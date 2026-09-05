Що подивитися у вихідні. Продовження «Джентльменів» Ґая Річі, комедія з Ґленом Пауеллом та екранізація роману Чарльза Дікенса з Кітом Герінґтоном

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Кримінальний серіал «Джентльмени» — другий сезон

Про що серіал. Спіноф однойменного фільму Ґая Річі 2019 року. Військовий Едді Холстед отримує у спадок титул герцога, сімейний маєток і наркоімперію покійного батька, яку той приховував від нього. Марихуану на території маєтку вирощують наркобарон Боббі Гласс та його донка Сюзі, яка втягує Едді у британський світ злочинності. Він намагається розірвати співпрацю сімʼї з наркобізнесом, але це не так просто зробити. У другому сезоні Едді хоче відновити родинні статки, щоб володіння «простягалися куди може сягнути око», і для цього лобіює декриміналізацію маріхуани.

The Gentlemen / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранер — Ґай Річі / у головних ролях — Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Variety пише, що другий сезон «підняв ставки» й став більш видовищним, епатажним і захопливим. Також оглядач хвалить бійки й те, як сценаристи розвивають Едді. The Guardian пише, що у другому сезоні є все, що полюбилося фанатам серіалу: багато витівок, лайка і чоловіки, які постійно машуть кулаками.

Спортивна комедія «Чед Паверс» — другий сезон

Про що серіал. Расс Голлідей — зірка американського футболу, який на піку своєї карʼєри втратив усе, бо наробив помилок через власну зухвалість. Тепер Расс починає все спочатку. Вдягнувши перуку, грим і фейкову особистість соромʼязливого і дивакуватого Чеда Паверса, він проходить відбір у невеликому коледжі у штаті Джорджія і фактично рятує його студентську команду, що цьогоріч мусить потрапити на національні змагання, інакше втратить фінансування і тренера. Та всі зусилля будуть марними, якщо Чеда викриють.

Chad Powers / Hulu / немає української локалізації / шоуранер — Майкл Волдрон, Лув Рахе / у головних ролях — Ґлен Пауелл, Перрі Метфелд, Квентін Плер / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider каже, що актори чудово грають, а продовження краще розкриває персонажів. Але другий сезон радше схожий на кримінальний трилер через страх Чеда бути викритим — і це недолік, оскільки серіалу бракує комедії і легкості, що були в першому сезоні. The Guardian, навпаки, хвалить те, що серіал почав поєднувати комедію із серйозними моментами, коли шоуранери глибше розкривають Расса та його альтер-его Чеда.

Драматичний серіал «Повість двох міст»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману Чарльза Дікенса 1859 року про вигадані події в Парижі та Лондоні наприкінці XVIII століття. Історія починається в 1764 році, коли донька французького банкіра Люсі Манетт тікає з Франції до Великої Британії після того, як її батька жорстоко вбили злочинці.

Вісімнадцять років по тому аристократ Чарльз Дарней зʼявляється на порозі її дому і приносить звістку — насправді її батько живий, а давні союзники вже звільнили його з полону. Напередодні їхнього воззʼєднання Чарльза звинувачують у державній зраді та ув’язнюють у Лондоні. Люсі наймає адвоката Сідні Картона, щоб захистити Дарнея. Через зустріч з цими двома чоловіками Люсі потрапляє у вихор інтриг і палких романів. Тим часом у Франції витає дух революції.

A Tale of Two Cities / MgM+ та BBC / немає української локалізації / шоуранер — Деніел Вест / у головних ролях — Кіт Герінґтон, Франсуа Сівіль, Міррен Мак / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал якісно знятий, актори чудово грають, а сценаристи вдало внесли зміни в оригінальний сюжет — створили любовний трикутник і дописали Люсі, яка була слабко прописана в романі. Wall Street Journal хвалить закручений любовний трикутник й акторів, які переконливо грають. Проте декораціям і костюмам серіалу бракує правдоподібності.

Романтична драма «Болість кохання»

Про що серіал. Дія серіалу відбувається на тлі Мексиканської революції 1910-х років, коли народ повалив авторитарний уряд Порфіріо Діаса. У центрі сюжету — донька лікаря Емілія Саурі, яка мріє стати однією з перших жінок в Мексиці з карʼєрою в медицині. Коли вона навчається в Пуеблі, зустрічає двох чоловіків — свого друга дитинства і революціонера Даніеля та доктора Антоніо Сальваса, який нещодавно приїхав у місто. Перед Емілією постає складний вибір, який стосується її карʼєри, майбутнього країни та почуттів до двох чоловіків.

Mal de amores / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українськими субтитрами / шоуранери — Каталіна Агілар Мастретта, Умберто Інохоса Оскаріс / у головних ролях — Рената Вака, Хуан Пабло Фуентес, Іван Амозуррутія / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Decider пише, що серіал цікаво поєднує сюжетні лінії про революцію, боротьбу жінок за права і заплутані любовні інтриги. Mindies хвалить візуал, те, як прописані головні та другорядні персонажі, і як серіал балансує між побутовими сценами й епізодами історичних потрясінь.