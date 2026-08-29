Що подивитися у вихідні? Трилер братів Руссо із зірковим складом, продовження «Темної матерії» і комедія про друзів-зумерів, які опановують доросле життя

Трилер «Шепотун»

Про що серіал. Детектив Піт Вілліс засадив за ґрати серійного вбивцю на прізвисько Шепотун. Він викрадав дітей, надсилав поліції плівки з їхнім плачем і через деякий час вбивав їх. Тридцять років по тому в місті знову почали зникати діти, серед них 8-річний син письменника Тома Кеннеді. Детективка Аманда Бек, яка веде ці справи, припускає, що Шепотун повернувся. Щоб встигнути врятувати сина, Том звертається до свого відчуженого батька — Піта Вілліса.

The Whisper Man / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / режисери — Джеймс Ешкрофт, Ентоні, Джо і Анджела Руссо / у головних ролях — Роберт де Ніро, Мішель Монаган, Адам Скотт / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що акторський склад сильно й переконливо грає, історія спирається на сюжетні тропи з культових трилерів 90-х, а атмосфера фільму моторошна й тривожна, особливо під час сцен від особи Шепотуна. Variety пише, що детективна лінія цікава і рівномірно розвивається, а актори чудово розуміють і грають своїх персонажів.

Науково-фантастичний трилер «Темна матерія» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Блейка Крауча. Джейсон, професор фізики в Чикаго, разом з дружиною Даніелою і сином Чарлі живуть спокійним і щасливим життям. Одного разу дорогою додому на нього нападає невідомий. Прийшовши до тями, Джейсон усвідомлює, що опинився в паралельному всесвіті. Там він найпопулярніший вчений-фізик сучасності, але щасливий шлюб з Даніелою залишився в колишньому житті. Тепер Джейсон має розібратися, хто його викрав і навіщо, і повернутися додому — у свій всесвіт. Перший сезон серіалу номінували на престижну кінопремію «Еммі».

Dark Matter / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / шоуранер — Блейк Крауч / у головних ролях — Джоел Еджертон, Дженніфер Коннеллі, Оукс Феглі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Collider хвалить те, як сценаристи обґрунтовують науково-фантастичну частину серіалу і як майстерно Джоел Еджертон грає різні версії Джейсона в паралельних реальностях. Проте серіал надто швидко «перестрибує» між світами й тому не розкриває їх якісно. Empire пише, що цей сезон має повільніший темп — і це перевага, бо сюжет краще розкриває головних персонажів, а також порушує питання: як бути по-справжньому щасливим у своїй реальності, коли ти можеш обрати нескінченні альтернативи?

Комедійний серіал «Дорослі» — другий сезон

Про що серіал. У центрі сюжету — компанія друзів. Їм по двадцять з лишком років, і вони живуть усі разом у родинному будинку одного з них. Це Самір, Ісса, Пол, Біллі й Антон. Разом вони переживають типові для молоді виклики — невдалі стосунки і побачення, дивні вимоги керівництва, втрату роботи й пошук себе, а також потрапляють у численні кумедні пригоди.

Adults / Hulu / немає української локалізації / шоуранери — Ребекка Шоу, Бен Кроненгольд / у головних ролях — Люсі Фреєр, Аміта Рао, Малік Елассал, Оуен Тіле, Джек Іннанен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Оглядач Collider пише, що «Дорослі» — один з небагатьох випадків, коли сценаристи вдало відтворили життя молоді, її гумор і типові проблеми. Саме тому персонажі викликають симпатію глядача. Variety пише, що в цьому сезоні серіал нарешті знайшов свій темп і стиль, а між головними акторами зародилася переконлива хімія.

Ситком «Ліенн» — другий сезон

Про що серіал. Ліенн 50 з лишком років і вона вважає, що вже надто доросла, щоб експериментувати і пробувати щось нове. Та одного дня її чоловік розриває їхній 33-річний шлюб заради стосунків з молодшою жінкою — і Ліенн починає все спочатку. Вона здобуває новий досвід, ходить на побачення й потрапляє у кумедні пригоди зі своєю сестрою і найближчою подругою Керол. У другому сезоні Ліенн має новий клопіт — піклуватися про своїх літніх батьків, які переїхали до неї. Перший сезон отримав дві номінації на премію «Еммі».

Leanne / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранери — Сьюзен Макмартін, Чак Лоррі, Ліенн Морган / у головних ролях — Ліенн Морган, Крістен Джонстон, Селія Вестон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Decider пише, що «Ліенн» — типовий ситком з приємним гумором, вдалим балансом драми і комедії та акторами, які органічно виглядають разом. Оглядачка Forbes хвалить акторську гру й нову сюжетну лінію про Ліенн та її батьків.