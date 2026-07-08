Дамаск і Копенгаген — найгірше і найкраще міста для життя, каже свіже дослідження. Окей, а як це життя там виглядає? Дуже багато фотографій — красивих, дивних, сумних, веселих

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Шостого липня Дамаск зустрів Емманюеля Макрона — першого західноєвропейського лідера, який побував у Сирії після падіння режиму Башара Асада у 2024 році. Його візит мав показати: після років ізоляції Дамаск намагається повернутися на міжнародну арену. Разом з новим сирійським лідером Ахмедом аль Шараа Макрон відвідав місце, яке найкраще розповідає історію міста, — мечеть Омеядів. Для Дамаска вона має таке саме значення, як Ейфелева вежа для Парижу. У її стінах збереглися сліди різних цивілізацій — там колись стояли римський храм і християнська церква, а понад 1 300 років тому з’явилася одна з найвідоміших мечетей ісламського світу.

European Cyclists' Federation / Facebook

А ось Макрон у Копенгагені — не в президентському кортежі, а на велосипеді. Фото зроблене у 2018 році під час його першого візиту до Данії на посаді президента. У столиці країни велосипед — це не атрибут відпочинку, а звичайний транспорт, яким щодня користуються тисячі людей, зокрема й політики. Емманюель Макрон вирішив долучитися до цієї традиції. Разом з тодішнім прем’єр-міністром країни Ларсом Лекке Расмуссеном вони сіли на велосипеди й проїхались вулицями Копенгагену.

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Попри зміну влади в Сирії, Дамаск і досі не позбувся терактів. Другого липня 2026 року в центрі міста, неподалік Палацу правосуддя, вибухнуло кафе. За даними сирійської влади, загинули щонайменше девʼять людей, ще приблизно 20 зазнали поранень. Посадовці припустили, що за нападом можуть стояти бойовики «Ісламської держави», але офіційно виконавців не встановили. Сьомого липня, все ще під час візиту Макрона, неподалік готелю Four Seasons, де він жив, вибухнули два саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів постраждали щонайменше 18 людей.

Steven Knap / Ritzau Scanpix

У Копенгагені свої сутички. Футбольне свято в данській столиці теж не обійшлося без інцидентів. Тридцятого червня під час перегляду матчу Чемпіонату світу 2026 між Норвегією і Кот-д’Івуаром (держава в Західній Африці) у фан-зоні на набережній Islands Brygge напали на 32-річного шведського вболівальника. Під час сутички чоловік отримав важкі травми, а згодом помер.

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А так дивилися матч Чемпіонату світу з футболу між Аргентиною та Австрією в Дамаску. До речі, це була історична гра для Аргентини: вона відбулася рівно через 40 років після одного з найвідоміших матчів в історії футболу — перемоги над Англією на Чемпіонаті світу 1986 року. Тоді аргентинська легенда Дієго Марадона забив два голи, які стали символами футболу: спочатку м’яч рукою, який назвали «Рукою Бога», а потім — гол, який багато хто вважає одним з найкращих в історії.



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Курбан-байрам у зруйнованому Джобарі. Двадцять восьмого травня 2026 року сирійці відзначали одне з головних мусульманських свят — Курбан-байрам, або свято жертвопринесення. У районі Джобар на околиці Дамаска діти розважалися в такому собі парку атракціонів серед зруйнованих будинків, що залишилися після років війни.

У дітей в Копенгагені розваги більш дитячі. На фото — міський басейн у гавані Islands Brygge, який став одним із символів сучасного Копенгагену. Його відкрили після успішного експерименту з очищенням колись забрудненої гавані — сьогодні тут мешканці міста купаються, відпочивають і проводять час просто в центрі столиці.

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Передсвяткова метушня у старому Дамаску. Вісімнадцятого березня 2026 року історичний район Баб-ель-Джабія заполонили мешканці, які готувалися до Ураза-байраму — свята, що завершує священний місяць Рамадан. У ці дні мусульмани закінчують священний 30-денний піст спільною молитвою, відвідують родичів, обмінюються подарунками та готують святкові страви. На ринку перед святом особливо людно: сімʼї купують новий одяг для дітей, солодощі, продукти та подарунки для близьких.

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Звичайний день у «найщасливішому» Копенгагені. Люди гуляють під данськими прапорами на тлі класичних європейських таунхаусів. До речі, яскраві кольори історичних будинків у центрі міста свого часу мали практичне значення: у ХVII—XVIII століттях вони допомагали морякам орієнтуватися в туманні дні, а ширина фасадів часто залежала від тогочасних податків, які нараховували за кожен метр будинку вздовж вулиці.

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Атмосфера дамаського ринку і підготовки до Ураза-байраму. Серед найпопулярніших святкових частувань у Сирії — маамуль. Це пісочне печиво з начинкою з фініків, фісташок або волоських горіхів, яке часто готують саме до релігійних свят. Також у Дамаску люблять баклаву — шари тіста з горіхами та сиропом.

А ось гастрономічний осередок Копенгагену — Torvehallerne. Це один з найвідоміших міських фудмаркетів, де під одним дахом зібралися десятки закладів із данською та міжнародною кухнею. Серед місцевих спеціалітетів тут можна скуштувати flæskestegssandwich — традиційний данський сендвіч зі хрусткою скоринкою і смаженою свининою, який вважається однією з найпопулярніших вуличних страв країни.

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Шиїтські паломниці у храмі Саїда Зейнаб поблизу Дамаска. Це одна з найважливіших святинь для шиїтів у Сирії. Храм названий на честь Зейнаб — внучки пророка Мухаммеда, засновника ісламу, якого мусульмани вважають останнім посланцем Бога. Під час Ашури, одного з головних шиїтських днів пам’яті, віряни згадують її брата Хусейна ібн Алі, який загинув у битві в VII столітті.

Одна з архітектурних святинь Копенгагену. Церква Грундтвіга — одна з найвідоміших споруд данської столиці. Її збудували у 1940 році як пам’ятник філософу, священнику та реформатору Ніколаю Фредеріку Северіну Грундтвігу. Храм відомий незвичною архітектурою: його фасад нагадує величезний орган, а сама будівля з приблизно шести мільйонів жовтих цеглин поєднує традиції данських сільських церков і готичний стиль.

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Палац Азм — один із символів старого Дамаска. Його збудували у XVIII столітті за часів Османської імперії, він поєднує традиційну арабську й османську архітектуру: внутрішні дворики, мозаїки, фонтани й оздоблення з дерева та каменю. Сьогодні в палаці працює музей, де зберігають предмети побуту та зразки народного мистецтва, що розповідають про історію й культуру Сирії.

Emily Johnston / heritagetourist.co.uk

А ось музейна перлина Копенгагену — Ny Carlsberg Glyptotek. Музей заснував Карл Якобсен, син засновника пивоварні Carlsberg, який відкрив для публіки власну колекцію мистецтва у 1882 році. Сьогодні тут зберігається понад 10 тисяч творів мистецтва й археологічних знахідок — від античних скульптур до робіт європейських художників. Однією з головних особливостей музею є зимовий сад із пальмами, фонтанами й мармуровими скульптурами, який став його впізнаваним символом.

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Будівля Центрального банку Сирії в Дамаску, січень 2026 року. Знімок зроблено на тлі старту грошової реформи: країна почала вилучати з обігу старі гроші та замінювати їх новими купюрами.



Getty Images / «Бабель»

Новий Копенгаген на місці старих складів. На фото — житлові будинки на острові Крістіансхольм, також відомому як Паперовий острів. Колись тут працювали промислові склади, а сьогодні район перетворили на сучасний житловий простір. Архітектори зберегли зв’язок із минулим: незвичні трапецієподібні форми будівель нагадують дахи старих складських споруд, які стояли на цьому місці.

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Різдво в Дамаску після нападу на церкву. Двадцять третього грудня 2025 року християнська громада столиці Сирії провела передріздвяну службу в районі Дувейла після того, як у червні церква Мар Іллі стала мішенню нападу бойовиків «Ісламської держави». Тоді внаслідок атаки загинули 25 людей, ще десятки були поранені.

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Різдвяний Копенгаген. Девʼятого грудня 2025 року на площі Нюторв у центрі міста засвітили головну ялинку різдвяного ярмарку Ганса Крістіана Андерсена. Названий на честь одного з найвідоміших данських письменників і автора казок «Русалонька», «Гидке каченя» та «Снігова королева», ярмарок щороку створює святкову атмосферу в центрі міста. У грудні столиця Данії перетворюється на різдвяне місто: вулиці й площі прикрашають тисячами вогнів, а мешканці збираються на ярмарках, де п’ють гарячий глінтвейн, їдять маленькі круглі млинці та святкове печиво.

Getty Images / «Бабель»

Рік після падіння режиму Асада. Восьмого грудня 2025 року тисячі сирійців вийшли на вулиці Дамаска та інших міст, щоб відзначити першу річницю падіння влади Башара Асада. У столиці відбулася офіційна церемонія, під час якої Нова сирійська армія провела військовий парад. Для країни це стало однією з найбільших публічних подій після зміни влади.

Getty Images / «Бабель»

Гості зимового Тижня моди в Копенгагені в січні 2026 року. Копенгагенський тиждень моди є найсуворішим у світі в питанні екології: жоден бренд не допустять до показів, якщо він не доведе відповідність жорстким «зеленим» стандартам, зокрема повну відмову від натурального хутра.