Грецький судноплавний магнат з одеським корінням заробив мільярди на російських контрактах. ЄС послаблює санкційні пакети в його інтересах (а «Бабель» зібрав фото його яхт і нерухомості)

У ніч проти 20 липня 2026 року порожній танкер Kavomaleas прямував уздовж узбережжя Оману до Ормузької протоки. Він мав зайти з Індійського океану в Перську затоку і завантажити в одному з портів понад пів мільйона барелів нафти. Але цього не сталось — судно потрапило під обстріл.

Після одного з влучань спалахнуло машинне відділення. Екіпаж увімкнув систему пожежогасіння, але вогонь не вщухав. Капітан наказав усім залишити корабель. Моряків підібрали оманські рятувальники. Майже одночасно неподалік атакували ще один танкер — Acheloos. Його екіпаж не постраждав, судно дісталося якірної стоянки. Обидва кораблі належать Dynacom — танкерній компанії Георгіоса Прокопіу.

В Ормузькій протоці після іранської атаки палає танкер Kavomaleas, яким володіє компанія Dynacom, 20 липня 2026 року. X (Twitter) / «Бабель»

Для компанії це був не перший рейс через протоку. Коли наприкінці лютого рух в Ормузі майже завмер, Прокопіу чи не єдиний і далі відправляв свої кораблі. Його танкери проходили протоку вночі, з вимкненими системами автоматичної ідентифікації. Dynacom домовилась про страхування воєнних ризиків, а морякам, готовим іти в небезпечні рейси, компанія збільшила платню.

Прокопіу колись пояснював свій підхід так: «Якщо ви не готові ризикувати, вам не місце в судноплавстві. Не хочете ризикувати — купуйте американські облігації».

«Санкції ніколи не працювали»

Червень 2022-го. Четвертий місяць триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У п’ятизірковому Four Seasons Astir Palace на Афінській рів’єрі зібрались понад 900 судновласників, інвесторів, банкірів, страховиків та урядовців. Вони приїхали на восьмий Capital Link Maritime Leaders Summit — одну з головних ділових конференцій тижня Posidonia, найбільшої судноплавної виставки Греції. За три дні до цього Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії, зокрема обмежив імпорт і транспортування російської нафти морем.

Серед спікерів саміту був Прокопіу — один із найбагатших судновласників Греції. Forbes оцінює його статки у $4,7 мільярда. Його компанії Dynacom, Dynagas і Sea Traders керують понад сотнею танкерів, балкерів і газовозів. А за три роки Прокопіу придбає і сам курорт Astir Palace, де тоді виступав як гість.

Георгіос Прокопіу, один з найвпливовіших судновласників Греції, виступає на Capital Link Maritime Leaders Summit, 6 червня 2022 року. Capital Link Capital Link Георгіос Прокопіу, один з найвпливовіших судновласників Греції, виступає на Capital Link Maritime Leaders Summit, 6 червня 2022 року. Capital Link

Російське вторгнення він назвав «найбільшим прорахунком століття» і «трагедією для людства», але майже одразу перейшов до санкцій. «Санкції ніколи не працювали», — сказав Прокопіу. Він навів приклади Ірану і Венесуели. Перший, на його думку, став лише сильнішим і самодостатнім. Друга постраждала, але її заможні жителі, сказав судновласник, «чудово провели час».

Для нього дискусія про санкції була не теоретичною. Кілька рядків у європейському санкційному пакеті визначали, які вантажі зможуть перевозити його судна і чи погодяться банки та страховики обслуговувати рейси. «Ми живемо в сірій зоні. Нам потрібно розуміти, що дозволено, а що ні. Банки й страхові компанії часто поводяться суворіше, ніж вимагає закон», — пояснював він.

Того літа 2022 року родина Прокопіу шукала в Брюсселі людей, які знали тих, хто пише європейські правила. І знайшла.

Папка Russia

Одним з таких людей був Франческо Джорджі — помічник депутата Європарламенту та коханець віцепрезидентки Європарламенту на ім’я Єва Кайлі. Двадцять другого серпня 2022 року Франческо Джорджі надіслав листа Іоанні Прокопіу — доньці Георгіоса Прокопіу.

Георгіос Прокопіу разом з донькою Іоанною. TradeWinds

Лист був короткий. Джорджі представляв їй двох людей. Перший — колишній міністр оборони Італії Маріо Мауро. Другий — колишній генеральний директор Європейської комісії, а на той час брюссельський адвокат Спірос Паппас. Джорджі рекомендував їх як людей, здатних знайти потрібних співрозмовників у європейських інституціях.

Через три з половиною місяці, в грудні 2022 року бельгійська поліція затримала Франческо Джорджі та Єву Кайлі. Вони стали ключовими фігурантами «Катаргейту» — одного з найбільших корупційних скандалів в історії Європарламенту. Під час обшуків поліція вилучила сотні тисяч євро готівкою, телефони, комп’ютери й особисті записи Джорджі.

Єва Кайлі разом із цивільним чоловіком Франческо Джорджі у прокуратурі Мілану, 3 жовтня 2025 року. Corriere TV / Скриншот

На одному з його ноутбуків слідчі знайшли папку Business. У ній були ще чотири: Nitrato, Q8, Covid test і Russia. В останній зберігалось листування з родиною Прокопіу і документи, пов’язані із санкціями проти Росії. Із матеріалів слідства випливає, що Джорджі організовував знайомства, листування і відеодзвінки між Іоанною Прокопіу, Маріо Мауро та Спіросом Паппасом. В одному з листів він пояснював логіку цієї роботи: попри нові санкції, «глобальна взаємозалежність змушує Європейський Союз зберігати винятки, особливо в тому, що стосується зрідженого природного газу».

Шістнадцятого грудня 2022 року ЄС ухвалив дев’ятий пакет санкцій. Із нафтових обмежень вилучили один специфічний продукт — газовий конденсат, вироблений на LNG-заводах, — і замінили заборону обов’язком повідомляти про такі операції. Саме це питання, за даними розслідування Reporters United і мережі EIC, обговорювали люди, з якими контактувала Іоанна Прокопіу.

Матеріали слідства не доводять, що родині Прокопіу вдалося пролобіювати потрібну їм зміну в дев’ятому пакеті санкцій Євросоюзу. Іоанна Прокопіу заперечила те, що вона порушувала закон. За її словами, Спірос Паппас лише допомагав їй розібратися з правилами імпорту ЄС. Вона також сказала, що близько п’ятнадцяти років знала Єву Кайлі, але ніколи не використовувала це знайомство, аби домагатися вигідних для родини рішень.

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Черчилль на кормі і «другий університет»

Георгіос Прокопіу виріс у повоєнній Гліфаді — це передмістя Афін. Узбережжя тоді ще не було суцільною смугою дорогих ресторанів, яхт-клубів і закритих вілл. Тут осідали родини грецьких біженців. Батько Прокопіу походив зі Смірни — сучасного турецького Ізміру. Мати, Калліопа, народилась в Одесі в родині вихідців із грецького острова Калімнос. Її рідня споряджала човни для ловців губок, обробляла вилов і продавала його в різних містах, зокрема в Одесі. Батько, Янніс Прокопіу, займався будівництвом і нерухомістю.

Сам Прокопіу народився в Афінах 8 червня 1946 року, але малою батьківщиною називає Гліфаду. За історією, яку судновласник повторює у своїй публічній біографії, у шість років він змайстрував подобу каное з дощок для будівельного риштування. Наступного року батько купив йому справжній човен.

У 1953-му семирічний Прокопіу нібито підплив на ньому до корми Christina — колишнього канадського військового корабля, який мільярдер Арістотель Онассіс перетворив на одну з найвідоміших яхт світу. На палубі сидів Вінстон Черчилль і курив сигару. Перевірити, чи відбулась ця сцена насправді, неможливо. Але це частина офіційної біографії Прокопіу і та історія, яку судновласник розповідає про себе.

Сер Вінстон Черчилль на борту Christina — яхти Арістотеля Онассіса. Getty Images / «Бабель»

До судноплавства він прийшов не одразу. Прокопіу здобув фах інженера-будівельника в Афінському політехнічному університеті, ще під час навчання працював у батьківському будівельному бізнесі. У 1972 році разом із двома партнерами придбав третину старого 55-тисячотонного танкера Pennsylvania, а за два роки разом із братом Дімітрісом заснував Sea Traders.

Першим судном компанії став 12,5-тисячотонний суховантаж Pola. Танасіс Мартінос, один із найближчих друзів Прокопіу, називав його «другим університетом»: корабель постійно ламався і треба було розбиратися з ремонтом. Під час одного з рейсів біля Західної Африки виникла проблема з гребним гвинтом. За спогадами Мартіноса, Прокопіу не став чекати фахівців у найближчому порту, а сам спустився під корпус і спробував усунути поломку.

Мільярдер Прокопіу серед учасників 15-го щорічного грецького судноплавного форуму Capital Link, 7 лютого 2025 року. Capital Link

За наступні пів століття судноплавний бізнес перетворився на родинну імперію. У Прокопіу чотири доньки, і вони всі задіяні в родинній справі. Іоанна, чиє ім’я зустрічалось у матеріалах «Катаргейту», займається суховантажним напрямом. Марина Калліопі одружена з Тоні Лаурітценом, багаторічним керівником Dynagas LNG Partners — публічної компанії, через яку родина володіє частиною флоту LNG-газовозів. Еліза та Марія-Елена розвивають власні судноплавні компанії. «Родинна імперія» тут не метафора — у звітності Dynagas LNG Partners перед американським біржовим регулятором Прокопіу та його доньки фігурують як єдина контролююча сторона — Prokopiou Family.

Доньки мільярдера Прокопіу (зліва направо): Іоанна, Марія-Елена, Марина та Еліза. Dynacom

Одинадцять кораблів для Ямалу

З росіянами компанії Прокопіу перетнулись у 2010-х роках через Yamal LNG — це завод із виробництва скрапленого природного газу за Полярним колом. Проєкт реалізувала російська компанія Novatek, найбільший приватний виробник природного газу в країні. Її найбільший акціонер — мільярдер Леонід Міхельсон, а серед інших великих акціонерів є Геннадій Тимченко, давній бізнес-партнер Володимира Путіна.

Завод Yamal LNG стоїть за Полярним колом — там, де морський маршрут узимку зникає під кригою. Звичайні судна тут не впораються, тому для проєкту побудували 15 газовозів льодового класу Arc7. Вони можуть ламати кригу завтовшки приблизно до двох метрів і рухатися в ній кормою вперед. Із грудня до червня порт Сабетта покладається виключно на цей флот.

Кожне таке судно коштувало близько $300 мільйонів. Його проєктували під один маршрут, один тип вантажу і фактично одного замовника. Приватна Dynagas володіє п’ятьма з 15 газовозів класу Arc7 — тобто третиною спеціалізованого флоту. Загалом, рахуючи судна нижчого льодового класу, компанія Dynagas і пов’язане з Прокопіу публічне партнерство Dynagas LNG Partners мають 11 кораблів на довгострокових контрактах із Yamal LNG.

Криголам-танкер Boris Davydov компанії Dynagas на південнокорейській верфі DSME. Dynagas

За підрахунками Financial Times, від початку 2025 року ці 11 кораблів здійснили 144 рейси і перевезли понад десять мільйонів тонн російського LNG. Для публічної Dynagas LNG Partners лише два контракти з Yamal LNG — на судна Yenisei River і Lena River — дали 35% виручки у 2025 році.

Після повномасштабного вторгнення російський зріджений газ, на відміну від вугілля та нафти, яку доправляли морем, не потрапив одразу під європейські санкції. Yamal LNG продовжив експорт: частина вантажів залишалася в Європі, інші до березня 2025 року перевантажували в європейських портах і відправляли далі в Азію. Перевалку для третіх країн Євросоюз заборонив лише навесні 2025-го, а повну поетапну відмову від російського зрідженого газу погодив восени того ж року. Однак закупівлі продовжували зростати: в першій половині 2026 року країни ЄС імпортували з Yamal LNG рекордні 9,97 мільйона тонн газу — на 16% більше, ніж роком раніше. Найбільше купували Франція, Бельгія та Іспанія.

Паралельно танкери Dynacom перевозили російську нафту. ЄС не заборонив такі рейси повністю: судно могло користуватися європейським страхуванням та іншими послугами, якщо нафта продавалася нижче цінової стелі, встановленої країнами G7. Від липня 2023 року Dynacom отримала від перевезень російської нафти щонайменше $915 мільйонів виручки — більше, ніж будь-яка інша грецька судноплавна компанія.

У 2026 році ЄС вирішив заборонити європейським компаніям перевозити російський LNG до третіх країн. Для компаній Прокопіу це означало ризик втратити найбільшого замовника, а для п’яти спеціалізованих Arc7 — втратити замовлення, які неможливо замінити рівноцінними контрактами на іншому маршруті.

Греція блокувала 21-й пакет санкцій, доки в ньому не з’явився виняток. Європейським операторам дозволили ще рік перевозити російський LNG до третіх країн за контрактами, укладеними до 24 лютого 2022 року. Обсяги обмежили рівнем 2025-го, однак дію цього винятку можна буде продовжити. Двадцять третього липня пакет нарешті ухвалили. А судна Прокопіу отримали ще щонайменше рік роботи на Ямалі.