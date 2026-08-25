На міжнародні змагання повертається російська фігуристка Каміла Валієва — улюблениця і фанатка Путіна, батько якої готує солдатів для війни в Україні. Її називають «нейтральною»

Пекін, допінг і підтримка Кремля

Каміла Валієва народилася у 2006 році в Казані. У шестирічному віці разом з мамою Алсу Валієвою заради спортивної кар’єри вона переїхала до Москви. Її батько Валерій Рамазанов — військовий. В інтерв’ю він неодноразово розповідав, що через службу і відстань вони з донькою майже не бачилися.

У Москві кар’єра Валієвої швидко пішла вгору. З 2018 року вона тренувалася у групі Етері Тутберідзе — однієї з найвідоміших російських тренерок, яка виховала не одну олімпійську чемпіонку і має державні нагороди. У 2020 році Валієва виграла Чемпіонат світу серед юніорів, а згодом прославилася четверними стрибками та потрійним акселем — надскладними елементами для жіночого фігурного катання. Перед Олімпіадою-2022 вона встановлювала світові рекорди та їхала до Пекіну головною претенденткою на золото. Дворазовий олімпієць зі США Джонні Вейр називав 15-річну Валієву найкращою фігуристкою, яку коли-небудь бачив.

Це Каміла Валієва на юніорському Чемпіонаті світу з фігурного катання в Таллінні, 6 березня 2020 року. Getty Images / «Бабель» А це — церемонія нагородження наступного дня, тоді вона посіла перше місце. Getty Images / «Бабель» Це Каміла Валієва на юніорському Чемпіонаті світу з фігурного катання в Таллінні, 6 березня 2020 року. А це — церемонія нагородження наступного дня, тоді вона посіла перше місце. Getty Images / «Бабель»

Четвертого лютого 2022 року в Пекіні стартували зимові Олімпійські ігри. За кілька днів Валієва вперше вийшла на лід у командному турнірі й показала найкращий результат серед усіх учасниць у короткій програмі. А наступного дня в довільній програмі виконала два четверні стрибки та допомогла команді Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграти турнір. Валієва стала першою жінкою в історії Олімпіади, яка виконала четверний стрибок. Її виступ привернув увагу не лише спортивного світу: американський актор Алек Болдвін опублікував відео її виступу і написав, що Валієва дарує світові «захопливу красу».

Каміла Валієва виконує свій легендарний четверний стрибок. You Tube / 2flips4.5twists

Команда Олімпійського комітету Росії мала отримати золоті медалі за командний турнір, але церемонію раптово скасували. Причину дізнались невдовзі: допінг-тест Валієвої, який вона здала ще наприкінці грудня, виявився позитивним. У її пробі знайшли заборонений препарат триметазидин. За Валієву одразу вступився Кремль. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав ситуацію «непорозумінням» і сказав, що російська влада «безмежно і повністю» підтримує Камілу. Самій фігуристці він порадив не ховати обличчя, пишатися тим, що вона росіянка, і «всіх перемагати».

Валієву відсторонили від змагань, але вона оскаржила це рішення. Зрештою заборону зняли, а справу передали до Спортивного арбітражного суду, який вирішив, що Валієва може продовжити участь в Олімпіаді. Справу не закрили, а передали далі — у Російське антидопінгове агентство. Наступного дня Валієва знову вийшла на лід. Напередодні вона вперше публічно прокоментувала скандал, сказавши, що «емоційно втомилася», а ця ситуація навчила її, що доросле життя «може бути несправедливим». Її команда пояснила позитивний тест тим, що Каміла могла випадково контактувати з ліками дідуся, який приймав триметазидин. На льоду Валієва припустилася помилки, але все одно посіла перше місце.

До золота залишався один виступ — довільна програма. Але вона стала для Валієвої найгіршою на цій Олімпіаді. Фігуристка кілька разів упала, помилилася на стрибках і після прокату не стримала сліз. Ще кілька днів тому Валієву називали головною претенденткою на золото, а тепер вона посіла четверте місце. Тренерка Етері Тутберідзе зустріла її біля бортика питанням: «Чому ти перестала боротися?». Золото взяла росіянка Анна Щербакова, срібло — росіянка Олександра Трусова, бронзу — японка Каорі Сакамото. Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що «дорослі покидьки зламали дівчину». Додому Валієва поїхала без медалі.

Каміла Валієва після тієї самої довільної програми на Олімпіаді-2022 у Пекіні, яка позбавила її шансу на медаль. Поруч — тренерка Етері Тутберідзе та хореограф Данило Глейхенгауз. Getty Images / «Бабель»

Улюблена ображена фігуристка Путіна

Після Пекіну Каміла Валієва не зникла з публічного простору. Уже в березні 2022 року вона повернулася на лід на «Кубку Першого каналу» — російському турнірі, який провели замість міжнародних стартів після того, як Міжнародний союз ковзанярів відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань через вторгнення Росії в Україну.

У квітні 2022 року Валієву особисто підтримав Володимир Путін. На церемонії нагородження російських олімпійців у Кремлі він згадав допінговий скандал навколо спортсменки та сказав, що росіяни «по-особливому переживали» за неї. Путін додав, що Валієва «впевнено йшла до перемоги», і назвав її виступ прикладом справжнього спортивного характеру. Того ж дня Валієвій вручили орден Дружби — одну з державних нагород Росії. Після церемонії Путін особисто привітав її з 16-річчям, подарував букет троянд і дерев’яну шкатулку із шовковою хустинкою.

Володимир Путін і Каміла Валієва у Кремлі 26 квітня 2022 року. Того дня, у свій 16-й день народження, Валієва отримала від Путіна орден Дружби. Getty Images / «Бабель»

А вже наприкінці 2022 року Валієва потрапила під санкції України, ставши однією з 56 спортсменів із Росії та інших країн, які підтримали російську агресію.

Наприкінці 2023 року Валієва взяла участь у документальному фільмі «Спасибо, родная!» («Дякую, рідна!»), який показує сучасну Росію очима відомих росіян. У фільмі Валієва повернулася до Казані, де народилася і почала займатися фігурним катанням, і протестувала нову трасу М-12 Москва – Казань. Серед інших героїв фільму були співак SHAMAN і шахіст Сергій Карякін, який у своїй частині вирушив до окупованого Криму та Маріуполя.

Постер російського документального фільму «Спасибо, родная!», у якому знімалася Каміла Валієва. Национальный центр россия

Тим часом допінгова справа Валієвої лишалася невирішеною. У січні 2023 року Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) визнало, що вона порушила правила, але припустило, що вона могла не знати про них через свій вік. Тому їй не призначили дискваліфікацію. Із цим рішенням не погодилися Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) і Міжнародний союз ковзанярів (ISU) та оскаржили його у Спортивному арбітражному суді (CAS). Розгляд справи тривав ще близько року.

Двадцять девʼятого січня 2024 року Спортивний арбітражний суд визнав Валієву винною в порушенні антидопінгових правил і дискваліфікував її на чотири роки. Термін відрахували від 25 грудня 2021 року — дати, коли вона здала позитивну пробу на триметазидин. Суд також анулював усі її результати, нагороди й медалі з цієї дати. Тобто Валієва втратила і результати Олімпіади в Пекіні. Через це змінився і результат командного турніру — російська команда втратила золото.

Уже за кілька тижнів після дискваліфікації Валієва стала посолкою «Ігор майбутнього» — масштабного російського спортивного проєкту. На церемонії відкриття вона сиділа поруч із Володимиром Путіним. Його прессекретар Дмитро Пєсков прямо назвав це проявом підтримки спортсменки з боку президента.

Володимир Путін, Каміла Валієва і президент Киргизстану Садир Джапаров на відкритті «Ігор майбутнього» в Казані 21 лютого 2024 року. Getty Images / «Бабель»

У березні 2024 року Валієва прийняла участь у президентських виборах, своєрідно. Шістнадцятого березня вона прийшла з мамою на виборчу дільницю. Сама Валієва голосувати ще не могла — їй не виповнилося 18 років. Після цього вона опублікувала відео і написала, що росіяни цього дня «обирають майбутнє рідної країни». Путіна вона прямо не назвала, але наприкінці допису навела цитату з його передвиборчого звернення. А вже у травні Валієва прийшла на інавгурацію Путіна у Кремлі.

Каміла Валієва на інавгурації Володимира Путіна у Кремлі, 7 травня 2024 року. Alexandr Kazakov / Ria Novosti

У 2025 році вона продовжила зʼявлятися на державних заходах. У березні Валієва відвідала зʼїзд «Руху перших» — молодіжної організації, створеної російською владою. Там виступав Путін, а Валієва назвала захід «справжнім святом для молоді» й окремо відзначила присутність «самого президента». Вона також закликала підписників відвідати виставки в Національному центрі «Росія», бо «глава держави вже встиг їх відвідати, тому і ви не відставайте».

Батько Валієвої — військовий, який готує кадри для війни в Україні

Окрема частина історії Каміли Валієвої — її батько Валерій Рамазанов. Він полковник і кадровий військовий. Від командира танкового взводу дослужився до начальника групи Головного управління міжнародного військового співробітництва Генштабу РФ. Рамазанов також називає себе ветераном бойових дій.

У 2024 році стало відомо, що Рамазанов очолює «Союз морських піхотинців Криму» — організацію, яка обʼєднує російських морських піхотинців. Вона, зокрема, співпрацює з 810 окремою гвардійською бригадою морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Дванадцятого червня 2024 року очолюваний Рамазановим «Союз» передав військовим цієї бригади так звану гуманітарну допомогу: антидронову рушницю «Гарпун-3» вартістю приблизно 2 мільйони рублів, засоби хімзахисту, медичні матеріали та інше спорядження.

Батько Каміли Валієвої Валерій Рамазанов із «гуманітарною допомогою» для учасників «СВО», червень 2024 року. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» Батько Каміли Валієвої Валерій Рамазанов із «гуманітарною допомогою» для учасників «СВО», червень 2024 року. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»

Рамазанов також бере участь у створенні в окупованому Криму військово-тренувального центру «Сатурн». Там планують готувати контрактників, добровольців, операторів БпЛА, зв’язківців, медиків та інших військових спеціалістів. Сам Рамазанов заявляв, що центр має підвищити бойовий потенціал учасників «СВО» і допомогти знизити втрати російських військових.

Двадцять п’ятого липня 2024 року «Союз морських піхотинців Криму» опублікував спільні фото Рамазанова і Валієвої з підписом: «Наш голова Союзу морських піхотинців Криму, полковник Валерій Рамазанов зі своєю рідною донькою Камілою Валієвою. Сочі, липень 2024 року». На одному фото вони стоять разом з партнером Валієвої по льодовому шоу Олександром Енбертом, на іншому Рамазанов обіймає доньку.

Каміла Валієва зі своїм батьком Валерієм Рамазановим, липень 2024 року. Vk / Союз морских пехотинцев Крыма Vk / Союз морских пехотинцев Крыма Каміла Валієва зі своїм батьком Валерієм Рамазановим, липень 2024 року. Vk / Союз морских пехотинцев Крыма

Після появи фотографій Рамазанов дав інтерв’ю російському Sport24. Він розповів, що вони з Валієвою не бачилися майже 10 років. За його словами, причиною була військова служба: він постійно був у відрядженнях, тоді як Валієва разом із мамою переїхала до Москви й почала тренуватися за дуже щільним графіком. Зустрілися вони саме в Сочі, де Валієва виступала в льодовому шоу.

Після цього інтерв’ю Валієва відреагувала на слова батька у себе в соцмережах. Вона не згадала його прямо, але написала, що все свідоме життя її виховувала лише мама, яка була для неї опорою і підтримкою.

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Валієва повертається

Поки Каміла Валієва відбувала дискваліфікацію, вона залишалася у фігурному катанні. З весни 2024 року спортсменка почала виступати в російських льодових шоу, а після завершення чотирирічної дискваліфікації вирішила повернутися до змагань. У жовтні 2025 року стало відомо, що Валієва залишила групу Етері Тутберідзе, з якою тренувалася з 2018 року. Перед цим вона особисто приїхала попрощатися з Тутберідзе і подарувала їй букет.

Валієва перейшла до тренерки Світлани Соколовської в академію Тетяни Навки — олімпійської чемпіонки у фігурному катанні та дружини прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Вісімнадцятого січня 2026 року Валієва оголосила, що повертається до змагань. Вона написала, що дуже чекає на момент, коли знову відчує «спортивний азарт», а любов і підтримка фанатів стали для неї «найпотужнішим джерелом мотивації».

Повернення Валієвої в Росії справді чекали. На перший старт — Чемпіонат Росії зі стрибків у січні 2026 року — фанати Валієвої прийшли з великими пакетами подарунків. На трибунах вони розгорнули величезний банер «Дочекалися!», а кожен вихід Валієвої на лід зустрічали гучнішими оплесками, ніж виступи інших спортсменів. Після її прокату вболівальники закидали лід іграшками. Щоправда, перший змагальний старт після чотирирічної перерви виявився непростим: Валієва дійшла лише до півфіналу Чемпіонату Росії зі стрибків.