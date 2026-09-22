Одинадцятирічна співачка Марія Свіязова збирала музичні нагороди в Україні та за кордоном, а тепер виступає в Москві. Що відомо про її родину та шлях до російської сцени

Одинадцятирічна Марія Свіязова родом з Одеси. Її мама Ольга Велика — одеситка, а батько Костянтин Свіязов — родом із російського Приморського краю. Марія займається музикою з двох років, а її головною наставницею є мама. Ольга Велика понад 10 років викладала вокал і фортепіано в Одесі, а також писала музику й тексти, зокрема для пісень доньки.

Марія почала виступати на вокальних конкурсах ще в дитинстві й за кілька років взяла участь у десятках змагань в Україні та за кордоном. Серед її найпомітніших результатів — гран-прі міжнародного дитячого пісенного фестивалю United Kids Festival в Аліканте у 2024 році, перше місце на Performist Fest у Стамбулі того ж року, а також гран-прі конкурсу «Талановита країна» та найвища нагорода конкурсу «Україна єднає» у 2025 році. В Україні наступним помітним етапом її карʼєри став Нацвідбір на дитяче «Євробачення-2025»: Марія пройшла до фіналу, але згодом вибула через «сімейні обставини».

Відео з бліц-питаннями до Марії Свіязової під час Нацвідбору на дитяче «Євробачення-2025», серпень 2025 року.

Паралельно Марія налагоджувала зв’язки з українським шоу-бізнесом. У 2024 році вона виступила на благодійному концерті фонду IvAlive у Швейцарії. Засновниця фонду Іванна Онуфрійчук та Тимур Мірошниченко були ведучими заходу, а головною хедлайнеркою — Джамала. Після перемоги на United Kids Festival в Іспанії Марія отримала авторську пісню від композитора Руслана Квінти. А під час Нацвідбору на дитяче «Євробачення-2025» працювала зі Світланою Тарабаровою, яка була музичною продюсеркою конкурсу.

У 2026 році прихильники дитячого «Євробачення» чекали на повернення Марії на Нацвідборі. Однак у фінальному списку учасників її імені не виявилося. Натомість наприкінці серпня на сторінках дівчини зʼявилися відео з Москви. На них видно, що Марія перебуває в російській «Академії талантів KRB». Згодом стало відомо, що вона взяла участь у всеросійському конкурсі «Звезда России» та отримала одразу дві головні нагороди.

Марія Свіязова в «Академії талантів KRB» в Москві. Скриншот / TikTok / maria.sviiazova Скриншот / TikTok / maria.sviiazova Марія Свіязова в «Академії талантів KRB» в Москві. Скриншот / TikTok / maria.sviiazova

Двадцять девʼятого серпня на ютуб-каналі Марії зʼявилося відеопояснення її мами Ольги Великої. Вона заявила, що в якийсь момент в Україні перед її донькою «зачинилися двері» всіх некомерційних проєктів, а сама Марія стала «непотрібною». За словами Великої, навіть у Нацвідборі на дитяче «Євробачення» перевагу нібито отримували ті, хто обирає «служіння новому політичному устрою».

Марія Свіязова у Москві незадовго до великої війни

Як розповідають знайомі родини, Ольга Велика почала «привчати» доньку до музики ще під час вагітності. Тоді вона до самих пологів викладала у музичній школі своєї майбутньої куми Алли Литвяк. Після народження Марії мама продовжила розвивати музичні здібності доньки. Уже з двох років дівчинка росла в музичній атмосфері, а з трьох років Ольга почала возити її на різні конкурси та шоу. Так поступово захоплення перетворилося на своєрідні перегони: Марія змалку майже безупинно виступала не лише в Україні, а й за кордоном.

Рік 2021 став першим помітним епізодом у неоднозначній історії Марії Свіязової. Тоді шестирічна дівчинка разом із мамою приїхала до Москви. Це була не просто туристична поїздка: Марія стала учасницею російського телевізійного шоу талантів «Лучше всех!», яке виходило на «Первом канале». У програмі діти демонстрували свої незвичайні здібності, а головним ведучим у той період був Максим Галкін.

Марія Свіязова на російському телевізійному шоу талантів «Лучше всех!» поруч з ведучим Максимом Галкіним, 2021 рік. Скриншот / Facebook / Constantin Enteo

Марія виступила як юна піаністка. У випуску вона розповідала про своє захоплення музикою, казала, що хоче стати великою музиканткою, і зіграла на фортепіано фрагмент із балету Чайковського «Лебедине озеро». Після зйомок Марія та її мама повернулися до Одеси. За кілька місяців Росія почала велику війну.

Що відомо про батька Марії — Костянтина Свіязова

Батько Марії, Костянтин Свіязов, родом із російського Приморського краю, але з юного віку мешкав в Одесі. Його головне захоплення — риболовля, до якої він намагався привчити й доньку. Однак Марія обрала музику. Щонайменше з 2018 року Костянтин жив окремо від родини — виїхав за кордон на заробітки.

Де саме він працював у наступні роки, «Бабелю» точно підтвердити не вдалося. Водночас його соцмережі залишили кілька зачіпок. У 2018—2019 роках Костянтин мешкав у Казахстані. Імовірно, він працював на місцевому осетровому комплексі ТОВ Caspian Royal Fish в місті Атирау. У 2018 році він зʼявився в сюжеті казахстанського телебачення як рибовод цього підприємства, яке очолювала Алтинай Сугралієва, професорка родом із російської Астрахані.

Костянтин Свіязов у сюжеті казахстанського телеканалу, 2018 рік.

Востаннє в Україні Костянтин Свіязов був взимку 2021-го. Навесні 2022 року, вже після початку великої війни, Костянтин почав публікувати фото й відео з Нідерландів. На той момент він був там з донькою та дружиною, які виїхали з України. Де саме він працював у ЄС, також невідомо. Водночас, судячи з його публікацій, професійна діяльність залишилася дотичною до осетрівництва. На фото 2023 року на ньому видно мерч нідерландського бренду чорної ікри ANNA Dutch, на інших він поруч із відомим німецьким спеціалістом з осетрівництва Пітером Гросом. У 2025 році Свіязов також почав публікувати продукцію американської Marshallberg Farm — ферми в Північній Кароліні, яка вирощує російського осетра та виробляє ікру Osetra.

Співрозмовники «Бабеля» серед батьків дітей, які разом із Марією брали участь у дитячому Нацвідборі, розповіли, що тоді серед батьків ходили чутки про можливу причетність Костянтина Свіязова до продажу ікри в Росії. Звідки саме поширилися ці чутки, співрозмовники не уточнили. «Бабелю» не вдалося знайти підтверджень цієї інформації.

Про погляди Костянтина говорять його соцмережі. Якщо переглянути публікації щонайменше з 2014 року, то можна простежити його ставлення до подій в Україні: вихваляння СРСР, нерозуміння Революції гідності. Своєю церквою Костянтин вважає Російську православну церкву. Після початку повномасштабної війни Костянтин публікував дописи про те, як евакуюватися з Одеси, цитував Леніна, а в травні 2022 року ностальгував за рідним Приморським краєм. У наступні роки він продовжував публікувати дописи з ностальгією за Росією. У 2026 році Костянтин публікував багато відео про примусову мобілізацію в Україні.

У роки війни Костянтин багато подорожував. Він побував у США, Німеччині, Естонії, Латвії, Нідерландах та Італії. Девʼятого травня 2026 року Костянтин опублікував фото з «Маршу перемоги» у Кишиневі, присвяченого 81-й річниці перемоги у Другій світовій війні. У Молдові його подорож затягнулася приблизно на півтора місяця. Уже на початку липня він опублікував відео, за якими вдалося встановити, що він перебуває в Москві: на кадрах видно Великий собор Донського монастиря та церкву Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Костянтин Свіязов на «Марші перемоги» у Кишиневі, 9 травня 2026 року. Facebook / Constantin Enteo

Кар’єра Марії після повернення в Одесу

На початку великої війни Ольга виїхала з донькою з України. Судячи з публікацій у соцмережах, певний час вони жили в Нідерландах усією родиною. У 2023 році Марія разом із мамою повернулася до Одеси. Відтоді, на тлі повномасштабної війни, вона розбудовувала міжнародну карʼєру та регулярно виступала за кордоном — усюди в супроводі Ольги Великої. «Бабель» спробував дізнатися більше про те, як її мама працювала з іншими дітьми. Більшість батьків колишніх учнів відмовилися від коментарів. Ті, з ким нам вдалося поговорити, згадують Ольгу як професійну викладачку та наставницю. Водночас вони розповідають, що вона обирала для дітей переважно російськомовні пісні та твори російських композиторів. Щоправда, додають співрозмовники, «для Одеси це не є чимось незвичним».

Ольга Велика та Марія Свіязова в Нідерландах, квітень 2022 року. Facebook / Constantin Enteo

У травні 2026 року Марія взяла участь у міжнародному заочному конкурсі мистецтв All Arts. На сайті конкурсу вона зазначена серед учасників одразу у двох категоріях — «Вокальне мистецтво» та «Виконавське мистецтво». В обох категоріях її викладачкою вказана мама Ольга Велика. All Arts — молдовський конкурс, юридично зареєстрований у Кишиневі. Його директорка й голова журі — Євгенія Болотова. Болотова напряму повʼязана з російською державною культурною системою. Вона керує вокальною студією «Гармонія» при «Русском доме» в Кишиневі та одночасно є директоркою All Arts. Офіційний канал «Русского дома» називає його представництвом «Россотрудничества». Це російське федеральне агентство, підпорядковане МЗС Росії, яке через мережу «Русских домов» просуває російську мову, культуру та гуманітарні звʼязки за кордоном.

Є звʼязки з російськими державними структурами й серед членів журі. Віктор Костецький на сайті All Arts вказаний як куратор просвітницьких проєктів Російського центру науки і культури в Молдові — того самого «Русского дома». Ольга Скорбященська викладає у Санкт-Петербурзькій державній консерваторії, Ілля Устьянцев — у цій самій консерваторії та державному Палаці учнівської молоді, а Євгенія Яковенко є режисеркою Дому молоді Санкт-Петербурга при уряді міста. Олександр Шахов — соліст державного Михайлівського театру, а Анастасія Садовник викладає в псковській музичній школі.

Російський центр науки і культури («Русский дом») у Кишиневі. У липні 2026 року повідомив про закриття через рішення уряду Молдови. Русский дом в Кишинёве

Дитячий Нацвідбір та викриття

У 2025 році Марія Свіязова подала заявку на участь у Національному відборі на дитяче «Євробачення». Спочатку вона пройшла до «Зіркової школи», а потім — до фіналу. Однак за правилами «Суспільного» артист не може представляти Україну, якщо після 2014 року виступав у Росії. Марія ж у 2021 році знімалася в російському телешоу «Лучше всех!».

У відео від 29 серпня, яке Ольга Велика опублікувала на ютуб-каналі доньки вже після переїзду, вона розповіла, як родина подавалася на Нацвідбір. За її словами, «подаючи заявку на дитячий Нацвідбір, вони були готові до відмови», оскільки в анкеті вказали, що Марія знімалася в російському телешоу. Попри це дівчину взяли. «Коли Марія пройшла у фінал, до мене звернулись редактори «Суспільного» і на прохання інших батьків виставили ультиматум: або ви самі знімаєтесь з конкурсу за сімейними обставинами, або всій країні оголосять причину дискваліфікації», — розповіла Ольга.

Вона також заявила, що після цієї історії перед Марією зачинилися всі некомерційні проєкти, оскільки головним критерієм відбору учасників, на її думку, є «служіння новому політичному устрою».

У «Суспільному» «Бабелю» прокоментували цю історію. Там визнають, що на етапі первинного опрацювання анкет інформацію про виступи Марії в Росії не врахували. Зокрема, через технічний збій у зведеному документі. «Це наша помилка», — зазначили в компанії. За словами «Суспільного», про виступи Марії в Росії стало відомо вже після проведення «Зіркової школи». Тоді представники компанії повідомили Ользі, що участь її доньки не відповідає правилам Нацвідбору.

Відео, у якому Марія та її мама дякують усім, хто повірив у дівчину й допоміг їй пройти до фіналу Нацвідбору, але повідомляють, що через сімейні обставини вона не зможе продовжити участь у конкурсі. TikTok / maria.sviiazova

Риторика родини зараз

«Бабель» намагався звʼязатися з Ольгою Великою через її соцмережі. Ми надіслали їй запит у друзі у фейсбук, який вона підтвердила. Однак після того як ми звернулися до неї по коментар, Ольга нас заблокувала. Зараз усі її сторінки закриті. До блокування ми встигли прочитати один із її дописів, у якому вона детальніше пояснює причини виїзду до Росії.

У дописі Ольга пояснила свій виїзд тим, що більше не хоче дивитися, як, за її словами, «на своїх же громадян полюють, як на тварин» такі ж люди, але «з привілеями, у формі». Вона також стверджує, що цивільних в Україні використовують як «живий щит», а потім на їхніх стражданнях збирають донати «на захист держави», які розподіляють «по потрібних кишенях».

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Допис Ольги Великої, у якому вона розповідає про атаку на сторінки її та доньки, а також пояснює причини виїзду родини з України. Скриншот / Facebook / Olga Vel

Про дітей в Україні Ольга написала, що їх використовують для нормалізації війни та насильства, змушують відмовлятися від мови, культури й минулого, а через продовження війни позбавляють права на освіту. Окремо Ольга пояснила, чому вони не залишилися в Європі. Причина проста: її цінності не збігаються з тим, що, на її думку, навʼязує європейське суспільство.

Зараз родина Свіязових вивчає Москву та російське мистецтво. В Ольги Великої у сторіс з’явилися фото з Марією з Московської державної картинної галереї народного художника СРСР Олександра Шилова. А Костянтин Свіязов викладає відео з Москви — в одному з них у центрі кадру Андріївський міст.