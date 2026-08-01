Що подивитися у вихідні. Напружений трилер із зіркою «Безсоромних», спіноф «Ходячих мерців», продовження мультсеріалу про Бетмена і кримінальна драма із зірковим складом

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Детективний серіал «Несамовита»

Про що серіал. Агентка ФБР Еліс Блек потерпає від нудної роботи в кол-центрі агентства, де щодня відповідає на дзвінки від конспірологів і параноїків. Та коли син впливового бізнесмена помирає від передозування, Еліс долучають до розслідування, бо цей випадок, ймовірно, пов’язаний з її старою справою. Вона припускає, що в місті діє серійна вбивця, що холоднокровно вбиває впливових чоловіків Нью-Йорка, — і намагається її вистежити разом з агенткою Норою і детективом Денні.

Furious / Hulu / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранерка — Елізабет Мерівезер / у головних ролях — Еммі Россам, Лола Петтикрю, Квінсі Тайлер Бернстайн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що головні жіночі персонажі складні й добре прописані, а сюжет заплутаний і напружений. Collider пише, що актори глибоко й емоційно зобразили своїх персонажів, але серіалу бракує напруженішої гри в «кіт і миші».

Кримінальна драма «Теракт над Локербі»

Про що серіал. Заснований на реальних подіях. У грудні 1988 року літак, що прямував з Лондону до Нью-Йорка, вибухає над невеликим шотландським містечком Локербі. Загинуло понад 250 пасажирів і декілька мешканців міста. Місцева поліція об’єднується з ФБР, щоб притягнути до відповідальності причетних до найсмертоноснішого теракту у Великій Британії.

The Bombing of Pan Am 103 / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Джонатан Лі / у головних ролях — Коннор Свінделлс, Патрік Дж. Адамс, Тоні Карран / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал у деталях висвітлює катастрофу і якісно й цікаво розповідає про перебіг розслідування. The Hollywood Reporter хвалить гру акторів і пише, що команда створила якісних персонажів на основі інтерв’ю з постраждалими і детективами, які розслідували справу.

Нуарний серіал «Бетмен: Хрестоносець у капюшоні» — другий сезон

Про що серіал. Серіал розповідає про часи, коли Брюс Вейн лише починав свою супергеройську кар’єру. У нього ще немає броньованого костюма й передових технологій — лише кмітливість, плащ і крутий автомобіль. Поліція Готема не визнає Бетмена за героя, а, навпаки, вважає його злочинцем у костюмі. Тому Брюсу доведеться боротися не тільки зі злодіями, але й з правоохоронцями. У другому сезоні з’являються нові злодії — культова пара Гарлі Квінн і Джокер.

Batman: Caped Crusader / Amazon Prime / немає українського перекладу і субтитрів / шоуранери — Христина Сотта, Кріс Берклі, Метт Пітерс / озвучують головні ролі — Геміш Лінклатер, Джейсон Воткінс, Ерік Морган Стюарт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 55% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider хвалить акторів озвучки і те, що в серіалі з’являються не лише культові, а й маловідомі лиходії з коміксів. Проте часом анімація нерівномірна й не всі сцени однаково добре промальовані. Оглядач IGN пише, що другий сезон краще розкриває нуарну атмосферу і особисті переживання Бетмена.

«Ходячі мерці: Мертве місто» — третій сезон

Про що серіал. Спіноф популярного серіалу «Ходячі мерці». Через роки після фіналу основної історії Меггі шукає свого сина Гершеля, якого викрав жорстокий військовий на прізвисько Хорват. Вона відстежує його до Мангеттену, який люди ізолювали від решти світу, і щоб потрапити туди, прохає про допомогу свого заклятого ворога — холоднокровного Негана. У третьому сезоні Меггі і Неган разом з новоприбулими Ренатою і Луїсом намагаються перетворити Нью-Йорк у безпечне місто, в яке повернеться нормальне життя.

The Walking Dead: Dead City / AMC+ / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Елі Йорне / у головних ролях — Джеффрі Дін Морган, Лорен Коен, Логан Кім / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 44% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що сценаристи нарешті відійшли він стандартного шаблону з історією, де герої щосезону долають злодія, — і це суттєва перевага. Крім того, у цьому сезоні якісно розвинули основних і другорядних персонажів. IGN хвалить динаміку між Меггі та Неганом, а також змістовний сюжет і якісних персонажів.