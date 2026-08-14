Натовп ізсередини. Американець Вільям Ширер веде репортажі з нацистських маршів і пише свій «Берлінський щоденник». «Бабель» публікує уривок

Париж, 2 серпня

Сьогодні вранці помер Гінденбурґ. Хто тепер може стати президентом? Що робитиме Гітлер?

Адольф Гітлер вітає прихильників з вікна Канцелярії. Через три тижні після смерті Пауля фон Гінденбурґа плебісцит затвердив подвійну роль Гітлера як президента і канцлера, Берлін, 1934 рік. У кутку праворуч — посмертне фото фон Гінденбурґа у його заміському маєтку у Нойдеку. Getty Images / «Бабель»

Париж, 3 серпня

Гітлер учинив те, чого ніхто не очікував. Він зробив себе і канцлером, і президентом. Будь-яким сумнівам у лояльності армії було покладено край ще до того, як тіло старого фельдмаршала охололо. Гітлер отримав від війська присягу про безумовне підпорядкування особисто йому. Спритний хлопець.

Париж, 9 серпня

Дош-Флеро зателефонував мені сьогодні в редакцію з Берліна і запропонував роботу там у Universal Service. Я одразу погодився, ми обговорили платню, і він сказав, що повідомить мені остаточний результат після розмови з Нью-Йорком.

Париж, 11 серпня

Ларрі Гіллз, редактор і керівник Herald, трохи побідкався через моє звільнення сьогодні ввечері, та врешті-решт подолав себе і пішов зі ­мною перехилити чарчину до бару готелю «Каліфорнія». Маю підтягнути свою німецьку.

Берлін, 25 серпня

Наше знайомство з Третім Райхом, яке сталося цього вечора, було, мабуть, типовим. Відʼїхавши з Парижа денним поїздом, щоб трохи роздивитися країну, ми прибули на вокзал Фрідріх-штрасе о десятій вечора. Першими особами, які зустріли нас на платформі, були два агенти таємної поліції. Я очікував, що рано чи пізно їх побачу, але й гадки не мав, що це станеться так швидко. Два чоловіки в цивільному схопили мене, щойно я зійшов з потяга, і спитали мене, чи не є я гер Такий-то — нізащо не зрозумів би того прізвища. Я сказав, що ні. Один з них питав знову й знову, і я врешті-решт показав свій паспорт. Він уважно вивчав його кілька хвилин, нарешті підозріло глянув на мене і вимовив: «Отже... Ви не гер Такий-то. Ви гер Ширер». «І ніхто інший, — відповів я, — як ви можете побачити з ­мого паспорта». Він кинув на мене ще один підозрілий погляд, підморгнув своєму напарнику-нишпорці, сухо віддав честь і хутко зник. Ми з ­Тесс попрямували до готелю «Континенталь», де заселилися у величезний номер. Завтра почнеться новий розділ у моєму житті. У пам’яті виринув поганий каламбур: «Я рухаюся від поганого до Герста».

Німецьких перехожих обшукує поліція, буцімто у пошуку схованої зброї, березень 1933 року. Wikimedia

Берлін, 26 серпня

Нікербокер каже, що Дороті Томпсон від’їхала з вокзалу на Фрідріхштрасе незадовго до нашого приїзду. В неї було лише 24 години на те, щоб забратися геть — це, мабуть, робота Путці Ганфштенґля. Він не міг пробачити їй книжки «Я бачила Гітлера», у ­якій вона сильно недооцінила цю людину. Становище самого Ніка тут ненадійне, певно, через його колишні й нинішні твори. Ґеббельс, який раніше був до нього прихильним, тепер з ним розсварився. За день чи два він візьме відпустку, щоб зустрітися з Герстом у Бад-Наугаймі щодо цього.

Берлін, 2 вересня

Страждаю від сильного нападу депресії. Я сумую за старим Берліном часів Республіки, його безтурботною, емансипованою, вишуканою атмосферою, кирпатими молодими жінками з коротко підстриженим волоссям та юнаками з підрізаним чи довгим волоссям — це не ­мало жодного значення, — які сиділи з тобою всю ніч і обговорювали щось із розумом та пристрастю. Постійне «Хайль Гітлер!», стукіт підборів, штурмовики в коричневих сорочках чи есесівці в чорних плащах, які крокують вулицею туди-сюди, дратують мене, хоча старожили кажуть, що «коричневих сорочок» після чистки вже не так багато. Ґіллі, який був тут кореспондентом Morning Post, а зараз працює у Парижі, хай як це дивно, проводить тут частину своєї відпустки. Ми кілька разів гуляли містом, і двічі нам довелося ховатися у крамницях, аби не довелося салютувати якому-небудь батальйону СА чи СС і уникнути ймовірного побиття за те, що ми цього не зробили. Позавчора Ґіллі покликав мене на обід до пабу в нижній частині Фрідріх-штрасе. Коли ми поверталися, він показав мені будівлю, звідки, за його словами, рік тому кілька днів підряд було чути крики євреїв, яких катували. Я помітив вивіску. Це ще й ­досі була штаб-квартира якогось боса з СА. Тесс спробувала підняти мені настрій, запросивши вчора до зоопарку. Це був чудовий спекотний день, і, надивившись на слонів та ­мавп, ми пообідали в затінку тераси тамтешнього ресторану. Зателефонував послу, професору Вільяму Додду. Він справив на мене враження прямої, чесної та ліберальної людини, цілісної натури, без якої американському дипломату тут не обійтися. Він, здавалося, був трохи невдоволений, коли я сказав, що не оплакував смерть Дольфуса, можливо, інтерпретував це так, ніби я симпатизую нацистам, але сподіваюся, що ні. Зателефонував радникові посольства Дж. К. Вайту, який виявився більш типовим зразком карʼєрного дипломата з Державного департаменту. Він швидко надіслав мені гарно складені картки до готелю, але оскільки я нічого в цих карткових справах не розумію, то нічого далі й не робив. Післязавтра збираюся висвітлити традиційний щорічний зʼїзд нацистської партії в Нюрнберзі. Це має допомогти мені краще познайомитися з нацистською Німеччиною.

Кафе Kranzler на бульварі Курфюрстендамм, район Шарлоттенбург, Берлін, березень 1934 року. Wikimedia

Нюрнберг, 4 вересня

Мов римський імператор, Гітлер вʼїхав до цього міста на заході сонця, повз суцільні фаланги нацистів, які зустрічали його шаленими криками, заповнивши вузькі вулички, що бачили колись Ганса Закса та інших мейстерзингерів. Десятки тисяч прапорів зі свастикою вкрили готичні принади цього міста, фасади старих будинків, гостроконечні дахи. Вулиці, трохи ширші за алеї, залило море коричневих і чорних одностроїв. Я вперше мигцем побачив Гітлера, коли той проїхав повз наш готель «Вюртембергер-Гоф» вулицею вниз до своєї резиденції в «Дойче-Гоф» — свого улюбленого старого готелю, який для нього перебудували. Він крутив у лівій руці кашкета, стоячи в автомобілі, і висловлював вдячність цьому шаленому прийому, кволо салютуючи правою. Був одягнений у досить зношений габардиновий тренч, у виразі його обличчя не ­було нічого особливого — я очікував, що він буде твердішим, — хай скільки намагався, ніяк не міг зрозуміти, яку секретну кнопку йому вдавалося натиснути, щоб завести натовп, який вітав його так шалено. Він не стояв перед натовпом із тою театральною владністю, яку я бачив у Муссоліні. Було приємно бачити, що він не випинає підборіддя і не закидає голову назад, як це робив дуче, і не робить свої очі осклянілими — хоч і є щось скляне в ­його погляді, якась внутрішня сила. Його манери здавалися майже скромними, хоча сумніваюся, що це було щиро. Увечері у прекрасній старій ратуші Гітлер офіційно відкрив цей четвертий партійний зʼїзд. Він виступав лише три хвилини, можливо, турбуючись про те, щоб зберегти свій голос для шести довших промов, які він мав виголосити протягом наступних пʼяти днів. Путці Ганфштенґль, величезний, нервовий, недорікуватий блазень, який не втомлювався нагадувати нам, що частково є американцем та випускником Гарварду, виголосив головну промову дня на правах начальника іноземної пресслужби партії. Очевидно, намагаючись догодити своєму босу, він мав нахабство просити нас «повідомляти про події в Німеччині, не намагаючись їх інтерпретувати». «Лише історія, — кричав Путці, — може оцінити події, які відбуваються зараз, під керівництвом Гітлера». Іншими словами, він, як і Ґеббельс із Розенберґом, мав на увазі, що ми повинні стрибати під дудку нацистської пропаганди. Боюся, слова Путці пройшли повз вуха британських та американських кореспондентів, які навіть симпатизують йому, незважаючи на його блазнівську дурість. Близько десятої вечора я потрапив у десятитисячний істеричний натовп, який заповнив рів перед готелем Гітлера і кричав: «Ми хочемо нашого фюрера!». Мене трохи шокували їхні обличчя, особливо жіночі, коли Гітлер таки ненадовго вийшов на балкон. Я згадав божевільні обличчя холі-ролерів, які побачив одного разу в луїзіанській глибинці, коли вони вже були готові впасти в екстаз. Вони дивилися на нього, ніби він був Месією, а ­їхні обличчя набрали нелюдського виразу. Якби він залишився в їхньому полі зору хоч на хвильку довше, гадаю, багато жінок просто знепритомніли б від хвилювання. Пізніше я пробився до вестибюля готелю «Дойче-Гоф». Я впізнав Юліуса Штрайхера, якого тут називали «некоронованим царем Франконії». У Берліні його більше знали як «цькувальника євреїв номер ­один» і редактора вульгарної порнографічної антисемітської газети Stürmer. Його голова була поголена, і це, здавалося, підсилювало садистський вираз його обличчя. Походжаючи, він розмахував коротким батогом. Сьогодні приїхав Нік. Він писатиме для INS, а я — для Universal.

Партійний зʼїзд у Нюрнбергу, Гітлер приймає парад Імперської служби праці, 1934 рік. Getty Images / «Бабель» Марш Arbeitsdienst — Корпусу трудової повинності (також відомого як Імперська служба праці, RAD) під час партійного зʼїзду у Нюрнберзі 1934 року. Getty Images / «Бабель» Партійний зʼїзд у Нюрнбергу, Гітлер приймає парад Імперської служби праці, 1934 рік. Марш Arbeitsdienst — Корпусу трудової повинності (також відомого як Імперська служба праці, RAD) під час партійного зʼїзду у Нюрнберзі 1934 року. Getty Images / «Бабель»

Нюрнберг, 5 вересня

Здається, я починаю розуміти деякі причини разючого успіху Гітлера. Запозичивши сюжети з ­римо-католицької церкви, він вдихнув колір, видовищність і містицизм у ­сіре життя німців ХХ століття. Відкриття сьогоднішнього ранкового засідання в Луїтпольд-холі на околиці Нюрнберга було більш ніж шикарним видовищем; у ньому було щось від містицизму та релігійного запалу великодньої або різдвяної меси в готичному соборі. Залу заповнило море яскравих прапорів. Навіть прибуття Гітлера було обставлено драматично. Оркестр перестав грати. Над тридцятьма тисячами людей, які заповнили залу, впала тиша. Потім оркестр заграв Badenweiler Marsch — мелодію, що дуже добре запамʼятовується і, як мені казали, використовується тоді, коли Гітлер робить якісь урочисті виходи. Гітлер зʼявився в задній частині зали в супроводі своїх помічників — Ґерінга, Ґеббельса, Гіммлера, Гесса та інших, повільно крокуючи довгим центральним проходом, а тридцять тисяч піднятих рук вітали його. Цього ритуалу, за словами старожилів, дотримувалися завжди. Потім величезний симфонічний оркестр заграв увертюру Бетховена «Еґмонт». Вогні величних прожекторів виблискували на сцені, де сидів Гітлер, оточений сотнею партійців, офіцерів армії та флоту. Позаду них — «прапор у крові» — той, що побував на вулицях Мюнхена під час «пивного путчу». За ним — чотириста або пʼятсот штандартів СА. Коли музика затихла, Рудольф ­Гесс, найближча довірена особа Гітлера, встав і повільно прочитав імена нацистських «мучеників» — коричневих сорочок, які були вбиті в боротьбі за владу, — такий собі переклик мертвих, що дуже зворушив тридцятитисячну аудиторію. Не дивно, що в такій атмосфері кожне слово Гітлера здавалося натхненним Словом з небес. Людська (або принаймні німецька) здатність критично мислити в ­такі моменти випаровується, і кожна вимовлена брехня сприймається як висока істина. Це був момент, коли натовп — усі нацистські можновладці — був у такому настрої, що відозва фюрера підхльоснула його. Він не читав її сам. Це робив гауляйтер Баварії Ваґнер, голос та інтонації якого нагадували гітлерівські настільки, що деякі репортери, які слухали радіо в готелі, подумали, що це Гітлер. Сама ж відозва містила твердження на кшталт оцих, що їх публіка зустріла божевільними оплесками, наче якісь нові одкровення: «Німецький спосіб життя точно визначений на найближчу тисячу років. Неспокійне ХІХ століття нарешті скінчилося для нас. Наступну тисячу років у Німеччині не ­буде революції!». Або: «Німеччина зробила все для забезпечення миру у світі. Якщо війна й прийде в Європу, то це станеться лише через комуністичний хаос». Пізніше, перед засіданням «з питань культури», він додав: «Лише безмозкі карлики не здатні зрозуміти, що Німеччина стала дамбою проти комуністичної повені, яка затопила б Європу та її культуру». Гітлер також згадав про боротьбу, що ведеться зараз проти його спроб нацифікувати протестантську церкву: «Я прагну обʼєднати її. Переконаний, що Лютер робив би те саме і найперше думав би про єдину Німеччину».