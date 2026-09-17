Друг особистого охоронця Путіна подарував Трампу-молодшому дві розкішні весільні вечірки. Тепер цей «подарунок» хочуть розслідувати в Конгресі. Хто такий Умар Кремльов (який насправді не Кремльов)

Зайшов Лутфуллоєв, вийшов Кремльов

У березні 2010 року в РАЦС у підмосковному Серпухові зайшов 27-річний Умар Лутфуллоєв, а вийшов Умар Кремльов. Як згодом він пояснював — узяв дівоче прізвище матері. Розслідувальне видання «Проект» перевірило цю версію і зʼясувало, що його мати мала прізвище Крива. Чому Лутфуллоєв обрав прізвище Кремльов, можна лише здогадуватись. Але нове прізвище щонайменше відбілило його офіційну біографію. В Умара Лутфуллоєва є дві судимості: у 2004 році — за вимагання, у 2007-му — за побої. А коли через девʼять років уже Кремльов входив до керівництва Міжнародної боксерської асоціації, російське МВС видало йому офіційну довідку: в Умара Кремльова судимостей немає.

Умар Лутфуллоєв народився 1 листопада 1982 року в Таджикистані, виріс у підмосковному Серпухові. Про його родину у відкритих джерелах відомо небагато — є матір Ольга і сестра Тахміна. Про свою молодість Кремльов розповідає короткими епізодами. Начебто боксував із майбутніми чемпіонами Федором і Дмитром Чудіновими, але перед важливим боєм міг до четвертої ранку гуляти на дискотеці — тож професійного спортсмена з нього не вийшло. Потім таксував, працював в охороні, займався якимись будівельними проєктами і відкривав ресторани. Що із цього правда — сказати важко, розслідувачі не знайшли жодного з його ранніх проєктів.

Кремльов (крайній праворуч) у жилеті «Нічних вовків». Фото 2015 року — більш ранніх знімків майбутнього президента IBA у відкритому доступі майже немає. Мотоклуб "Ночные Волки" / Vk

На початку 2010-х Кремльов купив мотоцикли Harley-Davidson і Ducati та вступив до «Нічних вовків». На одній із фотографій він позує біля своїх мотоциклів у чорній шкіряній куртці поруч з великим фанатом Путіна Олександром «Хірургом» Залдостановим. Кремльов був не просто рядовим членом, а заступником Хірурга в байкерській організації, а у 2014 році зареєстрував охоронну компанію — «Приватне охоронне підприємство “Нічні вовки”». Хто саме звів Кремльова із Залдостановим, невідомо, але далі вже Залдостанов познайомив Кремльова з Олексієм Рубежним — колишнім бійцем спецпідрозділу ФСБ «Альфа», який згодом перейшов до ФСО. У 43 роки він уже мав звання генерал-майора і став особистим охоронцем Путіна, а зараз очолює Службу безпеки президента РФ. Рубежний, як і Кремльов, любить мотоцикли і бокс, вони разом тренувались і святкували сімейні свята. Кремльов називає путінського охоронця майже родичем. Журналісти «Проекту» перевірили номер Кремльова у застосунку GetContact і побачили, що кілька абонентів записали його як «Умар ФСО» або «Умар СБП ФСО».

Ватажок «Нічних вовків» Олександр Залдостанов на прізвисько «Хірург» (ліворуч), Кремльов (у центрі). Саме Залдостанов познайомив його з охоронцем Путіна Рубежним. Мотоклуб "Ночные Волки" / Vk «Нічні вовки» під час одного з мотопробігів. Байкерський клуб підтримував Кремль і регулярно залучав до своїх акцій російських посадовців. kremlin.ru Ватажок «Нічних вовків» Олександр Залдостанов на прізвисько «Хірург» (ліворуч), Кремльов (у центрі). Саме Залдостанов познайомив його з охоронцем Путіна Рубежним. «Нічні вовки» під час одного з мотопробігів. Байкерський клуб підтримував Кремль і регулярно залучав до своїх акцій російських посадовців. Мотоклуб "Ночные Волки" / Vk; kremlin.ru

Девʼятнадцятого серпня 2015 року Путін і колишній чемпіон світу американський боксер Рой Джонс — молодший пили чай в окупованому Севастополі. Американець каже, що російський паспорт полегшив би йому ділові поїздки, Путін обіцяє посприяти, і за кілька місяців американець отримує російське громадянство. Цю зустріч організував Кремльов, який тоді просував бої Джонса в Росії.

Рой Джонс — молодший і Путін в окупованому Севастополі, серпень 2015 року. Roy Jones Jr / Facebook Рой Джонс — молодший на пресконференції перед одним із боїв у Росії. Кремльов просував його виступи на російських турнірах. Roy Jones Jr / Facebook Рой Джонс-молодший позує з російським паспортом. Про громадянство він попросив Путіна під час зустрічі, яку організував Кремльов. championat.com Рой Джонс — молодший і Путін в окупованому Севастополі, серпень 2015 року. Рой Джонс — молодший на пресконференції перед одним із боїв у Росії. Кремльов просував його виступи на російських турнірах. Рой Джонс-молодший позує з російським паспортом. Про громадянство він попросив Путіна під час зустрічі, яку організував Кремльов. Roy Jones Jr / Facebook; championat.com

Наступного року Рубежний очолив наглядову раду Федерації боксу Росії, а згодом призначив генеральним секретарем федерації Кремльова. Ця посада фактично означала керівництво федерацією і її бюджетом.

Боксерам — квартири, підписникам — айфони

Отримавши федерацію, Кремльов перетворив власні соцмережі на нескінченне шоу. В одному з відео, яке описує ProPublica, він простягає ключі від нового автомобіля молодій матері. В інших роликах розігрує сто айфонів, боксує зі страусами, хизується приватним літаком. В одному з роликів змушує молоду помічницю переодягнутись, бо її одяг здається йому недостатньо жіночним.

Змінилася і Федерація боксу Росії — після його приходу вона проводила розкішні форуми, збільшувала призові, дарувала чемпіонам автомобілі та квартири.

Кремльов іде до рингу на одному із заходів Федерації боксу Росії. За кілька років, завдяки доступу до державних грошей він перетворив збиткову федерацію на дороге шоу з великими призовими. Федерация бокса россии Відкриття Всеросійського боксерського форуму в Калінінграді у 2020 році. Дводенне обговорення проблем спорту завершилося вечором професійних боїв. Федерация бокса россии Кремльов і компанія «Рольф» подарували російським боксерам позашляховики Li Auto L7. На той момент найбільший автодилер Росії вже належав Кремльову. Федерация бокса россии Кремльов іде до рингу на одному із заходів Федерації боксу Росії. За кілька років, завдяки доступу до державних грошей він перетворив збиткову федерацію на дороге шоу з великими призовими. Відкриття Всеросійського боксерського форуму в Калінінграді у 2020 році. Дводенне обговорення проблем спорту завершилося вечором професійних боїв. Кремльов і компанія «Рольф» подарували російським боксерам позашляховики Li Auto L7. На той момент найбільший автодилер Росії вже належав Кремльову. Федерация бокса россии

Кремльов казав, що все це оплачує з власних грошей. За даними «Проекту», у цей самий час повʼязані з ним люди встановлювали контроль над лотерейними й букмекерськими активами. У 2019 році російський уряд призначив повʼязану з Кремльовим компанію «Спортивні лотереї» оператором «Національної лотереї». За російським законом організатором цієї лотереї є держава — у цьому випадку Міністерство фінансів, — а приватний оператор продає квитки, проводить розіграші й виплачує виграші.

За даними «Проекту», у 2022—2023 роках люди Кремльова отримали контроль над трьома великими букмекерськими конторами — Fonbet, Pari та «Лігою ставок». Сукупна виручка трьох компаній у 2023 році становила 625,6 мільярда рублів (приблизно $7,1 мільярда) — 51,48 відсотка всього легального букмекерського ринку Росії. Найціннішим активом був Єдиний центр обліку переказів ставок, або ЄЦУПІС: через цей сервіс-посередник гравці переказують гроші букмекерам і отримують виграші, а центр бере комісію. Лише за девʼять місяців 2023 року його виручка перевищила 32 мільярди рублів (понад $360 мільйонів). Восени 2020-го Держдума змінила закон: замість кількох платіжних центрів мав залишитися один, а конкретного оператора своїм указом визначав президент РФ. У серпні 2021 року Путін обрав ЄЦУПІС, який незадовго до цього взяли під контроль люди Кремльова. Відтоді кожна легальна онлайн-ставка в Росії проходить через структуру Кремльова. Співрозмовник «Проекту», знайомий із кремлівськими посадовцями, стверджував, що всі ці рішення в Путіна погоджував його охоронець Рубежний.

Керівник Служби безпеки президента Олексій Рубежний (ліворуч), Кремльов (праворуч). За даними розслідувачів, саме Рубежний допоміг своєму другу очолити російський бокс. Федерация бокса россии

Наприкінці 2023 року керівники найбільшого російського автодилера «Рольф» шукали покупця для компанії. Засновник компанії Сергій Петров давно жив за кордоном, а російська влада переслідувала його за незаконне виведення грошей, сам Петров повʼязував тиск зі своєю підтримкою опозиції. У грудні Путін своїм указом передав «Рольф» у тимчасове управління держави, а в лютому 2024-го суд за позовом Генпрокуратури передав активи компанії державі. Буквально одразу, уже в березні, директором «Рольфа» став повʼязаний із Кремльовим Роман Антонов, а в серпні власником «Рольфа» — сам Кремльов. Націоналізацію, а потім передачу компанії Кремльову, за даними розслідувачів, також пролобіював Рубежний.

Найкраще статус Кремльова напевно видно в його рідному Серпухові. На оприлюднених «Проектом» фотографіях з дня народження його матері Ольги поруч із нею позує Філіп Кіркоров. На інших кадрах серед святкового декору — голова Серпухова Сергій Нікітенко, його заступниця Тетяна Орлова і сестра Кремльова Тахміна. Колишній голова району Олександр Шестун називає Кремльова «ханом Серпухова».

День народження матері Кремльова Ольги в Серпухові. Зліва направо — сестра Кремльова Тахміна, очільник міста Сергій Нікітенко та його заступниця Тетяна Орлова. proekt.media Філіп Кіркоров дарує квіти матері Кремльова Ользі. proekt.media День народження матері Кремльова Ольги в Серпухові. Зліва направо — сестра Кремльова Тахміна, очільник міста Сергій Нікітенко та його заступниця Тетяна Орлова. Філіп Кіркоров дарує квіти матері Кремльова Ользі. proekt.media

Погасив борги — і втратив Олімпіаду

У грудні 2020 року Кремльов очолив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) — організацію, яка десятиліттями відповідала за олімпійський бокс, але на той момент втратила право проводити олімпійські змагання. Вона була винна кредиторам близько $20 мільйонів, а суддів на її турнірах підозрювали в маніпулюванні результатами. Через проблеми з фінансами, управлінням і суддівством Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще у 2019 році відсторонив асоціацію від організації турніру в Токіо й провів його сам. Кремльов пообіцяв погасити борги, збільшити призові й повернути асоціацію на Олімпіаду. Його обрали президентом, разом з ним в IBA прийшов Газпром — російська компанія одразу виділила асоціації $50 мільйонів. Борги погасили, призові зросли.

Один із колишніх членів правління IBA в розмові з журналістами ProPublica казав, що було очевидно, що це все не лише про спорт. За його словами, Кремльов використовував федерацію як інструмент російської мʼякої сили.

Умар Кремльов. На фото за його спиною він разом із Тіною Канделакі презентує Путіну стенд Федерації боксу Росії на форумі «Росія — спортивна держава» в Нижньому Новгороді, 10 жовтня 2019 року. Тоді Кремльов подарував Путіну боксерську рукавичку з діамантами. Умар Кремлёв / Facebook

У 2022 році Кремльов мав переобиратися на посаду президента IBA. Його головного суперника нідерландця Бориса ван дер Ворста усунули від виборів під тим приводом, що він нібито розпочав агітацію до офіційного початку кампанії. Кремльов залишився один — його обрали без голосування. Згодом Спортивний арбітражний суд скасував відсторонення ван дер Ворста, але конгрес IBA відмовився проводити нові вибори. У червні 2023 року МОК вперше в історії відкликав своє визнання міжнародної спортивної федерації — IBA. Це означало, що МОК більше не вважає IBA керівним органом олімпійського боксу: асоціація може проводити власні турніри, але не олімпійські змагання і кваліфікацію до них. У квітні 2024 року Спортивний арбітражний суд залишив рішення МОК у силі. Олімпійський турнір у Лос-Анджелесі у 2028 році мала проводити нова організація — World Boxing.

Агітаційні матеріали Бориса ван дер Ворста — суперника Кремльова на виборах президента IBA. Спортивний арбітраж визнав його усунення неправомірним, але нових виборів асоціація не провела. bettinatrump / Instagram Кремльов робить селфі з делегатами конгресу IBA у 2022 році. Його єдиного суперника усунули від виборів, тому голосування не знадобилося. Умар Кремлёв / Facebook Агітаційні матеріали Бориса ван дер Ворста — суперника Кремльова на виборах президента IBA. Спортивний арбітраж визнав його усунення неправомірним, але нових виборів асоціація не провела. Кремльов робить селфі з делегатами конгресу IBA у 2022 році. Його єдиного суперника усунули від виборів, тому голосування не знадобилося. bettinatrump / Instagram; Умар Кремлёв / Facebook

На тлі конфлікту з МОК Кремльов почав влаштовувати власні турніри з великими призовими в Росії, ОАЕ, Центральній Азії та на Кубі. У листопаді 2022 року в Гавані він обговорював розвиток боксу з президентом Куби Мігелем Діас-Канелем. У листопаді 2023 року після загальної аудієнції у Ватикані Кремльов зустрівся з Папою Франциском і подарував йому символічний боксерський ринг. У березні 2025-го перед жіночим чемпіонатом світу в сербському Ніші він зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем. На заходи IBA приїжджали Наомі Кемпбелл і репер Рік Росс.

Кремльов і Конор Макгрегор на одному із заходів IBA. До турнірів асоціації Кремльов регулярно залучає спортсменів, музикантів і світських знаменитостей. Умар Кремлёв / Facebook Кремльов дарує Папі Франциску символічний боксерський ринг після загальної аудієнції у Ватикані, листопад 2023 року. Умар Кремлёв / Facebook Кремльов із чемпіонським поясом перед публікою в Гавані. Після конфлікту з МОК він почав проводити власні турніри в Росії, ОАЕ, Центральній Азії та на Кубі. Умар Кремлёв / Telegram / Скриншот Кремльов і Конор Макгрегор на одному із заходів IBA. До турнірів асоціації Кремльов регулярно залучає спортсменів, музикантів і світських знаменитостей. Кремльов дарує Папі Франциску символічний боксерський ринг після загальної аудієнції у Ватикані, листопад 2023 року. Кремльов із чемпіонським поясом перед публікою в Гавані. Після конфлікту з МОК він почав проводити власні турніри в Росії, ОАЕ, Центральній Азії та на Кубі. Умар Кремлёв / Facebook; Умар Кремлёв / Telegram / Скриншот

Восени 2022 року IBA призупинила членство Федерації боксу України. На юніорському чемпіонаті Європи українцям спочатку дозволили змагатися лише під прапором самої асоціації. Після протестів IBA змінила рішення і повернула їм український прапор і гімн. Але водночас дозволила росіянам і білорусам виступати з національними прапорами й гімнами.

Кремльов також публічно підтримує рух «Здорова Отчизна», яким керує 23-річна Катерина Лещинська — сестра-близнючка його дружини. Рух пропагує здорове харчування і молодіжний спорт. За даними української воєнної розвідки, цей рух залучений до програми вивезення дітей з окупованих українських територій до Росії під виглядом відпочинку й реабілітації. Україна запровадила проти організації санкції.

Після розриву з МОК Кремльов вирішив повертати IBA на Ігри в Лос-Анджелесі через політику — і звернувся по допомогу до Білого дому.

Як Кремльов знайшов спільну мову з табором Трампа

Першого серпня 2024 року на Олімпіаді в Парижі алжирська боксерка Іман Хеліф кілька разів влучила в італійку Анджелу Каріні. Через 46 секунд Каріні відмовилася продовжувати бій і розплакалась. За кілька годин історія в соцмережах переважно виглядала так: жінку змусили битися з чоловіком. Хеліф — не трансгендерна жінка, вона народилася і все життя змагалася як жінка. Проте за рік до Олімпіади IBA дискваліфікувала її після тестів, методику і повні результати яких не оприлюднила. МОК, втім, допустив спортсменку до Ігор. IBA використала скандал у суперечці з МОК: пообіцяла Каріні $100 тисяч, а Кремльов по відеозвʼязку звинуватив президента комітету Томаса Баха в «смерті жіночого боксу» і «корупції суддів».

Іман Хеліф — у синьому, Анджела Каріні — у червоному. Каріні припинила бій через 46 секунд, а IBA перетворила цей епізод на головний аргумент у своїй війні з МОК. You Tube / Eurosport France

Двадцять другого січня 2025 року, за два дні після інавгурації Трампа, Кремльов і генеральний директор IBA написали президенту США відкритого листа. Вони хвалили його позицію щодо участі трансгендерних спортсменів у жіночих змаганнях, нагадували про боксерські вечори в Trump Plaza і просили його команду звернути увагу на конфлікт IBA з МОК. Автори листа закликали міжнародні спортивні організації переглянути правила допуску трансгендерних спортсменів і пропонували «зробити олімпійський рух знову великим».

Через вісім місяців після цього листа Кремльов і Трамп-молодший вперше публічно зʼявилися разом — на форумі IBA в Стамбулі. За версією Трампа-молодшого, їх познайомив спільний приятель зі світу полювання. Хто цей друг, невідомо. Зі слів Трампа-молодшого, з Кремльовим він зблизився через любов до боксу й відпочинку на природі. Дата знайомства, а також де і за яких обставин вони зустрічались і відпочивали — невідомі. Кремльов, до речі, неодноразово говорив, що боїться розслідування в США і санкцій — в американських санкційних списках його немає. Трамп-молодший не працює в адміністрації, але впливає на неї. Він, наприклад, допомагав батькові добирати кандидатів в уряд і просував Джей Ді Венса у віцепрезиденти. Венс публічно визнавав, що без цієї підтримки навряд чи отримав би номінацію. Тож припущення, що Кремльов не потрапляє в санкційні списки завдяки дружбі із сином президента США, небезпідставне. Представник Трампа — молодшого назвав Кремльова його особистим другом і сказав, що ділових відносин між ними немає. Пресслужба Кремльова заявила, що чоловіки мають дружні стосунки, вперше зустрілися «кілька років тому» і не обговорювали політику.

Зліва направо — музикант Єгор Крід, Дональд Трамп — молодший і Умар Кремльов. Хто саме познайомив росіянина із сином президента США, вони не розповідають. egorkreed / Instagram Кремльов дарує Трампу-молодшому модель боксерського рингу. Після форуму IBA заявила, що їхній союз «не залишиться символічним» і матиме продовження. matchtv.ru Кремльов і Трамп-молодший на форумі IBA у Стамбулі у вересні 2025 року. Це була їхня перша публічна поява разом. jinkeepacquiao / Instagram Зліва направо — музикант Єгор Крід, Дональд Трамп — молодший і Умар Кремльов. Хто саме познайомив росіянина із сином президента США, вони не розповідають. Кремльов дарує Трампу-молодшому модель боксерського рингу. Після форуму IBA заявила, що їхній союз «не залишиться символічним» і матиме продовження. Кремльов і Трамп-молодший на форумі IBA у Стамбулі у вересні 2025 року. Це була їхня перша публічна поява разом. egorkreed / Instagram; matchtv.ru; jinkeepacquiao / Instagram

Подарунок від «друга» і розслідування Конгресу

На Багами до президентської родини Кремльов прилетів з Пекіну, в Китаї він був разом з офіційною делегацією під час візиту Путіна. За місяць до того Путін нагородив Кремльова орденом Дружби.

На весільну вечірку Трампа Кремльов прилетів не сам. Повного списку російської групи у відкритому доступі немає, але відомо про ще двох гостей. Олександр Лагутін раніше обіймав керівні посади в державній енергетичній компанії та в російського оборонного підрядника. На Багами він також прилетів з Китаю. Друга — Олена Соболь, найближча соратниця Кремльова в IBA і керівниця комунікацій асоціації.

Путін нагороджує Кремльова орденом Дружби. Це сталося за місяць до весільного вікенду Трампа-молодшого на Багамах. kremlin.ru

Одна ніч на орендованому Кремльовим острові коштувала близько $100 тисяч, феєрверк — приблизно $70 тисяч. За документами, які побачила ProPublica, гроші постачальникам переказувала не особисто Кремльов, а IB Challenger — дубайська компанія, через яку IBA проводить частину своїх фінансових операцій. Сам по собі переказ через дубайську компанію не доводить використання офшорної схеми, але він не дає відповіді, чиїми саме коштами оплатили приватне свято Трампа-молодшого.

Колишні американські контррозвідники вважають, що подібні «подарунки» — потенційна загроза національній безпеці. Екскерівник контррозвідки в Раді національної безпеки США Холден Тріплетт наголошує, що гроші — перевірений спосіб отримати доступ до посадовців та їхніх родин. Колишній високопоставлений співробітник ФБР Френк Монтойя — молодший сформулював ще простіше: якщо хтось платить за твоє весілля, колись він нагадає, що ти йому винен. Тепер Роберт Гарсія, демократ від Каліфорнії, хоче зʼясувати, чи отримав росіянин щось від Трампів в обмін на щедрість. Гарсія вимагає, аби Трамп-молодший і Білий дім надали листування з Кремльовим, перелік іноземних подарунків і дані про можливі попередження спецслужб.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Феєрверк над приватним островом запускали з баржі в океані. Компанія, яка влаштовує такі шоу, бере за них близько 70 тисяч доларів. Laura Gordon Photography via Lewis Miller Design / Propublica

Американська адміністрація поки не бачить підстав поспішати. Генеральний прокурор Тодд Бланш пояснив, що Трамп-молодший визнав, що прийняв подарунок від друга, — тож що тут розслідувати? Директор ФБР Кеш Патель на слуханнях у Сенаті сказав, що матеріалу ProPublica не читав, але бюро перевірить інформацію, якщо її отримає. Трамп-старший на багамському весіллі сина не був і заявив, що про Кремльова ніколи не чув.