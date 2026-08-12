Наркобарон Деніел Кінаган десять років керував картелем у Дубаї — пережив санкції, арешти підлеглих і крах організації. Але все одно опинився в тюрмі — тому що поліція відновила його старий BlackBerry

1

Вранці 9 серпня 2026 року з Дубаю вилетів Dassault Falcon 6X — літак ірландського уряду. За маленькою іконкою на онлайн-мапі спостерігали понад 70 тисяч людей. Близько 18:30 Falcon приземлився на військовому аеродромі «Кейсмент» біля Дубліну. На борту під охороною ірландських силовиків був 49-річний Деніел Кінаган. За двадцять хвилин після посадки його офіційно заарештували за ірландським ордером.

З аеродрому на великій швидкості виїхали шість машин із затемненими вікнами. До будівлі суду прибули два окремі кортежі — один був приманкою на випадок нападу. В операції брали участь озброєні поліцейські, військові й тюремна служба. Для перевезення Кінагана тюремники придбали спеціальний куленепробивний фургон. Біля суду люди знімали кортежі на телефони й намагалися побачити чоловіка, за яким ірландські правоохоронці полювали понад десять років.

Літак ірландського уряду з Деніелом Кінаганом на борту приземляється на військовому аеродромі «Кейсмент» поблизу Дубліну, 9 серпня 2026 року. Facebook Поліцейський кортеж везе Кінагана до Спеціального кримінального суду в Дублін, 9 серпня 2026 року. Facebook Літак ірландського уряду з Деніелом Кінаганом на борту приземляється на військовому аеродромі «Кейсмент» поблизу Дубліну, 9 серпня 2026 року. Поліцейський кортеж везе Кінагана до Спеціального кримінального суду в Дублін, 9 серпня 2026 року. Facebook

На засідання Спеціального кримінального суду Кінагана завели у чорному худі, спортивних штанах і вʼєтнамках. Він був без адвоката. Як пояснив, останні дні перед екстрадицією провів в ізоляції, тому не встиг домовитися про захист і думав, що адвоката знайдуть родичі. Засідання тривало близько пʼятнадцяти хвилин. Детектив зачитав єдине обвинувачення: з 18 жовтня 2015-го до 6 квітня 2017 року Кінаган керував діяльністю злочинної організації. Суддя пояснив, що просити про звільнення під заставу він зможе лише у Високому суді.

— Я розумію. Думаю, ми всі знаємо, що застави я не отримаю, але дякую за пояснення, — відповів Кінаган.

Після засідання його відвезли до Портліської вʼязниці суворого режиму — найзахищенішої в Ірландії. Для Кінагана звільнили частину крила, розраховану на вісьмох людей. Наступне засідання призначили на 5 жовтня.

2

Історія, яка привела Кінагана до в’язниці, почалася з конфлікту між колишніми партнерами.

Гарі Гатч, племінник відомого дублінського злочинця Джеррі Гатча, багато років працював із Кінаганами в Іспанії. У серпні 2014 року він, за однією з версій, вирішив винести з вілли Деніела Кінагана €4,5 мільйона готівки і для цього організував на нього замах. Замах провалився — кілер переплутав і замість Кінагана підстрелив іншу людину. Люди Кінагана до того ж підозрювали Гарі в роботі на поліцію. Гарі подався в біга, а родина Гатчів, за деякими свідченнями, заплатила Кінаганам €200 тисяч чи то за перемирʼя, чи то за життя Гарі. Коли все наче заспокоїлось, Гарі повернувся на Коста-дель-Соль. За кілька тижнів, 24 вересня 2015 року, його застрелили біля орендованої квартири в Марбельї. Іспанський суд визнав одного з людей Кінагана причетним до цього вбивства.

Деніел Кінаган (ліворуч) і Гарі Гатч у боксерському залі MGM у Марбельї — за кілька місяців до того, як колишні друзі стали ворогами. Facebook

Для Гатчів це було не просто вбивство родича, а порушення угоди, за яку вони вже заплатили. Між кланами почалася кривава бійня. Пʼятого лютого 2016 року в дублінському готелі Regency проходило зважування перед боксерським поєдинком, який організувала компанія Кінагана. До зали раптом увірвалися шестеро озброєних людей — двоє з автоматами були перевдягнені в поліцейських. Їхньою головною ціллю, за даними слідства, був Деніел Кінаган. Почалася стрілянина. Деніел не постраждав, але його друга вбили, а праву руку — Шона Макговерна — поранили.

Поліція біля дублінського готелю Regency після стрілянини на боксерському зважуванні 5 лютого 2016 року. Facebook Камера спостереження зафіксувала озброєних нападників у готелі Regency. Частина з них була перевдягнена в форму ірландських силовиків. Facebook Поліція біля дублінського готелю Regency після стрілянини на боксерському зважуванні 5 лютого 2016 року. Камера спостереження зафіксувала озброєних нападників у готелі Regency. Частина з них була перевдягнена в форму ірландських силовиків. Facebook

За три дні після цього нападу біля дверей власного дому вбили брата Джеррі Гатча — Едді. У секретній мережі керівники картелю вже обирали наступні цілі. «Ніхто не зупиниться, доки вони всі не помруть», — написав користувач із псевдонімом Cap («Кепка»).

У грудні 2016 року черговою жертвою став 62-річний Ноел Кірван. Він не був учасником жодного угруповання, але з дитинства дружив із Гатчами і випадково потрапив на фотографію з похорону Едді. Люди картелю Кінаганів стежили за ним девʼять місяців. За три дні до Різдва Кірвана застрелили біля його будинку — вони з дружиною саме поверталися з вечері.

Ще однією ціллю картелю був Джеймс Гейтлі — колишній соратник Кінаганів, який перейшов на бік Гатчів і ніс труну Гарі на його похороні. Навесні 2017 року для його вбивства до Ірландії привезли кілера з Естонії. Саме цей замах і залишив слід, який зрештою став фатальним для Кінагана, але тоді цього ніхто не підозрював.

Едді Гатч, брат Джеррі Гатча. Його вбили у власному домі через три дні після нападу в Regency.

Ноел Кірван, друг родини Гатчів, вбитий у грудні 2016 року.

Джеймс Гейтлі після боксерського поєдинку. Колишній соратник Кінаганів перейшов на бік Гатчів і став мішенню картелю. Facebook

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У 2015—2017 роках керівники картелю Кінаганів спілкувались через шифровану мережу secretblackmars — дослівно «таємний чорний Марс». Це був не один груповий чат і не звичайний месенджер, а закрита приватна мережа на модифікованих BlackBerry. Повідомлення шифрували за технологією PGP і пропускали через окремий сервер. Замість імен користувачі мали псевдоніми: Bon, Bon Neww, Cap — «Кепка», Knife — «Ніж», Leg — «Нога». Тут верхівка картелю обговорювала, кого вбити, кому доручити стеження, де взяти зброю і як реагувати на арешти. Якщо телефон потрапляв до поліції, його можна було очистити на відстані. Для людей Кінагана secretblackmars був захищеною оперативною кімнатою. Для слідчих ця мережа згодом стала цифровим місцем злочину.

Третього квітня 2017 року з аеропорту Дубліну вийшов кремезний естонець Імре Аракас на прізвисько Мʼясник. Ще за часів СРСР він викрав зі стрілецького клубу в Таллінні тринадцять пістолетів і сотні набоїв. Після арешту втік із суду, але його знову затримали й засудили до пʼятнадцяти років. Більшу частину строку Аракас провів у російській колонії суворого режиму. Після звільнення почав брати замовлення на вбивства у різних країнах Європи.

Естонський кілер Імре Аракас на прізвисько Мʼясник. Facebook

Ірландська поліція заздалегідь отримала інформацію про приліт Аракаса. Оперативники впізнали його в аеропорту, весь день стежили за ним, а наступного ранку затримали в орендованому будинку. На розблокованому BlackBerry кілера один із поліцейських побачив листування і встиг сфотографувати кілька повідомлень. За кілька хвилин вони зникли з екрана просто в нього на очах — люди картелю дистанційно стерли листування.

На збережених фотографіях Аракас спілкувався з людиною під псевдонімом Bon Neww. Ірландська поліція вважає, що за цим імʼям ховався Деніел Кінаган. Кілер писав, що може застрелити Гейтлі, коли той вийде з машини й піде до дверей будинку. Для цього йому були потрібні точна зброя, глушник і можливість зробити один постріл у голову здалеку. Bon Neww відповів, що на автомобілі стоїть GPS-маячок: коли до будинку залишиться десять хвилин, Аракас має зайняти позицію.

Картель купував маячки в магазині Spy Shop у британському Лідсі. Їх встановлювали на автомобілі майбутніх жертв та їхніх родичів, а коли сідали батареї — непомітно знімали, заряджали й повертали на місце. Рух машин відстежували з ноутбука в конспіративній квартирі. Поліція згодом встановила, що лише до панелі керування маячками з нього заходили щонайменше 1 387 разів.

Арешт Аракаса викликав паніку. Права рука Деніела Шон Макговерн, який у листуванні називав себе Knife, писав, що всіх посадять, і радив тікати, доки всі не опинилися в кайданках. Bon Neww теж нервував: він особисто надсилав кілеру інформацію про стеження. Макговерн намагався його заспокоїти, мовляв, телефон кілера вже стерли. Ніхто з них не знав, що поліцейський устиг сфотографувати частину листування.

Шостого квітня 2017 року, за два дні після арешту естонця, поліція обшукала будинок Макговерна. Там вилучили зашифрований BlackBerry та інші телефони, але прочитати стерті повідомлення тоді не змогли. Макговерну не було з чого висувати обвинувачення, і його відпустили. Невдовзі він виїхав до Дубаю, де вже жив Деніел Кінаган.

Шон Макговерн — найближчий поплічник і права рука Деніела Кінагана. У секретному чаті картелю фігурував під псевдонімом Knife — «Ніж». Facebook

Після цього випадку Кінаган став обережнішим і більше не користувався зашифрованими мережами. Двічі на тиждень він виходив із Макговерном на прогулянку вулицями Дубаю. Макговерн вчив напамʼять вказівки шефа, а потім передавав їх учасникам картелю в інших країнах через власні зашифровані телефони. Один із працівників Європолу згодом назвав Кінагана єдиним достатньо розумним наркоторговцем, який тримався подалі від секретних листувань.

Пристрої BlackBerry Аракаса і Макговерна залишилися в поліції. У 2017 році прочитати стерті повідомлення було технічно неможливо. Коли саме їх відновили, поліція не повідомляла: відомо лише, що зробити це дозволили нові інструменти цифрової криміналістики. Навесні 2026 року зміст листування вперше оприлюднили в суді. Повідомлення збіглися з іншими доказами: записами камер у Дубліні й Белфасті, маршрутами з навігатора, телефонними зʼєднаннями, GPS-маячками, відбитками пальців і ДНК. Так поліція встановила, що за псевдонімом Knife стояв Макговерн, і відтворила його роль у підготовці вбивств.

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Десятого жовтня 2024 року поліція Дубаю затримала Макговерна. У травні 2025-го його передали Ірландії за окремою домовленістю: новий договір про екстрадицію вже набув чинності, але на його справу не поширювався. У березні 2026 року Макговерн визнав, що керував одним убивством і підготовкою до іншого.

На слухання він приносив збірник судоку і роман Амора Тоулза «Джентльмен у Москві» — історію аристократа, якого прирекли жити під наглядом у готелі. Поки детективи описували стеження і підготовку вбивств, Макговерн схиляв голову над клітинками й вписував цифри. Він не відклав олівця навіть тоді, коли адвокат читав заяву доньки Ноела Кірвана. Вона згадувала, як приїхала до батькового дому після вбивства і як їй наказали не дивитися на тіло. Макговерн тим часом розвʼязував головоломку.

У червні 2026 року суд призначив йому загальне покарання — 24 роки. Під час слухань суд уперше почув зміст листування в мережі secretblackmars і встановив: Макговерн отримував накази від людей, які стояли в картелі вище. Тепер ті самі повідомлення стали частиною справи Деніела Кінагана. Прокуратура має довести, що псевдоніми Bon, Bon Neww і Cap належали саме йому.

Детектив-суперінтендант Дейв Галлагер виступає перед журналістами після вироку Шону Макговерну, 8 червня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

4

Після нападу в Regency Дубай став для Кінагана не тимчасовою схованкою, а домом. Тут уже жили його батько Крісті й молодший брат Крістофер. Сюди Деніел перевіз дружину і дітей. Родина не ховалася. Кінагани орендували розкішну квартиру на Пальмі Джумейра — в одному з найдорожчих районів Дубаю. У квітні 2022 року США запровадили санкції проти верхівки картелю. Партнери почали відвертатися від Деніела, його промоутерська компанія MTK Global закрилася, а публічна карʼєра в боксі завершилася.

Проте на родинних статках це не позначилося. Дружина Деніела Кінагана до санкційного списку не потрапила. За документами земельного реєстру, які дослідили ICIJ та The Irish Times, у 2022 році на подружжя було зареєстровано чотири обʼєкти нерухомості в Дубаї. Наступного року дружина Деніела Кінагана придбала недобудовану віллу площею майже дві тисячі квадратних метрів приблизно за $2,1 мільйона, а у 2024-му продала чотирикімнатну квартиру з видом на Dubai Marina за $1 мільйон.

Пальма Джумейра — один із найдорожчих районів Дубаю. Тут Деніел Кінаган жив із дружиною та пʼятьма дітьми. Wikimedia

Коли «Бабель» писав про Кінаганів у квітні 2024 року, їхній колишній суперкартель уже розпався, а більшість власної мережі збуту в Ірландії поліція зруйнувала. Проте родинний бізнес нікуди не зник — він продовжив працювати, хоча за іншою схемою. Кінагани дедалі рідше самі організовували продаж наркотиків на вулицях і натомість вкладали гроші у великі партії інших угруповань. Вони надавали партнерам контакти постачальників, маршрути, транспорт і людей, які могли відмити прибуток, а натомість отримували свою частку.