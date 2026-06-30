З 2022 року найбільша православна церква Молдови втрачає довіру вірян: її митрополит отримав нагороду від патріарха Кирила та бере участь у синоді РПЦ. Ми вивчили біографію митрополита

Жовтень 2022 року. Свято-Троїцька Сергієва лавра під Москвою — своєрідний Ватикан Московського патріархату. Очільник РПЦ Кирило захворів, його місце за вівтарем головного собору займає митрополит Молдови Володимир. Він веде урочисту літургію на честь засновника монастиря. Увесь собор палахкотить смарагдово-зеленим кольором, що символізує вічне життя. Митрополит Володимир служить у повному архієрейському облаченні: парчевій довгій ризі, поверх якої накинуто омофор — широку стрічку, що знаменує пастирську опіку.

Під час «часів» — короткої годинної служби, що передує літургії — протодиякон виходить на амвон і виголошує серію молитовних прохань. У цей день разом із традиційними проханнями за мир та духовенство він зачитує особливе прохання за «главу держави Російської Володимира Володимировича» та «перемогу над ворогами видимими й невидимими». Лаврський хор тричі відповідає гучним «Господи, помилуй». Напередодні Путіну виповнилося сімдесят, а повномасштабна війна проти України триває вже восьмий місяць.

Так виглядала літургія у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі, яку очолив митрополит Молдови Володимир 8 жовтня 2022 року. На фото він у центрі. vk.com

У цей момент митрополит Володимир стоїть навпроти протодиякона — всередині вівтаря перед престолом. Що він робить саме в цей момент? Ми описуємо цю сцену за трансляцією літургії. У той момент, коли звучить молитва за очільника Кремля, камера не показує Володимира — вона знімає собор іззовні. Пізніше у своєму інтерв’ю він переконуватиме, що особисто за Путіна не молився, а лише «стояв із піднятими руками».

За кілька днів після тієї служби патріарх Кирило нагородив митрополита Володимира орденом преподобного Серафима Саровського — однією з найвищих нагород Московського патріархату.

Від радянського моряка до митрополита: як Микола Кантарян з Буковини очолив найбільшу православну церкву Молдови

Уродженець України, радянський моряк і, за деякими даними молдовських журналістів, полковник у відставці — саме так виглядає біографія людини, яка вже понад 36 років очолює найбільшу православну церкву Молдови. Митрополит Володимир (у миру Микола Кантарян) народився в селі Колінківці Чернівецької області. Його батько був румуном за походженням, мати — українка. «Я не можу відсунути Україну на другий план. Я також є громадянином України. В Україні — моя батьківська хата», — розповідав Володимир в одному з інтервʼю вже після початку великої війни.

Майбутній митрополит Володимир (у миру — Микола Кантарян) в дитинстві з батьками. mitropolia.md В одному зі своїх інтерв’ю він розповідав, що змалку мріяв бути моряком і служити на флоті. mitropolia.md Майбутній митрополит Володимир (у миру — Микола Кантарян) в дитинстві з батьками. В одному зі своїх інтерв’ю він розповідав, що змалку мріяв бути моряком і служити на флоті. mitropolia.md

Окрім українського паспорта, Володимир має громадянство Молдови та Росії. Початок цієї історії веде до Севастополя, де Кантарян проходив трирічну строкову службу в частинах тилового забезпечення Чорноморського флоту СРСР. Тоді він служив на борту радянського протичовнового крейсера «Москва».

Микола Кантарян служив у Радянській армії три роки (1970—1973). На фото він посередині. mitropolia.md

Разом з армійською дисципліною в його житті з дитинства була присутня церква. Кантарян зростав у релігійній родині, де більшість родичів співали в церковному хорі.

Цей дитячий досвід зрештою і визначив його подальший вибір. Після строкової служби на флоті Кантарян їде до Смоленська. Там він починає працювати шофером при єпархіальному управлінні і стає іподияконом єпископа Смоленського і Вяземського Феодосія (Процюка). Невдовзі його висвятили на диякона в Успенському кафедральному соборі Смоленська, а згодом — на священника. Паралельно він заочно навчався в Московській духовній семінарії.

Микола Кантарян (посередині) біля Успенського кафедрального собору в Смоленську, де його висвятили на диякона. mitropolia.md

Церкву Молдови він очолив у 1989 році, а в сан митрополита його звели у грудні 1992-го. Сьогодні Володимиру підпорядковується більшість православних вірян Молдови. Близько 95 відсотків населення, тобто 2,3 мільйона людей — православні християни. Але крім Молдовської митрополії Московського патріархату, яку очолює Володимир, є ще Бессарабська митрополія Румунської православної церкви. Вони роками конкурують між собою. Велика війна загострила цю конкуренцію.

З перших днів великої війни митрополит Володимир реагував на неї як політик: з одного боку закликав до миру та допомоги біженцям, а з іншого — не згадував у офіційних посланнях, хто саме розпочав війну. Це спонукало близько 200 священників МПЦ перейти на бік церкви, повʼязаної з Румунією.

Митрополит Володимир проводить службу замість патріарха Кирила, отримує від нього нагороду та бере участь у синоді РПЦ

Велика війна поставила Володимира в незручне становище. Двадцять четвертого лютого 2022 року він закликав вірян молитися про взаєморозуміння між народами — через ракетні удари по Україні. Однак Росію та російську армію в цьому посланні не згадували. МПЦ приймала українських біженців у стінах монастирів та збирала пожертви. Митрополія закликала допомагати тим, хто втікає від війни, і «відчиняти для них свої будинки».

У жовтні 2022 року Володимир вперше з початку великої війни поїхав до Росії, щоб узяти участь у синоді РПЦ та урочистостях до дня спочину преподобного Сергія Радонезького. Там він провів ту саму урочисту літургію в Успенському соборі Свято-Троїцької Сергієвої лаври — замість патріарха Кирила, який тоді захворів. Ці служби збіглися з ювілеєм Володимира Путіна, тому під час літургії духовенство молилося за здоровʼя Путіна. А кілька днів потому патріарх Кирило нагородив Володимира однією з найвищих відзнак Московського патріархату — Патріаршим орденом преподобного Серафима Саровського I ступеня.

Митрополит Володимир очолює літургію у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі під Москвою, 8 жовтня 2022 року. vk.com

Митрополит пояснив, що орден від патріарха Кирила отримав виключно до свого 70-річчя, а до Росії приїхав заради урочистостей у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі, де колись навчався в семінарії та духовній академії. За його словами, він хотів «подякувати благочестивому Сергію за те, що він допоміг зберегти здоровʼя».

Водночас керівництво службою в Московській області Володимир назвав обовʼязком за Статутом РПЦ як члена її синоду. А молитву за здоровʼя президента РФ — внутрішнім російським правилом: «У Росії діє правило (свято преподобного Сергія 8 жовтня збігається з днем ​​народження Путіна 7 жовтня), що у російських єпархіях моляться за Путіна. Я не молився за Путіна! Є відео. Я стою там із піднятими руками під час молитви, коли протодиякон вимовляє імʼя Путіна. Тож він молився за Путіна, а не я».

Митрополит Володимир є постійним членом Священного синоду Російської православної церкви (РПЦ) з 2000 року. Розслідувачі Центру журналістських розслідувань Молдови виявили, що митрополит брав участь у синоді РПЦ 27 грудня 2023 року — на засіданні, де вирішили виплачувати кошти на відновлення церков на «Донбасі і Новоросії», налагодити зв’язки з «міністерствами освіти» чотирьох окупованих українських регіонів та будувати «духовні освітні центри» у Луганську і Ровеньках.

Засідання Синоду РПЦ в Даниловому ставропігійному монастирі в Москві, яке очолив патріарх Кирило (у центрі). Другий позаду нього праворуч — митрополит Молдови Володимир, 27 грудня 2023 року. patriarchia.ru

Митрополит Володимир також користується російським дипломатичним паспортом. «Я відвідав багато країн, — пояснює митрополит. — Я був на Афоні, Святій Землі, в Америці, Китаї та Японії. Мені потрібен цей дипломатичний паспорт, щоб легше проходити митницю, не стояти в черзі».

Однак у вересні 2023 року Володимир написав листа до патріарха Кирила, в якому назвав війну «війною» та вказав, що її розвʼязала Росія. Митрополит наголосив, що через звʼязок МПЦ та РПЦ Молдовську православну церкву сприймають як проросійський інститут, який просуває у Молдові російські інтереси. Також Володимир дорікнув Москві за байдужість: Росія ніяк не допомогла молдовській церкві й не компенсувала рахунки за газ у холодну пору року. Натомість сусідня Румунія, як він пише, фінансує свою Бессарабську митрополію, платить її священникам хороші зарплати та виділяє мільйони євро на рік.

Рівень довіри громадян до церкви у Молдові впав, відтоді як Росія розвʼязала війну в Україні. До 2022 року церкві довіряли понад 70% опитаних, в 2022 році — 62,5%, а у 2023 — 58%.

Журналіст Deutsche Welle Віталіє Келугеряну запитував Володимира про його ставлення до лідера РПЦ та про те, за яку саме армію він молиться. Митрополит запевнив: молиться виключно за керівництво Молдови та за її Національну армію. «Патріарх є лідером усієї церкви, і звичаї зобов’язують мене згадувати його на службі. Я не кажу: “Господи, дай йому сили робити те, що він робить”, але я молюся, щоб Бог дав мудрість».

Очільник УПЦ митрополит Онуфрій двічі нагороджував Володимира орденом «За заслуги перед УПЦ»

Після початку великої війни митрополит Володимир отримував нагороди від очільника Української православної церкви митрополита Онуфрія — ордени «За заслуги перед УПЦ». Після публічного розголосу в 2025 році новина про це зникла з офіційного сайту Молдовської митрополії, але її встиг зафіксувати релігієзнавець Олександр Бродецький.

11 березня 2025 року відбулося засідання Синоду Православної церкви Молдови. Саме там архієпископ Унгенський та Ніспоренський Петро вручив митрополиту Володимиру орден УПЦ Святителя Миколая Чудотворця. mitropolia.md Як пише Noi.md, Онуфрій нагородив Володимира на знак подяки за його працю на благо Православної церкви Молдови та за молитви, піднесені за мир і добробут між народами. mitropolia.md 11 березня 2025 року відбулося засідання Синоду Православної церкви Молдови. Саме там архієпископ Унгенський та Ніспоренський Петро вручив митрополиту Володимиру орден УПЦ Святителя Миколая Чудотворця. Як пише Noi.md, Онуфрій нагородив Володимира на знак подяки за його працю на благо Православної церкви Молдови та за молитви, піднесені за мир і добробут між народами. mitropolia.md

Онуфрій (у миру Орест Березовський) — предстоятель УПЦ з 2014 року. Він буковинець, як і митрополит Володимир. Після 24 лютого 2022 року Онуфрій опинився у схожому становищі. Він закликав Путіна негайно припинити «братовбивчу війну» й висловив підтримку українським воїнам. А 27 травня того ж року УПЦ на соборі засудила позицію очільника РПЦ Кирила щодо війни проти України та переписала свій Статут — головний документ, за яким живе церква. Простими словами: вони заявили, що тепер повністю незалежні від Москви.

Однак у 2023 році в Онуфрія та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП знайшли російські паспорти. Хоча сам митрополит заявляв, що «вважає себе громадянином виключно України» та «полишив російське громадянство», у липні 2025 року Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства.

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