Ейфелева вежа — непорушний символ Парижу, який насправді сиплеться на очах. Як виглядає її темна сторона, і чому добре, що Гюстав Ейфель до цього не дожив

З Ейфелевої вежі стрибають із парашутом, на ній ночують п’яні туристи, а камери вимикає дощ

Ейфелева вежа — це 330 метрів металу, ліфтів, ресторанів, кас, службових приміщень і коридорів, якими щороку проходять близько шести мільйонів людей. Справжнє вертикальне місто, яке працює приблизно по 14 годин на добу. Його треба ремонтувати і обслуговувати — і бажано при цьому не припиняти приймати туристів.

За вежу відповідає SETE — компанія, яка на 99% належить мерії Парижу. Місто передало їй пам’ятку в управління до 2031 року. SETE заробляє на квитках і має підтримувати та модернізувати споруду. Торік вежу відвідали 6,7 мільйона людей, а виручка компанії сягнула €156 мільйонів.

Золотисте підсвічування вежі працює з 1985 року. Її металеву конструкцію зсередини освітлюють 336 прожекторів. Facebook / Tour Eiffel﻿ У сонячну погоду одна сторона вежі нагрівається сильніше за інші — через це її верхівка протягом дня описує коло діаметром близько 15 сантиметрів. Wikimedia / Panoramio Золотисте підсвічування вежі працює з 1985 року. Її металеву конструкцію зсередини освітлюють 336 прожекторів. У сонячну погоду одна сторона вежі нагрівається сильніше за інші — через це її верхівка протягом дня описує коло діаметром близько 15 сантиметрів. Facebook / Tour Eiffel﻿; Wikimedia / Panoramio

Часом територія довкола вежі й сама вежа, за визначенням Le Monde, перетворюються на прохідний двір. Четвертого липня цього року невідомий чоловік проскочив повз охорону і виліз на ділянку між другим і третім рівнями, де вивісив прапор США. Відвідувачів частково евакуювали, альпіністи зняли прапор, а порушника заарештували.

Це не перше таке проникнення. За кілька годин до офіційної церемонії закриття Олімпіади 2024 року 33-річний британець без страховки поліз угору металевими опорами вежі й виліз на олімпійські кільця між першим і другим поверхами. Туристів вивели, а його затримали. У серпні 2023-го 24-річний чоловік ще до відкриття вежі проник на закриту територію. Його намагалися зупинити, але він швидко видерся на висоту понад 300 метрів і стрибнув із парашутом. Того ж місяця двоє п’яних американських туристів перелізли через огорожу й заснули в технічній зоні між другим і третім рівнями. Під час вечірнього обходу охорона їх просто не помітила — чоловіків знайшли лише вранці.

З Ейфелевої вежі не раз стрибали з парашутом. У серпні 2023 року чоловік пробрався на закриту територію, піднявся на висоту понад 300 метрів і стрибнув звідти — приземлився на дах сусіднього спортивного центру, там його затримали. You Tube / Atlas Vision

Камери не завжди допомагають. Електричні блоки, які живлять систему відеоспостереження, розміщені під землею навколо майданчика під вежею. Під час сильних злив туди потрапляє вода, стається коротке замикання — і оператори втрачають зображення.

Камери — не єдина слабка ланка системи безпеки. Після терактів 13 листопада 2015 року майданчик під чотирма опорами обнесли огорожею. Вона коштувала близько €10 мільйонів. Дві її сторони — металевий паркан, ще дві зробили з куленепробивного ламінованого скла. Воно складається з кількох шарів, склеєних міцною полімерною плівкою, яка не дає уламкам розсипатися. Скло мало витримувати сильні удари, однак його зовнішній шар тріскається, наче автомобільне лобове скло. Понад десять панелей уже довелося замінити — кожна коштувала близько €30 тисяч.

Скляну огорожу спроєктував австрійський архітектор Дітмар Файхтінгер — автор пішохідного мосту Сімони де Бовуар у Парижі й нового підходу до абатства Мон-Сен-Мішель. Architonic За скляною огорожею розташовані понад два гектари садів із двома тисячами кущів і 20 тисячами багаторічних рослин. Після перевірки безпеки до садів і на еспланаду можна зайти без квитка. Щороку там проходить до 10 мільйонів людей. Аrchitonic Скляну огорожу спроєктував австрійський архітектор Дітмар Файхтінгер — автор пішохідного мосту Сімони де Бовуар у Парижі й нового підходу до абатства Мон-Сен-Мішель. За скляною огорожею розташовані понад два гектари садів із двома тисячами кущів і 20 тисячами багаторічних рослин. Після перевірки безпеки до садів і на еспланаду можна зайти без квитка. Щороку там проходить до 10 мільйонів людей. Architonic; Аrchitonic

Північний ліфт подорожчав майже вдвічі, а реформа продажу квитків закінчилася страйком

Частину проблем можна було б списати на вік споруди. Ейфелеву вежу відкрили 31 березня 1889 року, її зібрали з 18 038 металевих деталей і скріпили 2,5 мільйона заклепок. Дощ, вітер, забруднене міське повітря і пташиний послід руйнують захисне покриття. Ліфти щодня долають десятки кілометрів, а багато запасних частин для них доводиться проєктувати й виготовляти спеціально для вежі. Наприклад, унікальні деталі північного ліфта розробляли та виробляли французькі компанії Baudin Chateauneuf і Eiffage Métal.

Ейфелеву вежу звели за два роки два місяці й пʼять днів. Окремі деталі виготовляли на заводі, а на будівельному майданчику одночасно працювали від 150 до 300 людей. Wikimedia У середньому блискавка влучає в Ейфелеву вежу пʼять разів на рік. Спеціальні лічильники фіксують кожен удар, після чого електрики перевіряють систему заземлення. Wikimedia / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель» Після відкриття Ейфелева вежа 42 роки залишалася найвищою вежею світу. У 1931 році її обігнав нью-йоркський Емпайр-Стейт-Білдінг. Wikimedia / SteveMcD Ейфелеву вежу звели за два роки два місяці й пʼять днів. Окремі деталі виготовляли на заводі, а на будівельному майданчику одночасно працювали від 150 до 300 людей. У середньому блискавка влучає в Ейфелеву вежу пʼять разів на рік. Спеціальні лічильники фіксують кожен удар, після чого електрики перевіряють систему заземлення. Після відкриття Ейфелева вежа 42 роки залишалася найвищою вежею світу. У 1931 році її обігнав нью-йоркський Емпайр-Стейт-Білдінг. Wikimedia; Wikimedia / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»; Wikimedia / SteveMcD

Однак аудит Регіональної рахункової палати Іль-де-Франс — державного органу, який перевіряє фінанси місцевої влади та підконтрольних їй компаній у паризькому регіоні, — показав, що справа не лише у старому металі. У 2020—2024 роках загальні фінансові втрати SETE сягнули €305 мільйонів — це майже два її річні виторги. Йдеться про кошти, яких компанія недоотримала: €149,08 мільйона — дохід від квитків, недоотриманий через пандемію, ще €156 мільйонів, за оцінкою аудиторів, компанія втратила через погане планування проєктів і слабкий контроль за їх виконанням.

Промовистий приклад — ліфт у північній опорі. На відміну від гідравлічних ліфтів у східній і західній опорах, цей — електричний. Його почали повністю перебудовувати ще у 2018 році й планували завершити до Олімпіади-2024, але проєкт постійно змінювали. Початковий кошторис становив €32 мільйони, остаточна вартість — майже €60 мільйонів. Формально ліфт здали в листопаді 2023 року, однак для відвідувачів відкрили лише в січні 2025-го.

Два ліфти в східній і західній опорах досі працюють за принципом механізмів 1899 року. Їх не можна назвати ані звичайними ліфтами, ані фунікулерами — сучасних аналогів у цієї системи немає. Wikimedia Кільця паризької Олімпіади на вежі важили 30 тонн, сягали 29 метрів завширшки й 13 метрів заввишки. Щоб підняти їх між першим і другим рівнями, знадобилися чотири крани й близько 30 людей. Wikimedia Тимчасовий стадіон біля вежі вміщував 12 860 глядачів. Під час Олімпіади-2024 там грали у пляжний волейбол, під час Паралімпіади — у футбол для незрячих, а після Ігор арену розібрали. olympics.com Два ліфти в східній і західній опорах досі працюють за принципом механізмів 1899 року. Їх не можна назвати ані звичайними ліфтами, ані фунікулерами — сучасних аналогів у цієї системи немає. Кільця паризької Олімпіади на вежі важили 30 тонн, сягали 29 метрів завширшки й 13 метрів заввишки. Щоб підняти їх між першим і другим рівнями, знадобилися чотири крани й близько 30 людей. Тимчасовий стадіон біля вежі вміщував 12 860 глядачів. Під час Олімпіади-2024 там грали у пляжний волейбол, під час Паралімпіади — у футбол для незрячих, а після Ігор арену розібрали. Wikimedia; olympics.com

Проблеми виникали не лише під час великих ремонтів. У 2018 році SETE розширила онлайн-продаж і запровадила передпродаж квитків на конкретний час. Компанія вирішила, що тепер їй потрібно менше касирів, і запропонувала їм одноразову премію €8 тисяч за добровільний перехід на іншу роботу. Скільки працівників погодилися і скільки загалом на це витратили, невідомо. Водночас SETE набрала нових працівників: вони мали спрямовувати власників онлайн-квитків до окремих черг, перевіряти квитки і стежити, щоб люди потрапляли до ліфтів у свої часові слоти. Але ця схема не працювала. Коли один із ліфтів зупинявся, його пасажири залишалися в черзі, до них додавалися люди з наступних часових слотів — і пропускної здатності ліфтів уже не вистачало. У години пік відвідувачі могли чекати понад годину, а в менш популярний час кабіни могли їздити майже порожніми. Працівники вежі оголосили страйк. Після нього керівництво SETE відмовилося від нової організації прийому відвідувачів і найняло близько десяти нових касирів — замість тих, кого щойно переконувало перейти на іншу роботу.