Брюссель написав правило про тимчасовий захист для українців, настільки гендерно нейтральне, що всі заплутались. Тепер «Резерв+» просять показати й жінок — як так вийшло

Ще до пропозиції Єврокомісії її обговорювали окремі європейські уряди. Наприклад, у жовтні 2025 року Німеччина закликала ЄС обмежити вʼїзд молодих українських чоловіків.

Єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер розповідає на пресбрифінгу у Брюсселі про пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців, 26 червня 2026 року.

Ці зміни Єврокомісія пояснила тим, що вона хоче продовжувати допомагати українцям, не підриваючи її обороноздатність. Ці зміни в ЄС почали обговорювати ще минулого року. «Це те, про що нас попросила Україна, і ми це робимо. Таке рішення також відображає позицію країн-членів — насамперед тих, які приймають найбільше українських біженців», — заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер на пресконференції у Брюсселі 28 червня. Пізніше речник Єврокомісії уточнив , що комісар мав на увазі консультації Комісії з українською стороною, а не окремий запит української влади.

Підтвердити це можна по-різному. Найпростіше — штампом у паспорті про законний виїзд з України. Якщо штампу немає, підійде інший документ — паперовий чи електронний, який доводить, що людина звільнена від військового обовʼязку або має право виїжджати, хоч і перебуває на обліку. Один з варіантів — показати витяг із застосунку «Резерв+».

Тридцятого липня Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Разом із цим запрацювали нові правила для військовозобов’язаних: українці, які приїжджають до ЄС і вперше звертаються по тимчасовий захист, мають довести, що вдома в них немає проблем із військовим обліком — наприклад, показати, що вони звільнені від служби, уже відслужили або не підлягають призову.

Наприкінці лютого 2026 року Данія і Норвегія майже одночасно оголосили про плани обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків. У червні питання вже обговорювали на рівні ЄС. На зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС 4 червня Чехія, зокрема, виступила за те, щоб новий тимчасовий захист не поширювався на українських чоловіків призовного віку.

ЄС написав правило гендерно нейтрально, але не пояснив, як його трактувати

Ще на етапі обговорень Європейська комісія хотіла зробити обмеження для українських чоловіків 23—60 років. Рада Європи попередила країни ЄС про ризик дискримінації за гендерною і віковою ознаками. Комісар з прав людини Майкл ОʼФлаєрті зазначив, що Україна має право призивати громадян на військову службу, але це не скасовує обов’язку інших країн надавати їм міжнародний захист. Тому виключати з тимчасового захисту цілу групу українців лише за статтю та віком без окремого обґрунтування не можна.

Українські біженці реєструються для отримання тимчасового захисту в міграційному офісі Брюсселю, 14 березня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Саме так у фінальному рішенні ЄС зʼявилося гендерно нейтральне правило. Воно не згадує ані чоловіків, ані жінок, а говорить про людей, які мають військові обовʼязки в Україні. «Тимчасовий захист надається лише тим особам, хто виконав свої військові зобов’язання в Україні, за умови предʼявлення у відповідних випадках підтверджуючих документів», — йдеться в документі Ради ЄС.

Рішення ухвалювали в розпал літа, напередодні традиційного сезону відпусток у європейських інституціях. Тож уряди країн ЄС отримали нове правило, а детальніші пояснення Брюссель мав надати пізніше, але не встиг. Першими розрив у комунікації відчули українські жінки.

У соцмережах почали зʼявлятися повідомлення про українок, яких під час оформлення захисту в Іспанії, Чехії, Румунії, Болгарії та Бельгії просили показати військово-облікові документи. А в деяких випадках — відмовляли в захисті.

Дописи із Threads та Facebook, в яких йдеться про те, що в українок для тимчасового прихистку в ЄС просять показати застосунок «Резерв+», серпень 2026 року. Threads Threads / Facebook Дописи із Threads та Facebook, в яких йдеться про те, що в українок для тимчасового прихистку в ЄС просять показати застосунок «Резерв+», серпень 2026 року. Threads; Threads / Facebook

Проблема в тому, що на практиці військовий статус чоловіків і жінок не завжди можна підтвердити однаково. Для перевірки військового обліку в рішенні Ради ЄС, зокрема, згадали застосунок «Резерв+». Для чоловіків призовного віку чіткий запис у ньому зазвичай одразу показує реальний статус. Натомість у жінок, які перебувають на військовому обліку, такий запис може бути неоднозначним: він підтверджує лише факт перебування на обліку, але не показує, чи проходить людина військову службу.

Через це європейський чиновник може побачити в документі позначку про військовий облік і вирішити, що людина має військові обов’язки. Тоді від жінки можуть вимагати додаткових довідок, паперових документів або пояснень, щоб довести, що вона є цивільною і має право на тимчасовий захист.

Оголошення в поліцейській дільниці в Іспанії з вимогою надати дані з застосунку «Резерв+» для оформлення документів, серпень 2026 року. Threads

Єврокомісія обіцяє все роз’яснити, МЗС пояснює, що робити

Єврокомісія вже готує «інструкцію» для держав-членів про те, як саме проводити перевірку. Про це 20 червня на брифінгу у Брюсселі сказав речник Єврокомісії Маркус Ламерт.

За його словами, країнам ЄС вже надали «робочий документ із відповідями на поширені запитання», а найближчими тижнями опублікують детальні настанови, які допоможуть тлумачити нові правила. Ламерт окремо наголосив, що рішення Ради ЄС не розрізняє чоловіків і жінок: «Ідеться про військову службу або попередню військову службу, і тут немає розмежування між чоловіками та жінками».

Поки це питання залишається неврегульованим, МЗС радить громадянам України незалежно від статі та віку під час перетину кордону просити прикордонників поставити в закордонному паспорті відмітку (штамп) про виїзд з України.

Ті, хто вже перебуває за кордоном і хоче офіційно підтвердити перетин українського кордону, можуть подати заяву до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Її потрібно заповнити за зразком на сайті та відправити на електронну пошту [email protected]. У відповідь ДПСУ має надіслати офіційну довідку, яку можна показати чиновнику в ЄС як доказ законного виїзду.

Додаткові розʼяснення МЗС обіцяє опублікувати на своєму сайті, а також на сайтах українських посольств і консульств за кордоном.