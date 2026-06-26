Хроніки кінця світу. Журналіст Флоріан Іллієс відтворив останній мирний рік старої Європи у книжці «1913. Літо століття». «Бабель» публікує уривок з неї

У перші дні січня — точна дата невідома, але саме лютувала завірюха — на віденський Північний вокзал із Кракова прибуває потягом неохайний на вигляд тридцятичотирирічний росіянин. Він шкутильгає. Цього року його волосся жодного разу не бачило мила, а жорсткі вуса, що розрослися під носом щільним кущем, усе одно не прикривають віспяних виразок. На його ногах — валянки. З ущерть напханою валізою в руках він одразу сідає в трамвай до Гітцінґа. За паспортом він — Ставрос Пападопулос. Ані грецько-грузинське ім’я, ані цей нечупара не викликали цього холодного дня у прикордонників жодних підозр. Ще минулого вечора у Кракові — в іншій еміграції — він укотре обіграв у шахи Леніна — уже всьоме поспіль. Це в нього виходило набагато краще, ніж їзда на велосипеді, якої Ленін відчайдушно намагався його навчити. «Революціонери мають бути швидкими», — втокмачував він Сталіну. Та чоловік, що видавав себе за Ставроса Пападопулоса (а насправді був Йосипом Віссаріоновичем Сталіним) на велосипеді так і не поїхав. Незадовго до Різдва він послизнувся на зледенілій краківській бруківці й упав так, що тільки кілька днів по тому знову зміг ходити, бо сильно забив ногу й вивихнув коліно.

Протокол поліції Баку, складений під час арешту Йосифа Джуґашвілі, у майбутньому — Йосифа Сталіна, 1910 р. Getty Images / «Бабель»

«Мій чудесний грузин!» — цими словами зустрів його, посміхаючись, Ленін, коли Сталін пришкутильгав до нього за фальшивим паспортом перед поїздкою до Відня. І в добру путь, товаришу.

Кордон він перетнув без проблем і в поїзді гарячково гортав свої рукописи й книжки, що їх поспіхом запхнув під час пересадки у валізу.

Від свого грузинського прізвиська він відмовився вже у Відні. Із січня 1913 року він представлявся Сталіним, Йосипом Сталіним. Зійшовши з трамвая, він одразу помітив праворуч палац Шенбрунн, що яскраво світився у тьмяних зимових сутінках, а позад нього — парк. Він іде на Шенбруннершлосштрасе, 30 — саме ця адреса вказана на невеличкому папірці, який йому дав Ленін. І внизу примітка: натиснути на дзвінок біля прізвища Трояновський. Сталін збиває з валянків сніг, сякається в носовик і несміливо тисне на ґудзик дзвінка. Служниця відчиняє двері, і він промовляє пароль.

Колонада Ґлорієтте навпроти палацу Шенбрунн, Відень. Getty Images / «Бабель» Шенбруннерсштрасе, 12-й район Відня. Листівка 1905–1909 років. Getty Images / «Бабель» Колонада Ґлорієтте навпроти палацу Шенбрунн, Відень. Шенбруннерсштрасе, 12-й район Відня. Листівка 1905–1909 років. Getty Images / «Бабель»

У Відні, на Берґґассе, 19, у кабінет Зиґмунда Фройда, де в цю середу, як зазвичай, зібралося товариство, прослизає кішка. Це вже друга непрохана гостя за останній час: пізньої осені до суто чоловічої громади приєдналася Лу Андреас-Саломе, до якої всі попервах недовірливо приглядалися, а зараз просто мліють від захвату. На підв’язках своїх панчіх Лу носила разок зі скальпів убитих геніїв: із Ніцше вона була в одній сповідальниці в соборі Святого Петра, з Рільке — в одному ліжку, у Толстого гостювала в Росії. Подейкують, що Франк Ведекінд назвав на її честь свою «Лулу», а Ріхард Штраус — свою «Саломею». Тепер уже й Фройд став її здобиччю, принаймні духовною — він дозволив їй перезимувати в себе на робочому поверсі, обговорював із нею нову книжку «Тотем і табу», яку саме писав, і нарікав на Карла Ґустава Юнґа й інших цюрихських зрадників. Та найголовніше — сам маестро навчав психоаналізу на той час п’ятдесятидворічну Лу Андреас-Саломе, авторку кількох книжок про дух і еротику: у березні ж бо вона планує відкрити власний кабінет у Ґеттінґені. І ось вона сидить на врочистому зібранні «Товариства середи» в колі вчених, праворуч — уже тоді легендарна кушетка, всюди розставлені статуетки з колекції одержимого античністю Фройда, яку він збирав, щоб відволіктися від сучасності. Щойно Лу прочинила двері, щоб приєднатися до цього вишуканого товариства, разом із нею прослизнула кішка. Це неабияк роздратувало Фройда. Але побачивши, з якою цікавістю вона розглядає грецькі вази та римські статуетки, він розчулився і звелів принести молока. Проте Лу Андреас-Саломе пише: «При цьому, незважаючи на його безмірну любов і захоплення, вона його повністю ігнорувала — тільки байдуже косилася на нього своїми зеленими очима, мов на якусь річ. А якщо йому хотілося не лише її егоїстично-нарцисичного муркотіння, то доводилося спускати ногу зі зручної кушетки й, вигадливо рухаючи носком черевика, привертати її увагу». Відтоді кішка — завсідниця на зібраннях. Навіть коли вона хворіла, все одно сиділа на Фройдовій кушетці, загорнута в компрес. Виявляється, і вона піддається терапії.

Зиґмунд Фройд у своєму кабінеті, Австрія, 1911 рік. Getty Images / «Бабель» Шкіряна кушетка з кабінету Зиґмунда Фройда. У поп-культуру увійшла без килима. freud.org Зиґмунд Фройд у своєму кабінеті, Австрія, 1911 рік. Шкіряна кушетка з кабінету Зиґмунда Фройда. У поп-культуру увійшла без килима. Getty Images / «Бабель»; freud.org

До речі, про тих, хто нездужає. А де, власне, Рільке?

У Відень Сталін приїхав на місяць. Більше він ніколи не виїде з Росії на такий тривалий час, хіба що аж через тридцять років — у Тегеран на зустріч із Черчиллем, який у 1913-му був Першим лордом британського Адміралтейства, і Рузвельтом — сенатором Вашинґтона, що боровся з вирубуванням американських лісів. Сталін рідко залишає своє таємне житло в Трояновських на Шенбруннершлосштрасе, 30 — він із головою поринув у написання «Марксизму і національного питання», виконуючи доручення Леніна. Лише вряди-годи він виходить на прогулянку засніженим парком неподалік палацу Шенбрунн. Раз на день біля палацу — коротка метушня: це імператор Франц Йосиф виїжджає каретою з Шенбрунна в Гофбурґ, щоб керувати державою. Складно повірити, але при владі він уже довгих шістдесят п’ять років — із 1848-го. Він так і не оговтався від смерті своєї коханої Сісі — її портрет у повний зріст і досі висить над письмовим столом у нього в кабінеті.

Німецький імператор Вільґельм ІІ та цісар Франц Йосиф, імператор Австро-Угорщини (праворуч), дорогою до замку Шенбрунн, Відень, 1908 рік. Getty Images / «Бабель»

Старий згорблений монарх ступає кілька кроків до темно-зеленої карети, у холодному повітрі зависає хмаринка від його подиху, лакей у лівреї зачиняє дверцята — і коні риссю біжать по снігу. Знову тиша.

Сталін у задумі гуляє парком. Сутеніє. Йому назустріч іде чоловік — двадцятитрирічний художник-невдаха, який провалив вступний іспит до художньої академії і тепер марнує час у чоловічому гуртожитку на Мельдеманнштрасе. Як і Сталін, він чекає своєї години. Звати його Адольф Гітлер. Можливо, під час якоїсь із зустрічей у парку вони, вітаючись, підняли капелюхи, бо за свідченнями їхніх знайомих, обидва любили гуляти алеями.

Епоха крайнощів, жахливе коротке XX століття, починається одного січневого пообіддя 1913 року у Відні. Далі — тиша. Гітлер і Сталін не зустрічалися, навіть коли підписували 1939-го свій фатальний пакт. Тож ніколи вони не були ближче один до одного, як цього холодного січневого дня в парку палацу Шенбрунн.

Адольф Гітлер у натовпі, що слухає оголошення війни, Відень, серпень 1914 року. Getty Images / «Бабель»

Уперше синтезували наркотик «екстазі», й увесь 1913 рік іде на отримання патенту. Потім на кілька десятиліть про нього забувають.

А ось нарешті і Райнер Марія Рільке! Від зими і творчої кризи він утік у Ронду, на південь Іспанії. Поїхати туди йому порадила незнайомка на нічному спіритичному сеансі. Усе своє життя він залежав від вказівок старших жінок й інколи, коли живі меценатки й коханки не знали, чим зарадити, йому доводилося звертатися за порадами навіть до містичних мешканок потойбіччя. Отож зараз він мешкає у найсучаснішому шикарному готелі Reina Victoria, збудованому на британський манір. Зараз — не сезон, і готель стоїть пусткою. Рільке не забуває щотижня писати листи своїй «дорогій матусі». Й іншим далеким жінкам, із якими можна добряче понудити світом: Марії фон Турн-унд-Таксіс, Єві Кассірер, Сіді Надгерні, Лу Андреас-Саломе. Про них ми ще почуємо цього року, не переймайтесь.