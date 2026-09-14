Юлія Мендель розповідатиме про мир на заході партії AfD у будівлі Європарламенту. Навіщо проросійським німецьким ультраправим колишня речниця Зеленського?

«Мир не може бути проросійським». Але говорити про це в Європарламенті будуть послідовні прихильники Москви

Чотирнадцятого вересня депутати Європейського парламенту повертаються до роботи після літньої перерви — у Страсбурзі розпочинається перша пленарна сесія. А 16 вересня в одній з будівель Європарламенту — Salvador de Madariaga — відбудеться захід, присвячений «миру» в Україні. В офіційному анонсі AfD Юлію Мендель називають центральною спікеркою вечора. Підкреслюють, що вона була прессекретаркою президента України і говоритиме про війну та можливості її завершення, спираючись на особистий досвід.

Афіша заходу за участю Юлії Мендель у Європейському парламенті 16 вересня. Hans Neuhoff / Facebook

Статус «колишня речниця Зеленського» — вочевидь і став аргументом, щоб запросити Мендель до Страсбурга. Так партія може представляти подію не лише як власну дискусію про війну, але і як розмову за участю людини, яка раніше говорила від імені президента України.

Тринадцятого вересня 2026 року президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти Юлії Мендель.

Мендель також анонсувала свій виступ в X: «Мир не може бути проросійським» натомість — має врятувати Україну як державу і дати їй надію на майбутнє», — пише вона. Саме тому Мендель вдячна за можливість виступити в Європейському парламенті. Окремо дякує трьом людям — співголові німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Алісі Вайдель, її співголові Тіно Хрупаллі та депутату Європарламенту Гансу Нойхоффу.

Аліса Вайдель, Ульріх Зігмунд і Тіно Хрупалла святкують перші результати виборів до ландтагу Саксонії-Ангальт, за якими AfD посіла перше місце. Магдебург, Німеччина, 6 вересня 2026 року. Getty Images / «Бабель» На фото зліва направо: Ганс Нойхофф, Бйорн Геке, лідер фракції AfD у парламенті Тюрингії, і Тіно Хрупалла, співголова AfD і лідер парламентської фракції партії в Бундестазі, під час заходу AfD «Національна держава між федералізмом та Європейським Союзом». Ротвайль, Німеччина, 29 червня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Аліса Вайдель, Ульріх Зігмунд і Тіно Хрупалла святкують перші результати виборів до ландтагу Саксонії-Ангальт, за якими AfD посіла перше місце. Магдебург, Німеччина, 6 вересня 2026 року. На фото зліва направо: Ганс Нойхофф, Бйорн Геке, лідер фракції AfD у парламенті Тюрингії, і Тіно Хрупалла, співголова AfD і лідер парламентської фракції партії в Бундестазі, під час заходу AfD «Національна держава між федералізмом та Європейським Союзом». Ротвайль, Німеччина, 29 червня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Шлях Юлії Мендель: від команди Зеленського до критики президента Юлія Мендель очолювала пресслужбу президента Зеленського у 2019—2021 роках. Після цього вона написала дві книжки про Зеленського — обидві прихильні до президента. На початку 2025 року тон її публічних заяв змінився. Вона писала, що Україна має погодитись на припинення вогню, а прагнення повернути території та вступити в НАТО призводить до того, що країна «втрачає свою націю» в інших аспектах. У травні 2026 року вона дала інтерв’ю Такеру Карлсону. Головною темою стала критика Зеленського. Зокрема, Мендель заявила, що під час Нормандського саміту 2019 року Зеленський пообіцяв Путіну, що Україна не вступатиме до НАТО. Вона також стверджувала, що під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року українська сторона була готова передати Росії Донбас. (МЗС спростувало її слова.)

У програмі заявлено чотирьох учасників. Мендель виголосить головну промову. До дискусії долучиться Роджер Кеппель — видавець і головний редактор правоконсервативного швейцарського журналу Weltwoche, колишній депутат від правопопулістської Швейцарської народної партії. У день повномасштабного вторгнення він писав, що напад Путіна на Україну — нібито не завоювання, а «стримування». А в серпні 2026 року Кеппель опублікував велике інтерв’ю з кремлівським пропагандистом Володимиром Соловйовим. Вітальне слово виголосить співголова AfD Тіно Хрупалла — також послідовно виступає за зближення з Москвою. У листопаді 2025 року він заявив, що не бачить загрози для Німеччини з боку Росії. А організатор заходу Ганс Нойхофф модеруватиме зустріч.

Видавець і головред правоконсервативного швейцарського журналу Weltwoche Роджер Кеппель приїхав з візитом до Москви. Крім пропагандиста Соловйова, він також зустрівся з Уповноваженою з прав дітей Росії Марією Львовою-Бєловою, квітень 2023 року. Facebook Роджер Кеппель з кремлівським пропагандистом Володимиром Соловйовим. Facebook Видавець і головред правоконсервативного швейцарського журналу Weltwoche Роджер Кеппель приїхав з візитом до Москви. Крім пропагандиста Соловйова, він також зустрівся з Уповноваженою з прав дітей Росії Марією Львовою-Бєловою, квітень 2023 року. Роджер Кеппель з кремлівським пропагандистом Володимиром Соловйовим. Facebook

На афіші під портретами спікерів розміщений логотип ультраправої парламентської групи «Європа суверенних націй» (ESN). До неї належать усі 15 євродепутатів AfD — вони становлять більшість у групі.

Євродепутат Ганс Нойхофф закликав Київ капітулювати, називав Росію «оборонною імперією» та їздив до Сочі

Гансу Нойхоффу 67 років, він німецький культурний соціолог, музикознавець і політик. До партії «Альтернатива для Німеччини» приєднався у 2017 році, а у 2024 році став депутатом Європарламенту.

У Брюсселі та Страсбурзі Нойхофф входить до Комітету із закордонних справ (AFET), Комітету з питань безпеки і оборони (SEDE), делегації до Парламентського комітету асоціації ЄС — Україна (D-UA), а також делегації з відносин з Китаєм. Його публічні заяви про Росію та Україну при цьому суперечать позиції більшості Європарламенту, яка засуджує російську агресію і підтримує Україну.

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Ще під час виборчої кампанії 2024 року, виступаючи на одній із панельних дискусій, Нойхофф заявив, що Росія не становить загрози, «поки живий Путін». Згодом він писав, що «війна Росії з Україною — це оборонний акт проти НАТО, яке підкралося аж до її східного кордону». А під час виступу в Європейському парламенті Нойхофф назвав «ілюзією» можливість того, що Україна зможе «повернути собі території, окуповані Росією». У своїх виступах він також неодноразово називав Україну «режимом Зеленського».

У листопаді 2025 року Нойхофф разом із двома іншими депутатами AfD поїхав до Сочі на конференцію BRICS-Europe. Організатором заходу був Віктор Медведчук, а головну промову на конференції виголосив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Про майбутню поїздку Нойхофф розповів, що планує виступити на симпозіумі, присвяченому відносинам між країнами Європейського Союзу та державами БРІКС. «Політики консервативного блоку, які вважають, що ми повинні ігнорувати БРІКС, нічого не розуміють у геополітиці. Вони ведуть Німеччину та Європу до ізоляції, а не до процвітаючого майбутнього», — заявив Нойхофф.

Ганс Нойхофф під час свого візиту до Сочі на конференцію BRICS-Europe, 18 листопада 2025 року. Hans Neuhoff / Facebook Hans Neuhoff / Facebook Ганс Нойхофф під час свого візиту до Сочі на конференцію BRICS-Europe, 18 листопада 2025 року. Hans Neuhoff / Facebook

У грудні того ж року Комітет Європарламенту з безпеки й оборони планував офіційний візит делегації до Києва. Українська сторона заздалегідь повідомила, що не може затвердити участь Нойхоффа у поїздці — з безпекових міркувань. Нойхофф відмовився добровільно вийти зі складу делегації. У результаті запланований візит до Києва скасували.

Виступ Мендель — це не офіційна подія Європарламенту. Але місце має значення

Посадовець Європейського парламенту на умовах анонімності пояснив «Бабелю», що такі зустрічі не є частиною офіційної роботи парламенту. Депутати і політичні групи можуть організовувати власні заходи в парламентських приміщеннях — якщо дотримуються встановлених правил. Європарламент не погоджує їхнього змісту, лише відповідає за організацію: залу, безпеку, переклад і технічне забезпечення. Кого запрошувати і про що говоритимуть спікери, вирішують організатори.

На афіші немає логотипу самого Європарламенту чи AfD. Натомість стоїть емблема «Європи суверенних націй» (ESN) — ультраправої парламентської групи. Але місце проведення має політичне і медійне значення. Уже в заголовку свого анонсу AfD пише, що Мендель «виступить у Європейському парламенті». Так само формулює це і сама Мендель. Формально йдеться про виступ у будівлі і може створити хибне враження, що йдеться про офіційну трибуну.

І хоча 16 вересня Мендель говоритиме не від імені Європарламенту, але її колишня посада, участь керівництва AfD і парламентська локація дають організаторам саме ту картинку, якої вони прагнуть: колишня речниця президента України говорить про «мир» у стінах однієї з головних європейських інституцій поруч з політиками, які роками просувають вигідні Росії тези.