«Бабель» розбирає трансформацію війська, яку Міноборони оголосило минулого тижня. Максимально детально: виплати, відстрочки, відпустки, бронь, поїздки за кордон, СЗЧ, переведення (та багато іншого)

Міністерство оборони почало готувати трансформацію, коли на посаду міністра прийшов Михайло Федоров. Мета трансформації — повернути справедливість, кажуть у міністерстві. Зараз стартував перший її етап.

Перший етап стосується умов служби, її строків і оплати, він розрахований на два роки. Що головне — він дасть військовим можливість певний час жити цивільним життям. У ньому бере участь велика частина Сил безпеки та оборони України. На другому етапі міністерство планує змінити підходи до мобілізації, роботи ТЦК і рекрутингу.

Військові зустріли новини про трансформацію з недовірою. Деякі співрозмовники «Бабеля» у війську кажуть, що Міноборони варто було витратити ще місяць для того, аби пропрацювати трансформацію детальніше, а не запускати її «з колін». Недовіру підсилює те, що втілювати трансформацію в життя будуть переважно постановами Кабінету міністрів, а не законами («відкотити» постанови простіше, ніж закони). Міноборони сподівається, що військові, розібравшись, змінять свою думку.

Як виглядають нові строкові контракти?

Міноборони запроваджує три типи контрактів на визначені строки. Після закінчення цих строків військовий повертається в цивільне життя, і певний час (строк відстрочки) його не можуть призвати в армію знову. Нові контракти зможуть підписати всі: мобілізовані та контрактники.

Перший вид контракту — «піхотно-штурмовий». Його можуть підписати військові, починаючи від командира роти, взводу і нижче, ті, хто стоїть на піхотних посадах: медики, снайпери, гранатометники, командири бойових машин та ін. У Міноборони підкреслюють, що це найнебезпечніший контракт, а тому він триватиме найменше. По суті, це контракт піхотинця, який триматиме позиції на передовій: штурмовика, бойового медика, навідника або, наприклад, механіка-водія.

Якщо його укладає військовий, що вже має бойовий досвід, то мінімальний строк контракту 10 місяців.

Якщо контракт підписує цивільна людина, що тільки приєднується до війська, то такий контракт триватиме 14 місяців.

Ті ж, хто звільнився зі служби, але вирішив повернутися в армію знову, можуть підписати цей контракт на шість місяців.

Другий вид контракту — «бойовий контракт». Він розрахований на тих, хто воює, але не перебуває на лінії фронту постійно — це, наприклад, пілоти БпЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, ребівці, артилеристи та ін.

Контракти розраховані на 24 місяці для будь-якої категорії військових.

Третій вид контракту — «базовий». Він для тилових і небойових посад — діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших.

Його можна підписати на 24 місяці, незалежно від наявного досвіду.

Усі обговорюють відстрочки після контрактів. Як вони рахуються?

Ті, хто підпише контракт, після його закінчення можуть повернутися в цивільне життя на різний строк. Він залежить від виду контракту, часу, який людина провела на «бойових», а також від того, скільки людина вже воює загалом. Бойовий досвід будуть враховувати для всіх: і для мобілізованих, і для контрактників (з попередніми версіями контрактів).

«Базова» відстрочка для всіх, хто підпише контракт, становить шість місяців. Далі до цих шести місяців додаються:

три місяці за кожні 30 днів бойових дій — для піхотно-штурмових контрактів;

один місяць за кожні 30 днів бойових дій — для контрактів на 24 місяці (тобто для бойового і базового контрактів);

шість місяців за кожний рік військової служби з початку воєнного стану — для піхотно-штурмових контрактів на 10 місяців;

один місяць за кожний рік військової служби до початку воєнного стану (тобто 24 лютого 2022 року) для всіх.

Наприклад. Військовий на службі з 2021 року, підписав піхотно-штурмовий контракт на 10 місяців і з них чотири місяці провів на бойових. Він отримає: гарантовані шість місяців відстрочки, до яких додаються ще 12 місяців за бойові виходи, ще по шість місяців за кожен рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го. Загалом він матиме три роки і сім місяців відстрочки.

Приклад, як рахувати відстрочку. Міністерство оборони України

Офіцери теж можуть підписувати контракти і потім отримати відстрочку?

Так, контракти доступні офіцерам і сержантам. За тими самими правилами вони можуть отримати відстрочки. Заступник міністра Мстислав Банік, який має звання лейтенанта, підписав дворічний базовий контракт. За його словами, якщо військовий до закінчення контракту не скаже, що він хоче його продовжити, контракт закінчується автоматично. Контракти можуть підписати і командири батальйонів, бригад і корпусів.

Але ж у нас уже є поганий досвід. У 2022 році існували контракти на три роки. Коли строки цих контрактів закінчилися — військових не звільнили.

Трирічні контракти, які військові підписували після початку 2022 року, не передбачали відстрочку. Вона була лише в тих контрактах, які підписувала молодь віком 18—24 роки, адже мобілізаційний вік починається з 25 років. Коли контракт закінчувався, військові знову мали стати до лав армії — або продовжити контракт, або мобілізуватися, пояснюють у МО.

Якщо військовий місяць тому підписав контракт на 5 років або з умовою «до закінчення воєнного стану», він може зараз змінити контракт — на новий, де є відстрочка.

Багато з тих, хто підпише базовий контракт, не будуть виїжджати ані на бойові, ані на лінію фронту: аналітики, логісти, бухгалтери. Виходить, що вони матимуть тільки шість місяців відстрочки. Це буде схоже на неоплачувану відпустку, адже на роботу на такий короткий час їх ніхто не візьме. Що їм робити?

Мстислав Банік каже, що в Міноборони впевнені, що ці люди будуть цінні для оборонних компаній або інших критичних підприємств. Він каже, що вони зможуть забронюватися і залишитися на цивільній посаді навіть після того, як відстрочка закінчиться.

Проблема полягає в тому, що зараз бути на відстрочці (по суті, в оперативному резерві) і одночасно забронюватися неможливо. А після закінчення відстрочки людина залишається в оперативному резерві і за потреби її можуть оповістити й призвати до війська знову. Як вона зможе забронюватися? Зараз відповіді на це питання у «Бабеля» немає. Мстислав Банік пояснює, що Міноборони опрацьовує, як можна надати можливість забронюватися.

«Зрозуміло, що є конкуренція за бронювання, — пояснює він, — але довша відстрочка має передбачатися для тих, хто найбільше поклав своє здоровʼя, а не тільки свій час на захист країни».

Жінки, що не є військовозобовʼязаними, але добровільно пішли на службу — що буде з ними?

Жінки, що підпишуть контракт, матимуть вибір, коли він закінчиться. Вони повинні будуть стати на облік у ТЦК як військовозобовʼязані. Але призвати їх на контракт чи за мобілізацією буде можливо, лише якщо вони погодяться йти в армію ще раз, кажуть у МО.

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Скільки грошей будуть отримувати військові?

Військові, що вперше укладають контракт, отримають одноразову виплату: від 27 тисяч до 33 тисяч гривень (сума залежить від військового звання). Додатково кожен отримує 20 тисяч гривень на рік — на оздоровлення. І базові 20 тисяч гривень щомісяця — як обовʼязковий мінімум. Далі виплати залежать від типу контракту і завдань, які він виконує.

На піхотно-штурмовому контракті:

За кожен день на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту (тобто на передовій) військовому буде нараховуватись 10 тисяч гривень (зараз це 3 300 грн).

Якщо він займається зачисткою інфільтрації, відбиває свої колишні позиції — він отримує 20 тисяч гривень за день.

Якщо ж військовий бере участь у штурмі, тобто допомагає просуватися вперед, він отримує 40 тисяч гривень за день.

За підрахунками Міноборони, в середньому це виходить близько 300 тисяч гривень, може бути й більше. Гранична максимальна сума — 460 тисяч гривень на місяць.

На бойовому контракті:

Якщо військовий працює в управлінні і забезпеченні , він додатково отримає 30 тисяч гривень.

, він додатково отримає 30 тисяч гривень. Якщо на командних пунктах — то 50 тисяч.

Якщо військових задіяний у бою — він отримує 100 тисяч гривень на місяць.

У разі, якщо військовий виконує бойові завдання на першій лінії, він матиме такі самі надбавки, як у піхотно-штурмовому контракті.

На базовому контракті базова виплата становить від 20 тисяч на місяць.

Якщо він виконує завдання в тилу, то отримує «тилову» надбавку 10 тисяч гривень.

Якщо він іде у відпустку, то отримує базову виплату, а з «тилової» надбавки — тільки за ті дні, коли виконував завдання (не був у відпустці).

Якщо військовий на цьому контракті їде в тимчасове відрядження на командний пункт, або в управління і забезпечення, або виконує бойове завдання не на першій лінії, йому нараховуються надбавки, як у бойовому контракті.

Якщо ж він виконує завдання на першій лінії, надбавки розраховуються, як у піхотно-штурмовому контракті.

Для всіх видів контрактів є бонуси.

За кожного взятого в полон ворога виплачуватиметься 100 000 гривень.

За знищення ворога в контактному бою 15 000 гривень.

Бонуси поки не поширюються на роботу дронарів, які скидами чи дронами-камікадзе знищують ворога. Але в Міноборони «Бабелю» зазначили, що працюють над цим. Поки ж діє інша мотиваційна програма — електронні бали, або Е-бали.

Приклад, як орієнтовно розраховувати виплати. Міністерство оборони України

Командирам різних ланок збільшать зарплати. Йдеться про підвищення зарплат командирам батальйонів, бригад, корпусів. Так, наприклад, командир бригади замість зарплати 50 тисяч, матиме зарплату 100 тисяч, до неї буде додаватися ще 50 тисяч — якщо він буде на командному пункті, чи 30 — якщо в штабі. Командири корпусів замість 92 тисяч гривень, які отримують зараз, будуть отримувати близько 230 тисяч гривень.

Вирівнюється оплата праці інструкторів, які працюють у бойових бригадах. Зараз доплати отримують тільки інструктори, які працюють у навчальних військових частинах. Тепер інструктори в бойових військових частинах також будуть отримувати додаткову винагороду — від 15 до 30 тисяч. Трохи згодом міністр своїм наказом розпише детальніше, як будуть нараховуватись ці зарплати.

А ті, хто збиває дрони і ракети в тилових містах, — як з ними?

Це рахується як базовий контракт, і вони отримують 30 тисяч гривень. Заступник міністра Мстислав Банік пояснив «Бабелю», що міністерство ще раніше сформувало модель оплати: бойові нараховуються за дні бойового чергування. «Якщо в день свого чергування під час повітряної тривоги екіпаж ППО в Києві, Львові, Ужгороді збив хоча б одну ціль, то всі отримують за цей день виплату. Розраховується вона так: 100 тисяч гривень за бойові ділимо на 30 днів, виходить 3 300 — це їхня виплата. Якщо вони не вразили жодної цілі або цілі над ними не пролітали, то їм оплачується робочий день з розрахунку 30 тисяч гривень на місяць».

Крім того, ще у 2020 році Міноборони ввело доплати за успішну роботу по російській військовій техніці. За збиття «Шахеда» чи ракети бійці отримують додаткові дні відпустки та доплати.

Хіба 30 тисяч — це справедлива зарплата для тих, хто не може звільнитися з армії і знайти іншу роботу?

«Ми виходимо з тих ресурсів, які у нас є, — каже заступник міністра Мстислав Банік. — Я після виходу з Курська на відновлення боєздатності у званні молодшого лейтенанта отримував зарплату трошки більшу за 20 тисяч гривень. Це була повна катастрофа, я розумію, що прожити на ці гроші важко. Але треба виходити з тих ресурсів, які ми маємо», — пояснив він.

Мстислав Банік відповідає в Міністерстві оборони за трансформацію Сил оборони, тому перший брифінг на цю тему дав він. Міністерство оборони України

Припустімо, військовий отримав поранення, з передової потрапляє в тиловий шпиталь. Йому будуть виплачувати 30 тисяч?

Ні. Якщо його поранили під час завдання і це підтверджено довідкою (форма 5), йому будуть виплачувати базові 20 тисяч та додаткові 100 тисяч — поки він у стаціонарі (або на реабілітації). Максимальний час, коли він може отримувати таку доплату, — це рік.

Контракт — справа добровільна. Що буде з тими, хто не захоче підписувати контракт?

Вони отримають всі ті самі доплати за перебування на першій лінії або бойову роботу не на лінії фронту. Ключова відмінність у тому, що вони залишатимуться в Силах безпеки та оборони до закінчення воєнного стану і не зможуть отримати відстрочку.

Виходить, що трансформація зрівняла тих, хто прийшов нещодавно, і тих, хто в армії з 2014 року. Це несправедливо.

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що президент поставив йому завдання позачергово «відпустити» людей, які служать в армії з 2014 року. Для цього Міноборони створило процедуру, яку воно називає «звільнення». Ми беремо слово «звільнення» в лапки тому, що точно не знаємо його змісту. Відомо тільки, що «звільняти» будуть наказом президента. Мстислав Банік розраховує, що перші «звільнення» солдатів і сержантів будуть у середині осені. Відстрочку для них будуть розраховувати за тим самим принципом, що й для контрактників.

Кандидатів на «звільнення» обиратимуть за двома критеріями: скільки днів військовий служить в армії починаючи з 2014 року, і скільки днів військовий був на бойових. Якщо людина має велику кількість бойових днів з 2014 або з 2022 року, її можуть «звільнити» указом президента наприкінці цього року. Міноборони обіцяє пояснити деталі згодом.

Михайло Федоров пояснює, що кількість позачергово «звільнених» буде залежати від ситуації на полі бою: чи оголосить Росія додаткову мобілізацію, чи, може, почне наступ з Білорусі тощо.

Виходить, що військові, які воювали з 2014 року і підписали новий контракт, добровільно погоджуються служити додатковий час. А ті, хто не підпише контракти, будуть «звільнятися» указом президента починаючи із цієї осені.

Михайло Федоров каже, що це не так. «Звільняти» тих, хто воює з 2014 року буде президент своїм указом — у першу чергу. Тож такий військовий може підписати контракт. Але якщо прийшов час «звільнятися» до закінчення контракту, це зробить президент своїм указом, незважаючи на контракт.

Визначати, хто підпадає під «звільнення», буде Генеральний штаб — він врахує кількість бойових і терміни служби. Кожен військовий сам зможе вирахувати, в який місяць він потрапить під «звільнення». Для цього Міністерство оборони готує спеціальний калькулятор. Банік прогнозує, що калькулятор буде працювати на сайті МО та в застосунку «Армія+».

Трансформація Сил оборони почалася після приходу Михайла Федорова (праворуч) на посаду міністра. Міністерство оборони України

А офіцери, які давно служать, теж зможуть «звільнитися» за вислугою років?

Так, але пізніше, каже Мстислав Банік. Насамперед під «звільнення» будуть потрапляти солдати і сержанти, адже якщо вони служать з 2014 (або 2022) року та досі на солдатських чи сержантських посадах, то віддали багато здоровʼя. «Офіцери — це фундамент армії, тому одночасно їх всіх відпустити буде складно», — каже Банік.

Як рахуватимуть бойові? Дані про бойові виходи — у паперових бойових журналах. Щоби отримати дані, військовий має обійти всі бригади і підрозділи, в яких служив. Це може бути довго або навіть неможливо.

Мстислав Банік каже, що Міноборони буде ухвалювати «управлінські рішення», щоб військові частини надавали таку інформацію. Додаткове джерело даних — фінансова документація, тому що військові отримували заробітну платню, і по ній можна зрозуміти, коли в них були «бойові». Паралельно команда заступниці міністра оборони Оксани Ферчук розробляє концепцію електронного журналу бойових дій.

А поїхати за кордон можна?

Про виїзди за кордон в Міноборони «Бабелю» відповіли, що відстрочка сама по собі не є підставою для виїзду, мають бути додаткові підстави. «Разом із тим бачимо фідбек і опрацьовуємо це питання», — додали в МО.

Як підписувати контракти тим, хто зараз на передовій? Адже через «Армію+» можна подати лише рапорт, а сам контракт потрібно підписувати на папері.

«Поки так, — відповідає Мстислав Банік. — Але цифрова команда працює над тим, щоб це було можливо зробити через «Армію+».

Що Міноборони пропонує тим, хто пішов у СЗЧ і перебуває в розшуку, але готовий повернутися в нормальну бригаду?

Міноборони надає можливість СЗЧ повернутися без покарань до 20 вересня 2026 року, але лише тим, хто пішов у СЗЧ до 12 червня 2026 року. Вони не ризикують потрапити в батальйон резерву чи одразу в піхоту на передову, зможуть обрати бригаду, вказати бажану посаду та за сім днів поновити виплати. У проєкті братимуть участь тільки найбільш результативні бригади, цей перелік оновлюватиметься щомісяця. Якщо військовий повертається добровільно, це є підставою зняти кримінальну відповідальність.

Щоб повернутися із СЗЧ, треба подати рапорт в «Армія+» — або напряму в частину, або через 1 чи 2 центри рекрутингу ЗСУ. Подати одночасно кілька рапортів не можна. Але така можливість не триватиме вічно: рапорт потрібно подати до 20 вересня.

Список бригад, до яких можна буде повертатися із СЗЧ, оновлюватиметься щомісяця. Це мають бути найрезультативніші бригади. Міністерство оборони України

А що з тими, хто піде в СЗЧ після 12 червня?

Вони нестимуть кримінальну відповідальність. Михайло Федоров повідомив, що Міністерство оборони готує законопроєкт, який посилить відповідальність за СЗЧ і зробить механізми покарання більш реалістичними.

А якщо військовому некомфортно в підрозділі, куди він потрапив, а командири блокують перехід? Залишається тільки йти в СЗЧ.

Міноборони дозволить раз на рік переводитись без погодження командира в межах корпусу. Банік пояснює, що це потрібно, щоб дати військовому трохи свободи і не оголити ділянку фронту — тож про переведення, наприклад, з Донеччини на Запоріжжя не йдеться.

Спочатку автоматичні переведення працюватимуть у тестовому режимі — у двох корпусах, які визначить Генеральний штаб. Щоправда, тут є обмеження. Переводитись за цією схемою зможуть тільки військові, які не мають офіцерських посад, зі званням до старшого сержанта включно. Перевестися можна буде через «Армію+».

Пілотний проєкт, який дозволить переводитись без погодження один раз на рік. Міністерство оборони України

А куди можуть перевестися ті, хто служить у штурмових полках? Вони не належать до жодного корпусу.

Штурмові полки і дронові штурмові полки не входять в експеримент з переведеннями.

Як будуть мобілізувати іноземців?

Зараз іноземців залучають кілька рекрутингових центрів, вони служать у кількох бригадах. Тепер Міноборони хоче, щоб іноземців могли рекрутувати приватні компанії. Для цього Міністерство оборони вивчатиме спроможність цих компаній, що включатиме і безпекову перевірку. Найближчим часом зʼявиться постанова, яка дозволить Міністерству закуповувати такі послуги компаній. Іноземців будуть перевіряти українські спецслужби.

«Вирішили зробити так, щоб компанія могла отримати ліцензію, винаймати за кордоном іноземців, навчати їх», — каже Мстислав Банік. За його словами, за кожного іноземця компанія буде отримувати 300 тисяч гривень траншами за виконані завдання. Наприклад, пройшов успішні навчання — отримав транш.

Іноземці будуть обіймати тільки солдатські посади чи керуватимуть взводом, ротою і вище?

Зараз законодавство дозволяє їм отримувати лише солдатські і сержантські посади, каже Мстислав Банік. В Україні поки немає процедури підтвердження іноземного офіцерського звання.

Якщо більшість отримає відстрочку — хто буде служити?

Наступним кроком МО готує реформу мобілізації і рекрутингу. За словами Мстислава Баніка, про неї оголосять у 2026 році. Зараз МО перевірить усі ТЦК. Банік каже, мета перевірок — розібрати звернення громадян про незаконне утримання, насилля та інші неправомірні дії.

Скільки коштує трансформація та звідки візьмуться гроші?

Бюджет першого етапу трансформації Сил оборони становить близько 61 мільярда гривень, уточнили в Міноборони. Ці кошти міністерство знайшло в себе після того, як переглянуло власні витрати, каже Михайло Федоров.