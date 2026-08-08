Що подивитися у вихідні. Продовження «Теда Лассо» і «Левиці», де показують війну в Україні, підліткова драма від творців «Пліткарки» та фінал «Ста років самотності»

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Спортивний серіал «Тед Лассо» — четвертий сезон

Про що серіал. Ребека Велтон після розлучення з чоловіком отримала у власність футбольний клуб «Ричмонд», який грає в англійській Премʼєр-лізі. Ребека не любить футбол і ненавидить колишнього чоловіка, тому вирішує розвалили клуб, яким він дорожив. І наймає для цього тренера Теда Лассо зі США, який взагалі займався американським футболом, а в «соккері» нічого не тямить. Але Лассо виявляється не таким простим, як Ребека думала. У центрі сюжету четвертого сезону — жіночий футбол і команда Richmond WFC, яку починає тренувати Лассо.

Ted Lasso / Apple TV+ / є українські субтритри / шоуранери — Джейсон Судейкіс, Білл Лоуренс, Брендан Хант, Джо Келлі / у головних ролях — Джейсон Судейкіс, Ханна Веддінґем, Брендан Гант, Бретт Голдштейн / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider вважає, що шоуранерам вдалося відродити шоу — сюжет захопливий і не повторює теми з попередніх сезонів, а актори надають серіалу шарму і старої атмосфери. Оглядачка The Guardian хвалить те, як серіал висвітлює проблеми жінок у футболі, але каже, що сюжет надто зациклений на оптимізмі й силі єдності, що для частини глядачів може виглядати неправдоподібно.

Шпигунський трилер «Левиця» — третій сезон

Про що серіал. Джо ― колишня військова, яка служила в морській піхоті. Тепер вона бере участь у секретній програмі ЦРУ: разом з іншими агентками втирається в довіру до дружин, сестер і дочок терористів і кримінальних лідерів. Після провалу однієї з операцій Джо втрачає свою оперативницю і знаходить їй заміну ― жорстку Крус Мануелос. Однак та починає ставити під сумнів лідерство Джо. У третьому сезоні команда Джо вирушає до України, щоб заарештувати високопоставленого російського шпигуна, якого виявили українські агенти, — і стикається з викликами війни, наприклад, атакою безпілотників.

Special Ops: Lioness / Paramount+ / немає української локалізації / шоуранер — Тейлор Шерідан / у головних ролях — Зої Салдана, Лайсла де Олівейра, Ніколь Кідман, Морган Фрімен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Decider пише, що серіал почав фокусуватися на емоційному стані героїв, зокрема Джо, яка розривається між родиною і роботою, — і це перевага. Оглядач Collider пише, що актори добре грають, проте сюжет часом надто заплутаний.

Фантастичний серіал «Сто років самотності» — другий і фінальний сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного роману нобелівського лауреата, колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса. Історія починається з Хосе й Урсули — двоюрідних брата і сестри, які закохуються одне в одного. Їхня родина застерігає молодих від прокляття і відмовляється від них, тож Хосе й Урсула йдуть у довгі мандри, а потім оселяються на березі річки разом з новими друзями, яких зустріли на шляху. Згодом у їхньому поселенні, яке вони назвали Макондо, починають траплятися чарівні надприродні явища. Серіал розповідає про розвиток і процвітання Макондо під час політичних конфліктів і війн у Колумбії, а також історію семи поколінь нащадків Хосе й Урсули, які, здається, прокляті на невдачі.

Cien años de soledad / Netflix / є українські субтритри / шоуранери — Кароліна Кайседо, Родріго Гарсія, Гонсало Гарсія Барча / у головних ролях — Кароліна Кайседо, Клаудіо Катаньо, Марко Антоніо Ґонсалес Оспіна, Сусана Моралес Каньяс / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал візуально приголомшливий та ідеально поєднує елементи магічного і людського світів, а також цікаво зображує перипетії головної родини. Decider каже, що серіал насичений подіями, сюжетні лінії вдало переплітаються, а візуальні ефекти вражають.

Підлітковий серіал «Стерлінг-Пойнт»

Про що серіал. 17-річні Енні та Коннор — усиновлені близнюки, яких у Нью-Йорку виховав батько-вдівець. Одного дня вони дізнаються, що дідусь (батько прийомної матері) помер і заповів їм будинок на острові Стерлінг-Пойнт у Канаді. Енні вирушає туди, щоб більше дізнатися про матір та її рідних, яких вона ніколи не бачила. Там вона зближається з компанією місцевих підлітків — одна з дівчат, Рамона, надто схожа на її прийомну маму. Дівчина починає розплутувати давні сімейні таємниці. Шоуранери серіалу — Стефані Севідж і Джош Шварц, одні з творців культового серіалу «Пліткарка» (2007—2012).

Sterling Point / Amazon Prime / немає української локалізації / шоуранерки — Стефані Севідж, Джош Шварц, Меган Парк / у головних ролях — Елла Рубін, Амелі Геферле, Джейкоб Вітедак-Лавуає / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian пише, що серіал має теплу атмосферу, кумедний гумор і захопливу таємницю, а головні герої вийшли правдоподібними, бо розмовляють і поводяться як справжні підлітки. Decider пише, що серіал має всі складники якісного підліткового серіалу — цікаву таємницю, любовний трикутник і мальовничий літній пейзаж.

Підлітковий серіал «Моє життя з Волтерами» — третій сезон

Про що серіал. Родина 15-річної Джекі Говард з Нью-Йорка гине в автомобільній катастрофі. Опікунами дівчини стає подружжя Волтерів — найкраща подруга її матері Кетрін та її чоловік Джордж. Вони мешкають на ранчо у штаті Колорадо та виховують сімох синів і одну доньку. Поки Джекі будує стосунки з новою величезною родиною, брати Алекс і Коул закохуються в неї. У третьому сезоні Джордж потрапляє в лікарню інсультом, а родина Волтерів важко це переживає. Тим часом Джекі ще більше заплутується у своїх почуттях.

My Life with the Walter Boys / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранерка — Мелані Холсол / у головних ролях — Ніккі Родріґес, Сара Рафферті, Марк Блукас / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes —ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Decider пише, що шоу зберегло атмосферу, яка подобається фанатам. Проте оглядач критикує те, що сценаристи відсунули любовний трикутник на задній план, а основну увагу зосередили на розвитку другорядних сюжетних ліній. Tom’s Guide пише, що в серіалі багато цікавої драми, але водночас сюжет перевантажений персонажами та надто стрімко розвиває їхні історії.