, і всі вони певним чином пов’язані з числом 13, що несе велике лихо.

American Horror Story / Hulu / немає української локалізації / шоуранери — Раян Мерфі та Бред Фелчак / у головних ролях — Рассел Тові, Джо Мантелло, Біллі Лурд / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Wrap пише, що актори фантастично грають, а нові сюжетні лінії нарешті спростовують або підтверджують численні фанатські теорії про подальшу долю персонажів і про зв’язок між сезонами. Оглядачка TVLine хвалить ідею возз’єднати персонажів, головну інтригу сезону та велику кількість пасхалок для найзатятіших фанатів серіалу.

Драмеді «Молодість»

Про що серіал. Алекс — 50-річна літературна агентка, яка нещодавно розлучилася. Вона знову ходить на побачення й намагається зрозуміти, яких стосунків хоче тепер. Водночас вона має чимало клопоту — дбає про літніх батьків, підтримує свого сина-підлітка, що починає доросле життя, і виборює підвищення на роботі. Намагаючись встигнути все, Алекс розпочинає нову й захопливу сторінку життя.

Youth / HBO Max / в Україні доступно на Megogo з українським дубляжем і субтитрами / шоуранерка — Шерон Хорган / у головних ролях — Шерон Хорган, Ліббі Май, Скарлетт Рейнер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що шоу кумедне й правдоподібне, тож воно точно припаде до душі дорослій аудиторії, зокрема тим, хто пережив розлучення. Оглядачка Variety каже, що серіал легкий, дотепний і вдало висвітлює кризу, яка настає, коли діти дорослішають.

Аніме «Химерні пригоди ДжоДжо» — продовження шостого сезону «Перегони «Сталева куля»

Про що серіал. Адаптація однойменної манги Хирошіко Араки, яка виходить з 1987 року. Аніме розповідає кілька історій у різних часових проміжках, усі головні герої — спадкоємці родини Джостар, які протистоять лиходіям з надприродними здібностями.

Дія шостого сезону відбувається в 1890 році. Підприємець Стівен Нілл влаштовує масштабні перегони через всі Штати, приз за перше місце — $50 мільйонів. Паралізований жокей Джонні Джостар приїжджає подивитися на початок перегонів і стає свідком бійки між двома чоловіками. Один з них — Джайро Цеппелі — використовує як зброю обертові сталеві кулі. Коли Джонні випадково їх торкається, то вперше починає відчувати ноги. Щоб дізнатися секрет сталевих куль, він стає учасником перегонів.

У березні 2026 року вийшов перший епізод сезону, а від цього тижня (з 25 вересня) Netflix щоп’ятниці випускатиме одну з наступних 11 серій тривалістю 20–30 хвилин.

JoJo no Kimyô na Bôken / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українськими субтитрами / шоуранер — Наокацу Цуда, Кеніті Судзукі / озвучують головні ролі — Кадзуюкі Окіцу, Томокадзу Суґіта, Дайсуке Оно / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 99% від глядачів / рейтинг IMDb — 9,4.

Що кажуть критики. Оглядач Gizmodo пише, що нові епізоди, як і перший, мають якісну і яскраву анімацію, а також залучають нових персонажів, яких полюбили читачі манґи.