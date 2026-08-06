Джефф Безос і Леонардо Ді Капріо зібрали $200 мільйонів на «Ноїв ковчег». Ось десять його найцікавіших мешканців — ігуана, що чорніє від стресу, свиня з ірокезом і «курка», яка насправді жаба

1. Папуга, якого майже століття вважали вимерлим

Нічний папуга живе в пустелях Австралії. Вдень він ховається в тунелях серед колючої трави, а після заходу сонця вилітає шукати їжу. Птах поводиться настільки непомітно, що його присутність часто видає лише тихий свист у темряві. Після того як вид описали в ХІХ столітті, він зник із поля зору науковців. Нічного папугу вважали вимерлим, доки в 1990 році дослідники випадково не знайшли мертвого птаха біля дороги. Згодом у кількох ізольованих районах виявили невеликі популяції живих папуг. За приблизними оцінками, у природі може залишатися від 150 до 500 дорослих птахів. Акустичні датчики допомагатимуть шукати їх за голосами, а трав’яні зарості, де вони живуть, захищатимуть від пожеж.

Найбільшу відому популяцію нічних папуг (40—50 птахів) виявили в пустелі на заході Австралії завдяки записам їхніх голосів. Getty Images / «Бабель»

2. Риба, яка вижила завдяки акваріумам

Мексиканська риба Charco Azul pupfish виростає максимум до п’яти сантиметрів. Під час шлюбного періоду самці змінюють непримітне коричневе забарвлення на синьо-фіолетове. Ця риба жила лише в одному джерелі в пустелі Чіуауа на північному сході Мексики. Через забір води для сільського господарства і тривалу посуху джерело поступово висохло, а до 1997 року зникло повністю. Разом із ним вимерли один із місцевих видів раків і два види равликів. Рибі пощастило більше — природоохоронці встигли забрати кілька особин. Відтоді вид існує лише в лабораторіях і акваріумах — зараз там утримують 266 риб. У 2023 році науковці обстежили місце колишнього джерела за допомогою дронів і створили тривимірну модель підземної водної системи. Виявилося, що частина води повернулася. Тепер водойму планують відновити, а риб випустити туди знову.

Англійську назву pupfish («риба-цуценя») ці риби отримали через грайливу поведінку: вони переслідують одна одну й хапають за хвости. Barbara Nicca

3. Ігуана, яка чорніє від стресу (і ми її розуміємо)

Предки фіджійських чубатих ігуан, за найпоширенішою версією науковців, потрапили на острови Тихого океану близько 34 мільйонів років тому. У спокійному стані ігуана яскраво-зелена. Але коли тварина налякана або збуджена, її шкіра за кілька секунд стає майже чорною. Загальну чисельність виду оцінюють приблизно в 13 тисяч особин. Майже 12 тисяч живуть на крихітному острові Ядуа-Таба, решта популяцій нечисленні й розкидані по інших островах. Ігуанам загрожують пожежі, вирубування сухих лісів, а також щури й мангусти, яких завезли на острови пізніше і які масово там розплодились. Проєкт фінансуватиме відновлення лісів, боротьбу із завезеними хижаками, розведення ігуан і створення нових популяцій на безпечних островах.

Яйця фіджійської чубатої ігуани можуть дозрівати дев’ять місяців — це один із найдовших періодів інкубації серед ящірок. Getty Images / «Бабель»

4. Лемур із золотою короною

Золотоголовий сіфака — рідкісний вид лемура, який живе лише на невеликій території на північному сході Мадагаскару. Назву він отримав через золотаву пляму на голові. Між деревами ці лемури пересуваються великими стрибками, відштовхуючись сильними задніми лапами. Зараз у природі залишилося приблизно десять тисяч таких лемурів, з 1980-х їхня популяція скоротилася щонайменше на 80%. Ліси вирубують під поля, на дрова і деревне вугілля, а також заради видобутку золота. Золотошукачі розчищають ділянки під копальні й табори, а люди, які приїжджають до регіону на заробітки, полюють на лемурів заради м’яса. У межах проєкту між уцілілими ділянками створять лісові коридори, відновлюватимуть вирубані території та посилять контроль за пожежами й незаконною вирубкою.

У сімейних групах лемурів домінують самиці. Getty Images / «Бабель» До раціону входять плоди й листя понад 40 видів дерев. Getty Images / «Бабель» У сімейних групах лемурів домінують самиці. До раціону входять плоди й листя понад 40 видів дерев. Getty Images / «Бабель»

5. Скат із головою динозавра

Гітарний скат має пласке тіло ската, але його силует і плавці нагадують акулу. На голові розташовані кілька рядів твердих наростів, схожих на роги й кістяний комір трицератопса. Через це рибу іноді називають підводним динозавром. Дорослий скат може вирости майже до трьох метрів. За останні 45 років чисельність виду скоротилася більш ніж на 80%. Скати часто гинуть у рибальських сітках, але головна загроза — торгівля їхніми плавцями. Плавці великих гітарних скатів вважаються одними з найдорожчих на міжнародному ринку. Їх використовують для супу з акулячих плавців, який у деяких країнах Азії досі вважають статусною стравою. В Індонезії природоохоронці планують щороку випускати в море щонайменше п’ятдесят молодих скатів, вирощених під наглядом людей.