Що подивитися у вихідні. Продовження спінофу «Офісу» і кримінального трилера «Зроблено в Кореї» та напружений норвезький серіал про вбивство, що розкриває секрети багатіїв

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Мок’юментарі «Газета» — другий сезон

Про що серіал. Команда документалістів, яка знімала роботу американського «Офісу», дізнається, що корпорація Enervate з Толедо викупила паперову компанію Dunder Mifflin. Enervate також виробляє туалетний папір Softie і фінансує регіональну жовту пресу — неприбуткову газету Toledo Truth Teller. Її новий головний редактор — провідний продавець у Softie і студент журфаку Нед Семпсон, який хоче займатися серйозною журналістикою. Документалісти приїжджають у редакцію і там зустрічають старого знайомого — бухгалтера Оскара Мартінеса.

The Paper / Peacock / немає української локалізації / шоуранер — Грегом Деніелс / у головних ролях — Челсі Фрай, Сабріна Імпаччіаторе, Донал Глісон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Collider пише, що цього сезону «Газета» нарешті знайшла свій темп і стиль та «вийшла з тіні «Офісу». Серіал став динамічнішим і смішнішим, а актори вжилися в персонажів і є кумедними самі по собі. IGN пише, що сценаристи багато експериментують у другому сезоні та намагаються оминати заїжджені формули ситкомів — і це суттєва перевага, хоч і не всі свіжі ідеї спрацьовують.

Детективний серіал «Досконала брехня»

Про що серіал. Карен переїжджає разом з родиною до норвезького Бергену і потрапляє до закритого «Вечірнього клубу» — чотирьох подружжів місцевих багатіїв, які влаштовують епатажні вечірки у своїх розкішних маєтках. Ілюзія ідеальної дружби руйнується, коли в будинку однієї пари займається пожежа — чоловік гине, а його дружина й діти ледве виживають. Це запускає ланцюжок подій, під час яких Карен дізнається, що її друзі приховують багато темних таємниць одне про одного і про свої статки.

The Perfect Lie / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранерка — Дорін Гуртцен / у головних ролях — Лус Гаверкорт, Теун Лейкс, Ріфка Лодейзен / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. K-waves & Beyond хвалить те, як серіал від самого початку створює моторошну атмосферу — навіть під час веселощів Карен відчуває, що щось не так. Також у серіалі цікаві персонажі та багато напружених моментів. Heaven of Horror пише, що серіал має вдалу структуру — кожна серія поєднує основний сюжет і розкриття секретів одного з багатіїв.

Кримінальний серіал «Зроблено в Кореї» — другий сезон

Про що серіал. 1970-ті, Південна Корея. Амбітний бізнесмен Пек Гі Те жадає влади й багатства, тому веде подвійне життя агента Національної розвідслужби Південної Кореї і контрабандиста наркотиків. На його слід виходить непохитний прокурор Чан Гон Йон, який прагне справедливості понад усе. Їхній двобій відбувається на тлі бурхливих змін у Південній Кореї, коли вона перетворюється з бідної повоєнної країни на високотехнологічну державу. Дія другого сезону відбувається через 9 років після подій першого.

Made in Korea / Hulu / немає української локалізації / шоуранер — Ву Мін-хо / у головних ролях — Хьон Бін, Юнг Ву-сон, Со Ин Су / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Оглядачка The Review Geek пише, що стрибок у часі пішов серіалу на користь — персонажі суттєво змінилися, а серіал загалом став більш динамічним. K-waves & Beyond пише, що напружена боротьба між персонажами захоплива, сюжетні повороти вражають, а за персонажами цікаво стежити, хоча іноді історія стає надто заплутаною.

Психологічний трилер «Зникла безвісти»

Про що серіал. Одинадцять років тому Меггі — маленька донька детектива поліції Ієна Рідлі — зникла безвісти. Відтоді все життя пішло шкереберть — він розлучився з дружиною, почав пиячити, пішов з роботи й тепер працює диспетчером у службі екстреної допомоги. Одного дня йому дзвонить перелякана підлітка, що називається Меггі й благає про допомогу. Ієн переконаний, що це його донька, і щоб її знайти, хапається за єдину зачіпку — запис їхньої розмови.

Last Seen / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / шоуранер — Крис Мркса / у головних ролях — Патрік Браммалл, Максін Пік, Керолін Бок / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що історія захоплива і розвивається через правдоподібні сюжетні повороти, які сценаристи вдало доповнюють емоційними сценами. Collider хвалить гру акторів і те, як серіал розвиває історію через напружені й заплутані стосунки між персонажами.

Підлітковий романтичний серіал «Стернова»

Про що серіал. Тіган Тао живе ідеальним життям веслувальниці, яка поєднує школу з великим спортом. Одного дня її батька заарештовує поліція, а їм з матір’ю доводиться переїхати до невеликого містечка, де про скандал ніхто не знає. Вона вступає до приватної школи, де навіть є своя команда з веслування, але лише чоловіча. За щасливим збігом обставин Тіган беруть стерновою — «мозком» команди, що сидить на носі човна, тримає курс і координує веслярів. Поки Тіган доводить всім, що варта цієї ролі, вона починає відчувати щось більше за суперництво до кількох хлопців зі школи.

Crew Girl / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранерка — Вівіан Лін / у головних ролях — Міку Мартіно, Сем Браун, Кайл Кларк / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що це класика жанру — літо, любовний трикутник і привабливі хлопці без сорочок. Але загалом шоу банальне, а сімейний скандал нудно затягує сюжет. Єдина особливість серіалу — цікаві та якісно зняті сцени з веслуванням. The Hollywood Reporter пише, що серіал «затягує» — він захопливо зображує спортивні змагання і має багато милих моментів. Але персонажі й світ доволі недорозвинені, що псує перегляд.