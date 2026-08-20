Трамп 16 років думав, як зробити Білий дім придатним для грандіозних прийомів. І придумав: він будує військово-бальний комплекс у золоті, з дахом, що відштовхує дрони. Рекламує проєкт Джордж Вашингтон

Днями Дональд Трамп вирішив показати американцям, хто з видатних людей підтримує його ідею фікс — проєкт бальної зали. Виявилось, це Джордж Вашингтон. Перший президент США помер 227 років тому, але для 47-го це не стало проблемою — йому допоміг штучний інтелект.

Спочатку Трамп виклав картинки, де разом з Вашингтоном їздить верхи й показує йому якісь папери за столом. А 16 серпня зʼявилося відео, де вони вже гуляють готовою бальною залою, розглядають колони, арки, стелю із золотим оздобленням і велетенські кришталеві люстри. «Дякую, Джордже, за деякі твої блискучі ідеї щодо нашого великого Military Complex/Ballroom», — написав Трамп.

До огляду майбутньої зали була кінна прогулянка. Donald J. Trump / Truth Social Після коней настав час інспектувати інтерʼєр. У ШІ-версії Вашингтон стоїть посеред готової золотої бальної зали — проєкту, який адміністрація Трампа тепер офіційно називає частиною військового комплексу. Donald J. Trump / Truth Social До огляду майбутньої зали була кінна прогулянка. Після коней настав час інспектувати інтерʼєр. У ШІ-версії Вашингтон стоїть посеред готової золотої бальної зали — проєкту, який адміністрація Трампа тепер офіційно називає частиною військового комплексу. Donald J. Trump / Truth Social

Трамп заговорив про бальну залу задовго до свого президентства — ще коли був забудовником і телеведучим. Для найбільших державних прийомів у Білому домі бракує місця, тому коли там збирається справді багато людей, на Південній галявині ставлять тимчасові намети. Трамп бував у тих наметах і особливо його обурював дощ. За його словами, гостям доводилося «плентатися» через мокрий газон до наметів.

У 2010 році він звʼязався з радником Барака Обами Девідом Аксельродом і запропонував звести одну з «найкращих бальних зал у світі» приблизно за $100 мільйонів. Заплатити обіцяв сам. В адміністрації Обами ідею серйозно не розглядали. Згодом Трамп обурювався, що йому так і не передзвонили.

Коли Трамп переобрався президентом, більше було не потрібно чекати дзвінка. У липні 2025 року Білий дім оголосив, що побудує залу площею приблизно 8,4 тисячі квадратних метрів на 650 гостей. Вартість робіт зросла вдвічі — до $200 мільйонів. Усі витрати мали покрити сам Трамп і приватні донори. Однак дуже швидко президентські апетити зросли — він захотів залу вже майже на тисячу людей. Ціна підскочила до $400 мільйонів, а за деякими оцінками — до $600 мільйонів. Східне крило Білого дому зрештою знесли заради нового будівництва.

Макет нового Східного крила в Овальному кабінеті, 22 жовтня 2025 року. На той момент демонтаж старого крила вже почався, а макет майбутньої бальної зали стояв на столі під час офіційних зустрічей Трампа. Getty Images / «Бабель» Так Східне крило виглядало до знесення. Іронічно, що під ним уже був бункер — його побудували в 1942 році, після вступу США у Другу світову. Але тодішній президент США Франклін Рузвельт ним не користувався. Getty Images / «Бабель» Макет нового Східного крила в Овальному кабінеті, 22 жовтня 2025 року. На той момент демонтаж старого крила вже почався, а макет майбутньої бальної зали стояв на столі під час офіційних зустрічей Трампа. Так Східне крило виглядало до знесення. Іронічно, що під ним уже був бункер — його побудували в 1942 році, після вступу США у Другу світову. Але тодішній президент США Франклін Рузвельт ним не користувався. Getty Images / «Бабель»

А далі зʼясувалося, що найцікавіша частина бальної зали буде взагалі не в бальній залі. Навесні цього року Трамп почав розповідати журналістам, що військові споруджують під нею великий захищений комплекс. Саму залу він називав «щитом» для всього, що буде розташоване внизу. Там мають бути бомбосховища, військовий шпиталь і дослідницькі установи — загалом шість підземних поверхів.

Дональд Трамп показує проєкт майбутньої бальної зали генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в Овальному кабінеті. Поруч сидять держсекретар США Марко Рубіо і міністр оборони Піт Гегсет. 22 жовтня 2025 року. Getty Images / «Бабель» Дональд Трамп показує макет майбутньої бальної зали премʼєр-міністру Австралії Ентоні Албанізу в Білому домі, 20 жовтня 2025 року. Wikimedia 19 травня 2026 року журналістів привели на будмайданчик. Презентація даху, дронів, снайперів та іншої безпеки тривала близько 45 хвилин. Getty Images / «Бабель» Дональд Трамп показує проєкт майбутньої бальної зали генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в Овальному кабінеті. Поруч сидять держсекретар США Марко Рубіо і міністр оборони Піт Гегсет. 22 жовтня 2025 року. Дональд Трамп показує макет майбутньої бальної зали премʼєр-міністру Австралії Ентоні Албанізу в Білому домі, 20 жовтня 2025 року. 19 травня 2026 року журналістів привели на будмайданчик. Презентація даху, дронів, снайперів та іншої безпеки тривала близько 45 хвилин. Getty Images / «Бабель»; Wikimedia

У травні Трамп особисто показував журналістам компʼютерні картинки майбутнього комплексу і пояснював, що до чого. Дах буде drone-proof, тобто «протидроновий». Що це означає — до кінця не ясно. За словами Трампа, якщо дрон влучить в покрівлю, він просто «відскочить». Одночасно дах буде DronePort — базою для американських безпілотників. На ньому, каже автор ідеї, можна буде розмістити «необмежену кількість» дронів, які захищатимуть не лише Білий дім, а весь Вашингтон. А ще на даху планують розміщувати військових, зокрема снайперів. Скло буде близько десяти сантиметрів завтовшки і, за словами президента США, зупинятиме «майже все», але залишатиметься «настільки прозорим, наче його нема зовсім».

DronePort заслужив на окрему рекламу. Дах має одночасно відбивати чужі дрони й слугувати базою для американських. За задумом Трампа, там можна буде розмістити «необмежену кількість» безпілотників. Donald J. Trump / Truth Social

Зрештою Трамп сформулював головний принцип свого проєкту: «усе повʼязане». Дах захищає бальну залу, бальна зала — військовий комплекс унизу. На даху американські дрони й американські снайпери, під гостями — військова інфраструктура.

Якщо дуже спростити трампівську архітектурну концепцію, Сполучені Штати отримають супербункер, якому для нормальної роботи потрібна бальна зала на тисячу людей. І багато золота.

Чотирнадцятого серпня адміністрація оприлюднила нові візуалізації проєкту. На фронтоні зʼявилася велика позолочена емблема Великої печатки США, якої не було на попередніх варіантах. Усередині — золотисті мармурові підлоги, коринфські колони, великі люстри й оздоблені золотом стелі.

Один з нових варіантів фасаду, оприлюднених 14 серпня 2026 року. Позолочена Велика печатка США на фронтоні зʼявилася лише в останній версії проєкту — тій, яку адміністрація принесла до Верховного суду. The White House Так бальна зала має виглядати всередині. Уся прибудова займатиме приблизно 8,4 тисячі квадратних метрів — майже вдвічі більше за площу головної будівлі Білого дому. The White House Один з нових варіантів фасаду, оприлюднених 14 серпня 2026 року. Позолочена Велика печатка США на фронтоні зʼявилася лише в останній версії проєкту — тій, яку адміністрація принесла до Верховного суду. Так бальна зала має виглядати всередині. Уся прибудова займатиме приблизно 8,4 тисячі квадратних метрів — майже вдвічі більше за площу головної будівлі Білого дому. The White House

Трамп уважно стежить за тим, які саме зображення його бальної зали бачать американці. У той самий вікенд, коли він консультувався з ШІ-Джорджем Вашингтоном, президент неабияк розлютився на ведучу Fox News Шеннон Брім: вона показала, на його думку, неправильне і застаріле зображення зали. Трамп поскаржився на це в соцмережі, після чого виклав вже правильні картинки.

Бальну залу Трамп називає «подарунком Сполученим Штатам». Відкрити її хоче приблизно у вересні 2028 року — за кілька місяців до кінця свого другого терміну.

Так, ледве не забули про важливий козир Трампа на користь цього проєкту. Навесні він опублікував фотографію із Сі Цзіньпіном біля Великої народної зали в Пекіні й написав: «Китай має бальну залу — отже, Сполучені Штати теж повинні її мати».

Велика народна зала в Пекіні — насправді це значно більше, ніж бальна зала: у комплексі є зал засідань на 10 тисяч людей, банкетна зала на 5 тисяч і державні офіси. Getty Images / «Бабель» А це банкетна зала всередині Великої народної зали. Вона може одночасно прийняти до пʼяти тисяч гостей. Майбутня зала Білого дому поки що розрахована приблизно на тисячу — за цим критерієм Китай досі попереду. Getty Images / «Бабель» Велика народна зала в Пекіні — насправді це значно більше, ніж бальна зала: у комплексі є зал засідань на 10 тисяч людей, банкетна зала на 5 тисяч і державні офіси. А це банкетна зала всередині Великої народної зали. Вона може одночасно прийняти до пʼяти тисяч гостей. Майбутня зала Білого дому поки що розрахована приблизно на тисячу — за цим критерієм Китай досі попереду. Getty Images / «Бабель»

На заваді грандіозному проєкту став Національний фонд збереження історичної спадщини — приватна неприбуткова організація, яку Конгрес створив у 1949 році для захисту історичних памʼяток. Представники фонду пішли до суду, бо вважають, що адміністрація не може просто знести історичне Східне крило і побудувати на його місці величезну нову залу без дозволу Конгресу.

Суд зупинив наземні роботи — припинитись вони мають 21 серпня. При цьому бункери, військові приміщення і все, що справді потрібне для безпеки, продовжать будувати. Водночас у суді уточнили, що «національна безпека» — не автоматична get-out-of-law-free card. Це відсилання до гри «Монополія», де є картка Out of Jail Free, яка дозволяє гравцю вийти з вʼязниці. У випадку з Трампом суд мав на увазі, що одного посилання на нацбезпеку недостатньо, щоб обійти закон.

Будмайданчик просто під вікнами Білого дому. До серпня 2026 року проєкт оцінювали як готовий приблизно на 65%. Getty Images / «Бабель»

В апеляційному суді окремо зауважили, що в історії США не знайшли жодного іншого випадку, коли президент за приватні гроші самостійно зносив значну частину Білого дому, яку раніше побудував Конгрес за гроші платників податків. І додали: «Until now» — «Досі».

Тоді адміністрація Трампа пішла у Верховний суд. І ось на цьому етапі 16-річна мрія Трампа про найкращу у світі бальну залу остаточно перетворилась на питання національної безпеки. У документах Мінʼюст називає проєкт «інтегрованим військовим комплексом» і стверджує, що він «життєво необхідний» для захисту президента. Там уже офіційно фігурують ракетні й дронові загрози, бомбосховища, військовий шпиталь, секретні приміщення, DronePort і снайпери.

Тепер Верховний суд має вирішити, чи можна цю військово-бальну залу будувати далі.