Що подивитися у вихідні. Драма з Дженніфер Гарнер, екранізація культової кіберпанк-манги «Дух в оболонці» та захоплива документалка про історію Burning Man

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Драматичний серіал «П’ятизірковий вікенд»

Про що серіал. Чоловік популярної фуд-блогерки Голліс Шоу гине в автомобільній аварії. Щоби впоратися зі втратою, вона влаштовує вікенд у будинку свого дитинства на березі моря і запрошує туди чотирьох своїх подруг з різних етапів життя — вони не знайомі, але швидко знаходять спільну мову, щоб допомогти Голліс. Водночас кожна з них поступово відкриває власні проблеми, які довго приховувала від інших.

The Five-Star Weekend / Peacock / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранерка — Ребекка Бранстеттер / у головних ролях — Дженніфер Гарнер, Реджина Голл, Хлоя Севіньї / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал правдоподібний, відвертий та якісно розкриває проблеми, з якими стикаються дорослі жінки. Оглядач Decider хвалить якісні емоційні сцени й акторську гру, проте каже, що серіалу бракує інтриги та яскравих моментів, які б підтримували інтерес глядачів.

Аніме «Дух в оболонці»

Про що серіал. Чергова екранізація однойменної манги 1989—1990 років. У майбутньому на Землі живуть кіборги — в минулому люди, які поступово замінили частини своїх тіл роботизованими імплантами. У центрі сюжету — майорка Мотоко Кусанагі. Вона служить у Дев’ятому відділі громадської безпеки, який бореться з тероризмом, кіберзлочинністю і корупцією. Кусанагі очолює розслідування дій таємничого хакера на прізвисько «Лялькар», який проникає у свідомість людей та знищує їхні спогади. Що глибше вона занурюється у справу, то більше розуміє, що вона значно складніша і заплутаніша, ніж здавалося спочатку.

Kôkaku Kidôtai / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Тоума Кімура / озвучують головні ролі — Сакамото Маая, Кадзухіро Ямаджі, Хірокі Ясумото / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. IGN пише, що анімація якісна та яскрава, а серіал передає атмосферу і гумор манги. Оглядач CBR також каже, що серіал точно дотримується сюжету й анімаційного стилю манги та перевершує попередні адаптації.

Драмеді «Будиночок у прерії»

Про що серіал. Римейк однойменного серіалу 1974 року, який заснований на автобіографічних романах американки Лори Інґоллз. Наприкінці XIX століття родина Інґоллз починає життя з чистого аркуша та їде підкорювати нові землі на заході Північної Америки. Вони будують власну оселю і разом з іншими переселенцями успішно розбудовують місто. Та невдовзі вони стикаються з численними викликами — хворобами, холодом, голодом і місцевими індіанцями, які хочуть викорінити чужинців зі своєї землі.

Little House on the Prairie / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранерка — Ребекка Сонненшайн / у головних ролях — Люк Брейсі, Кросбі Фіцджеральд, Еліс Голсі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 54% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал має затишну атмосферу, добре прописаних і приємних персонажів та кілька емоційних сцен, які точно викличуть емоції. Оглядач Collider хвалить гру акторів і те, що команда з історичною точністю відтворила костюми та декорації, а також перевірила факти з книг Інґоллз в історичних джерелах.

Документалка «Людина буде горіти»

Про що серіал. Документалісти Джехан і Вікрам досліджують, як у 1980-х зародився культовий фестиваль Burning Man і як розрослася його спільнота за кілька десятиліть. Про ключові події, мистецькі проєкти та внутрішні конфлікти розповідають команда, яка зараз керує фестивалем, і завсідники Burning Man.

The Man Will Burn / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Вікрам Ганді й Джехан Нуджейм / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Decider хвалить, що серіал виходить за межі стереотипів і досліджує найцікавіші епізоди в історії Burning Man. The Hollywood Reporter пише, що серіал передає атмосферу фестивалю, але дещо перевантажений кількістю матеріалу.