До України повернули останки Євгена Коновальця. А що ви знаєте про першого голову ОУН? Перевіримо в тесті «Бабеля»

Одинадцятого серпня в Роттердамі ексгумували останки першого голови Організації українських націоналістів, полковника Української Народної Республіки Євгена Коновальця. 13 серпня труну привезли до України: останки дослідять науковці, потім поховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, а коли на території Києво-Печерської лаври побудують Національний пантеон — перепоховають там. А що ви знаєте про Євгена Коновальця? Ви вчились у школі, коли це імʼя намагались не згадувати, а його сподвижників називали фашистами й петлюрівськими карателями? Чи коли він вже офіційно став героєм? Перевірте знання в тесті «Бабеля».