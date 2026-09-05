Що подивитися у вихідні. Продовження «Джентльменів» Ґая Річі, комедія з Ґленом Пауеллом та екранізація роману Чарльза Дікенса з Кітом Герінґтоном

Кримінальний серіал «Джентльмени» — другий сезон
Про що серіал. Спіноф однойменного фільму Ґая Річі 2019 року. Військовий Едді Холстед отримує у спадок титул герцога, сімейний маєток і наркоімперію покійного батька, яку той приховував від нього. Марихуану на території маєтку вирощують наркобарон Боббі Гласс та його донка Сюзі, яка втягує Едді у британський світ злочинності. Він намагається розірвати співпрацю сімʼї з наркобізнесом, але це не так просто зробити. У другому сезоні Едді хоче відновити родинні статки, щоб володіння «простягалися куди може сягнути око», і для цього лобіює декриміналізацію маріхуани.
Що кажуть критики. Variety пише, що другий сезон «підняв ставки» й став більш видовищним, епатажним і захопливим. Також оглядач хвалить бійки й те, як сценаристи розвивають Едді. The Guardian пише, що у другому сезоні є все, що полюбилося фанатам серіалу: багато витівок, лайка і чоловіки, які постійно машуть кулаками.
Спортивна комедія «Чед Паверс» — другий сезон
Про що серіал. Расс Голлідей — зірка американського футболу, який на піку своєї карʼєри втратив усе, бо наробив помилок через власну зухвалість. Тепер Расс починає все спочатку. Вдягнувши перуку, грим і фейкову особистість соромʼязливого і дивакуватого Чеда Паверса, він проходить відбір у невеликому коледжі у штаті Джорджія і фактично рятує його студентську команду, що цьогоріч мусить потрапити на національні змагання, інакше втратить фінансування і тренера. Та всі зусилля будуть марними, якщо Чеда викриють.
Що кажуть критики. Оглядачка Collider каже, що актори чудово грають, а продовження краще розкриває персонажів. Але другий сезон радше схожий на кримінальний трилер через страх Чеда бути викритим — і це недолік, оскільки серіалу бракує комедії і легкості, що були в першому сезоні. The Guardian, навпаки, хвалить те, що серіал почав поєднувати комедію із серйозними моментами, коли шоуранери глибше розкривають Расса та його альтер-его Чеда.
Драматичний серіал «Повість двох міст»
Про що серіал. Адаптація однойменного роману Чарльза Дікенса 1859 року про вигадані події в Парижі та Лондоні наприкінці XVIII століття. Історія починається в 1764 році, коли донька французького банкіра Люсі Манетт тікає з Франції до Великої Британії після того, як її батька жорстоко вбили злочинці.
Вісімнадцять років по тому аристократ Чарльз Дарней зʼявляється на порозі її дому і приносить звістку — насправді її батько живий, а давні союзники вже звільнили його з полону. Напередодні їхнього воззʼєднання Чарльза звинувачують у державній зраді та ув’язнюють у Лондоні. Люсі наймає адвоката Сідні Картона, щоб захистити Дарнея. Через зустріч з цими двома чоловіками Люсі потрапляє у вихор інтриг і палких романів. Тим часом у Франції витає дух революції.
Що кажуть критики. Collider пише, що серіал якісно знятий, актори чудово грають, а сценаристи вдало внесли зміни в оригінальний сюжет — створили любовний трикутник і дописали Люсі, яка була слабко прописана в романі. Wall Street Journal хвалить закручений любовний трикутник й акторів, які переконливо грають. Проте декораціям і костюмам серіалу бракує правдоподібності.
Романтична драма «Болість кохання»
Про що серіал. Дія серіалу відбувається на тлі Мексиканської революції 1910-х років, коли народ повалив авторитарний уряд Порфіріо Діаса. У центрі сюжету — донька лікаря Емілія Саурі, яка мріє стати однією з перших жінок в Мексиці з карʼєрою в медицині. Коли вона навчається в Пуеблі, зустрічає двох чоловіків — свого друга дитинства і революціонера Даніеля та доктора Антоніо Сальваса, який нещодавно приїхав у місто. Перед Емілією постає складний вибір, який стосується її карʼєри, майбутнього країни та почуттів до двох чоловіків.
Що кажуть критики. Decider пише, що серіал цікаво поєднує сюжетні лінії про революцію, боротьбу жінок за права і заплутані любовні інтриги. Mindies хвалить візуал, те, як прописані головні та другорядні персонажі, і як серіал балансує між побутовими сценами й епізодами історичних потрясінь.