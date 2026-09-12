Що подивитися у вихідні. Продовження спінофу «Офісу» і кримінального трилера «Зроблено в Кореї» та напружений норвезький серіал про вбивство, що розкриває секрети багатіїв

Мок’юментарі «Газета» — другий сезон
Про що серіал. Команда документалістів, яка знімала роботу американського «Офісу», дізнається, що корпорація Enervate з Толедо викупила паперову компанію Dunder Mifflin. Enervate також виробляє туалетний папір Softie і фінансує регіональну жовту пресу — неприбуткову газету Toledo Truth Teller. Її новий головний редактор — провідний продавець у Softie і студент журфаку Нед Семпсон, який хоче займатися серйозною журналістикою. Документалісти приїжджають у редакцію і там зустрічають старого знайомого — бухгалтера Оскара Мартінеса.
Що кажуть критики. Collider пише, що цього сезону «Газета» нарешті знайшла свій темп і стиль та «вийшла з тіні «Офісу». Серіал став динамічнішим і смішнішим, а актори вжилися в персонажів і є кумедними самі по собі. IGN пише, що сценаристи багато експериментують у другому сезоні та намагаються оминати заїжджені формули ситкомів — і це суттєва перевага, хоч і не всі свіжі ідеї спрацьовують.
Детективний серіал «Досконала брехня»
Про що серіал. Карен переїжджає разом з родиною до норвезького Бергену і потрапляє до закритого «Вечірнього клубу» — чотирьох подружжів місцевих багатіїв, які влаштовують епатажні вечірки у своїх розкішних маєтках. Ілюзія ідеальної дружби руйнується, коли в будинку однієї пари займається пожежа — чоловік гине, а його дружина й діти ледве виживають. Це запускає ланцюжок подій, під час яких Карен дізнається, що її друзі приховують багато темних таємниць одне про одного і про свої статки.
Що кажуть критики. K-waves & Beyond хвалить те, як серіал від самого початку створює моторошну атмосферу — навіть під час веселощів Карен відчуває, що щось не так. Також у серіалі цікаві персонажі та багато напружених моментів. Heaven of Horror пише, що серіал має вдалу структуру — кожна серія поєднує основний сюжет і розкриття секретів одного з багатіїв.
Кримінальний серіал «Зроблено в Кореї» — другий сезон
Про що серіал. 1970-ті, Південна Корея. Амбітний бізнесмен Пек Гі Те жадає влади й багатства, тому веде подвійне життя агента Національної розвідслужби Південної Кореї і контрабандиста наркотиків. На його слід виходить непохитний прокурор Чан Гон Йон, який прагне справедливості понад усе. Їхній двобій відбувається на тлі бурхливих змін у Південній Кореї, коли вона перетворюється з бідної повоєнної країни на високотехнологічну державу. Дія другого сезону відбувається через 9 років після подій першого.
Що кажуть критики. Оглядачка The Review Geek пише, що стрибок у часі пішов серіалу на користь — персонажі суттєво змінилися, а серіал загалом став більш динамічним. K-waves & Beyond пише, що напружена боротьба між персонажами захоплива, сюжетні повороти вражають, а за персонажами цікаво стежити, хоча іноді історія стає надто заплутаною.
Психологічний трилер «Зникла безвісти»
Про що серіал. Одинадцять років тому Меггі — маленька донька детектива поліції Ієна Рідлі — зникла безвісти. Відтоді все життя пішло шкереберть — він розлучився з дружиною, почав пиячити, пішов з роботи й тепер працює диспетчером у службі екстреної допомоги. Одного дня йому дзвонить перелякана підлітка, що називається Меггі й благає про допомогу. Ієн переконаний, що це його донька, і щоб її знайти, хапається за єдину зачіпку — запис їхньої розмови.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що історія захоплива і розвивається через правдоподібні сюжетні повороти, які сценаристи вдало доповнюють емоційними сценами. Collider хвалить гру акторів і те, як серіал розвиває історію через напружені й заплутані стосунки між персонажами.
Підлітковий романтичний серіал «Стернова»
Про що серіал. Тіган Тао живе ідеальним життям веслувальниці, яка поєднує школу з великим спортом. Одного дня її батька заарештовує поліція, а їм з матір’ю доводиться переїхати до невеликого містечка, де про скандал ніхто не знає. Вона вступає до приватної школи, де навіть є своя команда з веслування, але лише чоловіча. За щасливим збігом обставин Тіган беруть стерновою — «мозком» команди, що сидить на носі човна, тримає курс і координує веслярів. Поки Тіган доводить всім, що варта цієї ролі, вона починає відчувати щось більше за суперництво до кількох хлопців зі школи.
Що кажуть критики. Collider пише, що це класика жанру — літо, любовний трикутник і привабливі хлопці без сорочок. Але загалом шоу банальне, а сімейний скандал нудно затягує сюжет. Єдина особливість серіалу — цікаві та якісно зняті сцени з веслуванням. The Hollywood Reporter пише, що серіал «затягує» — він захопливо зображує спортивні змагання і має багато милих моментів. Але персонажі й світ доволі недорозвинені, що псує перегляд.