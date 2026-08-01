Що подивитися у вихідні. Напружений трилер із зіркою «Безсоромних», спіноф «Ходячих мерців», продовження мультсеріалу про Бетмена і кримінальна драма із зірковим складом

Детективний серіал «Несамовита»
Про що серіал. Агентка ФБР Еліс Блек потерпає від нудної роботи в кол-центрі агентства, де щодня відповідає на дзвінки від конспірологів і параноїків. Та коли син впливового бізнесмена помирає від передозування, Еліс долучають до розслідування, бо цей випадок, ймовірно, пов’язаний з її старою справою. Вона припускає, що в місті діє серійна вбивця, що холоднокровно вбиває впливових чоловіків Нью-Йорка, — і намагається її вистежити разом з агенткою Норою і детективом Денні.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що головні жіночі персонажі складні й добре прописані, а сюжет заплутаний і напружений. Collider пише, що актори глибоко й емоційно зобразили своїх персонажів, але серіалу бракує напруженішої гри в «кіт і миші».
Кримінальна драма «Теракт над Локербі»
Про що серіал. Заснований на реальних подіях. У грудні 1988 року літак, що прямував з Лондону до Нью-Йорка, вибухає над невеликим шотландським містечком Локербі. Загинуло понад 250 пасажирів і декілька мешканців міста. Місцева поліція об’єднується з ФБР, щоб притягнути до відповідальності причетних до найсмертоноснішого теракту у Великій Британії.
Що кажуть критики. Collider пише, що серіал у деталях висвітлює катастрофу і якісно й цікаво розповідає про перебіг розслідування. The Hollywood Reporter хвалить гру акторів і пише, що команда створила якісних персонажів на основі інтерв’ю з постраждалими і детективами, які розслідували справу.
Нуарний серіал «Бетмен: Хрестоносець у капюшоні» — другий сезон
Про що серіал. Серіал розповідає про часи, коли Брюс Вейн лише починав свою супергеройську кар’єру. У нього ще немає броньованого костюма й передових технологій — лише кмітливість, плащ і крутий автомобіль. Поліція Готема не визнає Бетмена за героя, а, навпаки, вважає його злочинцем у костюмі. Тому Брюсу доведеться боротися не тільки зі злодіями, але й з правоохоронцями. У другому сезоні з’являються нові злодії — культова пара Гарлі Квінн і Джокер.
Що кажуть критики. Collider хвалить акторів озвучки і те, що в серіалі з’являються не лише культові, а й маловідомі лиходії з коміксів. Проте часом анімація нерівномірна й не всі сцени однаково добре промальовані. Оглядач IGN пише, що другий сезон краще розкриває нуарну атмосферу і особисті переживання Бетмена.
«Ходячі мерці: Мертве місто» — третій сезон
Про що серіал. Спіноф популярного серіалу «Ходячі мерці». Через роки після фіналу основної історії Меггі шукає свого сина Гершеля, якого викрав жорстокий військовий на прізвисько Хорват. Вона відстежує його до Мангеттену, який люди ізолювали від решти світу, і щоб потрапити туди, прохає про допомогу свого заклятого ворога — холоднокровного Негана. У третьому сезоні Меггі і Неган разом з новоприбулими Ренатою і Луїсом намагаються перетворити Нью-Йорк у безпечне місто, в яке повернеться нормальне життя.
Що кажуть критики. Collider пише, що сценаристи нарешті відійшли він стандартного шаблону з історією, де герої щосезону долають злодія, — і це суттєва перевага. Крім того, у цьому сезоні якісно розвинули основних і другорядних персонажів. IGN хвалить динаміку між Меггі та Неганом, а також змістовний сюжет і якісних персонажів.