Кеті Перрі відпрацювала тур та заробила мільйони на продажах квитків. Рік тому на її концерт прийшов Джастін Трюдо — і відтоді їздить за нею по світу. Заздримо (але все одно дивимось фотографії)

У вересні 2024 року Перрі випустила альбом 143 — це відсилка до старого пейджерного коду фрази I love you. Платівка мала повернути її у часи безтурботних танцювальних хітів. Натомість перший сингл “Woman’s World” застряг на 63 місці Billboard Hot 100. У кліпі напівоголені жінки працювали на будівництві, Перрі обливалася віскі, а потім на неї падала велетенська металева підставка ковалів. Співачка пояснила, що висміювала чоловічі уявлення про фемінізм. Ані критики, ані глядачі сатири не оцінили.

В одному з епізодів кліпу на пісню “Woman’s World” Перрі перетворюється на кіборга з біонічними ногами і «заправляє» себе бензином. YouTube У фіналі кліпу Перрі тримає символ жіночої статі, чіпляється за гелікоптер і на запитання «Хто ти?» кричить: «Я — Кеті Перрі!» YouTube У кліпі Перрі та її танцівниці відтворюють знамениту світлину «Обід на хмарочосі» 1932 року — на оригінальному фото одинадцять будівельників сиділи над Мангеттеном. YouTube В одному з епізодів кліпу на пісню “Woman’s World” Перрі перетворюється на кіборга з біонічними ногами і «заправляє» себе бензином. У фіналі кліпу Перрі тримає символ жіночої статі, чіпляється за гелікоптер і на запитання «Хто ти?» кричить: «Я — Кеті Перрі!» У кліпі Перрі та її танцівниці відтворюють знамениту світлину «Обід на хмарочосі» 1932 року — на оригінальному фото одинадцять будівельників сиділи над Мангеттеном. YouTube

Критики назвали альбом застарілим і схожим на продукт штучного інтелекту. На Metacritic він отримав 37 балів зі 100 — найгіршу оцінку в кар’єрі Перрі. У США 143 дебютував шостим, але протримався в чарті лише два тижні.

У квітні 2025-го Перрі разом із нареченою Джеффа Безоса Лорен Санчес, телеведучою Гейл Кінг і ще трьома жінками злітала на ракеті Blue Origin у космос. За 11 хвилин капсула піднялася вище 100 кілометрів, але не вийшла на орбіту. Перрі заспівала для пасажирок What a Wonderful World, з собою в політ взяла маргаритку на честь доньки Дейзі, а після приземлення поцілувала землю. В інтернеті політ назвали дорогим і беззмістовним піаром мільярдера Безоса.

Екіпаж місії Blue Origin перед польотом. Зліва направо: Лорен Санчес, Кеті Перрі, Айша Боу, Аманда Нгуєн, Гейл Кінг і Керіанн Флінн, 14 квітня 2025 року. Blue Origin

За дев’ять днів після цього Перрі почала Lifetimes Tour. У шоу вона грала кіборга, що рятує викрадених злим штучним інтелектом метеликів. Критики кепкували з танців, реквізит ламався, а в Сан-Франциско механічний метелик різко провалився разом зі співачкою над натовпом. Перрі писала, що почувається кепсько — «побитою і в синцях».

У Lifetimes Tour Перрі перетворила концерт на відеогру: її героїня мала перемогти злий штучний інтелект Mainframe. Між «битвами» співачка виконувала свої головні хіти. YouTube

Комерційно тур не провалився: на 91 концерт продали 1,05 мільйона квитків, він заробив понад $134 мільйони. Але емоційно це був складний період для Перрі. Саме тоді на горизонті з’явився Трюдо.