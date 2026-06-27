Що подивитися у вихідні. Фінальний сезон «Ведмедя», комедія з Джоном Сіною, продовження «Аватара: Останнього захисника» і серіал-пародія про історію США від Барака Обами

Драмеді-серіал «Ведмідь» — п’ятий і останній сезон
Про що серіал. Успішний шеф-кухар Кармен Берзатто повертається з Нью-Йорка до рідного Чикаго, щоб керувати рестораном брата, який вчинив суїцид. Виявляється, що брат залишив борги, ресторан на межі банкрутства, а персоналом майже неможливо керувати. Наприкінці першого сезону Кармен відкриває на місці старого закладу новий ресторан «Ведмідь», а в наступних намагається зробити його найкращим у місті. П’ятий сезон висвітлює один день, коли команда «Ведмедя» готується до вечері, куди завітає критик путівника «Мішлен».
Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал, як і раніше, майстерно поєднує драму та комедію, тримає глядача в напрузі й правдоподібно зображує хаос кухні. Variety пише, що кінцівка шоу вийшла грандіозною й захопливою, а останні епізоди мають усі найкращі елементи серіалу, як-от зв’язну оповідь та динамічний темп.
Фантастичний серіал «Аватар: Останній захисник» — другий сезон
Про що серіал. Адаптація відомого однойменного анімаційного серіалу (2005—2008). У магічному світі деякі люди можуть підкоряти собі одну з чотирьох стихій — воду, вогонь, повітря або землю. Це — маги, навколо яких формуються племена. Якось Народ Вогню почав війну проти всіх інших. Аанг — 12-річний підкорювач повітря, що певний час був заморожений у льоду. Його знаходять юні Катара і Сокка з Народу Води. Від них хлопець дізнається, що всіх магів повітря знищили. А ще — Аанг насправді Аватар, який може керувати всіма чотирма елементами, і саме він має відновити баланс у світі.
Що кажуть критики. Collider пише, що серіал став значно кращим у порівнянні з першим сезоном — у діалогах більше немає зайвих деталей, персонажі стали краще прописані, а також з’явилася одна з улюблениць фанатів — Тоф з Народу Землі. Оглядач Screen Rant хвалить візуальну складову серіалу — спецефекти, костюми, декорації, хореографію боїв та операторську роботу.
Комедія «Братик»
Про що фільм. Радд — успішний агент з нерухомості з бездоганною репутацією. Одного дня йому телефонують з лікарні, бо його молодший брат потрапив в аварію. Виявляється, що це не рідний брат, а Маркус — хлопець, якому Радд допомагав у школі кілька десятків років тому. Зараз він безхатько, що нещодавно втік з психлікарні. З жалю Радд забирає його додому, і тепер його життя перетворюється на шалену й непередбачену пригоду.
Що кажуть критики. Collider пише, що родзинка фільму — Джон Сіна, який віддано грає у кожній сцені. Оглядач The Guardian пише, що фільм ніби намагається спародіювати типові комедії з дуетом шаленого і серйозного персонажів, але зрештою в нього це не виходить.
Комедійний серіал «Життя, Ларрі та гонитва за нещастям: Майже історія Америки»
Про що серіал. До 250-річчя Сполучених Штатів Америки їхній колишній президент Барак Обама та комік Ларрі Девід зняли скетчі про ключові події в історії країни. Відомих діячів, як-от президентів Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна, пародіюють популярні актори, наприклад Джон Гемм. У кожному епізоді — по чотири короткі сценки.
Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що актори грають кумедно та з ентузіазмом, а камео Обами — одна з найсмішніших сцен. Проте скетчі переважно однотипні й набридають на середині сезону. Оглядач Variety також хвалить акторську гру й візуал серіалу.