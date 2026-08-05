Попри ризик лісової пожежі півтори тисячі французьких рейверів влаштували нелегальну вечірку посеред поля — але її зупинили фермери, що пригрозили залити всіх гноєм. І ще три історії з палаючої Європи

Попри ризик пожежі у Франції півтори тисячі людей зібрались на рейв — їм завадили фермери

Ніч з 31 липня на 1 серпня. Обіньї — невеликий сільський муніципалітет на заході Франції, де живе менш ніж 200 людей. Великих пожеж поблизу не було, але через спеку, посуху і надзвичайно високий ризик займання префектура заборонила на вихідні всі музичні зібрання просто неба.

Так виглядав рейв у Обіньї в суботу, 1 серпня 2026 року. axel.gdc / Instagram

Попри заборону на приватне поле почали з’їжджатися учасники рейву. Щоб потрапити туди, вони перерізали огорожу. До полудня на полі зібралися приблизно 1 500 людей — переважно молодь. Організатори запевняли, що мають вогнегасники та власну «пожежну варту», яка стежить за генераторами й не дозволяє розпалювати багаття. Пізніше вони визнали, що на рейві відкрито продавали наркотики: свідки бачили цінники на кетамін, кокаїн і ЛСД. Представник організаторів запевняв, що вони вжили заходів безпеки.

Невдовзі на полі зібралися кілька десятків фермерів. Їх обурило, що заборонену вечірку влаштували на приватній землі, а її учасники пошкодили огорожу. Фермери заблокували вʼїзди тракторами й пригрозили залити поле рідким гноєм, якщо рейвери не підуть. Щоб не допустити сутичок і зупинити потік нових людей, втрутилися жандарми — вони виставили наземні патрулі та навіть підняли в повітря гелікоптер.

Поліція організувала операцію з безпеки на землі та в повітрі — у суботу над районом літав гелікоптер. pccpbzh / Instagram

Близько 17:00 музику нарешті вимкнули, однак на полі досі залишалися майже 200 самих стійких рейверів. Не розходились і фермери, які вимагали, щоб рейвери забрали намети, фургони й апаратуру. Останні учасники залишили поле близько опівночі — гній аграріям не знадобився. Жандарми вилучили частину звукового обладнання, а мер Обіньї та власник землі заявили, що вдалося уникнути найгіршого: пожежі не сталося.

Рятувальники у Франції та Іспанії шукають літаки, щоб гасити пожежі. Їм на допомогу приходять кози

Кози, а також вівці й корови їдять суху траву, чагарники та низьку рослинність. Так у лісах зʼявляються природні протипожежні смуги. Цього року Єврокомісія підтримала контрольований випас як один зі способів запобігати пожежам. Метод простий, але недешевий: пастухам потрібні гроші на перевезення тварин, на огорожі та людей, які супроводжуватимуть тварин.

У Каталонії вже кілька років працює програма Fire Flocks — «Вогняні стада». Пожежники визначають найнебезпечніші ділянки, а пастухи приводять туди кіз та овець. Мʼясо, сир і йогурти з таких господарств продають зі спеціальною позначкою. Так покупці знають, що разом з продуктом підтримують захист лісів. Наприклад, у містечку Коусо люди стають у чергу на два місяці наперед, щоб купити мʼясо таких корів за ціною €10 за кілограм.

Отара овець, яка є учасницею програми «Вогняні стада». Пастух Гієм розповів, що любов до скотарства зʼявилася в нього ще у 10-річному віці, коли через хворобу дідуся він узяв на себе турботу про 150 овець під час літньої спеки. Цей досвід сформував його майбутню професію. Fire Flocks А це телиці елітної породи Вагю на пасовищах у Тавертеті. Вони теж є учасницями програми. Fire Flocks Отара овець, яка є учасницею програми «Вогняні стада». Пастух Гієм розповів, що любов до скотарства зʼявилася в нього ще у 10-річному віці, коли через хворобу дідуся він узяв на себе турботу про 150 овець під час літньої спеки. Цей досвід сформував його майбутню професію. А це телиці елітної породи Вагю на пасовищах у Тавертеті. Вони теж є учасницями програми. Fire Flocks

На північному заході Іспанії громади повертають на пасовища корів місцевої породи кахена. Через невеликий зріст, витривалість і здатність пересуватися крутими схилами їх називають «коровами-козами». Вони їдять майже будь-яку рослинність і носять GPS-нашийники, щоб фермери могли стежити за стадами. За два десятиліття поголів’я кахенських корів в регіоні зросло з 400 до восьми тисяч.

Мадридський регіон цього року виділив приблизно €800 тисяч, щоб місцеві ферми випасали худобу на 3 700 гектарах лісу. Утім, самих тварин недостатньо. Фахівці радять поєднувати випас із механічним розчищенням лісів, контрольованими випалами та звичайними протипожежними смугами.

Пастухи Пау та Ване з Вандельйосу зі своєю отарою з 340 кіз. Майже весь рік їхні тварини перебувають на вільному випасі в лісі. Fire Flocks

Наступний врожай вина з Бордо матиме «димний присмак» — тому що виноградники поглинають хімічні сполуки, що виділяються під час пожеж

Пожежа поблизу Бордо почалась 22 липня неподалік комуни Сомос. За кілька днів вона випалила приблизно 42 тисячі гектарів — територію, що вчетверо перевищує площу Парижу. У департаменті Жиронда евакуювали майже 220 тисяч людей, пошкоджені понад дві сотні будинків. Саме в регіон Бордо поїхали допомагати українські рятувальники.

Виноградники, виноробні й погреби Бордо вогонь безпосередньо не зачепив. Проте дим дістався кількох виноробних районів і наслідки можуть проявитись пізніше.

Лісова пожежа поблизу Леже-Кап-Ферре на південному заході Франції: дим з палаючого лісового масиву охоплює узбережжя Атлантичного океану, 24 липня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Під час пожеж дерева і кущі виділяють леткі феноли. Виноград може їх поглинати, хоча спочатку ягоди виглядають і смакують нормально. Неприємний присмак диму, ліків або попелу іноді зʼявляється вже після того, як виноград зібрали, розчавили й запустили процес ферментації. Винороби називають це smoke taint — «димним присмаком».

Зараз виноград у Бордо проходить верезон — стадію, коли зелені ягоди починають достигати й змінювати колір. Це один з періодів, коли вони максимально чутливі до диму. Утім, саме задимлення ще не означає, що врожай зіпсований. Результат залежить від тривалості впливу, напрямку вітру, сорту винограду й опадів. Остаточно оцінити наслідки винороби зможуть після перших проб ферментованого вина.