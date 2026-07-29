Зеленський налагодив відносини з Трампом: він приїхав до США по ракети Patriot і дронову угоду. Але вільних ракет майже немає, а угоди на $50 мільярдів ще не існує. То чого очікувати від візиту?

У Sky News Зеленський каже: гроші на Patriot є, але купити їх не можна. Як це?

Партнери України, передусім європейські, готові оплачувати американські ракети-перехоплювачі для Patriot — PAC-2 і PAC-3. Це модель Трампа, коли зброю виготовляють у США, але платять за неї союзники. І 29 держав уже внесли через механізм PURL $6,7 мільярда — цього вистачило на понад десять пакетів американської зброї. Посол США при НАТО Метью Вітакер оцінює загальний обсяг програми майже у $8 мільярдів. Саме через PURL Україна отримує приблизно 95% ракет для Patriot, зокрема PAC-3.

А втім гроші не розв’язують головної проблеми — у світі бракує готових PAC-3. Ними захищають не лише Україну, а й американські війська, Ізраїль і країни Перської затоки. Ще в березні Зеленський наводив масштаб дефіциту: лише за три дні бойових дій на Близькому Сході там використали понад 800 PAC-3. Україна, за його словами, ніколи не мала такої кількості для відбиття ударів.

Американські військові поповнюють боєкомплект зенітного ракетного комплексу Patriot на Близькому Сході, 14 липня 2026 року. Wikimedia

З розмови у Sky News для України складається неприємна арифметика. Через недостатній санкційний тиск Росія нарощує виробництво балістичних ракет, а американські заводи і запаси не встигають працювати на дві війни одночасно. Нового контракту недостатньо, бо Вашингтону треба знайти ракети вже зараз і вирішити, як посунути Україну в черзі.

Час тут важить не менше за кількість. У тому самому інтерв’ю Зеленський попереджає, що наступна зима буде надзвичайно важкою через російські удари по енергетиці. Отже, Україні потрібна не лише виробнича лінія через кілька років, а конкретна партія ракет з конкретним календарем постачання.

Але Трамп уже пообіцяв дозволити Україні виробляти Patriot. Хіба це не розв’язує проблему?

На саміті НАТО в Анкарі Трамп пообіцяв видати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Але одразу додав, що американських виробників про це рішення ще не поінформували. Згодом Зеленський уточнив, що питання розв’язали лише на політичному рівні, тепер треба погодити технічні деталі.

Після Анкари Зеленський зустрівся з представниками Raytheon. Компанія заявила, що готова обговорювати спільне виробництво перехоплювачів. Однак тут є ще одна технічна складність. Raytheon виробляє саму систему Patriot і ракети GEM-T сімейства PAC-2, тоді як основним виробником PAC-3 MSE є Lockheed Martin. Тобто однієї зустрічі з Raytheon недостатньо, щоб запустити в Україні виробництво всіх потрібних ракет.

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом на саміті НАТО. Обговорили посилення української протиповітряної оборони та дипломатичні зусилля для завершення війни. Анкара, 8 липня 2026 року. Володимир Зеленський / Facebook Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Raytheon на чолі з віцепрезидентом компанії Джозефом Деантоною. Йшлося, зокрема, про можливість спільного виробництва ракет для систем Patriot. Київ, 23 липня 2026 року. Пресслужба Офісу президента України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом на саміті НАТО. Обговорили посилення української протиповітряної оборони та дипломатичні зусилля для завершення війни. Анкара, 8 липня 2026 року. Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Raytheon на чолі з віцепрезидентом компанії Джозефом Деантоною. Йшлося, зокрема, про можливість спільного виробництва ракет для систем Patriot. Київ, 23 липня 2026 року. Володимир Зеленський / Facebook; Пресслужба Офісу президента України

Ліцензія — це не креслення, які наступного дня передадуть українському заводу. Треба визначити, які компоненти вироблятимуть в Україні, хто надасть технології та оплатить лінію, де її розмістять, як її захистити від російських ударів. Потрібні також експортні дозволи, сертифікація і домовленості з виробниками.

За оцінками українських галузевих експертів, навіть складання ракет з імпортних модулів може потребувати одного-двох років. У найкращому для нас сценарії обіцянка Трампа перетвориться на дорожню карту, де між урядами та компаніями будуть розподілені ролі. Це важливо, але найближчої осені й зими ракет до українських батарей не додасть.

Що Зеленський пропонує Трампу натомість?

На запитання Лумер, чим Україна може бути корисною американцям, Зеленський відповідає: дронами і досвідом їх застосування. Україна пропонує випробувані на війні технології, а від США очікує інвестицій, доступу до ринку і виробничої бази.

Один із варіантів — спільне підприємство і завод у США. Раніше Зеленський оцінював потенційний масштаб такої програми у $35—50 мільярдів. До неї могли б долучитися до 200 українських компаній. У розмові з Лумер він називає дронову угоду взаємовигідною і говорить про американські виробничі лінії на основі українських технологій.

Звучить масштабно, однак починають із значно менших партій. Сторони вже підписали документи, які дозволяють передавати українські повітряні, морські та інші системи на випробування у США. Шість українських компаній отримали дозвіл відправити приблизно по сто дронів для програми Пентагону Drone Dominance. Але замовлень на десятки мільярдів доларів поки немає, а деталі ширшої угоди ще узгоджують.

Із дронами Україна просунулася далі, ніж із Patriot. США самі шукають дешеві масові безпілотники, перевірені війною рішення і виробничі лінії без китайських компонентів. Тому реалістичним результатом візиту може бути наступний етап випробувань, перше замовлення або рамкова виробнича угода. Називати це готовим контрактом на $50 мільярдів точно поки зарано.

В інтервʼю Sky News Зеленський пропонував схожу схему Британії: обмін технологіями і велике спільне виробництво дронів. Тобто американський завод — не окремий подарунок Трампу, а частина ширшої спроби вбудувати українські розробки в оборонну промисловість союзників.

Чому Зеленський розповідав про це саме Лорі Лумер?

Вибір співрозмовниці тут не менш важливий, ніж тема розмови. Лумер не працює в адміністрації, але має доступ до Трампа і майже два мільйони підписників у X. Ще недавно вона називала Зеленського нацистом і «кокаїністом», стверджувала, що війну почала Україна, і виступала проти американської допомоги. Після поїздки до Києва Лумер сказала, що значну частину інформації отримувала з RT і проросійських каналів у Telegram та повірила російській пропаганді.

Володимир Зеленський у Маріїнському палаці дає інтерв’ю американській ультраправій блогерці та прихильниці Дональда Трампа Лорі Лумер. Київ, 23 липня 2026 року. Laura Loomer / Х

Тому сама співрозмовниця стала частиною повідомлення: якщо думку змінила одна з найгучніших критикинь України, це може статися і з частиною її аудиторії. Зеленський не відмовляється відповідати на конспірологічні запитання. На звинувачення у вживанні наркотиків він каже, що ніколи їх не вживав, а інтерв’ю Такера Карлсона з такими закидами не дивився, бо намагається дивитися лише розумних людей. Після цього переводить розмову до американських заводів, робочих місць, технологій та Ірану. В обох інтерв’ю Зеленський пов’язує війну проти України з безпекою США: Україна пропонує Америці свої дрони і досвід боротьби з ними.

Принаймні на одному рівні цей спосіб комунікації спрацював: після публікації розмови Трамп поширив у Truth Social посилання на повне інтерв’ю Зеленського.

Звідки в цьому інтерв’ю «Мар-а-Лаго»?

У розмові з Лумер Зеленський фактично робить Трампу політичну пропозицію. Відповідаючи на поширену в MAGA тезу, нібито це Україна не хоче миру, він каже, що припинення вогню завтра краще, ніж іще 10—20 років війни з численними втратами. І додає, що готовий підписати мирну угоду хоч в Овальному кабінеті, хоч у «Мар-а-Лаго» — все залежить від Трампа.

Місце тут не менш важливе за обіцянку. Зеленський відводить Трампу роль людини, яка може завершити війну. Він також каже, що їхні відносини змінилися після 15—20-хвилинної розмови без радників у Ватикані: тоді, за його словами, Трамп почав більше йому довіряти і зрозумів, що саме Росія не хоче зупиняти війну.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в соборі Святого Петра у Ватикані перед похороном Папи Франциска, 26 квітня 2025 року. Володимир Зеленський / Facebook

Однак інтерв’ю не дає відповіді, що саме Зеленський готовий підписати. Він не називає умов щодо територій, гарантій безпеки або контролю за припиненням вогню. Немає погодженого тексту угоди, а головне — згоди Росії.

Натомість у Вашингтоні вже лежить один готовий документ — оновлений санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Він передбачає санкції проти російських банків, тіньового флоту та людей, які допомагають фінансувати війну, а також мита до 100% для найбільших покупців російських енергоносіїв. Законопроєкт має 62 співавтори із двох партій, а незадовго до смерті Грем домовився про його підтримку Білим домом.