«Фабрика зірок» повертається! Згадуємо її перші сезони — трагічне кохання Барського, роман Дантеса, перемогу Цибульської — і ностальгуємо. Тест «Бабеля»

Рівно за тиждень, 4 вересня, стартує нова «Фабрика зірок». В Україні шоу вперше вийшло у 2007 році й загалом тривало чотири сезони, аж до 2011 року. Учасники на кілька місяців зникали з реального життя: жили разом у «Зоряному будинку», співали, танцювали, репетирували номери, сварилися, мирилися і щотижня виходили на сцену, знаючи, що хтось із них цього разу залишиться за бортом. Випускниками різних сезонів були Володимир Дантес, Макс Барських, Світлана Тарабарова, Еріка (зараз MamaRika) та інші відомі нині артисти. Тепер шоу повертається — щоправда, замість «Зоряного будинку» буде «Музична академія», а за учасниками стежитиме команда наставників на чолі з Аланом Бадоєвим. Поки нова «Фабрика» не відчинила двері, пропонуємо зазирнути в стару і поностальгувати — згадати, хто там жив, хто приходив у гості, через що учасники сварилися. Поїхали!