Що подивитися у вихідні. Серіал-приквел «Білявки в законі», продовження «Еноли Голмс», «Бункера» і «Людей Ікс ʼ97» та моторошний трилер від творця «Потяга до Пусана»

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Пригодницький детектив «Енола Голмс 3»

Про що фільм. Третя частина пригод сестри Шерлока Голмса Еноли. Це адаптація романів письменниці Ненсі Спрингер, яка починала з фанфіків на творчість Артура Конана Дойла. У першому фільмі Енола розслідує зникнення своєї матері, а в другому — як приватна детективка допомагає клієнтці Бессі знайти її зниклу сестру Сару. У третій частині Енола має святкувати своє весілля на Мальті, але Шерлока викрадають, і детективка вирушає на його пошуки.

Enola Holmes 3 / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Філіп Барантіні / у головних ролях — Міллі Боббі Браун, Луїс Партрідж, Генрі Кавілл / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 64% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що головна таємниця цікава і заплутана, а родзинка фільму — жвава гра Міллі Боббі Браун (Еноли). Decider пише, що актори сильно грають, але фільм вийшов гіршим за попередні частини через клішовані комедійні та детективні сцени.

Комедійний серіал «Ель»

Про що серіал. Приквел культового фільму «Білявка в законі» 2001 року. Серіал розповідає про 16-річну гламурну білявку, відмінницю Ель Вудс, яка живе своїм омріяним життям у Лос-Анджелесі. Та все йде шкереберть, коли її родина через батькову роботу переїздить до похмурого Сієтлу. У новій школі яскрава Ель почувається білою вороною, але все одно намагається соціалізуватися і знайти друзів серед непривітних сієтлівців.

Elle / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранерка — Лаура Кіттрелл / у головних ролях — Лексі Майнтрі, Джун Діана Рафаель, Том Еверетт Скотт / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що Лексі Майнтрі харизматична та ідеально зображує міміку і манеризм Ель, які полюбилися фанатам фільму. Проте оглядачка очікувала, що серіал буде таким самим яскравим, як і фільм, але епізоди про події в Сієтлі тьмяні й сірі, а нові персонажі — переважно прісні. Variety також пише, що Майнтрі чудово грає і в серіалі є кілька цікавих сюжетних ліній, проте «Ель» створює сюжетні діри у світі «Білявки в законі».

Фантастичний серіал «Бункер» — третій сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної серії романів американського письменника Гʼю Гоуї. У далекому майбутньому на Землі стався невідомий катаклізм. Понад десять тисяч людей живуть у велетенському 140-поверховому підземному бункері, де панує жорстка ієрархія — мешканці нижніх поверхів виконують усю брудну роботу і не можуть потрапити на верхні, де живе еліта. Формально підземним містом порядкують мер і шериф, але реальна влада належить науковцям і силовикам-суддям. Ніхто не памʼятає, що сталося на планеті та як усі опинилися в бункері, а записи про давні часи колись знищили заколотники.

Одного дня колекціонера стародавніх реліквій — речей з епохи до катаклізму — знаходять мертвим, і це запускає ланцюг подій, що змінюють життя в бункері. У третьому сезоні є три сюжетні лінії — про повстання мешканців нижніх поверхів, про Джульєтту, яка втратила пам’ять, коли повернулася в бункер ззовні, та про події минулого, що призвели до катаклізму.

Silo / Apple TV / є українські субтитри / шоуранер — Грехем Йост / у головних ролях — Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс, Девід Оєлово, Тім Роббінс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. IGN пише, що цей сезон вдало поєднує сюжетні лінії про теперішнє й минуле, а також захопливо зображує протистояння мешканців бункера. The Guardian пише, що за політичними інтригами в бункері цікаво спостерігати, але оглядач критикує сюжетну лінію з амнезією Джульєтти, бо це лише затягує розвиток сюжету.

Анімаційний серіал «Люди Ікс ʼ97» — другий сезон

Про що серіал. Продовження мультсеріалу «Люди Ікс», який виходив у 1992–1997 роках. Серед звичайних людей живуть мутанти — люди з геном X, який дає їм різні надздібності. У центрі сюжету — команда мутантів під керівництвом Професора Ікс, яка намагається переконати людей, що вони не несуть загрози, та протистоїть злодіям.

Перший сезон «Людей Ікс ʼ97» починається там, де закінчився оригінальний серіал — замість Професора Ікс об’єднання «Людей Ікс» очолює Магнето, чиї справжні мотиви невідомі. У другому сезоні частина мутантів випадково переноситься в інший час — далеке минуле (Стародавній Єгипет, 3000 рік до н. е.) і далеке майбутнє (3960 рік н. е.). І всі вони стикнуться з одним із найнебезпечніших злодіїв франшизи — давнім мутантом Апокаліпсисом.

X-Men '97 / Disney+ / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Метью Чонсі і Бо ДеМайо / озвучують головні ролі — Росс Маркванд, Рей Чейз, Кел Додд / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Оглядач Polygon пише, що другий сезон зберіг всі переваги першого (анімація, озвучки та бійки), а також вдало екранізував захопливу і комплексну сюжетну арку. Оглядач TVLine хвалить те, що в серіалі багато екшену й захопливих сцен, і каже, що сценаристи якісно поєднали сюжетні лінії в трьох часових відрізках.

Науково-фантастичний серіал «Людина-пара»

Про що серіал. Адаптація однойменного японського фільму жахів 1960 року. Відомий вчений помирає в прямому етері від моторошної пари, що раптом з’явилася в телестудії і проникла в його дихальні шляхи. Невдовзі в мережі з’явилося відео від чоловіка, який організував убивство, — він вміє перетворюватися на пару і планує вбивати й надалі. Йому протистоятиме детектив Кендзі разом з телерепортеркою Кіоко, яка була свідкою вбивства вченого. Разом вони спробують запобігти вбивствам та дізнатися, як у чоловіка з’явилися надздібності. Шоуранер серіалу — Йон Сан-хо, найбільше відомий фільмом «Потяг до Пусана».

Gasu Ningen / Netflix / є українські субтитри / шоуранери — Йон Сан-хо, Сіндзо Катаяма / у головних ролях — Сюн Оґурі, Ю Аой, Сузу Хіросе / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. Time пише, що творці серіалу майстерно поєднали практичні спецефекти і комп’ютерну графіку — сцени з парою дійсно моторошні й захопливі. Decider пише, що серіал вдало порушує гострі суспільні проблеми і балансує між трилером, горором і драмою. Крім того, між детективом та репортеркою чудова хімія.