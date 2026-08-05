Попри ризик лісової пожежі півтори тисячі французьких рейверів влаштували нелегальну вечірку посеред поля — але її зупинили фермери, що пригрозили залити всіх гноєм. І ще три історії з палаючої Європи

Попри ризик пожежі у Франції півтори тисячі людей зібрались на рейв — їм завадили фермери
Ніч з 31 липня на 1 серпня. Обіньї — невеликий сільський муніципалітет на заході Франції, де живе менш ніж 200 людей. Великих пожеж поблизу не було, але через спеку, посуху і надзвичайно високий ризик займання префектура заборонила на вихідні всі музичні зібрання просто неба.
Попри заборону на приватне поле почали з’їжджатися учасники рейву. Щоб потрапити туди, вони перерізали огорожу. До полудня на полі зібралися приблизно 1 500 людей — переважно молодь. Організатори запевняли, що мають вогнегасники та власну «пожежну варту», яка стежить за генераторами й не дозволяє розпалювати багаття. Пізніше вони визнали, що на рейві відкрито продавали наркотики: свідки бачили цінники на кетамін, кокаїн і ЛСД. Представник організаторів запевняв, що вони вжили заходів безпеки.
Невдовзі на полі зібралися кілька десятків фермерів. Їх обурило, що заборонену вечірку влаштували на приватній землі, а її учасники пошкодили огорожу. Фермери заблокували вʼїзди тракторами й пригрозили залити поле рідким гноєм, якщо рейвери не підуть. Щоб не допустити сутичок і зупинити потік нових людей, втрутилися жандарми — вони виставили наземні патрулі та навіть підняли в повітря гелікоптер.
Близько 17:00 музику нарешті вимкнули, однак на полі досі залишалися майже 200 самих стійких рейверів. Не розходились і фермери, які вимагали, щоб рейвери забрали намети, фургони й апаратуру. Останні учасники залишили поле близько опівночі — гній аграріям не знадобився. Жандарми вилучили частину звукового обладнання, а мер Обіньї та власник землі заявили, що вдалося уникнути найгіршого: пожежі не сталося.
Рятувальники у Франції та Іспанії шукають літаки, щоб гасити пожежі. Їм на допомогу приходять кози
Кози, а також вівці й корови їдять суху траву, чагарники та низьку рослинність. Так у лісах зʼявляються природні протипожежні смуги. Цього року Єврокомісія підтримала контрольований випас як один зі способів запобігати пожежам. Метод простий, але недешевий: пастухам потрібні гроші на перевезення тварин, на огорожі та людей, які супроводжуватимуть тварин.
У Каталонії вже кілька років працює програма Fire Flocks — «Вогняні стада». Пожежники визначають найнебезпечніші ділянки, а пастухи приводять туди кіз та овець. Мʼясо, сир і йогурти з таких господарств продають зі спеціальною позначкою. Так покупці знають, що разом з продуктом підтримують захист лісів. Наприклад, у містечку Коусо люди стають у чергу на два місяці наперед, щоб купити мʼясо таких корів за ціною €10 за кілограм.
На північному заході Іспанії громади повертають на пасовища корів місцевої породи кахена. Через невеликий зріст, витривалість і здатність пересуватися крутими схилами їх називають «коровами-козами». Вони їдять майже будь-яку рослинність і носять GPS-нашийники, щоб фермери могли стежити за стадами. За два десятиліття поголів’я кахенських корів в регіоні зросло з 400 до восьми тисяч.
Мадридський регіон цього року виділив приблизно €800 тисяч, щоб місцеві ферми випасали худобу на 3 700 гектарах лісу. Утім, самих тварин недостатньо. Фахівці радять поєднувати випас із механічним розчищенням лісів, контрольованими випалами та звичайними протипожежними смугами.
Наступний врожай вина з Бордо матиме «димний присмак» — тому що виноградники поглинають хімічні сполуки, що виділяються під час пожеж
Пожежа поблизу Бордо почалась 22 липня неподалік комуни Сомос. За кілька днів вона випалила приблизно 42 тисячі гектарів — територію, що вчетверо перевищує площу Парижу. У департаменті Жиронда евакуювали майже 220 тисяч людей, пошкоджені понад дві сотні будинків. Саме в регіон Бордо поїхали допомагати українські рятувальники.
Виноградники, виноробні й погреби Бордо вогонь безпосередньо не зачепив. Проте дим дістався кількох виноробних районів і наслідки можуть проявитись пізніше.
Під час пожеж дерева і кущі виділяють леткі феноли. Виноград може їх поглинати, хоча спочатку ягоди виглядають і смакують нормально. Неприємний присмак диму, ліків або попелу іноді зʼявляється вже після того, як виноград зібрали, розчавили й запустили процес ферментації. Винороби називають це smoke taint — «димним присмаком».
Зараз виноград у Бордо проходить верезон — стадію, коли зелені ягоди починають достигати й змінювати колір. Це один з періодів, коли вони максимально чутливі до диму. Утім, саме задимлення ще не означає, що врожай зіпсований. Результат залежить від тривалості впливу, напрямку вітру, сорту винограду й опадів. Остаточно оцінити наслідки винороби зможуть після перших проб ферментованого вина.
Поки одні господарства стежили за напрямком диму, інші зіткнулися з мародерами. Увечері 25 липня поліція зупинила чоловіка біля евакуйованого будинку в Ейсіні — передмісті Бордо. У його багажнику виявили 44 пляшки вина категорії «гран-крю». Такі колекційні вина можуть коштувати від сотень до тисяч євро за пляшку. Чоловік уже був відомий поліції. Його затримали за підозрою в крадіжці та відправили під варту.
Чоловік на прізвисько «Петрушка» міг спричинити найбільшу пожежу в історії Іспанії
Пожежа, що почалася біля іспанського міста Бургоондо в провінції Авіла, знищила понад 50 тисяч гектарів і перекинулася на сусідні регіони. Слідство вважає, що все могло початися з іскри від екскаватора, який прокладав дорогу в горах.
Місцева асоціація тваринників хотіла зʼєднати своє місто із сусіднім, щоб було зручніше виганяти худобу на високогірні пасовища. Роботи почали в період найвищої пожежної небезпеки. Регіональна влада заборонила використовувати в лісах техніку, здатну створювати іскри. Місцева влада стверджує, що дозволу на прокладання дороги компанія не мала. Екскаватор працював гідравлічним молотом і дробив каміння. Слідчі вважають, що іскри від ударів підпалили сухі кущі — на місці займання вони виявили свіжі сліди гусениць і розбите молотом каміння.
За кермом був 37-річний Хосе Хіль, якого в рідному місті знають під прізвиськом «Ель Перехіль» (з іспанської — Петрушка). Після пожежі його затримала Цивільна гвардія. Згодом чоловіка відпустили, поки розслідування триває.
Знайомі Хіля визнають, що він працював на машині, від якої могла вилетіти іскра. Проте захищають його: мовляв, він лише виконував наказ керівництва і не знав, що компанія не мала дозволу, а використовувати таку техніку було заборонено. За словами його знайомих, щойно почалася пожежа, Хіль зателефонував рятувальникам і повідомив керівництво компанії, яка його найняла. Начальство нібито наказало йому залишатися на місці. Цю версію тепер перевіряють слідчі.
Тепер від відповідальності відмежовуються всі причетні. Мер міста заявив, що муніципалітет не дозволяв прокладати дорогу і взагалі не знав про роботи. Керівник асоціації тваринників сказав, що гадки не мав, що компанія використовуватиме гідравлічний молот.
Уже 30 липня надзвичайну ситуацію в Мадриді, Авілі та Толедо знизили з найвищого рівня, а 31 липня — формально завершили. Та 1 серпня вогонь знову спалахнув у комуні Ла-Адрада — за сто кілометрів від іспанської столиці, і владі довелося знову оголошувати евакуацію.