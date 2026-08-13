Спочатку Місяць вимкнув Сонце, а згодом небо розсікли Персеїди. Найкращі фото першого затемнення ХХІ століття і тих, хто за ним спостерігав

Увечері 12 серпня тінь Місяця пройшла через північну півкулю. Повне затемнення спостерігали у Гренландії, Ісландії, Іспанії та на крихітній ділянці Португалії. У більшості країн Західної Європи від Сонця на небосхилі залишився лише вузький серп. Затемнення викликало неабиякий ажіотаж — захисні окуляри розлітались вмить, найкращі майданчики для спостереження займали за кілька годин, а подекуди бронювали за кілька місяців. Після заходу Сонця естафету підхопили Персеїди – найпотужніший метеорний потік року. Подивіться, як Європа провела один з найкращих астрономічних вечорів десятиліття.